Система образования как бесструктурное управление. Игорь Солонько
19:30. 5 февраля 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Компетентный преподаватель – условие суверенитета страны
Доктор философских наук Игорь Солонько рассказывает о том, какое значение играет система образования в управлении страной и что нужно сделать, чтобы исправить нынешнюю ситуацию в этой сфере.
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