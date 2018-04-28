Крымский мост. Конец апреля 2018
05:12. 28 апреля 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Готовность Крымского моста и автомобильных подходов к нему на конец апреля 2018 года.
В мае открытие. Полноценное автомобильное движение начнется во второй половины мая и будет приурочено к началу туристического сезона.
Еще не точно, но скорее всего получится побывать на открытии моста.
Стоит отметить, что на Украине приближение даты открытия вызвало очередную истерику с требованиями "Отобрать Крымский мост у России".
Как говорится, нельзя отобрать то, чего нет. -)
Источник: colonelcassad.livejournal.com