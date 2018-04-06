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На месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО)

12:20. 6 апреля 2018 Просмотров - 114 Один комментарий Опубликовал:
На месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО) | Русская весна

Российские археологи проводят исследования на территории, по которой пройдет железная дорога-подход к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма.

Изучаются курганы (могильные холмы), а также остатки древних укреплений и поселений разных культур: от эпохи бронзы до XIX века. Только после того, как ученые завершат работу на очередном участке, он передается строителям.

6 апреля информационный центр «Крымский мост» сообщил об очередной ценной находке: в древних погребениях были обнаружены образцы прикладного искусства IV века до нашей эры. Это фрагменты античной керамики, искусно расписанной мастерами Аттики.

На стенках гидрии — сосуда для воды — изображена сцена битвы амазонок с греками, а рыбное блюдо украшено рисунками морских обитателей. Предполагается, что эта посуда принадлежала представителям боспорской знати, она выставлялась на пирах, а позже стала частью погребального обряда.

«Мы получили образцы керамики достаточно высокого художественного уровня. Это работа настоящих мастеров, которые смогли изобразить на сосудах непростой формы орнаменты и фигурные изображения героев античной мифологии.

Находки позволят нам глубже изучить древнегреческое искусство, быт, традиции, торговые связи населения восточного побережья Крыма», — рассказал Сергей Ильяшенко, руководитель экспедиции, доцент кафедры археологии и истории древнего мира Южного федерального университета.

Артефакты с росписью древних мастеров были восстановлены из десятков осколков. Реставраторам понадобилось три месяца, чтобы собрать воедино и склеить фрагменты, найденные археологами.

«Керамика пролежала под землей более двух тысяч лет, поэтому в первую очередь ее поверхность освобождалась от слоев природных загрязнений, а черепки укреплялись специальными составами.

Большая удача, что гидрия поступила в реставрацию практически без утрат. То есть были найдены почти все фрагменты тулова, ножки, горла и ручек, которые соединились воедино.

Удивительным показалось, когда при очистке внешней поверхности мы увидели сохранившиеся фрагменты накладной белой краски на фигурах росписи. Это притом, что почвенные наслоения столетиями разъедали поверхность вазы», — рассказала Елена Минина, художник-реставратор высшей категории ГМИИ им. А.С. Пушкина.

В настоящее время артефакты передаются на хранение в фонды музея Керчи. В целом музейные комплексы на двух берегах Керченского пролива получат около 100 тысяч находок, сделанных в рамках проекта Крымского моста и подходов к нему.

За три года с момента начала реализации проекта общая площадь археологических раскопок превысила 56 гектаров. Основной объем исследований пришелся на участки авто- и железных дорог — подходов к мосту со стороны Тамани и Крыма, где были выявлены десятки объектов культурного наследия.

«Расписная керамика IV века до нашей эры относится к одному из погребальных сооружений курганной группы Юз-Оба. Она известна во всем мире.

Находки, сделанные в курганах Юз-Обы, украшают залы крупнейших музеев мира: Британского музея, Лувра, Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина. Благодаря проекту Крымского моста и подходов к нему такие артефакты теперь есть и в музее Керчи.

Уже скоро они будут представлены в наших выставочных залах», — рассказала Наталья Быковская, заместитель гендиректора Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника.

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На месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО) | Русская весна
На месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО) | Русская весна
На месте строительства Крымского моста найдена античная керамика IV в. до н. э. (ФОТО) | Русская весна

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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