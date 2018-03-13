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Общество, религия, власть: 1000 лет холодной гражданской войны

18:59. 13 марта 2018 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:

Игорь Солонько о системе концептуального управления и формуле смысла жизни

По каким законам развивается общество и как им можно управлять? Что такое концептуальная власть? Как она возникла? Чем концептуальная власть отличается от исполнительной? Почему чиновник – не враг, а заложник системы? Что такое суверенитет и как его укреплять? Как любую идеологию можно поставить на службу концептуально властного человека?

Какая глобальная цивилизация предшествовала нам и как она развивалась? В чём формула смысла жизни? По чьему замыслу создавался человек? В чём закономерность случайностей? На каком языке разговаривает с нами Бог? Как научиться мыслить глобально? Начнут ли изучать в школах основы мировоззренческой безопасности в условиях глобализации?

Доктор философских наук Игорь Солонько представляет свою книгу «Власть и общество: от иллюзий к реалиям», в которой сложные основополагающие понятия раскрыты простым языком и умещены всего на двухстах страницах.

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Рекомендуем:

Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

Книги ВП СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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