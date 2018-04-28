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Крымский мост. Конец апреля 2018

05:12. 28 апреля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:


Готовность Крымского моста и автомобильных подходов к нему на конец апреля 2018 года.









В мае открытие. Полноценное автомобильное движение начнется во второй половины мая и будет приурочено к началу туристического сезона.
Еще не точно, но скорее всего получится побывать на открытии моста.

Стоит отметить, что на Украине приближение даты открытия вызвало очередную истерику с требованиями "Отобрать Крымский мост у России".
Как говорится, нельзя отобрать то, чего нет. -)

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Видео, инфраструктура, керчь, крым, Крымский мост, транспорт
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