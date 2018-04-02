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Крымский мост. Апрель 2018

10:32. 2 апреля 2018 Просмотров - 227 Нет комментариев Опубликовал:


Прогресс строительства инфраструктуры Крымского моста и подъездных путей к началу апреля 2018 года.


Подходы к Крымскому мосту со стороны Тамани.


Прогресс строительства н 01.04.2018


Труд рабочих.


Установка шумоизоляции на Крымском мосту.


Тест освещения.


Проезд по Крымскому мосту. 28.03.2018


Укладка асфальта на федеральной трассе "Таврида"


Работы над федеральной трассой "Таврида" в районе Симферополя.

Открытие движения по мосту состоится в мае. С учетом того, что на ранних этапах строительства открытие планировалось на осень 2018 года, то строители фактически опередили график на 5-6 месяцев.
Полагаю, летом будет возможность и самому заценить главную крымскую новинку.


Пророческий ролик с предсказаниями украинских экспертов.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керчь, крым, Крымский мост, транспорт
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