Новости Украины и Новороссии 20 февраля 2020

«Донецк — это форпост Русского мира, который защитил всех нас» (ФОТО)

Донбасская поэтесса и прозаик Ирина Горбань рассказала «Русской Весне» о том, как писала свои новые книги о войне. Писала, чтобы не сойти с ума. Вот почти закончился шестой год войны в Донбассе. Все больше и больше ее свидетелей оставляют свои воспоминания о ней. Недавно в России увидели свет новые книги писательницы из Макеевки Ирины Горбань, которая теперь считает себя дончанкой. — Расскажите о только что изданных в России ваших книгах о Донбассе — книге прозы «В зоне видимости блокпоста» и стихотворном сборнике «В осколках отражается война». О чем они? — Понимаю, что у них слишком длинное название. Так не должно быть. Но факт уже состоялся. Как бы я ни была привязана к стихам, во мне глубоко поселилась проза. Не знаю, с чем ее сравнивать. Но моя проза — это в основном хроника жизни и выживания в Макеевке в то время, когда поблизости расположены ж/д вокзал, Нижняя Крынка, Ханжонково, Зугрэс, Зуевка, Иловайск, рядом с которыми идут бои. Когда в Иловайске был котел, я из окна квартиры смотрела в огненное небо и ждала с минуты на минуту начала украинского танкового наступления. Рядом блокпост и ребята, дежурившие там. Они ценой своей жизни не пустили в город врага. Если бы это произошло, то произошла бы катастрофа. Мы не могли поверить в то, что у наших подъездов разместятся танки, саушки, бмпшки, зенитки. Это не пустые слова. С некоторых пор мы, жители микрорайона «Зеленый», распознавали эти орудия не только по внешнему виду, но и по звуку. Я часто тогда вступала в беседы со всеми, с кем доводилось встречаться (тут и школьники, и студенты, и ополченцы). Начала писать для того, чтобы просто не свихнуться. Представьте картину: стоит женщина у дороги, а мимо громыхает колонна техники. Наши освободители! Я тогда верила, что через пару недель этот кошмарный сон закончится, и все мы проснемся. Не проснулись. Летаргический сон сковал нас намертво. — То есть, как я понял, в «книге прозы» просто представлены ваши разговоры с жителями Макеевки и ополченцами? — Да, с простыми мирными жителями. Это мои наблюдения, желания и чаяния и, конечно же, вера в то, что так не должно быть, так не бывает. Я постоянно задавала себе вопрос: за что? Кроме записи наблюдений, я еще писала просто рассказы. Их героями были не вымышленные персонажи, а настоящие герои, освобождавшие Славянск, донецкий аэропорт, Нижнюю Крынку, Дебальцево, Шахтерск… — Вы, если я все правильно понимаю, решили, в конце концов, все эти ваши наблюдения опубликовать? — Когда с моими рассказами ознакомились мои знакомые из России, они не просто заинтересовались ими, а практически в приказном порядке заставили меня собрать весь материал и, не дав мне возможности отредактировать, издали книгу. Ранняя моя книга «Макеевка прифронтовая» (издатель Наталия Ульянова, Санкт-Петербург) стала отправной точкой моего повествования. Потом у меня еще выходили книги. Я, кстати, награждена медалью имени Людмилы Татьяничевой за книгу «И была в этот день война». А последние мои работы — «В зоне видимости блокпоста» и «В осколках отражается война» — издал в Орле Сергей Ветчинников. Полковник, летчик, неравнодушный к нашей трагической ситуации человек. Он организовал презентацию моих книг на фестивале книги в Москве «Красная площадь — 2019». И, знаете, Москва меня услышала. — Какие еще интересные материалы, помимо бесед с горожанами и ополченцами, вы использовали в своей книге? Как долго над ней работали? — Как долго я работала над книгой? Первый год войны: лето 2014 — лето 2015. Это год выдержки, напряжения, боли и страха. Моё страстное желание «не поддаться панике» и «не свихнуться» нашло своё отражение в этих книгах. Еще раз, я записывала хронику выживания в прифронтовой Макеевке. Когда начала работать в Мининфо ДНР, то работа осложнялась большим грузом ответственности, перманентными встречами и постоянной обработкой информации. Сколько пришлось услышать из первых уст боли, страха, ужаса, знаю только я и те, кто был рядом. В моих книгах описаны только реальные события. Нет ни одного выдуманного сюжета. Ни одного! — Долго ли в итоге писали? — Нет. Если считать день за три, все равно недолго. — Боль сильную испытывали, когда писали? — Быть в окопах — намного больнее и невыносимее. — Чем, по вашему мнению, уникален Донецк? В чем его необычность для Русского мира? — До войны я о Донецке знала только то, что вот есть на свете такой город — Донецк, столица Донбасса. И всё. Города я почти не знала. Когда меня пригласили работать в Министерство информации ДНР, я, естественно, прежде всего, выяснила, даже не свои обязанности, а как туда добираться. Только тогда я поняла, что, всю жизнь живя в Макеевке, не знать Донецка — непростительная ошибка. С каждым днем я в Донецк влюблялась все больше и больше. И когда сегодня меня представляют на мероприятиях и говорят, что я дончанка, я ни на секунду не сомневаюсь в этом. Да простит меня родная Макеевка. Для себя я определила свою личную географию: я — дончанка. Просто Донецк — уникальный город. Если я скажу, что он уникален розами — кого это удивит? Уникален красивыми фасадами домов, стадионами, парками, водоемами и даже ботаническим садом? Ну и что! Для меня Донецк — это форпост. Настоящий форпост, сумевший отстоять всех нас. Не мы его, а он всех нас. Ведь Донецк — это не только бульвар Пушкина, улица Артема, Университетская. Донецк — это все мы. Необычность его для Русского мира заключается в том, что мы здесь и сейчас, а дальше — будь что будет. Читайте также: Донбасс негодует: Киев озвучивает условия, на которых хочет закончить войну Беседовала Валентина Тимофеева

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

День Национального Пoзopищa

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Австралия частично подтвердила подлинность документов Ван дер Верффа

Тимчасова негоразда.Австралийская полиция заявила, что выложенные голландским журналистом Ван дер Верффом документы https://colonelcassad.livejournal.com/5648561.html австралийской полиции и голландской разведки по поводу "Боинга", "Буков" и украинских самолетов частично подлинные. https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7802283 – цинкА сколько было разговоров про то, что документы поддельные, а сам Ван дер Верфф работал с RT. Но как выяснилось, 2 из 4 документов являются 100% подлинными. Как представляется, подлинными являются и 2 других документа.Отсюда и истерика по поводу личности Ван дер Верффа с попытками перевести стрелки на нее с обсуждения выложенных документов, которые снова актуализируют тему украинских боевых самолетов в районе гибели "Боинга".Тут стоит напомнить, что в 2015 году в Австралии была опубликована сокращенная запись переговоров ополченцев на месте гибели "Боинга". Весьма вероятно, она тоже была утечкой из материалов австралийской полиции, которая опрашивала свидетелей и собирала фактуру по катастрофе. Там также в радиопереговорах прямо с места падения "Боинга" упоминались украинские самолеты, в частности "Сухой", без указания модели (Украина располагала на тот момент Су-25 и Су-27)(Phone): Call the headquarters, the town, he will take you there.Background: There’s coins here.Cmdr: There’s five people who jumped.(Phone ringing)(Phone ringing)Cmdr: Yes (KOT). Speak. What? No, don’t fly in anywhere yet, wait for the orders. Remain at the headquarters.Background: Civilians, move away, spread out! Let’s go! … Move …Cmdr: The civilian plane. Malaysian.Cmdr: Yes, there are a lot of bodies, women … Anyway, have to go with Vinograbov. Here … you’ll see here.Background: Orange in colour, the black box.Cmdr: (Still on the phone) OK, OK.Background: Look for the black box everywhere.Background: Don’t film here.Cmdr: I’m not filming faces, I never film faces.Cmdr: Guys, I don’t like it either if it’s leaked on the internet.Cmdr: Are you filming here guys?Cmdr: This is some military (expletive)Cmdr: Don’t film here guys.Background: No, it’s some sort of bag.Cmdr: Got a knife?Background: Military something ….Cmdr: Commander, can someone come here? Open it, I will stand and watch or hold the camera and I will open it. Open it.Background: There are documents; it will tell whose plane it is right away.Cmdr: Disperse the civilians!Cmdr: These are clothes.Cmdr: Get rid of the civilians!Background: Documents …Background: Some stewardess, not Russian.Cmdr: Get rid of all the civilians!Cmdr: It’s a Malaysian Airport [ID], Malaysian airlines. It expires on the 26th of July 2018.(Phone Ringing)Yes. Hello.Background: “Chink” looking laying around there. Civilians … spread out!Cmdr: Get rid of the civilians. Place the cars.Cmdr: You see, they are foreigners, Malaysians.Background: Who’s opened a corridor for them to fly over here?Cmdr: Even a **** parrot flew.Cmdr: There are birds everywhere, here’s one, here’s another. Where from? There’s another bird there!(Phone ringing)Cmdr: Hello, yes. They saw a pilot crawling at Rassipnaya. A pilot was seen crawling.Cmdr: Get out there with your men …. Right now. And where’s the parachute jumper?Cmdr: The plane fell at Lesnaya Skazka [village name]. Understood. OK. The car has left to there. Let’s go already. Understood.Cmdr: Thank you girl. After the war we’ll give you a medal.Cmdr: It’s a civilian.Cmdr:…F***. Passenger plane was f*****.Background: Black box …Cmdr: There’s the black box, Look! Take it to our car. Look for the other one, there should be two.Background: They are not Russian.Cmdr: Show me the photo.Cmdr: Yes.Background: …. Muhamed Jatri …Background: Take this.Background: What is this?Cmdr: Check it out.Cmdr: There’s a plastic bag, put it in there.Background: Some sort of equipment, there’s a charger for it.Cmdr: We apparently found one black box. We need the second black box.Cmdr: Show me. Just careful there. I’m filming here.Cmdr: Just break the package, why go through the pain?Cmdr: Put it somewhere there:Cmdr: It’s Malaysian, here’s the stewardess’ Identification CardCmdr: And what is this jacket? Some wind jacket?Background: Look for more information out there.Cmdr: Put it all there, the investigation is going deal with it.Cmdr: (name suppressed), Australia Australia …Cmdr: (to someone in the distance) Get rid of the Skoda. There’s a Skoda sitting there.Background: Open the bag. Some …. Some sort of equipment.Cmdr: Binoculars, they are broken … useless. Documents …Look in the bag … Documents …Background: From the documents, what flight was it?Cmdr: There, I have the ID.(Phone ringing)Yes (Ruslan?). I’m filming, taking pictures. I’ll check, I see it. There’s some birds here, parrots too, I’ll take you to see the parrot.Background: There’s some journalists here, well, almost journalists.Background: I can see.Why is there a case full of birds?Come here Oleg.(Phone ringing) Yes Ruslan, hi. I’m here, a plane was brought down. I’m at the crash site. I will be there. I will be there for sure.Same time: (Another Phone) Yes Roman,Come over here, our people are here too. OK (Roman), I’ll call you later.Background: There’s an USB here, I want to see what’s on it … Battery …Cmdr: The other plane that fell down, they are after them, the pilots.Background: The second one?Cmdr: Yes, there’s 2 planes taken down. We need the second.Background: The second one is a civilian too?Background: The fighter jet brought down this one, and our people brought down the fighter.Background: They decided to do it this way, to look like we have brought down the plane.Cmdr: I have the power. Oleg, I have the power if anything, take that into consideration.Cmdr: Collect the USBs. The information is the most important.Cmdr: Let the firefighters extinguish the flames.(Phone ringing)Yes Kalyian. I understood you, but we’re already at the crash site. A passenger plane was brought down. They brought down the passenger plane and we brought down the fighter.We’re at the crash site.Cmdr: The other team is working there, they are already taking over.Guys, where’s the village 49 (Grabovo)?Background: We’re not from around here, we don’t know. There, ask them.Who’s local here?Forty-nine? On the other side of the field.Cmdr: The parachute jumpers are there.Background: But there are two planes, from my understanding.Background: And what’s the other one? A Sukoi?Cmdr: A Sukhoi.The Sukhoi brought down the plane and we brought down the Sukhoi.Is it far from here? Where did it fall?Looks like … Where’s the smoke coming from?Somewhere else is burning, the 49 village.I mean … the two pilots landed on parachutes.(Phone ringing)Cmdr: Yes, speak. I’m here, I’m in Grabovo. Right at the place. I’m not at the bird site, I’m in the field. I didn’t get there yet.Cmdr: Five parachutes jumped off this plane. Five people jumped off this plane on the bird site. How to get there?OK we’ll go there soon. We’ll see. OK then.Cmdr: Yes, I see them, Chinese … https://colonelcassad.livejournal.com/2289586.html – цинкПо-прежнему актуальны вопросы заданные 5 лет назад:PS. Примечательно, но все видео с показаниями свидетелей видевших украинские самолеты в районе гибели "Боинга" которые публиковались вот в этой теме https://colonelcassad.livejournal.com/2289586.html сейчас с Ютуба удалены.Циркулирующие версии с "Буками" ситуацию с самолетами в районе гибели "Боинга" по-прежнему никак не проясняют, хотя как мы видим, австралийцы и голландцы опрашивали свидетелей видевших украинские боевые самолеты. И нет никаких внятных объяснений по поводу переговоров ополченцев обсуждавших сбитую "Сушку".Но эти документы без разрешения публиковать нельзя. Вот уже 5 лет, хотя эти документы напрямую касаются того, что произошло 17 июля 2014 года.

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

МОЛНИЯ: «Коронавирусный» борт с эвакуированными из Китая украинцами сел в Киеве (ФОТО, ВИДЕО)

Новость обновляется

Операция по эвакуации граждан Украины из охваченного эпидемией китайского Уханя подходит к концу. Борт рейса PQ7302 с эвакуированными украинцами приземлился в аэропорту Киева. Ранее сообщалось, что самолёт должен был прилететь в киевский аэропорт «Борисполь», но в последний момент его перенаправили в Харьков. Однако после нескольких часов, которые борт кружил между Харьковской и Полтавской областями, он всё-таки ушёл на Киев. Известно, что в салоне приземлившегося лайнера находятся 73 человека, 48 из которых — украинцы. Китайские медики не разрешили подняться на борт самолёта, который осуществлял эвакуацию на Украину из Уханя, четырём гражданам. Среди них трое украинцев и одна иностранка, у которых были диагностированы признаки заболевания ОРВИ. Также на борт не разрешили подняться украинке с собакой. Впереди людей ждёт 14 суток карантина и долгожданное возвращение домой. Наиболее вероятно, что эвакуированные проведут ближайшие две недели в санатории МВД в Полтавской области. «Сначала было предварительно известно, что это база под Харьковом имени Соича, но пока стало известно, что их повезут на Полтавщину — в санаторий МВД в Новых Санжарах. Много разных людей начали писать о том, что Харьков не приспособлен к такой операции, и просят людей подниматься на сопротивление», — написала харьковская журналистка у себя в социальной сети. Тем временем, в Полтавской области эвакуированных «с нетерпением» ждут местные активисты — строят баррикады и жгут покрышки (см. видео ниже). Во время карантина вывезенных из Уханя будут охранять десятки силовиков. «На ближайшие 14 дней они (эвакуированные из Уханя — прим. РВ) будут изолированы на карантин. Помещения с эвакуированными будут усилены — будет образовано двойное кольцо защиты, охраны и обеззараживания. К охране этой территории будет задействовано ежесуточно 47 сотрудников — 30 полицейских и 17 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Будут дежурить пешие патрули, автопатрули, будет функционировать контрольно-пропускной пункт и система видеонаблюдения, рядом будет работать круглосуточный объединённый ситуационный центр МВД», — рассказали в украинском Минздраве. ОБНОВЛЕНО Также в украинских СМИ появилась информация, что эвакуированных могут отвезти не в Полтавскую, а в Тернопольскую область. Сейчас на Тернопольщину под видом учений перебрасываются подразделения ВСУ, которые могут быть задействованы для разгона протестующих против размещения эвакуированных в местный санаторий «Медоборы». 10:00. МВД Украины сообщает, что самолёт из Уханя сел в «Борисполе» на дозаправку и далее снова направится в Харьков, над которым он кружил почти 2,5 часа и, предположительно, не смог сесть из-за тумана. «Русская Весна» следит за развитием ситуации. Читайте также: Чудовищная «зрада»: Украинский политик заявил, что Крым — это Россия (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Азаров о зарплатах чиновников и топ менеджеров на Украине

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

“Это наши украинские скрепы”

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

«Зону отчуждения» на Донбассе предложил создать депутат Рады (ВИДЕО)

Глава украинской парламентской фракции «Голос» Сергей Рахманин заявил о необходимости создать «зону отчуждения» на Донбассе. Он полагает, что «эта территория» должна стать «подушкой безопасности» для Киева. План Рахманина заключается в том, что украинская власть должна отселить местное население с линии фронта в глубину на два с половиной километра. «Это должна быть зона отчуждения, соответственно, люди оттуда должны быть отселены», — заявил он в эфире украинского радио. При этом военных на Донбассе, по его мнению, быть не должно — некая миссия должна «вести мониторинг». Как сообщала «Русская Весна», экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко предлагает отгородиться от Донбасса стеной. Читайте также: Кровавый провал ВСУ: Армия ЛНР показала трофеи и эвакуацию трупа гранатомётчика (ФОТО, ВИДЕО 18+) На видео с 22:26

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Борт из Уханя прибывает на Украину (+ФОТО)

Новость обновляется

Сегодня Украина наконец привезёт своих граждан из ставшего эпицентром эпидемии Уханя: 19 числа украинцев забрали из Китая, а сегодня борт прибывает в «неньку». Минздрав Украины засекретил город прибытия «из-за панических настроений». Общее время в пути составило 19 часов 40 минут, дозаправка планировалась в Алматы. Пока доподлинно неизвестно, куда именно летит самолёт с украинцами, но основные предположения — Харьков и Киев. В аэропорту Борисполь (под Киевом) на табло уже значится рейс из Уханя, он опаздывает. Сейчас, если верить данным портала FlightRadar, с самолётом из Уханя происходит нечто странное: онлайн-радар указывает, что он сейчас делает круги на границе Харьковской и Днепропетровской областей. При этом одно табло в Борисполе показывает, что самолет уже сел в этом аэропорту. Другое табло показывает, что задерживается. Читайте также: Кровавый провал ВСУ: Армия ЛНР показала трофеи и эвакуацию трупа гранатомётчика (ФОТО, ВИДЕО 18+)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР предложили восстановить взлётку в Моспино, сделав там аэропорт (+ФОТО)

Новость обновляется

В Донецкой Народной Республике выступили с предложением восстановить взлетно-посадочную полосу в городе Моспино (входит в Будённовский район Донецка — прим. РВ), на базе которой можно будет выстроить небольшой аэропорт. Это, по мнению жителей, позволит запустить авиасообщение, пусть пока и в небольших объёмах. «Построить небольшой аэропорт „Моспино“ вблизи соответствующего города, который будет иметь полосу для чартерных рейсов и возможность принятия небольших грузовых самолетов. Здание аэропорта предлагаю сделать небольшого размера, но достаточно комфортабельным. Далее необходимо получить политическое согласие для осуществления сообщения с малыми аэропортами Российской Федерации», — предложил автор петиции на портале «Мнение» общественного движения «Донецкая Республика». По версии дончанина, такой объект инфраструктуры станет драйвером для экономики ДНР. Напомним, аэропорт Донецка с первого дня войны стал буквально эпицентром боёв, его бомбили с воздуха, а в 2014–2015 году за здание и территорию воздушной гавани шли ожесточенные бои. Сейчас территория бывшего ДАП простреливается украинскими оккупантами из Авдеевки. Восстановление взлетных полос могло бы стать хорошим подспорьем и для армий республик. 18 августа 2014 года, в ходе боевых действий между украинскими войсками и ДНР, Моспино подверглось многочисленным артобстрелам, была серьёзно повреждена шахта «Моспинская». Украинскими оккупантами применялись фосфорные бомбы. Читайте также: Чудовищная «зрада»: Украинский политик заявил, что Крым — это Россия (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Климкин в ужасе от того, что Россия может договориться с Западом (ВИДЕО)

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «реальной опасности» того, что страны Запада договорятся с Россией, из-за чего появится условное соглашение «Ялта-2», а Украина окажется в сфере влияния Москвы. «С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна», — сказал экс-министр. По его словам, это произойдет, если Украина не будет «играть», «ангажировать своих друзей» и «работать» с лидерами общественной мысли и политиками на Западе. «Реальность такая есть. Я очень надеюсь, что этого не будет. Это будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо из-за того, что мы тогда потеряем доверие в то, что мы живем в каком-то справедливом мире», — добавил Климкин. Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти холокоста, предложил провести встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании — и заявил, что Москва намерена, «не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам «пятерки». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициативу поддержали Китай и Франция, не получены ответы от США и Великобритании. Читайте также: «Они над нами глумятся»: ЛНР отправила 58 тонн мелочи Украине На видео с 45:32

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Донбасс негодует: Киев озвучивает условия, на которых хочет закончить войну

Конфликт Донбасса и Украины продолжается по сей день. Сторонам сложно прийти к консенсусу. Но, как заявляет официальный Киев, Владимир Зеленский прилагает максимум усилий для того, чтобы война на Донбассе закончилась. Так ли это? Как сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, несмотря на то, что их президент делает все, что в его силах, прекратить конфликт без потери территорий не удастся. Официальный Киев уверен, что в вопросе Донбасса пора ставить точку. Напрашивается вопрос: неужели наконец до властей действительно дошло, что пора стремиться к миру? Почему этого нельзя было сделать три, четыре года назад? К чему нужны были эти огромные человеческие жертвы с обеих сторон? Власти ЛДНР считают, что Зеленский ничего не хочет решать. Он рассчитывает на заморозку конфликта. Такую точку зрения среди прочих высказал и депутат парламента ДНР Александр Камышов. С его точкой зрения можно согласиться, ведь Зеленский заявил, что не собирается вести переговоры с руководящим составом Республик. Такое поведение президента может быть продиктовано тем, что он, как и его предшественник, получает указания от западных кураторов. А ведь руководителей Республик выбрали на прямых демократических выборах по всем стандартам ОБСЕ. Действительно, Зеленский очень поверхностно высказывается о судьбе Донбасса, ибо, как заявил тот же Камышов, ВСУ продолжают обстрелы мирного населения, власти Украины блокируют соцвыплаты, а в официальных СМИ об ЛДНР говорят исключительно в негативном и агрессивном ключе. Донбасс негодует от того, как неправильно Зеленский формулирует позицию по Республикам, и это привело к тому, что появился закономерный вопрос: «А хочется ли Донбассу говорить с Зеленским? Что это даст?». Читайте также: В бою на Донбассе уничтожен гранатомётчик из бригады Чёрных Запорожцев — подробности (ФОТО) Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Германия и США накинулись на Россию в ООН — Небензя ответил

«В нашем дурдоме всё по-старому», — именно так можно охарактеризовать прошедшее минувшей ночью заседание Совбеза ООН, посвященное пятой годовщине «Минска-2». Было бы глупо надеяться, что Запад изменит риторику поведения в отношении России по украинскому вопросу. В очередной раз «партнеры» потребовали выполнения договоренностей, но не от Украины, а от России, считая её стороной конфликта. Нападки начались с и. о. зампредставителя США Черит Норман Шале, обвинившей Москву в оккупации Крыма, которая якобы и привела к конфликту на юго-востоке Украины. Но подобные заявления — дело привычное. Куда смешнее слышать от американской стороны, что Украина продемонстрировала приверженность мирному урегулированию конфликта, а президент Зеленский (тот, что «не лох») активизировал дипломатию и пытался улучшить гуманитарную ситуацию. Серьезно? Вряд ли они не знают, что официально 6 апреля 2014 г. Украина начала войну против Донбасса. Вряд ли они не видят провокации радикалов в зоне разведения вооружения, с которыми «миротворец» Зеленский никак не может совладать. Вместо того, чтобы обратить внимание на реальное бездействие Киева, США продолжают утверждать, что именно Россия не выполняет своих обязательств по Минским договоренностям. И это при том, что украинская сторона выполнила лишь 2 пункта из 13, и те не самые важные. Не осталась в стороне и Германия, представитель которой обвинил Россию в крушении малайзийского «Боинга». И это при том, что недавно всплыли документы разведки Нидерландов о том, что «Буков» не было, чем обрушили и без того натянутую версию о причастности Москвы. Представитель Украины Сергей Кислица был более сдержан для полного обыгрывания роли «жертвы агрессии», отметившись лишь высказываниями, что Украина продвигается небольшими шагами к мирному процессу в Донбассе. Правда, ходит Киев лишь на словах, усугубляя многолетний конфликт на деле. К счастью, российский представитель Василий Небензя имеет титаническое терпение, поэтому сдержанно реагирует на все эти абсурдные обвинения. Он лишь в очередной раз напомнил, что Россия, согласно упомянутым Минским договоренностям, выступает посредником при переговорах. Также Небензя выразил разочарование, что «западные партнеры», поддержавшие майдановский переворот с оголтелой русофобией и национализмом, так и не смогли усвоить, что сторонами «Минска» выступают Украина и Донбасс, а не Украина и Россия. Что ж, стоит отдать должное представителю России — марку держать он умеет. Читайте также: Агония врага: Армия России открыла ворота в Идлиб, боевики пытаются закрыть их террором (ФОТО, ВИДЕО) Ева Лисовская, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Артемий Лебедев доказал: Крыма для Украины не существует

Известный российский дизайнер и владелец собственной дизайн-студии Артемий Лебедев провёл весьма любопытный эксперимент. В результате поставленного опыта он выяснил, что для Украины не существует адресата, если он находится в Крыму. Вся суть эксперимента свелась к работе почтовых служб трех государств — России, Украины и Молдавии. Он отправил по три открытки из каждой страны, указав разные государства-получатели — Россия, СССР, Украина. Все отправки предназначались одному адресату в Севастополе — военному обозревателю и блогеру Борису Рожину. В своих соцсетях Лебедев огласил результаты проведенных изысканий. Все три письма, отправленные из России, дошли адресату. Из этого дизайнер сделал вывод, что отечественной почтовой службе вообще безразлично, какая страна указана — они увидели город, им этого хватило. Отсутствие привычной бюрократии — удивительно, но факт. Открытки, посланные из Молдавии, тоже дошли, исключая одно письмо. То, где значился украинский адрес. Автор эксперимента предположил, что местные сотрудники почтовой службы решили не рисковать и уничтожили провокационную бумажку. При этом в СССР они отправили без проблем. Ни одна открытка из Украины не нашла адресата, увы, сокрушается Лебедев, которому запрещен въезд в эту страну. Чтобы осуществить эксперимент, ему пришлось попросить об отправке друга. По его словам, письма приняли, однако далее их судьба неизвестна. Скорее всего, все они попали в шредер, а может быть, их придали вечному огню, кто знает. Знакомые украинцы рассказали, что в Крым не доходят ни письма, ни посылки. Лебедев предложил всем гражданам этой страны не отправлять открытки на полуостров, ведь это бесполезно, а лучше приезжать лично. Казалось бы, шуточный опыт, проведенный одним любителем путешествий (Лебедев побывал во всех странах мира). Однако он наглядно показал, как украинские власти относятся к «своим» людям. Президент Зеленский неоднократно заявлял, что дело далеко не только в крымских территориях, но в людях, «вынужденных жить на чужбине». Именно этих людей Киев фактически отрезал от сообщения со своей «родиной», пусть и существующей лишь в головах местных политиков. Тем не менее, чтобы хоть как-то сохранить избранную линию поведения, направленную на «возвращение аннексированной территории», они могли бы хоть иногда отвечать за тот базар, что перманентно изливают их лживые рты. Увы, такого не наблюдается. Любопытно, а с Донбассом будет такая же история? Читайте также: Кровавый провал ВСУ: Армия ЛНР показала трофеи и эвакуацию трупа гранатомётчика (ФОТО, ВИДЕО 18+) Андрей Васильев, специально для «Русской Весны»

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Украинка отказалась эвакуироваться из Китая из-за собаки, которую не разрешили взять на борт (ФОТО)

Посольство Украины не разрешило украинке Анастасии Зинченко взять с собой собаку во время эвакуации из провинции Ухань, где произошла вспышка коронавируса. Девушка не бросила пса и осталась в Ухане. Анастасия написала в Instagram про отказ эвакуировать ее вместе с псом из китайского Уханя еще 5 февраля. Девушка отметила, что подала заявление, отправила анкету, фото паспорта и визы для участия в эвакуации, но посольство отказало по причине того, что у нее есть собака. Историю девушки рассказали по нескольким украинским телеканалам, посольство снова с ней связалось, но снова заявило, что ее эвакуация невозможна из-за пса. Причина: Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, и приказ номер 553 от 16.11.2018, статья 24. В нем указано, что для вывоза животного за границу нужны документы, прививки и прочие документы для того, чтобы пройти все санитарные нормы. Девушка отметила, что у Миши (кличка собаки) есть паспорт с прививками (прививки до 30.06.2020) и есть чип. Она также была готова за свои деньги отправить собаку в карантин и сделать все необходимые документы после того, как их эвакуируют. В Ухане это сейчас сделать невозможно из-за того, что город полностью закрыт и ветеринарные клиники не работают. Однако, по словам Анастасии, она приложила все усилия, чтобы эвакуироваться вместе с питомцем. Она написала, что нашла клинику в Гуанчжоу, которая оформила все необходимые документы, нашла машину и переноску для животного, однако все-таки получила отказ. «Сотрудник украинского посольства уверял, что китайская сторона отказала. Мы связались с МИД, они прислали письменный ответ, где было написано, что они имеют старый набор документов, и они даже были не в курсе, что я собрала все документы и подала их в посольство. То есть посольство документы никуда не передало, а от своего лица мне отказали в эвакуации. Ранее они мне звонили и уверяли, что в отказах виноваты любые другие люди, китайская сторона, но не они», — написала девушка. Сейчас она остается в Ухане вместе с собакой. Пишет, что правила карантина ужесточились и теперь жилой комплекс можно покидать один раз в три дня. Причем разрешение для посещения магазина выдает полиция, но в сам магазин девушку не пустили, потому что у нее не было пропуска, который она пока не выяснила, где можно достать. «Как будет развиваться эта ситуация дальше, не знаю. Надеюсь, все скоро закончится, и я попаду домой с Мишей», — подытожила девушка. Читайте также: «Вот что крест животворящий делает»: Геращенко сбежала с телеэфира из-за Шария (ВИДЕО)

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Геноцид украинского народа»: Тернопольский облсовет выступил против размещения эвакуированных из Китая

Пока на трассе под Тернополем жители блокируют дороги, чтобы не пустить эвакуированных из Китая, депутаты Тернопольского областного совета воспротивились размещению вывезенных сограждан на территории региона. Соответствующее решение они приняли на сессии облсовета 19 февраля. О ходе сессии сообщила пресс-служба облсовета на официальном сайте. В повестке дня заседания был один вопрос — о напряженной ситуации, складывающейся в Тернопольской области из-за информации о планах правительства разместить на территории региона эвакуированных из Китая. Их якобы намереваются отправить в село Конопкивка — в санаторий «Медоборы». Председатель областного совета Виктор Овчарук призвал «не злоупотреблять разными моральными категориями», как выразились в пресс-службе облсовета. «Хотел бы предостеречь не прикрывать понятиями нравственности и христианских ценностей непрофессионализм, поскольку такая подмена грозит не только Тернопольской области, но и всей Украине», — заявил чиновник. А первый заместитель председателя областного совета Василий Деревляный сказал, что решение власти поселить эвакуированных в густонаселенных районах является «геноцидом украинского народа». Он также сообщил об абсолютной неподготовленности санатория «Медоборы» к принятию эвакуированных из Китая. Председатель ОГА Игорь Сопель опроверг информацию о согласовании размещения эвакуированных и призвал быть неравнодушными. Начальник управления охраны ОГА Владимир Богайчук заявил, что борт из Китая область принять не может, а также отметил необходимость выделения средств на предоставление медицинских услуг инфицированным больным. Руководитель Тернопольского областного лабораторного центра Оксана Чайчук сказала, что область полностью не готова для принятия эвакуированных из Китая, но заметила, что необходимо сделать все, чтобы подготовиться для оказания медицинской помощи. В конце сессии было принято заявление к руководству страны о недопустимости размещения на территории Тернопольской области в санатории «Медоборы» эвакуированных из Китая. «Мы, депутаты Тернопольского областного совета, не можем допустить ситуации, которая ставит под угрозу здоровье и жизнь населения области, и требуем от высших должностных лиц государства принять безотлагательные меры реагирования», — сказано в обращении. Подобные настроения царят и во Львовской области, где местные жители резко против размещения у них эвакуированных людей. Читайте также: Конец Украины приближается

К оглавлению | Источник: rusvesna.su

15 млн рабов или зачем закрывают больницы?

К оглавлению | Источник: www.youtube.com