Главная » Мировоззрение, Наука, Новые технологии, События Настоящего, Экономика

США придётся продлить контракты с Россией, чтобы сохранить присутствие своих астронавтов на МКС

00:33. 23 ноября 2017 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:
Национальному космическому агентству США (NASA), возможно, придётся приобретать у России дополнительные места на борту, чтобы гарантировать сохранение американского присутствия на МКС. Такие выводы содержатся в новом отчёте управления генерального инспектора NASA, с текстом которого ознакомился RT. Данное решение объясняется возможными задержками в реализации американской Программы коммерческих перевозок. Ранее конгрессмены уже призывали NASA отказаться от работы с «Роскосмосом» в 2018 году, однако пока этого так и не произошло.
 
Места с доплатой: США придётся продлить контракты с Россией, чтобы сохранить присутствие своих астронавтов на МКС
  • МКС      Reuters

---

https://russian.rt.com/world/article/451363-ssha-rossiya-mks-zavisimost

Метки: NASA, космос, мкс, орбита Земли, ракета-носитель, Россия, сща
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Когда начнём?
... ему придётся проходить его вновь. Русские на Украине хотят присоединиться к России... сторону РАСА, потеряете контракт, сохраните жизнь. Моряки эсминца США Дональд Кук показали.... Нас аккуратно покупают, но это продлится недолго, за этим последует жестокое...
ИТОГИ 2012 ПОВЕРГЛИ В ШОК ДАЖЕ ОПТИМИСТОВ
... секторов Россия уже постепенно обходит США по поставкам вооружений. Так по числу контрактов... срок могут продлять на 5 лет безконечное число раз. В России же... неприемлемы, но постепенно весь мир придёт к пониманию, что это единственный...
Новости Украины и Новороссии 09 октября 2017
...придётся идти по пути дальнейшего ухудшения отношений с Россией,... действия российско-украинского контракта о газовом транзите....безопасности Военно-морского колледжа США, пишущий редактор National...самовыживания, которое они пытаются продлить любой ценой. — ...
Новости России и Крыма. Сегодня 27 марта 2015
...Практика необоснованного применения срочных контрактов на Peugeot грозит фактической... для банкротства гражданину придётся самому подать на ... законодательству и госстроительству продлил до 4 апреля ... активно поливают Россию, в том, что США всеми способами...
Новости Украины и Новороссии 18 мая 2016
...между "Нафтогазом" и "Газпромом" контрактам вынесет арбитраж", — говорится в...начались 16 мая и продлятся до июня.16 мая ...контингента на Украину. Однако Россия заблокировала это решение, воспользовавшись... в США. В случае, если к власти придёт Хиллари ...
Новости Украины и Новороссии 17 января 2017
...» и «Нафтогазом Украины» контракту купли-продажи природного газа, ...Причём даже если не хочешь — придётся». К оглавлению | Источник: rusvesna...Он отметил, что Россия, Китай и США не признают его ...В рамках визита, который продлится до 20 января, запланирована...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>