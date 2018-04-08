Зачем нужна хорошая репутация среди бандитов, насильников и убийц?



Страх перед Россией и Китаем – подтверждение того, что Запад не привык страдать от рук остального мира так, как остальной мир страдал от рук Запада. И русский авторитаризм вызван давлением Запада.

Западная экспансия угрожала Русским землям, и они были вынуждены подчиниться новому игу, игу коренной русской власти в Москве , без которого они не могли бы выжить.



Угроза не прошла – как только российская земля была освобождена от немецкой оккупации, американцы сбросили на Японию атомную бомбу, возвестив о третьей западной технической революции. России снова пришлось догонять – чтобы уцелеть.

Запад ненавидит Россию за приверженность чуждой, православной цивилизации. Западноевропейцы верят, что они являются избранными наследниками Израиля, Греции и Рима , – но византийцы верили в свое первородство и избранничество.



Прочтите отчет ломбардского епископа Лиутиранда – саксонским императорам Оттону 1 и 11 о его дипломатической миссии к византийскому двору в Константинополе в 968 году.

Если забыть на минуту дату отчета и обратить внимание только на тон и настроение, то можно подумать, что автор – американец, посетивший Москву – столицу Советской России .



Прочтите книгу византийской царевны Анны Комнины, где она пишет о новом страшном оружии – арбалете, который открыли западные люди. Этот пассаж мог бы быть с тем же успехом жалобой русских в 1947 году по поводу американской монополии на атомную бомбу. Россия унаследовала вместе с византийским православием и титулом Третьего Рима – ненависть к Западу."

Ещё раз опубликуем карту стран, солидарно с Британией выславших российских дипломатов "за плохую репутацию России" и очень кратко перечислим их достижения, благодаря которым они включены в " весь цивилизованный мир"

Испания, которая теперь очень переживает за здоровье невиноватого британского шпиона Скрипаля… "Бесчеловечно, – говорит, – поступила Россия, потому как плохая у неё репутация… То ли дело у нас, испанцев"…

«22 ноября 1941 года в деревню Наволок явились три бойца Красной Армии. Вечером испанские солдаты с офицером, узнав об этом, зашли в дом Гаврилова и вывели на улицу всех троих бойцов, где и расстреляли их из винтовки и автоматов.



Тогда же они вывели и Гаврилова Григория Гавриловича на улицу и там же расстреляли. А утром 23 ноября, когда жена расстрелянного, Гаврилова Майя Михайловна, стала просить испанцев разрешить ей похоронить мужа, её испанские солдаты отвели в сторону от дома и расстреляли на дороге двумя пулями в затылок и спину.



Это производилось под руководством испанского офицера ст. лейтенанта Голубой дивизии Антонио Баско.



В то же утро испанский солдат выстрелом из винтовки почти в упор застрелил идущего рано утром в церковь старика 70-лет Мокеева Кузьму Тимофеевича. Беспричинно.



Таким образом, в одни сутки испанцами были расстреляны 6 человек, граждан СССР , без всяких причин, без суда и следствия»

АКТЫ ЧГК (ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ) О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ГОЛУБОЙ ДИВИЗИИ ПОД НОВГОРОДОМ (1941–1942 ГГ.)

Италия, высылая российских дипломатов, тоже возмущена без меры "плохой репутацией России". "Мы, итальянцы, как природные гуманисты, никогда бы не позволили себе такого, какого позволяет эта "варварская страна"!

"Факты военных преступлений, совершенных итальянскими войсками, были зафиксированы органами НКВД и Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и рас-следованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков и их сообщников: это, в частности, убийства и изнасилования в селах Днепропетровской области в сентябре 1941 г., грабежи и убийства гражданских лиц и военноплен-ных в Донбассе и на Полтавщине в июле 1942 г., массовое уничтожение отступающими итальянскими частями заключенных тюрьмы г. Россошь в январе 1943 г.." и так далее и тому подобное…

Латвия. Крошечная Латвия , которая круглосуточно гордится своей евросолидарностью и наслаждается самой пещерной русофобией, также морщит евроносик от "плохой российской репутации"…

В 1944 г. я приехал в деревню Морочково. Вся она была сожжена. В погребах хат расположились латышские эсэсовцы. В день моего приезда их должна была сменить вновь прибывшая немецкая часть, но мне все-таки удалось поговорить по-латышски с несколькими эсэсовцами.



Я спросил у одного из них: «Почему вокруг деревни лежат непогребенные трупы женщин, стариков и детей — сотни трупов, а также убитые лошади?» Сильный трупный запах носился в воздухе. Ответ был таков: «Мы убили их, чтобы уничтожить как можно больше русских». После этого он подвел меня к сгоревшей хате. Там лежало также несколько обгорелых тел, полузасыпанных соломой и пеплом. «А этих, — сказал он, — мы сожгли живьем…» (Латышские полицейские формирования)

Чехия, возмущенная "плохим поведением России", не посылала своих солдат на Восточный фронт, впрочем как и возмущенная Швеция. Однако каждый пятый немецкий танк был произведен чешской «Шкодой».



Блокадный Ленинград немцы обстреливали из гаубиц, выпущенных той же «Шкодой» и французской фирмой «Ле Крезо». Каждый немецкий танк на треть состоял из металла, изготовленного из руды «нейтральной» Швеции. Франция поставила фашистской Германии 4000 самолетов, около 10 тысяч авиадвигателей, 52 тысячи грузовиков

Впрочем и "нейтральные" шведы и "утончённые" французы, ранее лично отметились на территории России своей "цивилизованностью" и "культурой"

Судьба 4000 русских солдат и офицеров, не сумевших вырваться из кольца, трагична: большинство раненые, они попали в плен – и были зверски убиты по приказу Реншёльда.



Шведские солдаты окружили пленных кольцом и, как писал очевидец, «около 500 варваров тут же без всякой пощады были в этом кругу застрелены и заколоты, так что они падали друг на друга, как овцы на бойне, так что трупы лежали в три слоя».



Затем на место прибыл сам Реншёльд, и акцию «упорядочили» – пленных русских укладывали штабелями друг на друга и пригвождали к земле . «Трупы лежали в три слоя, размочаленные шведскими штыками, – пишет современный шведский историк Петер Энглунд.



«Забыв о своём бедственном положении, – вспоминал капитан, шотландец Томас Аргайль, бившийся вместе с русскими и раненым попавший в плен, – я решился приблизиться к фельдмаршалу и именем Господа напомнить ему о человечности и законах войны.



Снизойдя до ответа, сей рыцарь снегов объяснил мне, что ни человечность, ни законы войны не распространяются на животных, каковыми были, есть и останутся русские… (Шведская бойня)

Наполеон также зверствовал на территории России никак не меньше Гитлера

Ну и, вишенка на торте, возмущенные "плохой репутацией России" англосаксы, которые конечно же ни разу не садисты и не изуверы.

Американский генерал Морроу пишет в своих воспоминаниях, о том, что в один день они ( США ) расстреляли 1600 русских прибывших в 53 вагонах. Морроу описывает, что его "солдаты спать не ложились, если кого нибудь не убьют".



Судя по текстам в среднем убивали по 100 человек в день. ПРЕСТУПЛЕНИЯ США НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ И В СИБИРИ

Предлагаю читателям дополнить и расширить список "подвигов всего цивилизованного мира", которые сегодня пеняют России на её плохую репутацию. Предполагаю, что список этот будет многотомным, где на каждой странице будет перечислено великое множество примеров "истинно европейского и англосаксонского гуманизма".



Именно на этих примерах стоит учить наших собственных детей распознавать настоящую морду лица коллективного Запада. Именно этими примерами стоит иллюстрировать каждый упрёк "всего цивилизованного мира" в русский адрес.