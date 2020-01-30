Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 января 2020

В редакцию «Русской Весны» поступила справка Минобороны РФ по обстановке в Сирийской Арабской Республике по итогам января 2020 г. Напомним, что с 14.00 9 января 2020 г. на территории Идлибской зоны деэскалации официально действует режим прекращения огня.

На разных участках фронта с начала текущего года боевиками были убиты и ранены более 500 солдат правительственных войск САР, а также 375 мирных жителей. Бандформирования понесли значительные потери от ответного огня САА.

В Идлибской зоне деэскалации продолжаются боестолкновения, развязанные террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» и подконтрольными ей формированиями.

На территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов: Карура, Ардаш-Даг, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Эль-Арейм, Нахшебба, Калъат-Марза, Мамухия, Мукатталь, Айн-Эль-Ашра, Кульджок, Абу-Асад, Эль-Харука провинции Латакия; Эль-Касабия, Хербет-Абдин, Дар-Хардата, Зайтуна, Шарки-Кафер-Дун, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Кинсибба, Дар-Хардата, Хуайз, Кальат-Эль-Мудик, Кухбания, Карутия, Кара-Джурн провинции Хама.

С 9 января 2020 г. в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и боестолкновений с боевиками погибло 211 сирийских военнослужащих, свыше трехсот получили ранения.

Жертвы среди мирного населения подконтрольных правительству районов вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за тот же период составили 121 человек погибшими и 254 ранеными.

В ответ на агрессию террористов командование Сирийской Арабской Армии предприняло контрнаступательные действия с целью разгрома экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-Эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб.

При этом огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно.

Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Этот факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации, как «Сирийская обсерватория по правам человека».

Только продуманные и четко спланированные действия сирийских властей позволили избежать напрасной гибели мирных жителей от рук террористов.

Так, для выхода гражданского населения с подконтрольных бандформированиям территорий в круглосуточном режиме функционируют три гуманитарных коридора с пунктами пропуска в районе населенных пунктов: Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама. Население зоны деэскалации было заблаговременно оповещено о порядке перехода через развернутые пункты пропуска посредством распространения листовок, рассылки СМС, а также регулярными тематическими информационными сообщениями сирийских телеканалов и радиостанций.

В период с 13 по 16 января этого года по предоставленным гуманитарным коридорам Идлибскую зону деэскалации покинуло 1490 человек. Затем в связи с регулярными обстрелами пунктов пропуска боевиками, а также угрозами физической расправы с их стороны выход гражданского населения прекратился. Всего с 2018 года из зоны деэскалации на освобожденную территорию Сирийской Арабской Республики вышли 46 188 человек.

Особо отмечу, что жители подконтрольных бандформированиям районов пытались не допустить эскалации обстановки со стороны террористов. Российским Центром по примирению враждующих сторон зафиксированы многочисленные демонстрации протеста гражданского населения против диктатуры «Хайат Тахрир Аш-Шам». Они жестоко подавлялись боевиками. Мирные жители были лишены элементарных условий для нормального проживания. Продукты питания, медикаменты до простых жителей не доходили и оседали на складах бандгрупп.

Подчеркнем, что в настоящее время сирийское правительство последовательно прилагает усилия к налаживанию мирной жизни на освобожденных от незаконных вооруженных формирований территориях.

Так, в отбитом у боевиков накануне городе Маарет-Эн-Нуман местными властями во взаимодействии с Центром по примирению враждующих сторон уже организована работа по обеспечению подвоза мирным жителям продуктов питания, средств обогрева и других предметов первой необходимости.

К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло двадцать семь населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни. Для обеспечения законности и правопорядка, сохранения в неприкосновенности имущества и собственности граждан сирийскими властями организовано патрулирование подразделениями правоохранительных органов.

По имеющимся данным, сюда готовы вернуться от тридцати до пятидесяти тысяч внутренне перемещенных лиц, бежавших ранее от произвола террористических группировок на территории, подконтрольные правительству Сирийской Арабской Республики. Еще около восьмидесяти тысяч человек намерены вернуться в районы, освобожденные от боевиков летом прошлого года, по мере восстановления там инфраструктуры, необходимой для нормальной жизнедеятельности населения.

На остальной территории Сирийской Арабской Республики также продолжается работа, направленная на оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

За прошедшие сутки медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 196 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камишлия провинции Хасеке. Всего медицинская помощь оказана 121 089 жителям Сирии.

За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2348 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 943,3 тонны.

Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.

Подразделениями российской военной полиции и силами армейской авиации продолжено патрулирование в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Все мероприятия в рамках патрулирования в указанных провинциях прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.

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