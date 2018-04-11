Необходимо менять существующую социально-экономическую систему. Иначе мы обречены

Все уже наверняка слышали про американские санкции, введенные 6 апреля Минфином США против 24 россиян и 15 связанных с ними компаний.

Все попавшие под них бизнесмены и компании уже теряют колоссальное количество денег. Вы скажите, что вам нет до этого дела? Ошибаетесь.

Например, Вячеслав Володин решил помочь страдающим бизнесменам. На днях он открыто заявил, что мы будем поддерживать олигархов-страдальцев всеми способами. Его идею поддерживает и Министр промышленности Мантуров.

Что это значит? А то , что скоро нашим правительством будет рассматриваться целая гора новых законов, благодаря которым этим страдальцам компенсируют. Стоит отметить, что для этого будут использоваться деньги из бюджета страны. То есть, все опять оплатят за счёт налогоплательщиков.

По мнению секретаря Совета безопасности Патрушева: "Компании, попавшие под санкции, найдут варианты, как компенсировать те угрозы и то, как это скажется на их экономику, такие возможности есть».

Напомню, что еще в апреле прошлого года ГосДумой был принят закон, по которому физические лица, попавшие под международные санкции, имеют право добровольно объявить себя нерезидентами РФ. Проще говоря, этот закон позволяет таким лицам не платить налоги с доходов, полученных за рубежом.

Недавние санкции в отношении гигантов российской экономики - это в первую очередь удар против всей экономики страны.

Т от этого пострадают все– и оффшорные олигархи типа А.Комарова (не попал в списки, но делает трубы для Газпрома) и «Альфа-банк» (кредитование бизнеса) и простые россияне.

Сейчас основные убытки несет Дерипаска и его Русал. Один из выходов – сделать предприятия Дерипаска государственными. И все бы ничего, если не учитывать, что на сегодняшний день долг Русала – более 20 млр.рублей. В результате этот долг ляжет на бюджет страны, который и так близок к нулю.

Стоит так же обратить внимание на возникающие вопросы с фондированием у частного сектора и государственных органов России. Сегодня получить деньги на внешних рынках становится достаточно сложно. А продавать российские ценные бумаги и занимать под адекватный процент фактически невозможно. То есть, будет происходить сокращение предложений импортных товаров и, соответственно, цены на них будут расти.

Однако, если фондирование не будет замещаться рублевой эмиссией и кредитами ЦБ в рублях, то сжатие экономики лишь ускорится в связи с нехваткой ликвидности.

Выход? Фондирование компаний в рублях. Однако, это тоже подстегнет инфляцию.

Эксперты утверждают, что через 3-4 месяца, сразу после ЧМ-2018 будет наблюдаться ускорение темпов инфляции.

По мнению известного ученого-экономиста, председателя партии «Гражданская инициатива» Андрея Нечаева в такой ситуации «эти меры как раз и ударят по россиянам».

А генеральный директор ИГ "Московские партнеры" Евгений Коган, считает, что «в этих условиях выполнить задачу ускорения экономики до темпов выше мировых сможет разве что старик Хоттабыч».

Вот и первые ласточки после резкого падения цен на нефть и новых санкций .

На торгах Московской биржи 9 апреля курс доллара поднялся до 59,31 рубля, евро - до 73 рублей.

Правительство страны говорит, что ответят на новые санкции. Не сомневаюсь.

Только думается, что этими ответными мерами может стать только грабеж населения России.

Я сторонник ухода в изоляцию. По разным причинам. Изоляция наше естественное состояние, и наши шансы на развитие, именно в изоляции. Нет нам места в их западном мире. И это не от нас зависит, просто мы им чужие, и нас там никто не ждет. Просто тех ресурсов, что Западный мир крадет у Третьего мира, на нас не хватит, можно не надеяться. Мы те, кого грабят, а не те, кто.

Но, я использую классическую форму. Итак:

Но...

Если страна уходит в изоляцию, то ее граждане должны понимать, что это вынужденная мера для защиты их ценностей, их образа жизни и их культурного пространства.

Любая страна в изоляции может жить и побеждать, если соответствует этим критериям. Куба, Северная Корея, Иран имеют и социальные системы, за которые есть смысл бороться, и сложившийся образ жизни.

За какой образ жизни мы боремся? За право коммерсов обдирать страну и наживаться на уничтожении остатков советского наследия?

За их право сгонять людей в мегаполисы ради строительных пирамид и удобства ритейлерских проектов?

Ради их права передавать украденную у народа собственность по наследству? Ради чего?

Какую социальную систему мы защищаем? Нынешнюю, с диким социальным разрывом?

Хорошо, допустим мы боремся за наше культурное и языковое пространство. А мы боремся?

Почти каждый день, то в одном, то в другом месте страны коммерсы, покрываемые властями, сносят исторические здания. Более того, в пределах русского языкового пространства идет гражданская война, а наши власти говорят, что это внутреннее дело соседей. Это все борьба за культурно-языковое пространство?

При существующей внутренней социально-экономической системе мы обречены на тяжелое и позорное поражение.

И главные враги это не Запад, а Собянин, Воробьёв и им подобные. Которые считают, что есть лишнее население в провинции, и что функция государства - защищать интересы крупного бизнеса.

Если мы хотим уйти в изоляцию и победить, надо полностью изменить существующую систему.

Надо ликвидировать правящий класс и лоббистов его интересов.

Любой человек в стране должен понимать, что мы боремся не за интересы верхушки, а за нашу, принадлежащую людям страну.