Аман Тулеев подал в отставку (+ВИДЕО)

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев подал в отставку. Руководящий пост он покидает по собственному желанию.

В официальном сообщении пресс-службы областной администрации говорится, что Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию».

В видеообращении, которое Тулеев адресовал всем жителям региона, он назвал своё решение единственно верным после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Он принёс соболезнования жителям Кузбасса и напомнил, что регион прошёл путь от «бастующего до созидающего опоры нашего государства».

Аману Тулееву 73 года, Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5–96,69% голосов. «Рулил» Кузбассом Тулеев без малого двадцать лет. Его полномочия истекали в 2020 году.

После отставки исполнять обязанности главы региона будет первый заместитель губернатора.



На фото: Аман Тулеев на митинге шахтёров, 1990 г.

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