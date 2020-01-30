Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 30 января 2020
- 10:05 Погибшие в Газни.
- 09:03 Небензя поставил на место авторов «сделки века».
- 07:32 В Грузии заявили о связи Саакашвили с ИГИЛ (ВИДЕО).
- 05:32 Разгром в Марибе.
- 05:30 Бойня в Сирии: убиты и ранены 900 военных и мирных жителей, армия освободила 27 городов и посёлков (ВИДЕО).
- 04:30 «Терпение Турции на исходе!» — Эрдоган ополчился против своего друга Путина из-за Сирии.
- 03:53 Провальная «сделка века» — стало известно, зачем Трамп сунулся «мирить» Израиль и Палестину.
- 02:46 Наступление в Идлибе. 30.01.2020.
Погибшие в Газни
Стали известны личные данные двух погибших пилотов, которые разбились вместе самолетом "Бомбардье Е-11" в провинции Газни.
Ими стали подполковник Пол К. Восс и капитан Райан Фанеуф.
По поводу ЦРУшников, о которых заявлял Талибан (речь шла еще о 3-4 телах, помимо пилотов), данных по-прежнему нет, как и по поводу судьбы Д'Андреа. Пентагон отрицает, что машина была сбита.
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Небензя поставил на место авторов «сделки века»
Постпред России при ООН Василий Небензя напомнил авторам так называемой сделки века — плана по палестино-израильскому урегулированию, разработанному в США, что Голанские высоты — это оккупированная Израилем территория Сирии.
В прилагающихся к «сделке» картах Голаны обозначены как территория Израиля.
«В этой связи мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности номер 497 не признает суверенитет Израиля над Голанами», — заявил дипломат.
Небензя особо подчеркнул, что Голанские высоты являются незаконно оккупированной сирийской территорией.
Как сообщала «Русская Весна», 28 января Трамп заявил, что его администрация подготовила «сделку века», а вскоре и Белый дом разместил на своем сайте документы, которые якобы предлагают решение военного конфликта в Ближневосточном регионе.
В документе более чем 180 страниц, 23 раздела и карты, уже ставшие камнем преткновения.
Кроме того, документ определяет границы и статус Иерусалима.
Составлен он в целом по принципу «друзьям всё, врагам — закон», поскольку сирийские Голаны Вашингтон широким жестом отдаёт Израилю, тем самым пытаясь закрепить и узаконить многолетнюю оккупацию сирийских высот.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже назвал вариант «сделки» Трампа «реалистичным» и отметил, что Израиль желает мирной жизни Палестине.
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В Грузии заявили о связи Саакашвили с ИГИЛ (ВИДЕО)
Экс-заместитель главы Службы госбезопасности Грузии Иосиф Гогашвили сделал сенсационное заявление в эфире грузинского телевидения: он рассказал о связях Михаила Саакашвили и его окружения с ИГИЛ*.
По словам Гогашвили, в своё время была создана группировка, в которую входили исламские террористы, возглавлял её ликвидированный 2 года назад в Тбилиси Ахмед Чатаев. Группировка создавалась при непосредственном участии и под руководством Саакашвили и бывшего главы МВД Грузии Вано Мерабишвили (сейчас отбывает тюремный срок — прим. РВ).
«Это была неформальная группировка, состоящая из террористов», — рассказал он, уточнив, что части членов банды уже нет в живых, а другие покинули пределы страны.
Гогашвили пояснил, что лидеры политической силы Саакашвили «Единое национальное движение» «использовали эту группировку в своих целях» — бывшие руководители Грузии отдавали распоряжения террористам «под предлогом государственных интересов».
«Чатаев непосредственно получил указания от Саакашвили и Мерабишвили сформировать эту группировку, он был одной из главных фигур, в силовых структурах Грузии имеется достаточно информации на этот счет», — сказал Гогашвили.
Он пообещал передать все материалы по этому делу в генпрокуратуру, а также сообщил, что есть люди, которые готовы дать показания.
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* запрещенная в РФ террористическая организация
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Разгром в Марибе
Хуситы объявили о крупной военной победе в центральном Йемене, которая по масштабам превосходит разгром 3-х саудовский бригад в Наджране осенью прошлого года.
Бригадный генерал Яхья ас-Сари тезисно рассказал о том, как были разгромлены крупные силы хадистов:
- С помощью Бога Йеменские вооруженные силы смогли сорвать масштабный план противника, который был нацелен на столицу страны Сану.
- Нашим силам удается освободить все районы в Ниме и нанести огромный урон врагам в ходе контрнаступления.
- Операции наших сил продолжаются, и к западу от Мариба произошел прогресс, который привел к освобождению некоторых территорий в провинциях Мариб и Аль-Джавф.
- 2500 квадратных километров Йемена было освобождено в ходе операции «Бонян аль-Марсус», и тысячи военнослужащих врагов были убиты, ранены или пленены.
- 17 бригад и 20 батальонов и их оборудование были уничтожены во время этой операции.
- Две бригады из так называемого «Третьего региона», сосредоточенные в Сирва в Марибе, были вынуждены покинуть территорию, а также отступили три бригады в так называемом «Шестом регионе», сосредоточенные в Аль-Джавфе».
- Вооруженные силы Йемена разрешили сотням вражеских солдат спасаться бегством во исполнение указаний руководства щадить тех, кто решил бежать с поля боя.
- Йеменские вооруженные силы высоко ценят ответственную роль жителей Нима, Мариба и Джавфа и их свободных племен, которые сотрудничали в изгнании оккупантов и оккупантов и помогали в ходе проведения этой операции.
- Вооруженные силы Йемена приветствуют всех уважаемых и свободных йеменцев для выполнения их национального и религиозного долга на этом историческом этапе.
- Йеменские ракетные силы и ВВС совершили качественные атаки на компанию Saudi Aramco в аэропортах Джизана и Абхи.
- Что касается отношения США к палестинскому делу, то Йеменские вооруженные силы подчеркнули солидарность с палестинским народом в противостоянии заговору США.
- Более подробная информация будет раскрыта в будущем.
В заявлении также содержится призыв ко всем йеменцам, которые сотрудничали с агрессией Саудовской Аравии, вернуться к приличиям, пообещав терпимо относиться к ним.
https://english.iswnews.com/10735/details-of-ansar-allahs-recent-operations-against-saudi-coalition-in-nihm-marib-and-jawf/ – цинк
Фактически, хуситы заявляют (с традиционными помпезностями), что они разгромили войска центрального фронта интервентов, которые еще недавно собирались наступать на столицу страны.
Командующий местным фронтом хадистов после развала фронта и серьезных материальных потерь был заменен.
Сообщается, что часть местных шейхов и членов движения "Аль-Исла" ориентированные на Турцию и Катар, фактически поддерживали продвижение хуситов, что также стало для интервентов неприятной неожиданностью – помимо ударов на фронте еще и тыл начал разваливаться, что предопределило итоговое поражение.
Хуситы рассчитывают, что инерция наступления позволит им взять города Хазм и Мариб. Фронт постепенно приближается к административному центру мухафазы.
С учетом заявленных потерь в тысячи убитых, раненых и пленных, а также цифры в 17 бригад и 20 батальонов, большая часть войск смогла отступить, уже традиционно побросав технику и различное военное имущество. Судя по первым опубликованным кадрам с трофейной техникой, произошло очередное позорище саудитов.
Брошенная база в Ниме https://twitter.com/090203KKhamushi/status/1222611265790578688
Даже на этих двух коротких видео видны десятки брошенных единиц техники.
В общем, ждем новых зажигательных роликов с трофеями и нагибанием саудитов и их марионеток.
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Бойня в Сирии: убиты и ранены 900 военных и мирных жителей, армия освободила 27 городов и посёлков (ВИДЕО)
В редакцию «Русской Весны» поступила справка Минобороны РФ по обстановке в Сирийской Арабской Республике по итогам января 2020 г. Напомним, что с 14.00 9 января 2020 г. на территории Идлибской зоны деэскалации официально действует режим прекращения огня.
На разных участках фронта с начала текущего года боевиками были убиты и ранены более 500 солдат правительственных войск САР, а также 375 мирных жителей. Бандформирования понесли значительные потери от ответного огня САА.
В Идлибской зоне деэскалации продолжаются боестолкновения, развязанные террористической группировкой «Хайат Тахрир Аш-Шам» и подконтрольными ей формированиями.
На территории Идлибской зоны деэскалации за прошедшие сутки зафиксировано 47 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов: Карура, Ардаш-Даг, Сафсафа, Чекурджак, Сараф, Эль-Арейм, Нахшебба, Калъат-Марза, Мамухия, Мукатталь, Айн-Эль-Ашра, Кульджок, Абу-Асад, Эль-Харука провинции Латакия; Эль-Касабия, Хербет-Абдин, Дар-Хардата, Зайтуна, Шарки-Кафер-Дун, Хан-Шейхун провинции Идлиб; Кинсибба, Дар-Хардата, Хуайз, Кальат-Эль-Мудик, Кухбания, Карутия, Кара-Джурн провинции Хама.
С 9 января 2020 г. в результате обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований и боестолкновений с боевиками погибло 211 сирийских военнослужащих, свыше трехсот получили ранения.
Жертвы среди мирного населения подконтрольных правительству районов вследствие обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований за тот же период составили 121 человек погибшими и 254 ранеными.
В ответ на агрессию террористов командование Сирийской Арабской Армии предприняло контрнаступательные действия с целью разгрома экстремистских группировок, сконцентрированных в западных пригородах города Алеппо, а также в районе городов Маарет-Эн-Нуман и Серакаб провинции Идлиб.
При этом огневое поражение осуществлялось исключительно по позициям, технике и скоплениям боевиков. Удары наносились предельно избирательно и точно.
Мирное население и объекты гражданской инфраструктуры не пострадали. Этот факт были вынуждены признать даже такие ангажированные западные неправительственные организации, как «Сирийская обсерватория по правам человека».
Только продуманные и четко спланированные действия сирийских властей позволили избежать напрасной гибели мирных жителей от рук террористов.
Так, для выхода гражданского населения с подконтрольных бандформированиям территорий в круглосуточном режиме функционируют три гуманитарных коридора с пунктами пропуска в районе населенных пунктов: Эль-Хадер провинции Алеппо, Абу-Эд-Духур провинции Идлиб и Хабит провинции Хама. Население зоны деэскалации было заблаговременно оповещено о порядке перехода через развернутые пункты пропуска посредством распространения листовок, рассылки СМС, а также регулярными тематическими информационными сообщениями сирийских телеканалов и радиостанций.
В период с 13 по 16 января этого года по предоставленным гуманитарным коридорам Идлибскую зону деэскалации покинуло 1490 человек. Затем в связи с регулярными обстрелами пунктов пропуска боевиками, а также угрозами физической расправы с их стороны выход гражданского населения прекратился. Всего с 2018 года из зоны деэскалации на освобожденную территорию Сирийской Арабской Республики вышли 46 188 человек.
Особо отмечу, что жители подконтрольных бандформированиям районов пытались не допустить эскалации обстановки со стороны террористов. Российским Центром по примирению враждующих сторон зафиксированы многочисленные демонстрации протеста гражданского населения против диктатуры «Хайат Тахрир Аш-Шам». Они жестоко подавлялись боевиками. Мирные жители были лишены элементарных условий для нормального проживания. Продукты питания, медикаменты до простых жителей не доходили и оседали на складах бандгрупп.
Подчеркнем, что в настоящее время сирийское правительство последовательно прилагает усилия к налаживанию мирной жизни на освобожденных от незаконных вооруженных формирований территориях.
Так, в отбитом у боевиков накануне городе Маарет-Эн-Нуман местными властями во взаимодействии с Центром по примирению враждующих сторон уже организована работа по обеспечению подвоза мирным жителям продуктов питания, средств обогрева и других предметов первой необходимости.
К сегодняшнему дню под контроль правительственных войск в освобожденных районах Идлибской зоны деэскалации перешло двадцать семь населенных пунктов, в которых также делается все возможное для скорейшего возвращения простых людей к нормальной жизни. Для обеспечения законности и правопорядка, сохранения в неприкосновенности имущества и собственности граждан сирийскими властями организовано патрулирование подразделениями правоохранительных органов.
По имеющимся данным, сюда готовы вернуться от тридцати до пятидесяти тысяч внутренне перемещенных лиц, бежавших ранее от произвола террористических группировок на территории, подконтрольные правительству Сирийской Арабской Республики. Еще около восьмидесяти тысяч человек намерены вернуться в районы, освобожденные от боевиков летом прошлого года, по мере восстановления там инфраструктуры, необходимой для нормальной жизнедеятельности населения.
На остальной территории Сирийской Арабской Республики также продолжается работа, направленная на оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.
За прошедшие сутки медицинскими специалистам Министерства обороны Российской Федерации оказана медицинская помощь 196 сирийским гражданам в населенных пунктах Кобани провинции Алеппо и Камишлия провинции Хасеке. Всего медицинская помощь оказана 121 089 жителям Сирии.
За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные акции не проводились. Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2348 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3 943,3 тонны.
Продолжается реализация положений российско-турецкого Меморандума о взаимопонимании, принятого 22 октября 2019 г.
Подразделениями российской военной полиции и силами армейской авиации продолжено патрулирование в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка. Все мероприятия в рамках патрулирования в указанных провинциях прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий.
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«Терпение Турции на исходе!» — Эрдоган ополчился против своего друга Путина из-за Сирии
Астанинскому формату пришёл конец?
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в том, что она «не привержена» договоренностям по Сирии, достигнутым в Астане и Сочи.
По словам главы государства, от астанинского формата ничего не осталось — его либо «приглушили», либо «закрыли» насовсем. Но кто конкретно и зачем, Эрдоган не объяснил.
На самом деле, президент Турции не стеснялся в выражениях и в адрес своего друга, ближайшего соратника Владимира Путина.
По его словам, Москва должна срочно пересмотреть сотрудничество или с Сирией, или с Турцией, так как терпение Анкары на исходе. Эрдоган заявил, что если Россия в ближайшие дни «не отругает» Асада, то будет плохо.
Кроме того, Эрдоган покритиковал Москву за то, кого она называет террористами.
«Тех, кто защищает свои дома? Если вы спросите Москву, то окажется, что все четыре миллиона жителей Идлиба — террористы. На самом деле эти люди бежали от насилия режима Асада», — заявил турецкий президент.
Сильно. Уверенно и нагло. Вот так можно описать спич Эрдогана, который, кажется, «страх потерял», как выражается молодёжь. Слишком громкие обвинения, учитывая, что Россия действительно борется с террористами и уж тем более не считает, что люди страдают от режима Асада.
Сирийцев кошмарят как раз таки протурецкие боевики, которых лично Эрдоган отправляет на помощь то в Сирию, то в Ливию. Это не у Турции терпение заканчивается, а, пожалуй, у России, уставшей терпеть постоянные тычки в спину.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
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Провальная «сделка века» — стало известно, зачем Трамп сунулся «мирить» Израиль и Палестину
Президент США накануне анонсировал «сделку века» по разрешению палестино-израильского конфликта. Казалось бы, наконец-то! Но, как чаще всего бывает, всё оказалось не так просто.
Дональд Трамп обнародовал карту, где Палестину предполагается соединить двумя магистралями с погранпереходами в Иорданию, а палестинский Западный берег будет отделён от Иордании полосой израильской территории. По мнению Вашингтона, стороны конфликта примут такой взгляд.
По факту Палестине предлагают удвоить площадь страны и создать внутри около 1 млн рабочих мест. Кроме того, Вашингтон обещает способствовать неразрывности палестинских территорий. Однако, как обычно в случае США, услуга не бесплатна.
Палестинцы должны отказаться от агрессии в отношении Израиля и прекратить поддержку ХАМАС. По словам Трампа, это последний шанс на формирование полноценного государства Палестины. С воодушевлением к таким предложениям США отнеслись только в Саудовской Аравии.
Израиль воспринял лояльно, а в Палестине — категорически против. Инициативу США изучит и Россия, однако окончательное решение всё равно за сторонами конфликта. Для чего же вообще Трамп ввязался в эту историю?
Лучше всего позицию Вашингтона характеризует мнение Турции, полагающей, что США затеяли мертворожденную сделку для аннексии палестинских земель. Аналогичными мыслями поделились и власти Ливана. Бывший премьер-министр Тамам Салям заявил, что «сделка века» не просто узаконивает оккупацию поселений, но и является пощечиной каждому гражданину, выступающему за справедливый мир.
Вполне в стиле США. Мнением на этот счет поделился и политолог Евгений Сатановский, убежденный, что «сделка века» не более чем «разводка» Трампа. Это заведомо нереализуемый сценарий, однако американский лидер в канун выборов создает видимость «вклада в историю».
Почему это невозможно? Израиль недоволен. Левые критикуют, но и правые не шибко счастливы, поскольку Трамп никогда не делал подарков израильтянам. За всё, что им давали, США брали задранную цену.
Поэтому сейчас это выглядит так: «мы присоединим к вам то, что у вас уже было».
Палестине тоже есть над чем думать, ведь их территории могут отойти под контроль кого угодно. Правда, их всё равно никто не возьмет, подозревая политическую аферу Трампа. К слову, на своей карте президент США «прихватил» ещё и сирийские Голаны.
Стоит также брать во внимание и то, где был напечатан текст «сделки века» — на страницах New York Times. Газета на дух не переносит Трампа и полощет Израиль, но всегда стоит горой за демократов, Сороса и прочие маразмы. Проще говоря, сомнительно верить «газетной сделке века».
Ход, безусловно, хороший, только бесполезный, изрядно попахивающий дешевым популизмом.
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Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»
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Наступление в Идлибе. 30.01.2020
События в Идлибе развиваются очень быстро.
САА продвигаясь к северу от Маарат-ан-Нумана, взяла Хан-Собол и продвинулась до Таль-Мардиха, а это уже в 4-5 километрах от Саракиба. С потерей Саракаба, удержание куска территории к востоку от трассы Хама-Алеппо станет для боевиков фактически невозможным.
До столицы провинции Идлиб сегодня оставалось 19-21 километр.
Стоит отметить, что если САА в ближайшие 1-2 дня возьмут Джубас, то это откроет возможность выйти к трассе Латакия-Алеппо и перерезать сообщение между Саракибом и Джиср-аль-Шугуром, что резко ухудшит транспортную связность позиций боевиков в центральном Идлибе.
После взятия Хан-Тумана, основные бои к юго-западу от Алеппо развернулись вокруг важного холма и поселка Аль-Карраси, за который жаркие бои кипели еще в 2016 году, когда он переходил из рук в руки и в итоге остался за боевиками.
Боевики стремятся удержать Аль-Карраси, иначе посыпется весь фронт к югу от поселка. "Лива-аль-Кудс", "Хезбалла" и NDF помимо прямых атак, пытаются обойти Аль-Карраси, чтобы вынудить боевиков отступить.
Также отмечают, что в ходе боев 29 января был убит один из старших командующих "западного фронта" про-турецких боевиков Абу аль-Хомси.
Рашидин-4 пока держится, хотя он уже фактически находится в полуокружении. Боевики цепляются за него всеми силами, так как если его сдать, то посыпется и фронт к западу от Алеппо, хотя южнее Рашидина-4 уже фактически полноценная дыра во фронте.
В общем, фронт от Алеппо до Маарат-ан-Нумана у "Ан-Нусры" и Ко нынче представляет собой дырявое решето. С военной точки зрения, им конечно надо отходить и выстраивать новую линию обороны к западу от трассы Хама-Алеппо. Но есть и политические факторы связанные с Турцией, США, "Белыми касками", "Хим.оружием" и т.д., которые могут в ближайшие дни разыграть, чтобы попытаться замедлить разворачивающуюся катастрофу "зеленой революции".
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