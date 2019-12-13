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Новый российский корабль оказался слишком тяжелым для полета к Луне

04:30. 13 декабря 2019 79 просмотров Один комментарий Опубликовал:

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МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Разрабатываемый в России пилотируемый космический корабль «Орел», предназначенный для полетов к Луне, оказался на две тонны тяжелее, чем ограничение по массе, утвержденное «Роскосмосом», говорится в материалах Ракетно-космической корпорации «Энергия» (разработчик и изготовитель корабля), имеющихся в распоряжении РИА Новости.

«Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 т», — говорится в материалах.

Больше нужного весят практически все системы корабля. Например, вес кабельной сети оказался тяжелее на 201 килограмм, система жизнеобеспечения превысила норму на 109 килограммов, двигательная установка — на 107, система стыковки — на 90.

По расчетам РКК «Энергия» при сохранении текущей массы оборудования, корабль будет весить 22 тонны 343 килограмма. При этом в техническом проекте на разработку корабля, документе, утверждаемом «Роскосмосом», указана необходимость уложиться в 19 тонн 848 кмлограммов. Именно от этих параметров отталкиваются разработчики ракеты «Ангара» и сверхтяжелой ракеты «Енисей», которые будут использоваться для летных испытаний корабля и его полетов к Луне. Ранее представители «Роскосмоса» многократно указывали в своих презентациях, что ракета сверхтяжелого класса «Енисей» создается исходя из необходимости доставки к Луне 20-тонного корабля «Орел».

В этой связи РКК «Энергия» разработало меры по снижению массы корабля с более чем 22 тонн до 21 тонны 200 килограммов. Хотя и текущий перегруз на 2,3 тонны, как отмечается в материалах РКК «Энергия», не мешает летным испытаниям корабля на ракете «Ангара-А5П». Грузоподъемности носителя достаточно, чтобы вывести «Орла» на околоземную орбиту.

Разработка нового российского космического корабля «Орел» (ранее назывался «Федерация») для полетов к Луне ведется уже десять лет.

Изначально предполагалось, что у корабля будет несколько вариантов. Версия для полетов на околоземную орбиту должна была весить 12,5 тонны, «лунную» ограничивали массой в 16,5 тонны.

Первый испытательный запуск корабля в беспилотном варианте значился в планах на 2015 год, а первый пилотируемый полет назначили на 2018 год. Но затем планы многократно менялись. Было решено делать два варианта — для полета на орбиту и лунную модификацию. При этом корабль «потяжелел» до 17 тонн в околоземном исполнении и 20 тонн в лунном. В последующем произошел отказ от разных версий корабля с целью создания унифицированного 20-тонного корабля.

Сейчас первый испытательный запуск корабля «Орел» планируется на 2023 год на ракете «Ангара-А5П» с космодрома Восточный. В 2024 году намечается беспилотный, а в 2025 году пилотируемый полет корабля к Международной космической станции. В 2026 и 2027 годах также планируются полеты на «Ангаре», а в 2028 году — первый старт на ракете сверхтяжелого класса «Енисей». Тогда же, в 2028 году, летные испытания корабля планируется завершить и перейти к его эксплуатации. В 2029 году планируется облет на нем Луны, а в 2030-м — высадка российских космонавтов на ее поверхность.

Ракетно-космическая корпорация «Энергия» ведет изготовление двух первых экземпляров корабля «Орел»: первый будет полноразмерным макетом для испытаний при первом пуске на «Ангаре-А5» в 2023 году и «Енисее» в 2028 году, а второй — полноценным многоразовым кораблем (10 полетов) для летных испытаний и последующей эксплуатации.

В 2018—2019 годах глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин неоднократно заявлял, что корабль получит новое мужское имя вместо женского «Федерация». Как сообщали РИА Новости в Роскосмосе, одна из идей — назвать корабли типа «Федерации» по реестру первых кораблей, построенных Петром I: «Орел», «Флаг», «Аист». К этому решению и пришли. Как сообщил ранее Рогозин, первый серийный корабль получит название «Орел». Как будет называться второй корабль, он не объявлял.

 

Источник: https://news.mail.ru/society/39851597/

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Один комментарий » Оставить комментарий


  • 188 140
    Леонид 13 декабря 2019 в 6:04

    Интересная новость! Многое делается в тайне от широкой публики. Только вот вопрос – будут ли рады лунные обитатели визиту землян? То что полеты америкосов на Луну – чистый фейк, в этом уже мало кто сомневается…

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