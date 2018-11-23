Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 23 ноября 2018

«Защитный зонт» России спутал карты Тель-Авива, — СМИ Израиля

Москва после потери самолета-разведчика Ил-20 дает понять Израилю, что привычное положение дел осталось в прошлом, такое мнение высказал колумнист газеты Haaretz Амос Харель. По утверждению автора, Израиль не прекратил авиаудары по Сирии, однако, по его мнению, очевиден тот факт, что из-за России возникли сложности. Перемены, в частности, очевидны по более агрессивному тону на горячей линии, которая призвана предотвратить инциденты в воздухе между Израилем и Россией, а также по «агрессивному поведению» российской авиации и ПВО на территории Сирии, считает Харель. Еще больше беспокойства у автора вызывает возросший интерес России к событиям в Ливане. По его мнению, при пессимистическом сценарии «защитный зонт», который Россия уже «раскрыла» над Сирией, накроет и Ливан, что еще больше осложнит ситуацию для Израиля. Колумнист отмечает, что, судя по сообщениям арабских СМИ, Израиль не наносит воздушные удары по Ливану с февраля 2014 года. Играть в шахматы с «Хезболлой» — это одно, однако пытаться выяснить, чего Россия хочет в Сирии и, возможно, в Ливане — вызов совсем другого порядка, заключает Харель. Россия поставила Дамаску комплексы С-300 в качестве ответа на трагедию с крушением российского Ил-20, ответственность за которое Москва возложила на Израиль. Самолет случайно сбили сирийские ПВО из-за того, что израильские ВВС в это время наносили авиаудары в Латакии. Израиль уведомил российскую сторону об этом авиаударе лишь за минуту до его начала, введя в заблуждение относительно района удара и не сообщив о местонахождении истребителей F-16. При этом, по версии Минобороны, израильские летчики буквально прикрылись заходившим на посадку Ил-20. В результате погибли 15 российских военных. Читайте также: Оригинальный ответ: Трамп назвал виновного в убийстве саудовского журналиста

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Обед на передовой в Сирии

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Вы только уступите

Тезисно по призывам Вашингтона к России совершить уступки до Сирии и ДРСМД.1. По Сирии США открыто заявляют, что готовы хоть завтра вывести войска (чем лишний раз подтверждают, что курды для них лишь разменная монета в торге с Россией и дальнейшая судьба курдов после ухода США Вашингтон не слишком волнует), если только все остальные страны тоже выведут войска, кроме России. России Вашингтон "милостиво разрешает" не уходить, как будто Россия собиралась это делать. Речь идет о выводе контингентов США, Британии и Франции в обмен на уход контингентов Ирана и Турции. Главная цель это конечно уход Ирана, Турция это скорее приятный бонус, чтобы потешить курдов напоследок. На деле, США, Британия и Франция находятся на территории Сирии незаконно, фактически оккупируя территорию суверенной страны, поэтому с точки зрения международного права это агрессоры и оккупанты. Турция занимает двойственную позицию – с одной стороны ее в Сирию тоже никто не приглашал и Дамаск ее формально тоже осуждает, но на деле – де-факто Турция имеет договоренности о своем военном присутствии с союзниками Сирии – Россией и Ираном, поэтому ее позиция отличается от позиции США и их сателлитов.Россия и Иран находятся в Сирии на законных основаниях по приглашению законного правительства Сирии. С точки зрения международного права, суверенное правительство суверенной страны само решает, войска каких государств допускать на свою территорию и размещение иностранных войск по приглашению законного правительства страны определяется внутренними правовыми нормами страны размещения.Внося предложения о размене своего ухода из Сирии, США пытаются подменить право Дамаска самому определять кого официально приглашать на территорию Сирии, сепаратной сделкой с Россией. Подобная сделка очевидно ущемляет правовую легитимность правительства в Дамаске и что главное, вбивает клин в отношения между Россией и Ираном, что американскими аналитическими центрами рассматривается как одна из главнейших стратегических целей США на Ближнем Востоке. Иран приложил огромные усилия (сопоставимые с усилиями России), чтобы спасти Сирию и естественно, рассчитывает получить выгоды от победы в сирийской войне, в том числе и связанные с возможностью работы шиитского моста Тегеран-Бейрут. США по сути предлагают разводку – вывести свои войска, которые и так находятся в Сирии незаконно в обмен на вывод законно находящихся в Сирии иранских военных. Иран на это очевидно не пойдет, а предложения со стороны России в этом направлениию будут вести к ухудшению российско-иранских отношений. Соответственно, предложение США преследует следующие цели – если Россия начинает действовать в рамках этих предложений, то это приведет к разрушению российско-иранского партнерства (что уже само по себе ослабит позиции России на Ближнем Востоке). За это США заплатят выводом войск, которые так или иначе все равно придется выводить. Если же Россия откажется, то США обвинят Россию и Иран в нежелании добиться компромисса и будут настаивать на дальнейшей оккупации северо-восточной Сирии и Ат-Танфа под предлогом "борьбы с иранским влиянием". Если Пентагон до сих пор под официальной причиной нахождения американских войск в Сирии указывает "борьбу с ИГИЛ", то Болтон уже даже не скрывает, что реальная причина, это попытка перед уходом из Сирии выдавить оттуда Иран в рамках анти-иранской стратегии Белого Дома, которую поддерживают неоконы и израильское лобби.2. В схожем ключе развивается и шантаж Вашингтона относительно пересмотра договоров ДРСМД и СНВ-3. США под надуманными предлогами фактически готовят денонсацию договоров об ограничении ракетно-ядерных вооружений, предлагая России ради их сохранения пойти на уступки, да еще и повлиять на Китай, чтобы тот тоже пошел на уступки, хотя он в этих договорах не участвует и судя по заявлениям из Пекина, участвовать не собирается. Если Россия соглашается на серию односторонних уступок ради спасения договоров, США в рамках стратегии Трампа по заключению "выгодных сделок", добиваются пересмотра договоров в свою пользу, а Трамп заявляет о своей большой победе во внешней политике, которая заставила Россию (а то и Китай) уступить. Если же Китай и Россия отказываются следовать желаниям Вашингтона (что скорее всего и произойдет), то тогда США разорвут оба фундаментальных договора, а ответственность через заявления Госдепа и подконтрольных медиа свалят на Москву и Пекин, которые "нарушают/не соблюдают" договора об ограничении ракетно-ядерных вооружений. В этом случае начнется новая гонка ракетно-ядерных вооружений, в чем очень сильно заинтересован оборонно-промышленный комплекс США, которому разрыв договоров сулит новые контракты на разработку нового и модернизацию уже существующего ракетно-ядерного вооружения.По сути, сделки предлагаемые Вашингтоном (не только России по Сирии и ДРСМД, но и КНДР по ядерному оружию или Ирану по его внешней политике), не предусматривают реальных компромиссов, Это ультимативные требования, где Вашингтон пытается вернуться к директивному управлению миром, настаивая на выполнение его желаний в одностороннем порядке, как это было в 90х и нулевых. Сейчас этот стиль "управления" выглядит весьма архаично и не соответствует нынешней роли Вашингтона в мире, поэтому такие "ультимативные" предложения все чаще встречают отказ, хотя как показывает пример Европы, которую уже пару раз прогнули подобным образом, не все пока готовы принять новую нормальность и проявлять подлинную военно-политическую и экономическую субъектность не только на словах, но и в делах.России разумеется нет никакого резона стремиться к возвращению "благословенных времен" безудержной американской гегемонии, поэтому предлагаемые сделки по Донбассу, Сирии, ДРСМД, Китаю, Ирану и ряду других вопросов, будут отвергаться, так как формат предлагаемых США сделок предусматривают от России односторонние уступки стратегического характера не совместимые со стремлением России проводить субъектную внешнюю политику. С той же проблемой сталкиваются Китай и Иран, которые уже слишком далеко зашли по пути освобождения от вашингтонского диктата, чтобы после всего сделанного нажать на тормоз. Разумеется, подобное расхождения во взглядях по вопросам субъектной внешней политики со стороны стран неподчиняющихся Вашингтону, будут вести к усугублению уже существующих противоречий и вести к обострению конфликтной линии, которую Вашингтон проводит по отношению к своим оппонентам в вопросах оборонной политики и экономического суверенитета.В результате, последние фиговые листочки международного права опадают на фоне обильного роста прямой военно-политической и экономической конкуренции крупнейших капиталистических государств, что уже дважды привело к мировым войнам, но сейчас, в силу наличия ядерного оружия, это выльется в продолжение серии крупных локальных войн и конфликтов на различных континентах, которые и определят контуры пост-вашингтонского мира.

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