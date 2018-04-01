Об особом пути и проблемах России: Разгромная речь Соловьева в Парламенте взорвала Сеть (ВИДЕО)

Известный российский теле- и радиоведущий, автор популярного ток-шоу «Воскресный вечер» Владимир Соловьёв был приглашён в Совет Федерации РФ, где в рамках «времени эксперта» выступил с программной речью о современных проблемах и пути России.

Видео с выступлением журналиста буквально «взорвало» Сеть, в Youtube на момент написания статьи оно набрало уже более 1 200 000 просмотров (на двух каналах: 394 и 810 тысяч).

В зале верхней палаты парламента Соловьёв призвал срочно задуматься о месте современной России в мире и об отношении этого мира к нашей Родине. Владимир Соловьев заявил, что нашему государству необходимо переосмыслить свою внешнюю и внутреннюю политику. Для этого, в первую очередь, Россия должна выбрать свой собственный идеологический путь, без оглядки на то, что нам пытается диктовать Запад.

Телеведущий подчеркнул, что сегодня главные удары наносятся не бомбами и не ракетами: достаточно вбросить дезинформацию для того, чтобы вывести большое количество людей на площади и привести их в состояние, в котором они будут готовы на любое преступление. Также Соловьев высказал мнение, что Россия не в полной мере вынесла должные уроки из опыта майдана на Украине.

«Нам когда-то преподали страшный урок не на нашей территории. Мы увидели майдан. Прививка майданом многое дала нашему обществу, но не отразилась на законодательной базе, на действиях государства, которое должно научиться себя защищать от нового страшного типа войны. Это тип информационно-организаторского действия», — сказал он собравшимся сенаторам.

Как сообщала «Русская Весна», неделю назад украинский пранкер Евгений Вольнов (Никита Кувиков) распространил ложную информацию о скрываемом властями большом количестве жертв пожара в Кемеровском торговом центре. Провокатор вводил в заблуждение родных и близких жертв, пытаясь дестабилизировать ситуацию в России.

Соловьёв считает, что Российская Федерация должна ужесточить законодательство и ответственность за распространение ложной информации.

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