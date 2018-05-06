О пробуждении Родовой Памяти – Тако Буди. Игорь Яцков

Из передачи вы узнаете о пробуждении Родовой Памяти.



Автор-сказитель – Светозар (Игорь Яцков)



В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар (Игорь Яцков)продолжает цикл передач под общим названием «Давайте поговорим о пробуждении Родовой памяти», и сегодня это третья передача.



Она называется – «…Тако Буди».



Время течет, эпоха поменялась – пришло время великих перемен.

Есть такое выражение: «Без прошлого нет будущего». Необходимо не только помнить и чтить своих Предков, но и восстанавливать традиции, по которым они жили. И от того какие шаги мы предпринимаем на этом пути во многом зависит наша будущая жизнь.



И недаром в этой передаче будет затронута стихия Огня. Надо активнее проявлять в жизнь свои самые светлые мысли, желания. Творчески, созидательно совершать деяния, которые пойдут на благо, не только себе, но и обществу, и Державе.

Огонь – стихия не только созидающая, но и разрушающая. Косой прошелся Он по нашим полям, лесам в годы Великой Отечественной, унося жизни многих наших соотечественников.

В программе Светозар будет говорить о силе Духа русского народа, о защитниках Брестской крепости. Светлая им Память! Прозвучит песня, посвященная Великому Дню Победы!



И по сложившейся доброй традиции в этой программе прозвучат песнив исполнении Светозара (Игоря Яцкова), еще полнее раскрывающие тему передачи. В них также прослеживается проявление Огня.



Песни такие: «Ярила», «И один во поле воин» (текст песни Игоря Яцкова), «Аз Боги ведаю» (текст песни Игоря Яцкова), «Гимн огню».



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Источник: www.youtube.com