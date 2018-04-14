Неужели наконец-то проснулись?! Игорь Солонько
Русский мир и русская многонациональная цивилизация как успешный цивилизационный проект
09.04.2018 года, в разгар очередного обострения «холодной» войны с Западом, длящейся уже сотни лет, опубликована статья «главного идеолога» России Владислава Суркова «Одиночество полукровки» (14+) [1] Поскольку автор статьи обладает заслуженным авторитетом и является ведущим представителем интеллектуальной «элиты» [2] России, то естественно, что влияние идей, сформулированных им будет определять ход мыслей нижестоящих экспертов и аналитиков по проблемам и перспективам развития России. Однако упомянутая статья заслуживает нашего внимания не только поэтому, но и потому, что она начиная от названия и заканчивая выводом, предлагает усеченную картину мира и цивилизационных процессов, а также провоцирует комплексы неполноценности у читателей — наших соотечественников, включая и нашу молодежь.
Русская цивилизация на протяжении более тысячи лет объединяет различные народы и национальные культуры в единстве Русской культуры, в которой не подавлялись другие вливающиеся национальные культуры, а обогащали друг друга в дополнении и развитии общей всем Русской цивилизации. Великая Русская цивилизация всегда проводила курс на естественное многонациональное развитие человеческого общества. Русь окружали воинственные соседи, которые постоянно нападали, убивали, грабили и уводили в рабство людей. Даже был период, когда Русь вынуждена была платить дань Орде. Только после многовековой агрессии со стороны Юга и Востока Иван Васильевич Грозный завоевал Казань и Астрахань, после чего коренное население обеих «царств» на равных правах жило и развивалось в Российской империи. Нередко народы сами настойчиво просились принять их в Россию. Именно поэтому всего за 300 лет относительно бескровного дальнейшего расширения на Восток одна шестая часть мировой суши разговаривала на едином русском языке, пользовалась одной валютой, а местные народы сохранили не только свою жизнь, но и национальную культуру, получив взамен современные достижения науки и вооружённую защиту от «нового мирового порядка». Сравните эту тенденцию расширения великой Русской цивилизации (Российской империи и СССР как её наследника) с геноцидом и ограблением коренного населения Северной и Южной Америк, Африки, Австралии и иных народов, уже исчезнувших с лица Земли. США, Англия, Испания и другие агрессоры относились к аборигенам и их культуре явно как фашисты. Никто не говорит, что историю Российской империи делали ангелы в белых перчатках. Да, были и жертвы, были и преступники, но невозможно массово заставить целые народы жить по-иному и принять защиту «старшего брата», если нет угрозы уничтожения своего народа и его культуры со стороны безжалостного и опасного врага. Как говорят в народе, «природа пустоты не терпит» или, как сказал В. И. Ленин, «там, где не успеем мы, там успеет наш классовый враг». Если пытаться ждать, когда сильные и агрессивные соседи «поумнеют» или начнут вести дружелюбную политику в отношении нас, то можно оказаться очередным этнографическим сырьём в руках глобализаторов.
Русский мир и русская многонациональная цивилизация, как самодостаточная культурно-историческая общность, является уникальным и успешным цивилизационным проектом, уже на протяжении более тысячи лет. Исторические реалии доказывают, что Русь-Московское царство-Российская империя-СССР-Российская Федерация — это развивающийся (с естест-венными для всех периодами болезней) социокультурный цивилизационный организм, оформленный в большинстве случаев едиными государственными границами. В этом его уникальность и полезность для будущего планеты Земля в условиях глобализации.
Глобализация — это объективный процесс концентрации управления человечеством, а глобальная интеграция (политическая, экономическая, культурная и т. д.) — это лишь следствие концентрации управления, но не сама глобализация, как об этом часто пишут «специалисты». Однако управление глобализацией осуществляется по субъективно избранной концепции (цели, средства, способы и сценарии). Поэтому в мире идёт многовековая конкуренция цивилизационных проектов за возможность реализовать свой сценарий глобализации. Человечество в перспективе либо объединится в единое глобальное сверхобщество, либо уничтожит себя, если не достигнет общецивилизационного согласия. И это объективная данность, обусловленная логикой глобального исторического процесса.
Если общество недовольно глобализацией, то это результат порочной концепции, проводимой авторами западного цивилизационного проекта, которые упорно выстраивают глобальную толпо-элитарную пирамиду, используя монополию на знания психологии масс, управления человеческим обществом и древний принцип «разделяй и властвуй». При этом общество делится не только по государственным границам или военным блокам, но также разделяется и внутри государства на «власть» и «оппозицию».
Глобальные «элиты» западного проекта глобализации бескомпромиссно стремятся уничтожить своих цивилизационных конкурентов. Их глобальная политика осуществляется в отношении всего земного шара и всего человечества (как социокультурной суперсистемы) в рамках западного проекта глобализации (цивилизационного сценария развития). Он предус-матривает глобальный цифровой концлагерь для всего человеческого социума на основе так называемой популярной массовой культуры, направляемой от либерализма к транс гуманизму и далее — к пост гуманизму. В результате чего, такой буквально бескультурной кочевой людской биомассой легче всего манипулировать в своих узкоклановых интересах, очень далеких по своей латентной сути от публично оглашенных ими демократических лозунгов для остальной толпы, включая и ее элитарную составляющую. То есть мировоззренческое программирование социокультурной толпо-элитарной пирамиды, используя средства массовой коммуникации и дезинформации — это повседневная реальность многих последних десятилетий. Мы все давно живем и работаем в этих реалиях. И все описанное выше уже давно понятно специалистам по очевидным тенденциям, по их реальным результатам и по классическим косвенным признакам, которые используются для анализа скрытых процессов. То есть с точки зрения методологии социальной философии, теории управления, общей теории систем и других известных интеллектуальных инструментов понятно, что происходит в мире и куда все движется, а также понятно, что нам надо с этим делать.
Однако, не смотря на все вышеизложенное, разочарование от шараханья «полукровки» между Востоком и Западом и предстоящие столетия «геополитического одиночества» в терминологии Суркова — это и есть «системное понимание» нашей великой цивилизации с ее историей и нашими «перспективами». Возможно, что такое «понимание» и выгодно нашим геополитическим и цивилизационным конкурентам, но уж точно оно не адекватно и ущербно для всех нас, которые солидарны со словами Великого Мыслителя земли русской — Александра Сергеевича Пушкина: «… я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». [3]
Что касается наших цивилизационных перспектив, то они будут такими, какими мы их сами сформулируем и реализуем в ближайшие годы, десятилетия и столетия. Мы не сомневаемся в их успехе и не комплексуем, как и наши великие предки, ни перед Западом, ни перед Востоком или еще кем-нибудь, претендующим на исключительность или глобальное господство. Жизнь нас всех рассудит, и Бог нам в помощь!
Доктор философских наук, доцент, член Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси Солонько Игорь Викторович
[1] См.: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Odinochestvo-polukrovki-14-19477.
[2] Слово «элиты» взято в кавычки потому, что если бы они действительно были элитами в классическом изначальном смысле этого понятия, то мы бы уже давно жили в другом более безопасном и справедливом мире.
[3] См.: http://www.pravmir.ru/pushkin-chaadaevu-ni-za-chto-na-svete-ya-ne-xotel-by-peremenit-otechestvo-ili-imet-druguyu-istoriyu/ и др.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Благодаря КОБ люди узнали о наличии глобального надгосударственного и эгрегориально-матричного управления. Данная концепция раскрыла суть ростовщичества, концептуальной власти, идеологий и религий, закона времени, типы строя психики человека. КОБ показала, что монархия, капитализм и социализм являются толпо-элитарным обществом, то есть, между ними нет существенной разницы. Авторский коллектив ВП СССР имеет глубочайшие познания в государственном и общественном управлении, но сознательно или не осознанно не рассматривает следующие положения:
1. Ложность официальной исторической науки, а именно традиционная хронология Скалигера-Петавиуса. Официальная история поддерживает концепцию, что Россия вторична по сравнению с Византийской цивилизацией (Москва – третий Рим) и наличие татаро-монгольское ига.
2. Самый важный концептуальный вопрос человечества – малая Родина (Родовое поместье). Идеолог КОБ Виктор Ефимов вместо того, чтобы распространять идею Родовых поместий, говорит о поместно-усадебной урбанизации с выдачей земельных наделов под залог той продукции, которая будет выращиваться на этой земле. Получается, что Виктор Ефимович поддерживает ростовщичество, предлагая давать землю взаймы. Не понимая важности земельного вопроса, авторы КОБ утверждают, что все проблемы нашей страны связаны с Библейской концепцией, которая пришла вместе с крещением Руси в 988 году нашей эры. В действительности, Библейская концепция стала возможной на Руси только после того, как у человека отняли землю. Если бы у Русов землю князья (бывшие конюхи) не отобрали, если бы не получили бесконтрольное снабжение ресурсами и людьми, то никакая Библейская концепция на Руси бы не прижилась. Получается, что ВП СССР путает причину со следствием и в отношении прошлого, и в отношении будущего. Ибо, прежде чем вычёркивать из общества Библейскую концепцию, необходимо шагнуть выше уровнем – убрать причину, по которой восприятие такой концепции обществом стало возможным. Получается, что КОБ не ставит во главе идею Родовой земли, как личное неотчуждаемое пространство человека. Никакая «поместная урбанизация в счёт будущих урожаев», как предлагает Виктор Ефимов, не пройдёт.
3. Видовая пища человека – сыроедение, то есть потребление в пищу сырых растительных продуктов. Лечение обычным и сухим голоданием.
4. Естественное земледелие или пермакультура, с помощью, которой можно выращивать экологически чистую еду.
5 Толпо-элитарное общество в техногенном пирамидальном государстве с концентрацией ресурсов не ликвидировать с помощью КОБ. Дело в том, что родительские инстинкты доминируют над людьми, в том числе над государственными управленцами. Большинство государственных служащих, изучив и приняв КОБ, всё равно будут стараться продвигать на руководящие и тёплые места своих отпрысков. Элита будет замыкаться в себе любимой, видя себя, как управляющей и распоряжающейся народом, деля в своем сознании труд, на производительный и управленческий. И эта элита всегда народом будет плохо управлять, уводя его от Промысла Божьего.
6. Царство Божье на Земле, о котором часто говорят идеологи КОБ, может базироваться только на естественной, то есть природной основе. Справедливая концепция общественного обустройства должна быть основана на нормальной материальной базе, где справедливость и нравственность естественны, а не вызвана вдалбливанием в голову. Не концепцию надо менять для качественной жизни, а УСЛОВИЯ создавать такие, при которых иное, кроме полезного, просто бессмысленно. А эти условия можно объединить одним фактором – наличие у каждой семьи своего неотчуждаемого Родового поместья. Условия проживания, хорошие или плохие, меняют человеческий характер, меняют его настроения и реакции. При помещении человека на землю, с ним произойдут определённые изменения в лучшую сторону, ибо то, что природа благотворно действует на человека, неоднократно доказано и используется на практике: санатории, курорты, дачи. И стало быть, человек может зачитываться Библией или Кораном, молиться, расшибая лоб. Но если живет в бетонной коробке, ест напичканную химией пищу, вынужден обманывать, чтобы заработать деньги, он никогда не построит царство Божье на Земле.
http://www.proza.ru/2018/03/18/2220