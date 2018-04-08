Давайте поговорим … о пробуждении Родовой памяти -Тако Бысть
Ведущий передачи – Светозар (Игорь Яцков)
В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар (Игорь Яцков) откроет цикл передач под общим названием « Давайте поговорим о пробуждении Родовой памяти». В целом,программа автобиографична. В ней автор расскажет, что его привело к изучению традиций наших Предков, об интересе к праздникам с ними связанных и что же послужило стимулом для поиска техисточников, от которых потекла обновленная река его жизни.
Первая передача называется – «Тако Бысть».
В ней, конечно же, речь пойдет и о традициях нашего великого прошлого и о том, что необходимо развивать и использовать эти древние знания и учения для нашего блага и блага всего мира.
Задумайтесь, кто кроме нас сможет это делать?!
У каждого свое понимание и видение этих устоев и традиций, но все вместе мы идем к общему их пониманию, изменяясь изнутри и делая мир вокруг нас лучше, светлее, ярче!
И, конечно же, по сложившейся доброй традиции, прозвучат песни в исполнении автора – Светозара, еще полнее раскрывающие тему передачи.
Песни такие:Стрибог», «Велес», «Перун», «Едить весна».
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Источник: www.youtube.com
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Вот по ТВ показывают про Матрону, очень интересно родилась и показывают её лист рождения, книга старая, ветхая, а лист новый хрустящий
Вот можно и так открывать родовую память
Не очень смешно