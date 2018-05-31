1453 г.: падение Константинополя и Византии как один из видимых аспектов глобализации «по-западному»

Падение Константинополя также перекрыло главный торговый путь из Европы в Азию, что заставило европейцев искать новый морской путь и, возможно, привело в итоге к открытию Америки и началу эпохи великих географических открытий. Средиземное море начало терять свою былую значимость.

Многие историки считают падение Константинополя ключевым моментом в европейской истории, отделяющим Средневековье от эпохи Возрождения, объясняя это крушением старого религиозного порядка, а также применением в ходе сражения новых военных технологий, таких, как порох и артиллерия. Многие университеты Западной Европы пополнились греческими учёными, бежавшими из Византии, что сыграло немалую роль в последующей рецепции римского права. Из Константинополя на Запад попали труды античных философов, учёных, поэтов и писателей, положившие начало Возрождению.

29 мая 1453 года пал Константинополь, а с ним и Византийская (Восточная Римская) империя. После взятия города султан Мехмед II сделал его столицей Османской империи, коей он оставался вплоть до её расчленения в 1922 году.



Но на наш взгляд, всё это — отдельные частные факты, которые не отражают полноты причинно-следственных связей в глобальном историческом процессе. В этой статье мы попытаемся взглянуть на это событие со стороны глобальной политики и разобраться с его истинным назначением в процессе глобализации.

Глобализация — процесс объективный

Несмотря на тот факт, что примерно до середины XX века, до смены логики социального поведения она оставалась незаметной для огромных толп простых обывателей, глобализация — процесс объективный, и объективность её, если смотреть с позиций достаточно общей теории управления, проистекает из изначального единства человечества как суперсистемы.



Если выражаться простым языком, то всё человечество некоторым образом едино в преемственности поколений, как биологически, так и на уровне коллективного бессознательного.



Как следствие, разнородная деятельность множества людей, преследующих как свои личные, так и групповые интересы, порождает глобализацию, даже если они этого не осознают.

В прошлом глобализацию стимулировала международная торговля и политика завоеваний, а ныне она стимулируется большей частью непосредственно технико-технологическим объединением народных хозяйств разных стран в единое мировое хозяйство человечества.

Концентрация и объединение производительных сил также носит объективный характер, поскольку ни нынешнее человечество, ни какое-либо одно национальное общество (включая и реликтовые первобытные культуры, застрявшие до настоящего времени в каменном веке) не может существовать без какой бы то ни было техносферы и системы производства и распределения продукции.



И все люди так или иначе заинтересованы в наращивании их эффективности, чтобы постоянно повышать уровень защищённости, а также качество и количество получаемой продукции, и иметь при этом свободное время. А одно из средств осуществления этого — обмен достижениями культуры разных народов во всех его проявлениях.

Всё это в совокупности означает, что глобализация — процесс в истории человечества неизбежный, объективный: остановить его течение невозможно, а обнулить и запустить сначала может только очередная глобальная катастрофа — военная, техногенная, природная и т.п.



Он порождён не волей тех или иных «глобализаторов» и протекает вне зависимости от желания и воли каждого из противников или сторонников некой содержательно не определённой «глобализации вообще».



Концепции управления глобализацией

Если соотноситься с достаточно общей теорией управления, то все без исключения процессы во Вселенной — это процессы управления или самоуправления. Соответственно, глобализацией, как одним из частных процессов во Вселенной, тоже можно управлять.



Любое управление невозможно без концепции, которая призвана воплотить в жизнь цели, поставленные управленцем. Определимся с ними, дабы понимать, как может протекать глобализация и какие цели преследовать.

Как мы уже отметили выше, неуправляемых процессов не бывает, то есть глобализацией можно управлять. Но следует понимать, что сценарии глобализации являются субъективными факторами, и обуславливаются они концептуальной властью.

Термин «концептуальная власть» следует понимать двояко:



во-первых , как власть конкретных людей, чьи личностные качества позволяют увидеть возможности и тенденции в жизни общества, избрать цели, найти и выработать пути и средства достижения избранных ими по их произволу целей, внедрить всё это в алгоритмику коллективной психики общества, а также и в устройство государственности.



При этом следует отметить, что концептуальная власть по своей природе автократична, самовластна, т.е. игнорирует любые «демократические» избирательные процедуры.



во-вторых, как власть самой концепции (идеи) над обществом (т.е. как информационно-алгоритмическую внутреннюю скелетную основу культуры и опору для жизни и деятельности всего общества).



На сегодняшний день существуют два основных метода концентрации управления в процессе глобализации. В более узком смысле эти методы можно рассматривать в качестве принципов развития различных цивилизаций. Эта проблематика детально освещена в статье «Мир отсутствующего правительства и Путин». Здесь приведём несколько переработанную выдержку.

Первый метод — это разрушение управления в регионах-конкурентах и интеграция обломков. Средства к этому могут быть разными, но принципиальным является то, что такой метод ведёт к возникновению межрегионального конгломерата.



Межрегиональный конгломерат — способ управления глобализацией, при котором национальные культуры замещаются единой типовой унифицированной культурой. Управление в конгломерате подчинено единому межрегиональному центру, который осуществляет управление глобализацией.



Одна из главных задач межрегионального центра состоит в том, чтобы управление было идейно централизованным, то есть чтобы был только один источник идейной подпитки во всём конгломерате стран. Все же остальные поглощённые регионы попадают в зависимость от концептуальной власти межрегионального центра.



Второй метод концентрации управления — упреждающее вписывание. На этой базе возникает многорегиональный блок, то есть блок сначала вписывает близкие по идеалам цели из вектора целей присоединяемого им общества в свой собственный вектор целей, а уже потом регион присоединяется.



Многорегиональный блок отличается от конгломерата тем, что выбор общецивилизационного вектора целей и выработка концепции его достижения не сосредоточены в каком-либо центре, а распределены по всему блоку.



Если даже какой-то региональный центр и сосредотачивает у себя административную власть над делами всего блока, то идеи, цели, частные концепции их достижения он черпает со всего пространства многорегионального блока.



Поэтому блок кровно заинтересован в культурном разнообразии. И в отличии от конгломерата, который замещает национальные культуры единой унифицированной культурой, блок поддерживает и помогает развиваться культурам и тому в них, что соответствует идеалам этого типа развития цивилизации.



Типичный пример конгломерата — это евро-американский конгломерат «западной» цивилизации, в котором есть единый управляющий центр, принимающий все решения, и политике которого подчиняются уже национальные центры.



Этот центр укреплялся по мере развития Западной цивилизации путём уничтожения управленческой верхушки тех территорий, которые входили в её состав (яркие примеры такой политики: завоевание Америки, Африки, Индии, в целом вся англосаксонская колониальная система). Делается это для того, чтобы не было каких-то управленческих центров, которые могли бы выработать альтернативу политике центра конгломерата и стать по-настоящему суверенными.

Для Русской цивилизации, как и для Китая и Японии, а также для Арабского востока, которые больше тяготеют к блочному принципу, характерны другие методы выстраивания самоуправления. Управленческие верхушки территорий, которые входили в состав Русской цивилизации, не уничтожались, а входили в состав российской «элиты».



Можно привести много примеров, когда в состав российской «элиты» входили представители национальных «элит», присоединившихся стран: Багратионы (грузины), Юсуповы (ногайцы), Карамзины (от Кара-мурзы, крымца), Суворовы (татарские корни), Апраксины (от Салахмира), Давыдовы, Аракчеевы, Голенищевы-Кутузовы (все трое тоже имеют татарские корни), Толстые (немцы), Барклай-де-Толли (шотландец), Черкасские (кабардинцы) и множество других родов, которые представляли национальные «элиты» государств.

Соответственно принципу устройства блока, когда текущий цивилизационный центр блока уничтожается или становится недееспособным, другой центр берёт на себя его функции. Можно вспомнить, что когда Москва была недееспособной — функции управления на время смуты на себя взял Нижний Новгород.



Также следует сказать, что злоупотребления властью в разные моменты истории несомненно были, и в них выражено частичное и временное отхождение от блочного принципа развития Русской цивилизации, однако они не имели системообразующего характера на протяжении длительных исторических периодов, в силу чего языки и самобытность всех без исключения национальных культур сохранились в Русской цивилизации и по настоящее время.

У читателя может возникнуть вопрос:

«Для чего эта информация в статье и падении Константинополя?»



Отвечаем: «Для того, чтобы в психике читателя сформировалась полная картина причинно-следственных связей вокруг этого события, которое преследовало вполне конкретные цели в концепции глобализации как по принципу межрегионального конгломерата, так и многорегионального блока, а также выработался адекватный стереотип распознавания процессов управления и самоуправления в глобальном историческом процессе».

Византия в глобальном историческом процессе

Краткое обозрение истории Византии

Византия, Византийская империя, Восточная Римская империя, самоназвание Ромейская империя (395 — 1453) — государство, сформировавшееся в 395 году вследствие окончательного раздела Римской империи, после смерти императора Феодосия I, на западную и восточную части.



Чуть больше чем через восемьдесят лет после раздела Западная Римская империя прекратила своё существование, оставив Византию исторической, культурной и цивилизационной преемницей Древнего Рима на протяжении почти десяти столетий истории Поздней Античности и Средневековья.

Бессменной столицей и цивилизационным центром Византийской империи был Константинополь, один из крупнейших городов средневекового мира. Наибольшие владения империя контролировала при императоре Юстиниане I (527—565), вернув себе на несколько десятилетий значительную часть прибрежных территорий бывших западных провинций Рима и положение самой могущественной средиземноморской державы.



В дальнейшем под натиском многочисленных врагов государство постепенно утрачивало земли. После славянских, лангобардских, вестготских и арабских завоеваний империя занимала лишь территорию Греции и Малой Азии.



Некоторое усиление в IX—XI веках сменилось серьёзными потерями в конце XI века, во время нашествия Сельджуков, и поражения при Манцикерте, усилением при первых Комнинах, после распада страны под ударами крестоносцев, взявших Константинополь в 1204 году, очередным усилением при Иоанне Ватаце, восстановлением империи Михаилом Палеологом, и, наконец, окончательной гибелью в середине XV века под натиском османов.



История Византии с точки зрения глобальной политики

К концу IV века н.э. Римская империя впала в затяжной политический и экономический государственный кризис. Качество управления на местах упало настолько сильно, что поставило под угрозу само существование империи как единого государства.



С целью предотвращения неконтролируемого краха империи и попытки повысить качество управления «мировая закулиса», которая в то время использовала Римскую империю как средство управления глобализацией по принципу межрегионального конгломерата, приняла решение официально (неофициальное, но фактическое разделение сфер влияния двух центров — Рима и Константинополя — существовало со времени основания последнего в 330 году н.э.) разделить империю на две части, у каждой из которых будет свой центр управления, чтобы в дальнейшем выбрать тот, который окажется более жизнеспособным.



Таким образом, возникли Западная Римская империя и Восточная Римская империя, впоследствии получившая название Византия. Центром и столицей Византии стал Константинополь, город, основанный императором Константином Великим, который по совместительству был верховным жрецом культа Непобедимого Солнца. К середине IV века политическое и экономическое значение Константинополя для тогда ещё официально единой империи было сравнимым с влиянием Рима, если не превосходило его.

Также будущая Византия стала источником нового вероучения на основе единобожия, которое было основано на исторически сложившемся варианте к тому моменту на территории империи христианства, и которое стало легальным в 313 году н.э. (см. Миланский эдикт), а его основополагающие догматы были официально утверждены во время Никейского собора в 325 году н.э. и Константинопольского собора в 381 году н.э.

Это вероучение имело своей главной целью укрепить империю изнутри и увеличить отдачу от неё как политической, экономической и социальной суперсистемы в деле проведения в жизнь концепции глобализации по западному образцу.

После того, как «мировой закулисе» стало понятно, что управленческая «элита» Западной Римской империи деградировала бесповоротно и больше не в состоянии адекватно реагировать на «вызовы времени» (доказательством тому были как всё более частые поражения римской армии на полях сражений, так и часто неадекватные жизни решения императоров, которые подрывали могущество империи), было принято решение ликвидировать эту государственность с заменой её на некие новые государственности на основе варварских племён Европы, в которых западный проект глобализации смог бы получить определённую «перезагрузку».



Византия же была сохранена и задумывалась как своего рода восточный форпост этого проекта, с помощью которого можно было бы продолжить экспансию на юг и восток, где он «буксовал», а также на север, для ликвидации концептуальной самостоятельности Руси. После появления и активного распространения ислама именно Византия также использовалась как таран против него.

В конце X — начале XI веков заправилам глобализации «по-западному» стало понятно, что управленческая верхушка Византии уклонилась от намеченного ей курса (империя терпела поражения на всех направлениях: на юго-восточном направлении её теснил ислам, а на северном направлении «мягкая сила» исторически сложившегося христианства, экспортированная на Русь в конце X века, вкупе с «огнём и мечом» работала плохо, вследствие чего Русь была не до конца управляема извне), из-за чего была предпринята попытка подчинения её папе римскому как публичному резиденту «мировой закулисы».



По сути, тогда эта попытка провалилась. Результатом стало то, что в официальной истории ныне именуется «расколом христианской церкви в 1054 году».



После провала на 3-ем приоритете обобщённых средств управления была предпринята попытка вернуть Византию «в лоно» проекта на 6-м приоритете, силовым путём, результатом чего стала серия крестовых походов, направленных не только на борьбу с исламом (как об этом сообщает официальная история), но и на силовое принуждение Византии к «европейским ценностям».

В результате этого в 1204 году Константинополь пал под давлением крестоносцев и более, чем на полвека (до 1261 года), стал столицей «латинской империи», целью которой было заблокировать продвижение ислама на северо-запад.



Причины и следствия падения Византии с точки зрения глобальной политики

Во второй половине XIII века, после того, как крестовые походы доказали свою несостоятельность в том смысле, что не смогли достичь устойчивых результатов в деле блокирования распространения ислама, «мировой закулисе» стало окончательно понятно, что Византия и её управленческая «элита» стали полностью негодными как орудие глобализации (концентрации управления) по западному образцу.



Тогда и было принято решение их «сливать». Т.е. ещё почти за два века до своей формальной гибели Византия фактически уже была приговорена. Одним из подтверждений этого может служить следующий интересный факт:

В середине XIV века существованию Византии стали угрожать турки-османы. Император Иоанн V решил обратиться за помощью к христианским странам Европы, однако папа дал понять, что помощь возможна только в случае объединения Церквей.



В октябре 1369 года Иоанн отправился в Рим, где принял участие в богослужении в соборе Святого Петра и объявил себя католиком, принимающим папскую власть и признающим филиокве (добавление к латинскому переводу Никео-Константинопольского символа веры, принятое Западной (Римской) церковью в XI веке в догмате о Троице: об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но «от Отца и Сына»).



Чтобы избежать волнений на родине, Иоанн перешел в католичество лично, не давая никаких обещаний от имени своих подданных.



Тем не менее, папа объявил, что византийский император теперь заслуживает поддержки, и призвал католические державы прийти к нему на помощь в борьбе против османов. Однако призыв папы не имел результата: помощь оказана не была, и вскоре Иоанн стал вассалом османского эмира Мурада I.

Если заглянуть в историю дальше, то ретроспективно можно понять, что уже в конце XIII — начале XIV века «мировая закулиса» изменила стратегию взаимодействия с исламом: было решено использовать то, что управленческая «элита» исламских стран значительно уклонилась от коранического ислама, в целях дискредитации Корана среди европейской «элиты» и обывателей.



Таким образом, Османская империя, которая окончательно оформилась после взятия турками Константинополя в 1453 году, в обход сознания её управленческой верхушки была использована в целях устрашения исламом «богобоязненных» европейских обывателей через проведение ею агрессивной и жестокой внутренней и внешней политики в отношении христианских народов как в её пределах, так и за рубежом, дискредитирующей ислам как учение о построении общества всеобщей справедливости на Земле для всего человечества. Византия же была принесена в жертву «повороту» в планах заправил западного проекта глобализации.



Османская империя в глобальном историческом процессе

Краткое обозрение истории Османской империи

Османская империя — государство, созданное в 1299 году турками-османами под предводительством улубея Османа Гази на северо-западе Малой Азии.

После падения Византии в 1453 году Османское государство превратилось в империю и стало султанатом. Падение Константинополя явилось важнейшим событием в развитии турецкой государственности, так как после 1453 года Османская империя окончательно закрепилась в Европе, что является важной характеристикой современной Турции.



Правление османской династии длилось 623 года, с 27 июля 1299 года по 1 ноября 1922 года, когда монархия была упразднена после поражения Османской империи в Первой мировой войне, подписания Лозаннского мирного договора и образования Турецкой республики.

В XVI—XVII веках Османская империя достигла наивысшей точки своего влияния. В этот период империя османов была одной из самых могущественных стран мира — многонациональное, многоязычное государство, простиравшееся от южных границ Священной Римской империи — окраин Вены, Королевства Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Каспийского моря на востоке.



Под её владычеством находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная Африка. В правление султана Селима I (1512—1520) османское государство стало халифатом.

В начале XVII века империя состояла из 32 провинций и многочисленных вассальных государств, некоторые из которых были позже захвачены ею — в то время как другим была предоставлена автономия.

Столицей империи был Константинополь (ныне Стамбул). Контролируя Средиземноморье, Османская империя являлась связующим звеном Европы и стран Востока на протяжении шести веков.

После международного признания Великого национального собрания Турции, 29 октября 1923 года, вскоре после подписания Лозаннского мирного договора (24 июля 1923 года), было провозглашено создание Турецкой Республики, являвшейся преемницей Османской империи. 3 марта 1924 года был окончательно ликвидирован Османский халифат. Полномочия и обязанности халифата были переданы Великому национальному собранию Турции.



История Османской империи с точки зрения глобальной политики

Взятие Константинополя в 1453 году позволило туркам-османам окончательно закрепиться в Европе, а Османскому государству оформиться как империя и султанат. В то же самое время, по состоянию на конец XIV — начало XV веков управленческая верхушка османов (как, впрочем, и практически всех других исламских государств) значительно уклонилась от коранического ислама и использовала Коран как прикрытие своих корыстных целей по порабощению и эксплуатации «неправоверных».



Это обстоятельство и позволило «мировой закулисе» перехватить управление в этой суперсистеме и «вписать» политику османской «элиты» в свою концепцию глобализации.

Основными задачами, отведёнными «мировой закулисой» Османской империи в концепции глобализации «по-западному», были следующие две:



дискредитация ислама в глазах христиан в целом и европейских народов в частности посредством ведения османами внутренней и внешней политики нетерпимости по отношению к иным вероучениям, языкам и народностям как в пределах империи, так и за рубежом.



противовес и сдерживание Русского царства и Российской империи при её расширении на юго-запад, к морю, и в сторону Европы, поскольку Русь за все века, прошедшие после крещения, так и не стала полностью подконтрольной западной концептуальной власти и в её политике (глобальной, внешней и внутренней) наблюдалась концептуальная неопределённость.



Это делало Русь непредсказуемой для «мировой закулисы» и уменьшало отдачу от неё как политической, экономической и социальной суперсистемы в деле решения возложенных на неё задач.



Надо отметить, что с первой задачей Османская империя справлялась лучше, чем со второй, поскольку за всё время её существования не смогла хоть сколь-нибудь на равных противостоять Руси при расширении последней на юго-запад, хоть и временами тормозила это движение, участвуя во многочисленных войнах с Россией (практически все войны Россия выиграла).

Уже в XVIII веке Османская империя впала в очередной политический и экономический кризис и начала терять свои позиции в Европе. Результатом стала череда поражений в войнах как с европейскими державами (Австрийская империя), так и с Россией и странами центральной Азии.



Были утрачены позиции на Балканах, в Африке, на Ближнем Востоке, в северном Причёрноморье и Приазовье. Поскольку качество управления со стороны османской управленческой «элиты» перестало отвечать «вызовам времени», «хозяевами системы» было принято решение интегрировать (в определённой мере) стагнирующую империю в «Европейский дом народов». Результатом этого процесса, длившегося почти два века, стал проект «Турция».



Турция как проект глобальной власти. Цели проекта и алгоритм их осуществления

Согласно официальной истории, современная Турция образовалась в 1923 году в результате раздела Османской империи после её поражения в Первой мировой войне и последовавшей национально-освободительной войны турецкого народа, упразднения монархии и превращения территории с преобладанием турков (хотя по факту такого народа нет, а турки — это что-то вроде «американцев», то есть сборная солянка множества народностей) в турецкое национальное государство.

Если посмотреть на причины формирования современной Турции с позиций глобального исторического процесса, который в определённой мере управляем, то можно выделить следующие:



к концу своего существования управленческая «элита» Османской империи окончательно уклонилась от коранического ислама, вследствие чего потеряла поддержку Свыше в любых своих начинаниях, мотивированных теми или иными корыстными интересами, что вылилось в падение качества управления ниже приемлемого для дальнейшего существования империи уровня;



на большей части периода своего существования Османская империя так и не была окончательно бесструктурно подчинена «мировой закулисе», что негативно влияло на качество управления ею с точки зрения этой же «закулисы»;



Соответственно этому, в начале XX века «хозяева системы» приняли решение произвести «перезагрузку» (реформирование) турецкой государственности, дабы повысить отдачу от неё как социальной системы в проводимой ими глобальной политике.



Возглавить этот процесс было поручено (вне зависимости от того, понимал он это или нет) Мустафе Кемалю, более известному, как Ататюрк.

Мустафа Кемаль Ататюрк; Гази Мустафа Кемаль-паша (1881 — 10 ноября 1938) — османский и турецкий реформатор, политик, государственный деятель и военачальник; основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции; первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.

Сразу после того, как Турция была очищена от видимых оккупантов (стран-участниц «Антанты»), разделивших Турцию после поражения в первой мировой войне, Ататюрк приступил к реформам, основная суть которых заключалась в насаждении целого ряда западных «ценностей» и «достижений» в турецком обществе. Самыми значимыми с точки зрения глобальной политики, на наш взгляд, стали следующие:



создание светского государства (секуляризация);



«модернизация» правовой системы;



закон об авторских правах;



земельная реформа;



реформа промышленности;



учреждение современной банковской системы;



переход от исламского летоисчисления на Григорианский календарь;



«уравнивание» женщин в правах;



унификация системы образования;



латинизация турецкого алфавита.



Более детально см. статью Реформы Ататюрка в Википедии.

Если смотреть на сущностный аспект этих реформ с точки зрения общего хода истории, то становится понятно, что они были направлены на уничтожение древней и самобытной османской культуры и на замену её некой унифицированной культурой «общеевропейских ценностей» с целью уничтожения национального самосознания османов и его интеграцию в «прогрессивную часть человечества».



Всё это — в лучших традициях глобализации по принципу межрегионального конгломерата.

Современная Турция — государство-проект «хозяев» Западной цивилизации, созданное с целью:



дискредитации коранического ислама как источника отрицания социологической доктрины скупки мира на основе расово-клановой монополии евреев на ростовщичество, на которой «стоит» Западная цивилизация;



решения проблемы «общего кризиса капитализма» путём постепенного замещения белого населения Европы выходцами из исламского мира и, как следствие, уничтожение либерально-буржуазной рыночной модели, которая без толку перемалывает природные ресурсы планеты в гонке потребления, передовым форпостом которого (замещения) должна стать Турция;



противостояния и сдерживания влияния СССР/России на Балканах, в Малой Азии и на Ближнем Востоке. Именно для этого 18 февраля 1952 года Турция присоединилась к НАТО.



Но, как показывают события последних лет, Турция всё больше освобождается от «пут» Западной концепции глобализации и всё больше сближается с Россией, ища в последней опору при построении более праведной и эффективной государственности. Почему же это происходит, несмотря на все «потуги» «хозяев Запада»?

Заключение

В наше время на планете Земля всё ещё доминирует концепция глобализации, направленная на порабощение всех от имени Бога, но без Бога, более известная, как Западная концепция глобализации.



Эта концепция объективно ведёт всё человечество к неминуемому краху глобальной цивилизации, который, тем не менее, вполне приемлем для «хозяев» этой концепции, поскольку их главной целью является недопущение становления человекообразных индивидов в качестве носителей человечного устройства их психики, становления человечности на планете любой ценой, то есть даже гибель и перезапуск цивилизации их не пугает. Но что делать тем, кто с такими целями и сценарием будущего не согласен?

После смены логики социального поведения всё большее количество людей, как в «элитах», так и, в особенности, в «простонародье» разных стран чувствует, что:



глобализация — это объективный процесс,



а тот путь, которым она осуществляется на данный момент, — ущербный и самоубийственный для человечества.



У большей части тех, кто чувствует это, оно находится на бессознательных уровнях психики и нуждается в выведении на уровень сознания. Почему? Потому, что только осознав это, сформировав чёткие понятийные границы этих процессов, человек может приступить к непосредственному или опосредованному управлению теми из них, текущее течение которых его не устраивает.

Русский проект глобализации является объемлющей альтернативой Западному проекту глобализации и предлагает иные цели глобализации и сценарий их достижения, а именно: становление общество всеобщей справедливости как предопределённой Свыше нормы для человечества.



Только построение такого общества даст возможность по-настоящему победить господствующий ныне на планете фашизм и объединить усилия всего человечества в направлении реализации познавательно-творческого потенциала всех и каждого в свободном и созидательном русле под диктатурой совести.



И такая инициатива всегда будет получать поддержку Свыше, что и предопределит её победу в концептуальном противостоянии с Западом.



ИАЦ

***





Источник