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Новый пилотируемый корабль России для будущих космических миссий

15:15. 3 апреля 2018 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал:

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Ракетно-космическая корпорация России «Энергия» создает многоразовый пилотируемый корабль – ПТК, который будет способен поднять шесть космонавтов и около полтонны полезного груза. Сам проект по созданию новых пилотируемых аппаратов, которые заметят морально устаревшие «Союзы», имеет название «Федерация» (esoreiter.ru).

Выводить на околоземную орбиту современные ПКТ «Федерация» будет сначала ракета «Ангара-А5», а потом носитель среднего класса «Феникс». Новый аппарат будет использован в осуществлении в первую очередь лунной пилотируемой миссии, которая как бы дополнит программы по запуску автоматических станций «Луна-25», «Луна-26», «Луна-27». В дальнейшем пилотируемый корабль может быть отправлен и к Марсу – вслед за миссией «ЭкзоМарс», которая осуществляется Россией совместно с ЕКА.

Управляться новый корабль будет при помощи жидкокристаллических дисплеев, интересным нововедением в нем станет, например, и уникальный космический санузел, который позволит членам экипажа обходиться без подгузников.

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Пилотируемые корабли «Федерация» будут многоразовыми. Например, на Луну они могут летать от 3 до 10 раз в зависимости от длительности миссии, а на околоземную орбиту – не менее 10 раз. Причем на таком аппарате могут путешествовать экипажи от 2 до 6 человек, и в зависимости от этого длительность полета будет варьироваться.

о самым огромным преимуществом российского пилотируемого аппарата станет его универсальность. Если американские аналоги обладают узкой специализацией (Orion рассчитан на полеты на Луну, Dragon – орбитальный аппарат для обслуживания космических станций, ну и так далее), то «Федерация» будет способна практически на все.
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В заключении хочется сказать, что при выборе имени нового пилотируемого корабля, было много предложение и даже споров. Наиболее предпочтительным казалось имя «Гагарин», тем не менее, руководство корпорации остановило свой выбор на более строгом, но весьма «говорящем» названии – «Федерация».
 

Источник: esoreiter.ru

Метки: космос
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Один комментарий»

  • 4252 525
    nikolay 3 апреля 2018 в 16:02 Ссылка Пометить
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    О каких суперразработках можно верить Путину, если такие секретные российские военные базы, как в Жуковском, отданы и проданы им натовцам? Без разрешения главнокомандующего, т.е. президента, такое произойти просто не могло. Это несомненно и однозначно!

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