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Система образования как бесструктурное управление. Игорь Солонько

19:30. 5 февраля 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:

Компетентный преподаватель – условие суверенитета страны

Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о том, какое значение играет система образования в управлении страной и что нужно сделать, чтобы исправить нынешнюю ситуацию в этой сфере.

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Феномен концептуальной власти, Солонько Игорь Викторович

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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