Ведущие эксперты из Республики Молдова, а также России, Белоруссии, Украины, Армении и других стран мира примут 10 ноября 2020 года участие в онлайн-конференции Изборского клуба на тему «Сетевая война Запада против независимого Молдавского государства». Об этом сообщает официальный сайт Международного «Евразийского движения».

В ходе мероприятия эксперты обсудят такую актуальную тему, как покушение на политический суверенитет Молдовы, являющееся целью деятельности фонда Сороса, USAID, НПО и т.д., а также заявлений западных посольств.

В мероприятии, в частности, примут участие известный немецкий политолог Александр Рар, депутат парламента от партии социалистов Молдавии (ПСРМ) Богдан Цырдя, а также постоянные члены Изборского клуба директор Института проблем глобализации Михаил Делягин, писатель, историк Николай Стариков, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин, исполнительный директор Молдавского филиала Изборского клуба Владимир Букарский и политзаключённый, общественный деятель руководитель Прибалтийского филиала Изборского клуба Александр Гапоненко.

По мнению организаторов, на наших глазах происходит открытое вмешательство Запада в молдавские выборы. Об этом свидетельствуют заявления западных политиков, послов, дипломатов.

Покушение на экономический суверенитет являются требования со стороны МВФ и Всемирного банка, которые неизбежно приведут к разрушению социальной сферы Молдовы и ущемлению молдавских товаропроизводителей.

И, безусловно, нельзя не учитывать покушение на духовный суверенитет – лоббирование Стамбульской конвенции, атаки на Православную Церковь, деятельность GENDERDOC и подобных организаций.

«Приглашаем Вас принять участие в нашей видеоконференции. Ваше мнение важно для нас!», — говорится в размещенном на сайте МЕД обращении за подписью Валерия Коровина и Владимира Букарского.

Дискуссия начнется в 16.00 и пройдет на платформе Zoom с трансляцией на Youtube.

Подключиться к конференции в Zoom можно по ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetIQidO4ysxrCTCGPeHxGf0hvJwSUn5uk3ggCz1Ix1Fpy-eA/viewform

Напомним, что 15 ноября 2020 года в Молдове состоится второй тур президентских выборов, в ходе которых гражданам страны предстоит сделать выбор между действующим президентом Игорем Додоном и главой партии «Действие и солидарность» Майей Санду.

Источник: https://nstarikov.ru/jeksperty-izborskogo-kluba-obsudjat-setevuju-vojnu-zapada-protiv-moldovy-121222