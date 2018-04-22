О пробуждении Родовой Памяти – Тако еси. Игорь Яцков

Ведущий программы – Светозар (Игорь Яцков)



В гостях на ботике боцмана северного флота Василия Васильевича матрос Балтийского флота, певец и композитор, славяновед Светозар (Игорь Яцков) продолжает цикл передач под общим названием «Давайте поговорим о пробуждении Родовой памяти».

В нём автор расскажет о том, как изменяется жизнь при изучении традиций наших Предков, и что происходит, когда окунаешься в этот бездонный океан знаний, выйти из которого таким же, как был уже невозможно.



Вторая передача называется – «Тако Еси».



При изучении своего наследия начинает пробуждаться Родовая память, вскрываются знания, о которых не мог раньше нигде ни услышать, ни прочитать. После чего в человеке возникает желание творить так и то, что принесёт радость и пользу не только тебе, но и твоему Роду, обществу, стране, Всем!

Светозар (Игорь Яцков) пишет песни, которые через эмоции, чувства способствуют пробуждению Родовой памяти на уровне ДНК человека.

В прошлой передаче Светозар затронул стихию воздуха. К ней относятся вихри, ураганы, ветра. А ведь ими управляет Стрибог, во власти которого и молнии.

В этом выпуске ведущий выпуска затронет стихию воды. Вода питает нас, очищает и хранит информацию о нашем прошлом, настоящем, да и будущее также зависит от неё. Непосредственное отношение к этой стихии имеют Купала и Дана, речь о которых также пойдет в этой передаче.

И по сложившейся доброй традиции в этой программе прозвучат песни, ещё полнее раскрывающие тему передачи, в исполнении автора – Светозара.



Песни такие: «Купала», «Дана», «Коляда», «ДаждьБог».



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Источник: www.youtube.com