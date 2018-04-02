Крымский мост. Апрель 2018

Прогресс строительства инфраструктуры Крымского моста и подъездных путей к началу апреля 2018 года.Подходы к Крымскому мосту со стороны Тамани.Прогресс строительства н 01.04.2018Труд рабочих.Установка шумоизоляции на Крымском мосту.Тест освещения.Проезд по Крымскому мосту. 28.03.2018Укладка асфальта на федеральной трассе "Таврида"Работы над федеральной трассой "Таврида" в районе Симферополя.Открытие движения по мосту состоится в мае. С учетом того, что на ранних этапах строительства открытие планировалось на осень 2018 года, то строители фактически опередили график на 5-6 месяцев.Полагаю, летом будет возможность и самому заценить главную крымскую новинку.Пророческий ролик с предсказаниями украинских экспертов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com