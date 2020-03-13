«А народу–то нравится». Зачем Горбачев начал перестройку

Все эти последствия наперед никто не просчитывал. Главным, если не единственным, аргументом для всех псевдореформ (а их перечень можно продолжать и продолжать) заключался в сиюминутном «А народу-то нравится». И ведь действительно поначалу нравилось. Во всяком случае, до тех пор, пока тот же народ вдруг не сталкивался с инфляцией, с крахом всех своих сбережений, с утратой рабочих мест, с этническими конфликтами в своих доселе мирных республиках, с полной деградацией госструктур. Как и после февраля 1917 года, оказалось, что популизм не только трудно сочетается с государственным управлением, а зачастую попросту истребляет его.