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Почему Грудинин не согласился быть министром сельского хозяйства?

08:24. 6 апреля 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

cc252cb4-cd2a-45f5-9f27-237de888b82f Грудинин мог стать министром сельского хозяйства России. Дело в том, что после выборов Путин ему предложил эту должность. Это подтвердил пресс-секретарь президента Песков.

Почему Путин решился на это? Он решил, что таким образом сможет контролировать Грудинина. А почему Грудинин не дал свое согласие? А потому, что ранее Грудинин уже заявлял, что станет частью правительства только в одном случае: если правительство пойдет на принципиальные реформы социального характера.

В другом случае Грудинин не станет участвовать в правительстве, если ничего не изменится. Он не готов быть марионеткой «Единой России» и красоваться в СМИ. Принципы для Грудинина важнее, что он доказал своим поступком.

Источник: zen.yandex.ru

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