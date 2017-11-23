США придётся продлить контракты с Россией, чтобы сохранить присутствие своих астронавтов на МКС
- МКС Reuters
Согласно новому отчёту управления генерального инспектора NASA, с момента окончания программы Space Shuttle в июле 2011 года Соединённые Штаты не имеют возможности самостоятельно доставлять экипажи на МКС, а потому «вынуждены пользоваться услугами российской государственной корпорации «Роскосмос».
«В случае дальнейших задержек в реализации Программы коммерческих перевозок NASA, возможно, придётся приобретать у России дополнительные места на борту, чтобы гарантировать сохранение американского присутствия на МКС», — говорится в докладе, с которым ознакомился RT.
Поиск компаний, которые смогли бы заниматься перевозкой космических экипажей на МКС и обратно «силами американской стороны», Соединённые Штаты начали ещё в 2010 году в рамках Программы развития коммерческих перевозок экипажей.
Так, в 2014-м победителями финального раунда программы стали компании Boeing и SpaceX, которым была поручена разработка системы таких транспортировок.
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NASA потратило на эту программу порядка $4 млрд, однако, как говорится в отчёте, «дело продвигается медленнее, чем ожидалось». Изначально в рамках Программы развития коммерческих перевозок экипажей планировалось, что «американскими силами» астронавты отправятся на МКС ещё в 2015 году, но этим планам так и не суждено было осуществиться.
Поэтому в 2015 году NASA продлило контракт с корпорацией «Роскосмос» до 2018 года. Его сумма составила $490 млн за доставку шести астронавтов, что составляет $82 млн за человека. Помимо этого NASA выкупило у корпорации Boeing несколько дополнительных мест для доставки астронавтов на МКС на борту космического корабля «Союз».
Так, в марте этого года стало известно, что NASA подписало контракт c Boeing, согласно которому американская компания передаст агентству до пяти мест на российских кораблях «Союз» для полётов на МКС в 2017—2019 годах. NASA планирует использовать дополнительные места на двух рейсах в 2017 и 2018 годах. Также три места могут понадобиться агентству в 2019 году, если SpaceX и Boeing не завершат разработку пилотируемых кораблей.
В новом докладе управления генерального инспектора NASA допускается, что Соединённым Штатам, возможно, придётся вновь продлевать контракт с Россией.
По данным управления генерального инспектора NASA, цена места на борту российского «Союза» за последнее десятилетие выросла примерно на 384% — с $21,3 млн в 2006-м до почти $82 млн, обозначенных в последнем контракте NASA и «Роскосмоса» за 2015 год. Так, за 12 лет, включая 2018 год, NASA потратило на оплату 64 мест для американских астронавтов $3 368 774 864.
Почти самостоятельно
Однако ещё в 2016 году замглавы американского космического агентства по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер заявлял, что NASA не планирует продлевать контракт с «Роскосмосом» на доставку американских астронавтов на МКС.
Тогда американский чиновник заявлял, что в 2017 году будет готов американский пилотируемый корабль, на котором NASA планировало перевозить свой экипаж, и астронавты смогут осуществлять на нём полёты.
В марте этого года американские конгрессмены призывали NASA отказаться от совместной работы с «Роскосмосом» уже в 2018 году.
Такое заявление было опубликовано на сайте комитета палаты представителей США по науке, космосу и технологиям после поддержки в американском конгрессе закона, определяющего стратегию развития NASA на ближайшие пять лет, а также бюджет космического агентства на 2017 год в размере $19,5 млрд.
К отказу от работы с российскими партнёрами призывали конгрессмены Тед Круз, Ламар Смит и Брайан Бэбин. Они утверждали, что обновлённая программа NASA позволит Соединённым Штатам сделать скачок вперёд в освоении космоса, а также положить конец транспортной зависимости от «Роскосмоса».
Как утверждали конгрессмены, конец такой зависимости будет положен уже в 2018 году, когда Соединённые Штаты смогут отправлять астронавтов в космос с американской территории.
- Космический корабль «Союз-М» отправляется на МКС с космодрома Байконур (Казахстан)
- Reuters
- © Shamil Zhumatov
Совместное освоение дальнего космоса
О своей готовности доставлять смешанные экипажи к МКС после 2018 года «Роскосмос» сообщал ещё в 2016 году.
«Мы готовы оказывать услуги по перевозке международных экипажей и после 2018 года. <...> Надеюсь, сотрудничество будет продолжаться», — заявлял генеральный директор корпорации Игорь Комаров.
А в конце сентября этого года «Роскосмос» и NASA подписали совместное заявление о сотрудничестве в области исследования и освоения дальнего космоса.
«Роскосмос» и NASA подтвердили намерение использовать Международную космическую станцию (МКС) как основу для дальнейшего исследования космоса, а также взаимодействие в рамках международной лунной программы: создание окололунной посещаемой платформы Deep Space Gateway, унификация стандартов, научные миссии на окололунной орбите и на поверхности Луны», — говорится на сайте «Роскосмоса».
Так, на основе российских разработок будут создаваться будущие элементы станции на окололунной орбите, а также стандарты систем жизнеобеспечения.
«И дальше могут покупать места на «Союзах»
Разработка компаниями SpaceX и Boeing космических кораблей, которые могли бы доставлять на МКС астронавтов, задерживается, поэтому вполне вероятно, что американцы и дальше могут покупать места в российских «Союзах». Об этом в беседе с RT заявил академик Российской академии космонавтики Александр Железняков.
«Такая вероятность существует, потому что разработка космических кораблей Dragon и Starliner, которые ведут компании SpaceX и Boeing, задерживается. Нет стопроцентной гарантии, что все лётные испытания, которые запланированы на следующий год, будут успешными и позволят уже с 2019 года эксплуатировать корабли и применять их для доставки американского экипажа на МКС. Поэтому, конечно, американцы рассматривают возможность закупки мест на «Союзах» и в 2019—2020 годах, пока у них не будет своих гарантированных кораблей», — отметил эксперт.
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https://russian.rt.com/world/article/451363-ssha-rossiya-mks-zavisimost