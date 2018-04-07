О роли Москвы в развале СССР или Обманутые картографией

Я объясню, как умею. Мы все (и я вперёд вас) были обмануты жестокими картографами. Картографы – ребята простые. Они рисуют континенты на бумаге и раскрашивают их в разные цвета. Откроешь школьный атлас – и сразу видно: вот территория России, а вот «не-россии», там цвет зелёный, а там розовый, а бывает и жёлтый, и фиолетовый… Вся земля раскрашена в разноцветные пятна, и нам кажется, что пятна тождественны властям!

Шёл четвёртый год войны… Или уже пятый? Изнемогая в борьбе с жестоким агрессором, по поводу которого не жалеют сильных выражений, «незалежна украйна» мучительно думала: разрывать ли договор о дружбе с агрессором, или нет? Разрывать ли дипломатические отношения – или всё же сохранить? Она судилась с жестоким и клятым врагом по хозяйственным вопросам, за то, что он не желает кормить её, не желает гнать транзит через её территорию… При этом «враг» вёл себя так же странно, как и сама «незалежна от ума» украйна. Он не прерывал транзит, а сокращал его, и с гордостью сообщил в итоге, что на пятом году беспощадной войны сократил в 10 раз… Что-то там в трубе осталось, но меньше, меньше… «Малосольный огурец-вот такой я молодец!» Вы можете понять, что происходит? Это ведь не сводки из дурдома и не роман Кафки. Получается, «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью?» Что это за мир, и что это за война такие?!

Реальная власть (если кому интересно) – это пространство, контролируемое взглядом, руками и ногами синхронизированной группы. Если нас сто человек (сектантов каких-нибудь) и мы подчиняемся безусловно сигналу из какого-то центра, то это власть. Она может сжиматься в ядро (если все сто стоят на одной площади) – или вытягиваться в длинную линию.

Она может быть прерывистой, между сотней послушных могут оказаться миллионы непослушных. Она принимает вид «шкуры леопарда» – то есть может быть изображена на схеме местности пятнышками. Число её конфигураций – невообразимо велико.

Власть – синхронность действий группы людей по сигналу из их (ими принятого для себя) центра. И ничего больше. Если группа велика – и власть велика. Если группа мала – то и власть мала. Очень трудно картографу на карте отразить эту реальность политики. И потому пошли на условность: закрашивать куски Земли разной краской.

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А раз так, то и зависимость, и декларация о независимости любой территории – условны. Вопрос ведь в том, как далеко простираются возможности агентуры клана – того или другого. С развитием разделения труда проблема сепаратизма углубилась многократно.

Для деревни, живущей натуральным хозяйством, отделиться от центра не составляло никакой экономической проблемы. Там были иные проблемы (которые остались и обострились) – маленькую самодостаточную деревню разграбят и разорят разные агрессоры. И потому деревня признавала власть центра из страха остаться беззащитной перед грабителями (а они и сегодня приходят, и сегодня забирают всё, что можно отобрать).

С развитием разделения труда деревня переставала жить натуральным хозяйством. Складывалась всё более и более сложная система поставок, обменов необходимым для жизни, которая в высшей степени затрудняет реальное отделение от центра.

Это похоже на трудоустройство – желанное и реальное. Я, например, хочу быть академиком. Но никто не хочет мне платить зарплату, как академику. Мне дали зарплату только как клерку, и велели благодарить, что хоть так облагодетельствовали. Я, конечно, под воздействием амбициозных желаний, могу объявить себя академиком – но это то же самое, что объявить себя… оленем.

Сколько бы я не убеждал себя и окружающих, что я олень – у меня не вырастут рога и не появится копыт. В объективной реальности я был и остаюсь человеком. Сумасшедшим, но человеком. А в царстве грёз и снов – я олень или бабочка.

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Украина может хотеть быть Европой, Антарктидой или Луной. Запретить фантазёру мечтать – невозможно. Но физическое тело имеет массу, а масса подчиняется законам тяготения, грубо вторгаясь реальностью в фантазии и мечты аутистов.

Каждый день каждый из нас познаёт жестокую истину: ты нужен там, где ты нужен. Не там, где тебе хотелось бы быть, а только там, где тебя готовы принять. И ты устраиваешься работать, чтобы жить – не на то место, куда хотел бы, а лишь на то, на которое берут. Так возможности расходятся с фантазиями. Увы…

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В 1991 году Украина провозгласила, что она – суверенная держава. Их было 15 дегенератов, глав провинций, современных Сиагриев[1], которые вздумали из прокураторов выйти в императоры. Но «проголосить» и действительно выйти – разные вещи. На протяжении вот уже десятилетий эта Украина не нужна там, где хотела бы быть, а востребована только там, где быть не желает.

Отдельный вопрос – то, что выход из СССР означает выход из человеческой цивилизации, и потому требует предельной архаизации, возврата к натуральному хозяйству, масштабных геноцидов и чудовищной деградации социальных институтов (что мы и видим).

Но безотносительно этого – отделение Украины в 1991 году не было волей Украины (а отделение Белоруссии или Киргизии – тем более не было волей Белоруссии или Киргизии). Такова была воля Москвы, воля московских дегенератов, расплачивавшихся за бутылку элитного алкоголя с западными «крышевателями» незалежностью никуда не рвавшихся окраин.



Не захотела бы Москва – не отделились бы ни Киев, ни Минск, ни Ташкент. Но Москва захотела – и в буквальном смысле слова выгнала их – хотя они вполне лояльно приехали заключать союзный договор.

Теперь нам говорят: «антироссийская политика украинских фашистов». Но погодите! А что такое «антироссийская политика»?! Ведь, согласитесь, сперва нужно определиться с тем, что такое Россия! Ведь с точки зрения ельцинизма все закидоны украинских фашистов абсолютно легитимны и лояльны ельцинскому Кремлю!

То, что русские – «генетический мусор» – так это и московские либералы-ельцинисты твердят уж 30 лет. То, что русские подлежат уничтожению – так не этим ли занимался ельцинизм в ходе геноцида собственного народа? То, что СССР – ужасная тюрьма, Ленин со Сталиным страшнее Гитлера, нужна десоветизация, нужно расчленить территорию и кусками отдаться «цивилизованному Западу» – все эти ветра пустила Москва, а не Киев, не Минск и не Ташкент…

Киев делал и делает только то, что Ельцин и свора алкашей-«геополитиков» вокруг него велела Киеву делать! Москва на всех этапах заботливо предвосхищала украинский (как и прочие) сепаратизм, она бежала впереди паровоза, расчищая сепаратистам дорогу. Даже сейчас нет ни одного утверждения украинских фашистов, которое расходилось бы с позицией РФ в 90-е годы.

Киев отделился, как Сиагрий от Рима – не по собственной воле, а по воле Рима. Киевские нацики играли ту роль, которую дала им «перестройка», которую им определила разлагавшаяся КПСС – и в этом смысле они полностью лояльны до-путинской РФ. И за это, кстати, до-путинская (а многие годы и путинская) РФ дарила им миллиарды долларов сырьевой выручки – за лояльность обозначенной Москвой политике антисоветизма, русофобии и оголтелого западничества.

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И сегодня продолжают существовать две РФ.



Одна – американская колония, живущая по правилам, приказам и предписаниям с Запада.



Другая – личный путинский домен. Что это такое? Это жёстко обозначенная группа людей, лояльных не системе в целом (западнической, долларовой), а лично Путину. Личный домен, к ужасу Запада и его правящей масонерии – слушается только своего «патрона», а на долларовую масонерию «положил болт», чтобы грубее не сказать, чего положил.

Личный домен создавался не за один день, и даже не за один год. Обмануть бдительность колониальных надсмотрщиков могло только непостижимое, питерское, финно-угорское терпение, которое явил Путин, и которое вообще-то несвойственно эмоциональным русским людям.



Десятилетиям пришлось пройти – прежде чем под носом у колониального надзора и при этом незаметно для него, Путин сумел рассадить в нужные кресла нужных ему людей. Сделай он так сразу – он был бы сметён быстрее Януковича. Этот трюк удался только потому, что прикрывался годами, и даже десятилетиями внешней покорности Орде…

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Можно ли отождествить личный домен Путина с краской на карте, обозначающей РФ? Нет. Личный домен – это группа синхронизирующих под лидера действия людей. И больше ничего. Левая оппозиция ничтожна при всей своей популярности, потому что у неё нет никакой синхронизации, она не умеет «синхронно плавать». Либеральная оппозиция очень сильна при всём презрении к ней аморфных масс, потому что не массам решать (уж извините за прямоту).

Либеральная оппозиция опирается на всемирную власть доллара. Она синхронизирована с мировой властью. Её возможности несопоставимы с её электоральным весом. К тому же она имеет особый приём либералов – опору на низшие мотивы и инстинкты в человеке. Когда будет нужно – она подкупит взятками нужные ей ключевые фигуры…

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Правда же в том, что Украина только декларировала отделение, но не сумела (и не сумеет) отделиться на самом деле. Она продолжает оставаться частью единого российского пространства в ельцинском варианте 90-х годов. Она продолжает (и довольно логично) ту десоветизацию и дерусификацию, которую ей Москва прописала в начале 90-х.

В далёком 1905 году, озвучивая правительственное сообщение о введении военного положения в царстве Польском, перечислявшее ряд фактов польской смуты, профессор Д.И. Пихно написал (в «Киевлянине», право-монархической черносотенной газете, 31 октября 1905 года):

- Читая это, не спросит ли себя читатель невольно: да разве в русских городах не то же делалось?… Разве такие же вспышки самой дикой революционной оргии не последовали немедленно за манифестом 17 октября?

Безусловно, украинское безумие и украинский «самострел», упорное членовредительство самим себе в одержимости какими-то нелепыми химерами неотделимо от общерусского и общечеловеческого безумия последнего 30-летия.

Нельзя решить ни украинского, ни какого иного вопроса, не решив сперва главного вопроса – «а что такое Россия?». Украина находится в едином для всего СССР пространстве распада цивилизации, именно как окраина, все процессы в которой вторичны по отношению к центру империи.

Истерическое «отделение» Украины в объективной реальности невозможно (слишком тесны экономические связи, уже доказано истерикой Грузии, обменявший в итоге Сухум на право поставлять «Боржоми»). Оно существует только в пространстве разогретой «перестройкой» истерики, в фантастических и выдуманных мирах шизофреников.

Воюя с путинским доменом, Украина сохраняет и договор о дружбе, и транзит, и товарообмен с ельцинской РФ. У них нет противоречий – ибо именно ельцинизм благословил все сегодняшние процессы на Украине и даже дал им старт, символически перерезав ленточку заискиваний перед США.

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Но именно и только личный домен Путина (совокупность лояльных лично Путину акторов) – сегодня является преградой для обрушения человечества во мглу безумия и варварства самых первичных, зоологических отношений.

Если вы думаете, что я этому рад – отнюдь! Это необычайно опасная ситуация, подвесившая судьбу человеческой цивилизации на тонкую ниточку «роли личности в истории», роковым образом связавшую с конкретным человеком тысячелетия(!) достижений человеческого развития и мысли.

Но то, что Запад безумен, безумен клинически, очевидным образом – извините, факт. Из года в год всё отчётливее мы видим в США и Европе «сумасшедшего с бритвою в руке» – то, что они вытворяют, необъяснимо в рамках психической адекватности.

От Ирака, с которым «ошибочка вышла» (обошлась в миллионы человеческих жизней), от Югославии, Ливии, Сирии – к делу Скрипалей… Это, извините, уже диагноз! Вы только вслушайтесь в их речи, это же очевидные речи умалишённых:

Россия в 2004 году обменяла английского шпиона, после чего этот шпион жил на пенсии, никому не нужный. Перед выборами 2018 года Путин лично(!) вдруг вспомнил и решил отомстить (делать ему перед выборами больше нечего). Решил убить предателя. В российской тюрьме – не убил, отправил в Лондон. Потом ждал 13 лет. Потом решил – пора! И… отравил газом! Не пулей, не автокатастрофой, не отравленной иглой, не ледорубом имени Троцкого, а… газовой атакой!



Зашибись, какое «эффективное» средство покушения на давно никому не нужного, давно «сдоенного» на Западе предателя!

Вы понимаете, что это диагноз, что люди, презентовавшие такую картину на весь мир – сумасшедшие в самом прямом смысле слова? А у них в руках ядерное оружие не считая прочей механизации… А они – психи! Они руководят миром – и они свихнулись, вы понимаете, чем это пахнет?!

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А пахнет это тем же, что мы ежедневно видим в новостях: нарастающей психопатией как экономических, так и международных отношений. В этой общей психопатии картины мира в голове западника – Украина только мелкий эпизод. Она так и не смогла отделиться в реале, и наплевать, пусть отделяется, как рука от тела, взрезав вены! Декларация желаемого полностью вытесняет действительное.

Мы живём сразу в двух мирах. Один, реальный, напоминает о себе болевыми сигналами и смертоносными шоками. В реальности существуют только руины цивилизации, пепелище тысячелетних поисков человечества, и скитание миллиардов людей по этому пепелищу.



На эту трёхмерную реальность наложена плоская психопатическая голограмма бесконечного американского шоу, оторвавшаяся от всякой адекватности, всякой связности явления. Там песни и пляски, рок и гопак: а просунешь руку, и она проваливается через картинку в мир руин и скорби…

Беснуется виртуальный мир, полный «независимых украин» во всех сферах жизни, освободивший себя от законов естества и природы, от законов истории и цивилизации. Что хочу – то и изображу на экране! И плевать мне на ваш сопромат и вашу антропологию!

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Реальная власть – не краска на политической карте мира. Реальная власть – это пространство рук агентуры, сталкивающейся с коллегами-противниками на каждой из территорий, посреди контуженных дуростью слепых толп.

Власть устроена не так, как её изображают на глобусах. Она – по сути, лишь способность коллектива выполнять команду из центра управления. Докуда эта способность доходит у нас или у американцев – дотуда и простирается реальная территория реальных стран.

Картографы же это округляют в цвета плоского изображения. Конечно, не учитывая мудрые слова В. Высоцкого:

Просто Землю вращают куда захотят

Наши сменные роты на марше…