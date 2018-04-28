Крымский мост. Конец апреля 2018

Готовность Крымского моста и автомобильных подходов к нему на конец апреля 2018 года.В мае открытие. Полноценное автомобильное движение начнется во второй половины мая и будет приурочено к началу туристического сезона.Еще не точно, но скорее всего получится побывать на открытии моста.Стоит отметить, что на Украине приближение даты открытия вызвало очередную истерику с требованиями "Отобрать Крымский мост у России".Как говорится, нельзя отобрать то, чего нет. -)

Источник: colonelcassad.livejournal.com