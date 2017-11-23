США придётся продлить контракты с Россией, чтобы сохранить присутствие своих астронавтов на МКС

Национальному космическому агентству США (NASA), возможно, придётся приобретать у России дополнительные места на борту, чтобы гарантировать сохранение американского присутствия на МКС. Такие выводы содержатся в новом отчёте управления генерального инспектора NASA, с текстом которого ознакомился RT. Данное решение объясняется возможными задержками в реализации американской Программы коммерческих перевозок. Ранее конгрессмены уже призывали NASA отказаться от работы с «Роскосмосом» в 2018 году, однако пока этого так и не произошло.

МКС Reuters

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https://russian.rt.com/world/article/451363-ssha-rossiya-mks-zavisimost