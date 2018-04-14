Неужели наконец-то проснулись?! Игорь Солонько

Концептуал СМИ Русский мир и русская многонациональная цивилизация как успешный цивилизационный проект

09.04.2018 года, в разгар очередного обострения «холодной» войны с Западом, длящейся уже сотни лет, опубликована статья «главного идеолога» России Владислава Суркова «Одиночество полукровки» (14+) [1] Поскольку автор статьи обладает заслуженным авторитетом и является ведущим представителем интеллектуальной «элиты» [2] России, то естественно, что влияние идей, сформулированных им будет определять ход мыслей нижестоящих экспертов и аналитиков по проблемам и перспективам развития России. Однако упомянутая статья заслуживает нашего внимания не только поэтому, но и потому, что она начиная от названия и заканчивая выводом, предлагает усеченную картину мира и цивилизационных процессов, а также провоцирует комплексы неполноценности у читателей — наших соотечественников, включая и нашу молодежь.

Русская цивилизация на протяжении более тысячи лет объединяет различные народы и национальные культуры в единстве Русской культуры, в которой не подавлялись другие вливающиеся национальные культуры, а обогащали друг друга в дополнении и развитии общей всем Русской цивилизации. Великая Русская цивилизация всегда проводила курс на естественное многонациональное развитие человеческого общества. Русь окружали воинственные соседи, которые постоянно нападали, убивали, грабили и уводили в рабство людей. Даже был период, когда Русь вынуждена была платить дань Орде. Только после многовековой агрессии со стороны Юга и Востока Иван Васильевич Грозный завоевал Казань и Астрахань, после чего коренное население обеих «царств» на равных правах жило и развивалось в Российской империи. Нередко народы сами настойчиво просились принять их в Россию. Именно поэтому всего за 300 лет относительно бескровного дальнейшего расширения на Восток одна шестая часть мировой суши разговаривала на едином русском языке, пользовалась одной валютой, а местные народы сохранили не только свою жизнь, но и национальную культуру, получив взамен современные достижения науки и вооружённую защиту от «нового мирового порядка». Сравните эту тенденцию расширения великой Русской цивилизации (Российской империи и СССР как её наследника) с геноцидом и ограблением коренного населения Северной и Южной Америк, Африки, Австралии и иных народов, уже исчезнувших с лица Земли. США, Англия, Испания и другие агрессоры относились к аборигенам и их культуре явно как фашисты. Никто не говорит, что историю Российской империи делали ангелы в белых перчатках. Да, были и жертвы, были и преступники, но невозможно массово заставить целые народы жить по-иному и принять защиту «старшего брата», если нет угрозы уничтожения своего народа и его культуры со стороны безжалостного и опасного врага. Как говорят в народе, «природа пустоты не терпит» или, как сказал В. И. Ленин, «там, где не успеем мы, там успеет наш классовый враг». Если пытаться ждать, когда сильные и агрессивные соседи «поумнеют» или начнут вести дружелюбную политику в отношении нас, то можно оказаться очередным этнографическим сырьём в руках глобализаторов.

Русский мир и русская многонациональная цивилизация, как самодостаточная культурно-историческая общность, является уникальным и успешным цивилизационным проектом, уже на протяжении более тысячи лет. Исторические реалии доказывают, что Русь-Московское царство-Российская империя-СССР-Российская Федерация — это развивающийся (с естест-венными для всех периодами болезней) социокультурный цивилизационный организм, оформленный в большинстве случаев едиными государственными границами. В этом его уникальность и полезность для будущего планеты Земля в условиях глобализации.

Глобализация — это объективный процесс концентрации управления человечеством, а глобальная интеграция (политическая, экономическая, культурная и т. д.) — это лишь следствие концентрации управления, но не сама глобализация, как об этом часто пишут «специалисты». Однако управление глобализацией осуществляется по субъективно избранной концепции (цели, средства, способы и сценарии). Поэтому в мире идёт многовековая конкуренция цивилизационных проектов за возможность реализовать свой сценарий глобализации. Человечество в перспективе либо объединится в единое глобальное сверхобщество, либо уничтожит себя, если не достигнет общецивилизационного согласия. И это объективная данность, обусловленная логикой глобального исторического процесса.

Если общество недовольно глобализацией, то это результат порочной концепции, проводимой авторами западного цивилизационного проекта, которые упорно выстраивают глобальную толпо-элитарную пирамиду, используя монополию на знания психологии масс, управления человеческим обществом и древний принцип «разделяй и властвуй». При этом общество делится не только по государственным границам или военным блокам, но также разделяется и внутри государства на «власть» и «оппозицию».

Глобальные «элиты» западного проекта глобализации бескомпромиссно стремятся уничтожить своих цивилизационных конкурентов. Их глобальная политика осуществляется в отношении всего земного шара и всего человечества (как социокультурной суперсистемы) в рамках западного проекта глобализации (цивилизационного сценария развития). Он предус-матривает глобальный цифровой концлагерь для всего человеческого социума на основе так называемой популярной массовой культуры, направляемой от либерализма к транс гуманизму и далее — к пост гуманизму. В результате чего, такой буквально бескультурной кочевой людской биомассой легче всего манипулировать в своих узкоклановых интересах, очень далеких по своей латентной сути от публично оглашенных ими демократических лозунгов для остальной толпы, включая и ее элитарную составляющую. То есть мировоззренческое программирование социокультурной толпо-элитарной пирамиды, используя средства массовой коммуникации и дезинформации — это повседневная реальность многих последних десятилетий. Мы все давно живем и работаем в этих реалиях. И все описанное выше уже давно понятно специалистам по очевидным тенденциям, по их реальным результатам и по классическим косвенным признакам, которые используются для анализа скрытых процессов. То есть с точки зрения методологии социальной философии, теории управления, общей теории систем и других известных интеллектуальных инструментов понятно, что происходит в мире и куда все движется, а также понятно, что нам надо с этим делать.

Однако, не смотря на все вышеизложенное, разочарование от шараханья «полукровки» между Востоком и Западом и предстоящие столетия «геополитического одиночества» в терминологии Суркова — это и есть «системное понимание» нашей великой цивилизации с ее историей и нашими «перспективами». Возможно, что такое «понимание» и выгодно нашим геополитическим и цивилизационным конкурентам, но уж точно оно не адекватно и ущербно для всех нас, которые солидарны со словами Великого Мыслителя земли русской — Александра Сергеевича Пушкина: «… я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя; как литератора — меня раздражают, как человек с предрассудками — я оскорблен, — но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, какой нам Бог ее дал». [3]

Что касается наших цивилизационных перспектив, то они будут такими, какими мы их сами сформулируем и реализуем в ближайшие годы, десятилетия и столетия. Мы не сомневаемся в их успехе и не комплексуем, как и наши великие предки, ни перед Западом, ни перед Востоком или еще кем-нибудь, претендующим на исключительность или глобальное господство. Жизнь нас всех рассудит, и Бог нам в помощь!





Доктор философских наук, доцент, член Общественной Палаты Союзного государства России и Беларуси Солонько Игорь Викторович



[1] См.:



[2] Слово «элиты» взято в кавычки потому, что если бы они действительно были элитами в классическом изначальном смысле этого понятия, то мы бы уже давно жили в другом более безопасном и справедливом мире.



[3] См.:



См.: http://www.globalaffairs.ru/global-processes/Odinochestvo-polukrovki-14-19477. Слово «элиты» взято в кавычки потому, что если бы они действительно были элитами в классическом изначальном смысле этого понятия, то мы бы уже давно жили в другом более безопасном и справедливом мире.См.: http://www.pravmir.ru/pushkin-chaadaevu-ni-za-chto-na-svete-ya-ne-xotel-by-peremenit-otechestvo-ili-imet-druguyu-istoriyu/ и др.

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