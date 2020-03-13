«А народу–то нравится». Зачем Горбачев начал перестройку
Итоги этих преобразований нам хорошо известны: с одной стороны, мы действительно получили гласность таких масштабов, которых не видела доселе история России. С другой, всего шесть лет «реформ» привели к демонтажу не только системы, но и всего нашего государства, одной из двух супердержав планеты. После чего наступили «святые девяностые», которые запомнились полным развалом экономики, разгулом преступности, кровавыми столкновениями в разных концах страны, танками, стреляющими по парламенту, беспросветной нищетой и крушением надежд нескольких поколений.
История перестройки и вообще правления Горбачева — это крайне поучительный пример того, как творить реформы ради реформ, ради красивого словца, ради того, чтобы на какое-то время понравиться своей и особенно зарубежной публике, не просчитывая последствий наперед, не имея четкой стратегии.
Источник: https://nstarikov.ru/a-narodu-to-nravitsja-zachem-gorbachev-nachal-perestrojku-113903