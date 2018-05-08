Главная » Видео, Славянские традиции

О пробуждении Родовой Памяти – Тако Буди. Игорь Яцков

10:46. 8 мая 2018 Просмотров - 35 Нет комментариев Опубликовал:

Из передачи Давайте поговорим вы узнаете о пробуждении Родовой Памяти.

Автор-сказитель – Светозар (Игорь Яцков)

В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар (Игорь Яцков)продолжает цикл передач под общим названием «Давайте поговорим о пробуждении Родовой памяти», и сегодня это третья передача.

Она называется – «…Тако Буди».

Время течет, эпоха поменялась – пришло время великих перемен.
Есть такое выражение: «Без прошлого нет будущего». Необходимо не только помнить и чтить своих Предков, но и восстанавливать традиции, по которым они жили. И от того какие шаги мы предпринимаем на этом пути во многом зависит наша будущая жизнь.

И недаром в этой передаче будет затронута стихия Огня. Надо активнее проявлять в жизнь свои самые светлые мысли, желания. Творчески, созидательно совершать деяния, которые пойдут на благо, не только себе, но и обществу, и Державе.
Огонь – стихия не только созидающая, но и разрушающая. Косой прошелся Он по нашим полям, лесам в годы Великой Отечественной, унося жизни многих наших соотечественников.
В программе Светозар будет говорить о силе Духа русского народа, о защитниках Брестской крепости. Светлая им Память! Прозвучит песня, посвященная Великому Дню Победы!

И по сложившейся доброй традиции в этой программе прозвучат песнив исполнении Светозара (Игоря Яцкова), еще полнее раскрывающие тему передачи. В них также прослеживается проявление Огня.

Песни такие: «Ярила», «И один во поле воин» (текст песни Игоря Яцкова), «Аз Боги ведаю» (текст песни Игоря Яцкова), «Гимн огню».

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
————————————–

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
О пробуждении Родовой Памяти - Тако Буди. Игорь Яцков
... вы узнаете о пробуждении Родовой Памяти.Автор-сказитель - Светозар (Игорь Яцков)В гостях на... поговорим о пробуждении Родовой памяти», и сегодня это третья передача.Она называется - «…Тако Буди».Время...
Психологический тренинг самопознания и самосовершенствования «ВРАТА В РАДОСТЬ»
...«Изначальный Свет Всевышнего Прародителя». Таким образом, Вера – это... стажем практической деятельности Игорь Александрович Глобамузыкант-профессионал... участника на основе пробуждения Родовой Памяти и установления осознанной...– 7,00 МВ) БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС НА...
РУСЬ - В ТЕБЕ!
...Игорь ходил на печенегов и принудил их к дани. А кто такие... морочиться дальше. Пришло время пробуждения. Земли славян – это ...– хозяева этой земли - будем расширять свое собственное пространство, не...рода, который в своей родовой памяти донес до нашего времени...
Забвение своей культуры
...Игорь ходил на печенегов и принудил их к дани. А кто такие... морочиться дальше. Пришло время пробуждения. Земли славян – это ...– хозяева этой земли - будем расширять свое собственное пространство, не...рода, который в своей родовой памяти донес до нашего времени...
Вера и религия
...которые на даже памяти наших современников переписывались...собранностью... 16. (64.) Будьте правдивы Душой и Духом,... Об этом пишет Игорь Кобзев в своей...Таким образом, после Обряда крещения родители теряют родовую... 7 (119). Пробуждение человека только в Познании...
Е.А. Шабельская, «Сатанисты ХХ века»
...Так восстановим же справедливость по нашим силам! Игорь... абонированные аристократией, родовой, финансовой или артистической...мебели остались в памяти Ольги. Но.... — Ольга, не будь несправедлива, — серьёзно сказала...сном, так что свидетелем пробуждения оказался ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>