Война с Западом. Игорь Солонько
19:59. 22 февраля 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как мы будем побеждать?
Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о разворачивающемся полномасштабном конфликте нашей страны с Западом на всех приоритетах обобщенных средств управления.
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