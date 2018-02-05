Система образования как бесструктурное управление. Игорь Солонько

Концептуал СМИ Компетентный преподаватель – условие суверенитета страны

Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о том, какое значение играет система образования в управлении страной и что нужно сделать, чтобы исправить нынешнюю ситуацию в этой сфере.



============================================================================

Рекомендуем:

Феномен концептуальной власти, Солонько Игорь Викторович



Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович



============================================================================