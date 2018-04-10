Концептуальная власть: от иллюзий к реалиям

Концептуал СМИ Что такое концептуальная власть в жизни общества и зачем это надо знать каждому из нас?

Как не стать объектом управления? Что такое концептуальная власть в жизни общества и зачем это надо знать каждому из нас? Как избавиться от навязанных иллюзий и начать действительно самостоятельную жизнь для себя, своей семьи и своей страны в эпоху глобализации? На эти и другие вопросы отвечает автор книги «Власть и общество: от иллюзий к реалиям» Игорь Солонько.

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