О пробуждении Родовой Памяти – Тако Буди. Игорь Яцков
Из передачи Давайте поговорим вы узнаете о пробуждении Родовой Памяти.
Автор-сказитель – Светозар (Игорь Яцков)
В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар (Игорь Яцков)продолжает цикл передач под общим названием «Давайте поговорим о пробуждении Родовой памяти», и сегодня это третья передача.
Она называется – «…Тако Буди».
Время течет, эпоха поменялась – пришло время великих перемен.
Есть такое выражение: «Без прошлого нет будущего». Необходимо не только помнить и чтить своих Предков, но и восстанавливать традиции, по которым они жили. И от того какие шаги мы предпринимаем на этом пути во многом зависит наша будущая жизнь.
И недаром в этой передаче будет затронута стихия Огня. Надо активнее проявлять в жизнь свои самые светлые мысли, желания. Творчески, созидательно совершать деяния, которые пойдут на благо, не только себе, но и обществу, и Державе.
Огонь – стихия не только созидающая, но и разрушающая. Косой прошелся Он по нашим полям, лесам в годы Великой Отечественной, унося жизни многих наших соотечественников.
В программе Светозар будет говорить о силе Духа русского народа, о защитниках Брестской крепости. Светлая им Память! Прозвучит песня, посвященная Великому Дню Победы!
И по сложившейся доброй традиции в этой программе прозвучат песнив исполнении Светозара (Игоря Яцкова), еще полнее раскрывающие тему передачи. В них также прослеживается проявление Огня.
Песни такие: «Ярила», «И один во поле воин» (текст песни Игоря Яцкова), «Аз Боги ведаю» (текст песни Игоря Яцкова), «Гимн огню».
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Источник: www.youtube.com