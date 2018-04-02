Крымский мост. Апрель 2018
10:32. 2 апреля 2018 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Прогресс строительства инфраструктуры Крымского моста и подъездных путей к началу апреля 2018 года.
Подходы к Крымскому мосту со стороны Тамани.
Прогресс строительства н 01.04.2018
Труд рабочих.
Установка шумоизоляции на Крымском мосту.
Тест освещения.
Проезд по Крымскому мосту. 28.03.2018
Укладка асфальта на федеральной трассе "Таврида"
Работы над федеральной трассой "Таврида" в районе Симферополя.
Открытие движения по мосту состоится в мае. С учетом того, что на ранних этапах строительства открытие планировалось на осень 2018 года, то строители фактически опередили график на 5-6 месяцев.
Полагаю, летом будет возможность и самому заценить главную крымскую новинку.
Пророческий ролик с предсказаниями украинских экспертов.
Источник: colonelcassad.livejournal.com