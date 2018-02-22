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Война с Западом. Игорь Солонько

19:59. 22 февраля 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Как мы будем побеждать?

Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о разворачивающемся полномасштабном конфликте нашей страны с Западом на всех приоритетах обобщенных средств управления.

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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