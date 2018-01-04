Патриоты будут бороться за победу Грудинина против власти олигархов

Юрий Болдырев о том, к чему приведет страну очередная шестилетка Путина.

Главным внутриполитическим событием декабря, безусловно, было решение съезда Коммунистической партии Российской Федерации, на котором принято решение о выдвижении кандидатом в президенты Павла Грудинина, директора ЗАО «Совхоз имени Ленина».

Как будет выстроена новая политико-экономическая система страны, начиная с 2018 года? Об этом «Свободная Пресса» решила побеседовать с Юрием Юрьевичем Болдыревым. Экономистом, известным политическим деятелем, который сейчас является организатором переговоров между КПРФ и Постоянно действующим совещанием Национал-патриотических сил России о выдвижении единого кандидата в президенты России.

«СП»: — Павел Грудинин выдвинут кандидатом в президенты. Как это повлияет на избирательную кампанию и Выборы-2018?

— Мой ответ короткий: а как Трамп повлиял на избирательную кампанию в США? Я надеюсь, что повлияет точно так же.

«СП»: — Иными словами, вы не исключаете или даже прогнозируете победу Павла Грудинина на выборах президента России?

— А ради чего всё делалось? Власть позиционирует себя на политическом поле как единственную защитницу обездоленных, бедных, национально ориентированную силу, которая что бы ни творила, сдавала интересы страны, гнобила образование, науку, здравоохранение, уничтожала предприятия, хранила $ 100 миллиардов в американских казначейских обязательствах, и так далее. Она всё равно единственная, в противном случае — «всё пропало». Альтернатива — только Навальные, Собчаки, «болотная» оппозиция, Явлинский: они всё сдадут Америке. Словом, другой альтернативы, ей, хорошей, нет. Так позиционирует себя власть.

«СП»: — А что такое власть? Путин?

— Власть — это уния олигархата и правящей бюрократии. Путин их… Мы же не должны представлять себе так, что если Путин (мы всем людям желаем добра), завтра вдруг умрет, то этот режим тут же сам сдуется. Нет. Путин вместо себя вторым человеком поставил надежного Медведева. Если с Медведевым что не так, есть и третий надежный человек — Матвиенко, и так далее. То есть режим сам по себе не сдуется. Вся пропаганда на центральных телеканалах, оболванивающая, идет именно в этом направлении. В своей книге «Операция „Подмена“» я рассказал, как людей запугали так называемой «болотной оппозицией», как всё было инспирировано, подстроено.

А вот реальной альтернативой должны быть все антикомпрадорские, антиолигархические, социально и национально ориентированные силы. Именно сплочением этих сил мы занимались на протяжении многих лет. Так что никакой сенсации, как об этом говорят политологи, не было. Еще весной в рамках Московского экономического форума были проведены публичные переговоры между КПРФ, с одной стороны, с другой — монархистами, националистами, государственниками: всеми, кто объединился в Постоянно действующее совещание Национально-патриотических сил России. Выработали единую платформу «К единству в действии». Осенью согласовали позицию по конституционно-государственному устройству, где, несмотря на некоторые спорные вопросы — они отнесены к будущему конституционному собранию — механизмы ответственной власти на ближайший переходный период одобрены и прописаны. И что важно: выборы должны стать соревнованием команд, а не просто — «Грудинин или Путин». Мы договорились сформировать команду правительства народного доверия. Это ключевые специалисты по основным направлениям.

Я еще раз хочу подчеркнуть, что это не то, что кто-то где-то провел какой-то провокаторский праймериз, в котором никто не участвовал. ПДС НПСР провело съезд национально-патриотических сил. И на съезде КПРФ был выдвинут единый кандидат. Дело в том, что нужна фигура, которая сплотила бы и коммунистов, и не коммунистов — государственников, центристов и националистов, то есть широкие слои. И с моей точки зрения, если именно так проводить кампанию, то есть «да, он коммунистических взглядов, но вместе с ним вся эта команда, в целом, представляет интересы широких слоев», то есть все основания выбить почву из-под нынешней власти. Есть все основания добиться второго тура, а во втором туре у нас — безусловная победа. Общая победа истинных патриотов России.

«СП»: — Не звучала фамилия Удальцова. Его там нет?

— Мы не раскольники, мы-то выступаем за объединение всех сил. Не один год ведем переговоры, уже провели публичные переговоры о единой платформе всех: и левых, и консервативных сил, социально-экономической, и тут выскакивает этот друг и говорит: «Давайте выдвигать единого кандидата от левых сил!» Стоп. Я пишу статью, она опубликована у вас в «Свободной Прессе» — «Опять разбежаться по своим углам?» Ведь власти что нужно? Разделяй и властвуй. Коммунисты вот сюда, националисты сюда, государственники сюда, а мы будем посмеиваться и манипулировать вами. Я выступил решительно против. Нет, никаких единых кандидатов отдельно от правых, отдельно от левых, отдельно от консерваторов, отдельно от националистов. Только — единый кандидат от широкого общенародного антиолигархического фронта.

«СП»: — А Комитет 25 января, Стрелков, Калашников, присутствуют в этом проекте?

— ПДС НПСР — это не партия, не движение, а постоянно действующее совещание. Мы пригласили всех. Всех, кто готов стоять на национально-патриотических позициях. Кто-то согласился участвовать, кто-то активно работает, кто-то по каким-то причинам ушел. У нас очень жесткая позиция — решать внутри все вопросы страны, не обращаясь за помощью или к судам — к каким бы то ни было потенциальным внешним интервентам. Комитет по каким-то своим причинам не захотел входить, хотя Стрелков был выдвинут в команду лидеров правительства народного доверия. В ПДС он не входит, но почему-то ему захотелось, что эта команда должна отделиться от ПДС НПСР. Я против этого. Мы с ним это обсуждали, и я сказал, что это — наша основа. Вот — патриотические организации, выдвинувшие команду. Отсеки нашу базу, и мы — никто, просто отдельные популярные по какой-либо причине люди. Нет, мы базируемся на ПДС НПСР. Но сейчас после выдвижения единого кандидата он заявил, что выходит из команды правительства народного доверия. Ему не понравились мои заявления и Грудинина, который, выступая перед съездом КПРФ, хорошо говорил о Зюганове. Я надеюсь, Стрелков одумается, потому что за ним стоят люди, которых мы уважаем.

«СП»: — Не кажется ли вам, что из Грудинина могут сделать некого «обновленного» Зюганова, который не будет претендовать более, чем на то, что ожидалось от Зюганова — 6 -7 процентов?

— Прислушайся к тому, что говорит твой противник, и сделай наоборот. Практически всё, что подается в наших центральных, подконтрольных власти, СМИ, подается с целью опорочить их противников и возвеличить «великого». Идет целенаправленное оболванивание россиян.

На пресс-конференции, которую мы проводили совместно 18 декабря, представляя блок Зюганов, Грудинин, Болдырев, координатор ПДС НПСР Филин Владимир Иванович, значит, секретари ЦК тут же, там еще несколько человек, Соболев как один из кандидатов потенциальных, кандидатов в кандидаты… Значит, на этой пресс-конференции мне задали вопрос: «А можно ли отличить подкремлевского кандидата, спойлера, от настоящего?» А я дал такой вариант ответа. Несколько индикаторов. Первое — если этот кандидат будет говорить, что вот финансово-экономический блок нехороший, бояре злые, а царь-то хороший, царю надо просто подсобить, помочь, избавиться от всех бояр, то ясно, что это спойлер. Ясно, что это подставной, зафиксировали. Второе — чего больше всего боится эта власть, почему она так упорно молчит, и даже когда уже вроде всё, максимум, что она скажет, что вместо Зюганова Грудинин, и дальше она давит и на КПРФ, и на Грудинина всеми возможными способами, чтобы не дай бог они не позиционировались как представители широкого общенародного фронта. Потому что если объединились коммунисты, левые, державники, центристы, националисты, монархисты, все-все объединились, то это полностью вышибает почву из-под нынешней власти. Поэтому власть делает всё, чтобы именно об этом люди не узнали. Ладно, вот теперь кандидат от КПРФ, и всё. Я должен был сказать, что если кандидат будет позиционировать себя как только левый, то это тоже, извините, спойлер.

Геннадий Андреевич Зюганов согласен с нашим общим подходом и планом, что нужно выстраивать широкий фронт левых и национально-ориентированных сил. И тогда можно победить. У нас есть общая программа, несмотря на заявления Путина, что у оппозиции таковой нет.

«СП»: — С чем будет выступать Грудинин? Будет ли жестко критиковать Путина, выступать с понятной экономической и политической программой преобразований?

— Когда выступают 19−25-летние кандидаты, от них нужно слушать, прежде всего, что они предлагают. Когда выступает кандидат, которому 57 лет, Грудинин, и кандидат, которому 66 лет, Путин, надо анализировать то, что они в жизни уже делали. По тому, что они уже в жизни делали и сделали, можно сделать на 99 процентов вывод о будущих делах. Независимо от того, что они говорят: говорят они дипломатично. Второе: с какой командой кандидаты идут на выборы. У Путина — Грефы, Кудрины, Чубайсы, Набиуллины, Дворковичи, Шуваловы. У Грудинина — Кудрявый, Симчера, специалист по статистике, Гундаров, Катасонов, и так далее, и так далее. То есть команды принципиально разные. И третье — то, что вы сказали. Я уверен, что если вести команду всерьез, то нужно от этой осторожности отойти. Разумеется, демонстрировать благодарность и уважение к коммунистической партии, которая тебя выдвинула, высказывать свои левые социалистические взгляды, но при этом всё время подчеркивать, что «я иду как единый кандидат от широкого фронта»: от левых до самых консервативных, но национально ориентированных сил. Более того, в команду идти не одному, а с теми, для кого русский вопрос, базисные консервативные семейные ценности являются ключевыми. Тех, для кого средний класс, промышленность, промышленное производство, реальный сектор экономики являются ключевыми. Вот нужно такой конгломерат выставлять и, уж извините, бить наотмашь. Тогда можно победить.

«СП»: — Из области конспирологии. Если Путин кардинально пересматривает сложившуюся политико-экономическую систему, объявляет о внутренней революции, мол, теперь власти олигархата, подчиненности США не будет, всё выстраиваем по-новому, будете с ним сотрудничать?

— Вопроса нет. Речь же не о межличностных отношениях, а исключительно о развороте государства от нынешней деградации на рельсы развития. Мы 17 лет ждали этого от Путина, но не дождались.

«СП»: — Вот выборы состоялись, вы заняли второе место. Путин предлагает Грудинину возглавить правительство РФ. Вы пойдете на такую сделку?

— Сейчас работать надо на победу, на первое место. Но если действительно победит Путин, и он захочет сменить прежний курс и команду, то национал-патриоты пойдут работать с ним. Но только не для видимости. Не на Путина, а на страну. Поймите правильно, прямого, ясного, стопроцентно прописанного пути в будущее ни у России, ни у какой другой страны нет. Путь тернист. Мы работаем сейчас на победу нашей команды, на победу Грудинина. Для победы надо, чтобы не только коммунисты, но и центристы, державники, националисты, монархисты, все видели в нем своего кандидата. Если это не произойдет, начнется следующая жизнь, новый шестилетний срок Путина. К сожалению, прогнозирую, что он будет еще хуже предыдущих, потому что никаких оснований для разворота нет. Все ключевые друзья — Дворковичи, Шуваловы, Грефы, Чубайсы и так далее, — все при нем. Оснований, что он от них откажется, я, к сожалению, не вижу.

«СП»: — Вы говорите, что лакмусовой бумажкой является отношение к Западу. Вы же понимаете как экономист нашу зависимость от Запада сегодня, в том числе от продажи энергоресурсов, и так далее. Обрубить эту ситуацию достаточно сложно? Второе — ваше отношение к Востоку, разворот к которому был в 2014 году

— Речь не только о Западе. Выступая на МЭФе я когда-то говорил, что пересесть с иглы нефтегазовой на транзитную — это ничуть не лучше. Это всё то же стремление паразитировать на том, что досталось от предков, а не созидать. Мы не должны, у нас цель должна быть — не попасть в зависимость ни от Китая, ни от Индии, ни от Запада, ни от Японии, ни от кого. У России есть потенциал для самодостаточности и маневра. У России все эти двадцать пять, почти тридцать лет тяжелейшая ситуация. Технические санкции против нас всерьез никто никогда не отменял. И как бы ни выкручивались, как бы ни просили прощения, как бы ни отдавали Крым, хоть вместе с Краснодарским краем, кому угодно, никто нам никогда санкции не отменит. Либо вырвемся сами и выживем, будем развиваться, либо на этих путях сдачи загнием заживо.

«СП»: — Войны не ожидаете из-за этого резкого разрыва?

— 25 лет назад я как начальник Контрольного управления президента РФ был с визитом в Китае по приглашению тамошнего министра Госконтроля. Нас принял премьер страны, глава государства, Ли Пэн. И он произнес речь, адресованную прямо Ельцину. 1992 год. Он говорил буквально следующее, что если Россия будет сильной и самостоятельной, то никогда никаких проблем с Китаем у нее не будет. Но если Россия будет идти, я уж не точно цитирую, в хвосте политики США, то, к сожалению, у нас будут большие проблемы. Он специально говорил слова, которые должны были нас побудить к действию. Если ничего не делать, оставить всё, как есть, оставить нынешнего президента с нынешней его командой, то война, причем абсолютно бесперспективная для нас, без возможности победить, защититься, приближается неумолимо. Потому что война определяется не чьими-то заявлениями, не чьей-то политикой, а исключительно соотношением сил. Каждый день мы деградируем, каждый день мы научно-технологически, научно-культурно отстаем. Отстаем. Я вижу тенденцию и процесс. У меня нет ни малейших иллюзий в отношении Запада, США… Я был одним из тех, кто вместе с Советом Федерации в 1995 году противостоял сдаче наших природных ресурсов оптом нашему глобальному противнику.

Война неумолимо приближается, если ничего не делать. А делать только одно — восстанавливать научно-технологический, промышленный потенциал. Как только мы его восстановим и создадим, вернем возможности гарантированного нанесения противнику непереносимого ущерба, опасность войны отступит. Вы спросили про войну с Китаем. Война с Китаем возможна только в случае, если у Китая возникнет подозрение, что Россия сдается и сдает Сибирь и Дальний Восток Японии и США. Если только у Китая возникнут весомые основания подозревать, что это так, он будет себя защищать путем недопущения сдачи Сибири и Дальнего Востока Японии и США.

«СП»: — Какой вы видите предвыборную кампанию? Когда маховик кампании начнет раскручиваться?

— Кампания ведется давно. Обратите внимание, наш президент почти перенес столицу страны в Сочи. Все совещания с генералитетом, с промышленниками — всё почему-то в Сочи. Там приятнее, удобнее, хорошо. А тут вдруг щёлк, и вместо сплошных совещаний в Сочи с горными лыжами, стал ездить по стране, вдруг заинтересовался страной. Это к вопросу о том, надо ли часто проводить выборы или редко. Да как можно чаще, хотя бы будет ездить по стране и интересоваться, что происходит. Вот как только он начал ездить по стране, считайте, начал прямую недвусмысленную избирательную кампанию.

Теперь вы спрашиваете про нашу кампанию. Принято решение, что начальником штаба будет Геннадий Андреевич Зюганов. Значит, он должен сформировать штаб, мы делегировали в руководство штаба, нашего координатора Владимира Ивановича Филина. Пока штаб формируется. Наступил этап, когда нужно подтягивать всех, кто за свою страну, чтобы действительно именно победить, а не просто «согреться».