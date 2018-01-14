Новости Украины и Новороссии 14 января 2018
- 13:03 Киев будет всё отрицать, — политолог разобрал механику скандала с письмами Порошенко ФСБ.
- 10:45 Объяснительная записка Порошенко директору ФСБ.
- 09:55 Никто не хотел разрывать: будет ли продлён Договор о дружбе между Россией и Украиной (ФОТО).
- 08:00 Ржавое железо не стреляет: что стоит за предложением Путина Украине (ФОТО, ВИДЕО).
- 06:00 Никто в мире не признает «оккупацию Донбасса» Россией, — украинский эксперт (ВИДЕО).
- 04:00 Закат олигархата: Кто и что придет на смену украинскому национальному капиталу (ФОТО).
- 02:42 Зачем же вы заржавили наши кopaбли?.
- 02:00 Украинский Донбасс будет безлюдным, — политтехнолог Порошенко (ВИДЕО).
- 00:44 Хорошо, что теперь не тиpaния.
- 00:15 «Молчи — за умного сойдешь» — в Совфеде ответили генералу ВСУ на заявление по технике из Крыма.
- Вчера 22:43 Диверсанты в Киеве и ядерное оружие: генерал ВСУ рассказал, почему Украина не воевала за Крым.
- Вчера 21:52 ЛНР и ДНР не могут восстановить связь Vodafone из-за отсутствия доступа к месту аварии.
- Вчера 21:28 В ВСУ боятся принимать военную технику из Крыма.
Киев будет всё отрицать, — политолог разобрал механику скандала с письмами Порошенко ФСБ
Политолог Александр Асафов прокомментировал заявление администрации президента Украины Петра Порошенко о том, что обнародованные ранее в СМИ документы, в которых глава государства якобы обращался в ФСБ, являются подделкой.
Он отметил, что Киев будет называть фейком даже правдивые показания, хотя в данном случае, вероятно, речь идёт всё же о фальсификации.
«Я думаю, что это серия документов, которые сделаны в настоящее время. И они нужны для политического давления на Порошенко, нанесения максимального репутационного ущерба, поскольку в глазах украинских политических элит сотрудничество с Россией гораздо более чудовищно для репутации, чем, например, людоедство», — сказал эксперт.
Асафов также предположил, что к публикации этих материалов может быть причастен бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
«Дело в том, что господин Саакашвили из Грузии. Он выступает с яркой критикой Порошенко и, в принципе, думаю, готов занять его место. Хотя это несбыточная мечта, но его американские кураторы ему именно так объяснили — что это возможно, что это является конечной целью. Кроме того, Грузия в сознании граждан Украины, которые так или иначе занимаются политикой, является страной дружественной… То есть это для придания документам правдивости», — заключил политолог.
Ранее грузинский телеканал «Рустави 2» опубликовал якобы принадлежащее Порошенко заявление от 2007 года, в котором действующий украинский лидер обещает не заниматься антироссийской деятельностью и неукоснительно соблюдать действующее законодательство.
В администрации президента Украины назвали «низкопробной подделкой и фейком» обнародованные СМИ документы.
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Объяснительная записка Порошенко директору ФСБ
Грузинский телеканал "Рустави-2" опубликовал объяснительную записку Порошенко директору ФСБ Патрушеву (ныне секретарь Совета Безопасности РФ) написанную в 2007 году во время визита Порошенко в Москву.
В администрации Порошенко заявили, что это фейк запушещенный ФСБ в сотрудничестве с Грузией, в поддержку Саакашвили. После чего, потребовали извинений от всех, кто это опубликовал.
В пользу того, что документ подлинный, играет проверка фактуры по поездке Порошенко в Россию. Его тогда действительно завернули, а потом после просьб и кампании в его поддержку – пустили.
Сомнения вызывает некоторая путаница с датой свадьбы сына Порошенко, на что упирает администрация Порошенко, пытаясь доказать, что ничего Порошенко не подписывал.
В рамках логики украинской политики ФСБ в интересах агента ФСБ Саакашвили информационно атакует агента ФСБ Порошенко используя ФСБшный телеканал "Рустави-2". Так и живут.
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Никто не хотел разрывать: будет ли продлён Договор о дружбе между Россией и Украиной (ФОТО)
20 лет назад украинская Верховная рада ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Российской Федерацией и Украиной. Он заключался сроком на 10 лет и был продлён на аналогичный период в 2008 году.
Сейчас в Киеве идут споры по поводу нового продления соглашения с Москвой. Противники пролонгации утверждают, что, несмотря на выгоду, страна должна «отомстить за Крым», аннулировав договорённости. Сторонники настаивают на том, что денонсировать ничего не нужно.
Напротив, следует использовать договор для подачи иска в международный суд и обвинения России в том, что она якобы его нарушила. RT разбирался, есть ли конструктивное будущее у документа.
«Более выгоден Украине»
14 января 1998 года Верховная рада Украины ратифицировала Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве с Россией. Документ, получивший неофициальное название Большой договор, был подписан 31 мая 1997 года в Киеве президентами России и Украины Борисом Ельциным и Леонидом Кучмой.
Первыми его ратифицировали именно на Украине. Государственная дума России сделала это лишь почти год спустя — 25 декабря 1998-го. С апреля 1999 года соглашение вступило в силу.
Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве гарантировал гражданам каждой из стран соблюдение всех прав и свобод на территории обоих государств, подтверждал существовавшие на тот момент между ними границы и утверждал, что ни Россия, ни Украина не могут входить в коалиции, направленные друг против друга.
Главным препятствием для заключения рамочного соглашения о сотрудничестве между двумя соседними государствами все 90-е годы оставался неурегулированный вопрос о статусе Черноморского флота. Соглашение о разделе флота было подписано за три дня до заключения Большого договора — 28 мая 1997 года, что открыло возможность подписания соглашения.
Однако и в Госдуме, и в правительстве России документ встретил серьёзное сопротивление. Против него выступили тогда вице-спикер Госдумы Сергей Бабурин и глава комитета по делам СНГ Георгий Тихонов. Не одобрили соглашение и министр по делам СНГ Аман Тулеев, и мэр Москвы Юрий Лужков.
Противники Большого договора утверждали, что таким образом Россия признает Крым и Севастополь украинскими, хотя, по их мнению, статус этих территорий был как минимум спорным.
«Именно этим договором Россия признала Крым и Севастополь составной частью Украины, — подчеркнул в интервью RT директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов. — Изначально этот договор был более выгоден Украине, чем России».
Вступил в силу Большой договор 1 апреля 1999 года. Согласно статье 40 документа, действие соглашения, заключённого на 10 лет, будет автоматически продлеваться на каждое следующее десятилетие, если ни одна из сторон не заявит о желании выйти из него за шесть месяцев до завершения очередной десятилетки.
Таким образом, если ни Россия, ни Украина до октября 2018 года не заявят о денонсации соглашения, оно продолжит своё действие до 2029 года.
Крючок для России
Несмотря на то что договор изначально был выгоден Киеву, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году всё больше голосов в Незалежной стали утверждать, что нужно разорвать соглашение, формально устанавливавшее отношения «стратегического партнёрства» между двумя странами.
Жители Симферополя на одном из избирательных участков во время голосования на референдуме о статусе Крыма / РИА Новости
«Когда страна в состоянии фактической войны с другой, говорить о дружбе и стратегическом партнёрстве невозможно. Соглашение или надо менять, или денонсировать», — заявил в июне 2017 года в интервью «ВВС Украина» экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко.
«Разрывать договор нужно, потому что наличие такого документа постоянно вынуждает нас воздерживаться от введения военного положения, от радикальных экономических санкций, от привлечения к ответственности украинских олигархов-предателей и так далее», — утверждает, в свою очередь, на сайте «Украинской правды» украинский политолог Сергей Дацюк.
«При сохранении нынешней власти, при сохранении нынешней конъюнктуры пропустить продление договора без каких-то кардинальных потрясений будет очень сложно, если вообще возможно, — заявил в интервью RT доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.
— Существует достаточно сильное лобби, которое требует объявления войны России. Правительственная риторика такова, что все украинские проблемы вытекают из того, что агрессию против Украины совершила Россия.
Понятно, что на фоне этой риторики продлить просто так договор, наверное, вряд ли будет возможно, а желающих его сорвать будет огромное количество».
Однако действующая украинская власть пока не решается пойти на денонсацию соглашения. Как отметил агентству «Укринформ» замминистра иностранных дел Украины Вадим Пристайко, Киев намерен использовать договор для подачи иска в международный суд о том, что Россия якобы его нарушила, присоединив Крым.
«Если бы мы позволили себе разорвать этот договор, россияне нам бы сказали: „Подождите, мы ничего не нарушили, потому что не брали на себя никаких обязательств“. Поэтому мы не можем позволить России соскочить с такого крючка», — заявил украинский чиновник.
Никто не хотел разрывать
В России в 2016 году группа депутатов Госдумы направила запрос на имя министра иностранных дел Сергея Лаврова, заявив о необходимости денонсации Большого договора с Украиной в ответ на провокации Киева на границе с Крымом. Однако российский МИД выступил против такого решения.
«Как видится, наш потенциальный выход из Большого договора вряд ли будет способствовать решению тех проблем, которые благодаря усилиям Киева накопились к настоящему времени в российско-украинских отношениях», — отметил в официальном ответе депутатам глава российской дипломатии.
«Что с одной, что с другой стороны при всём возможном потенциальном желании убрать данный договор с повестки дня не выйдет, — заявил RT директор украинского филиала Института стран СНГ Денис Денисов. — Если мы вчитаемся в его текст, то там есть целый ряд позиций, которые как в интересах Украины, так и Российской Федерации».
Для Киева, по словам эксперта, важно то, что в документе подчёркивается украинский статус Крыма и Севастополя. «Если соглашения нет, то и возможности предъявлять права на Крым у Киева всё меньше и меньше», — считает Денисов.
Россия, как полагает эксперт, «не получит никаких зримых выгод от денонсации». «С политической точки зрения было бы неправильно разрывать формально дружеские отношения с Украиной, — утверждает Владимир Корнилов. — Зачем России это делать, если Россия не признавала эту войну и не считает Украину официальным врагом?»
Как считают Денис Давыдов и Владимир Корнилов, наиболее велика вероятность того, что в 2018 году ни Москва, ни Киев на официальном уровне не поднимут вопрос о выходе из этого соглашения.
Мёртвый груз
При этом политологи уверены, что сейчас Большой договор фактически не работает. Вопреки его положениям, Киев заявляет о партнёрстве с НАТО и называет Россию агрессором, нарушает права российских граждан, вводя многочисленные меры контроля на границе, и ущемляет права этнических русских на Украине.
«Этот договор — сам по себе документ выхолощенный, который в основном является декларативным, — говорит Владимир Корнилов. — В нём, например, утверждается, что мы должны паритетно соблюдать языковые права украинцев в России и русских на Украине. Мало того что они сейчас не соблюдаются, так они нарушались на Украине с самого начала».
«Для России будет совершенно безболезненным, если этот договор, никому уже не нужный, будет остановлен и прерван», — считает эксперт.
Корабли Черноморского флота России / РИА Новости
Однако, по его словам, Москва не намерена идти первой на формальный разрыв. Также, с точки зрения политолога, существует гипотетическая вероятность, что Россия может выйти из части положений договора, что вполне осуществимо с юридической точки зрения. В первую очередь из тех, где оговаривается статус Севастополя, Крыма и Черноморского флота.
«С этим не согласится Украина. Начнутся споры. Но если обе стороны ни о чём не договорятся, это будет означать автоматическую пролонгацию существующего договора», — считает эксперт.
«Придётся договариваться»
В заявлении МИД России по случаю 20-летия подписания Большого договора подчёркивалось, что «само существование этого документа служит залогом наличия фундамента для возрождения двусторонних отношений». Однако эксперты полагают, что для этого понадобится совершенно иное соглашение.
«Рано или поздно России и Украине — или тому, что от Украины останется — придётся договариваться об основах мирного сосуществования. Мы всё равно обречены на это», — считает Владимир Корнилов.
По его мнению, в любом рамочном соглашении с Киевом для Москвы всегда принципиально важным будет получение согласия Украины на воссоединение России с Крымом и Севастополем. «В ближайшем обозримом будущем это не представляется возможным, но рано или поздно придётся об этом договариваться», — полагает эксперт.
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«По факту Большой договор свою роль уже отыграл, — считает Денис Денисов. — Но за счёт того, что он не наносит вреда ни одной, ни другой стороне, он до сих пор является действующим».
По его словам, «точно не этот договор» сможет восстановить отношения между Россией и Украиной. «Если что-то будет, то значительно изменённое соглашение по форме и по содержанию», — уверен политолог.
Александр Бовдунов
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Ржавое железо не стреляет: что стоит за предложением Путина Украине (ФОТО, ВИДЕО)
Предложение Владимира Путина передать Украине военную технику, брошенную на полуострове, вызвало справедливые опасения жителей Донбасса. Как можно отдавать вооружения киевскому режиму, уже четвертый год ведущему войну против жителей Луганской и Донецкой Народных Республик? Ведь каждый ствол, возвращенный в Незалежную, может быть направлен в том числе против мирного населения Донбасса, пишет спецкор «КП.ру» Александр Коц.
На самом деле всю боеспособную технику Украина вывезла из Крыма еще до начала так называемой АТО. И оставила на полуострове то, что уже вряд ли когда-нибудь сможет стрелять.
Я видел ржавые броневики под открытым небом — настолько старые, что я с такими образцами ни разу не сталкивался за всю свою карьеру военного репортера. И полуразобранные вертолеты я тоже видел. На кладбище радиоактивной техники под Чернобылем они выглядели более живыми, чем в Крыму.
О состоянии кораблей и говорить неловко. Их надо «сплавить» хотя бы для того, чтобы очистить наши причалы и избавить наших моряков от необходимости поддерживать эти посудины на плаву.
Украинские военные корабли, брошенные в Стрелецкой бухте в Севастополе.
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Ну, а боеприпасы никто передавать и не будет. Это смертельно опасно. Да и вряд ли Украина отважится забирать свою технику. Ведь, во-первых, это имиджевый удар — всю эту рухлядь покажут по всем телеканалам. А во-вторых, это косвенное признание Крыма российским.
Ну вот вы можете себе представить, как российские военные под андреевским флагом входят в порт Одессы, ведя на ниточке вереницу ржавых корыт. Нет, представить это я могу. Но представить, что на такое унижение пойдет Киев, невозможно. Да и не нужно сейчас Украине лишнее финансовое обременение по содержанию беспомощной и ни на что не годной техники. Им проще выпросить вооружение или деньги на него у Запада, чем колдовать над гнилым БТР 70-х годов.
Поэтому вряд ли предложение Путина угрожает мирным жителям Донбасса. Я в это верю.
Александр Коц
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Никто в мире не признает «оккупацию Донбасса» Россией, — украинский эксперт (ВИДЕО)
На территории ЛДНР не установлена власть Российской Федерации, а потому нет никаких оснований утверждать о «российской оккупации».
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявила директор консалтинговой компании «Партия власти» Елена Дьяченко, давшая оценку внесенному в Верховную Раду законопроекту о так называемой «реинтеграции Донбасса».
«Россия называется „государством-оккупантом“, но никаких международно-правовых оснований для такого определения нет, потому что там не установлена власть Российской Федерации, и она не может осуществлять свою деятельность. Никто не признает эту „оккупацию“, каких-то правовых последствий принятие или непринятие этого закона не имеет, а сам он ни на что не влияет, поскольку юридически безграмотен», — сказала эксперт.
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Закат олигархата: Кто и что придет на смену украинскому национальному капиталу (ФОТО)
Не секрет, что сегодняшняя Украина живет в режиме страны из известного романа Джорджа Оруэлла — где население помнит свое прошлое только в том виде, в котором этого требует пропаганда. К примеру, во время Евромайдана на главной площади Киева то и дело звучали лозунги борьбы с олигархами, называя их главной агентурой Кремля.
Однако, сразу после переворота эту кричалку задвинули далеко на задний план.
Внезапно выяснилось, что олигархи являются самыми большими патриотами Украины.
Один из них, Игорь Коломойский, получил по итогам этих потрясений огромную политическую власть, поставив под свой контроль несколько областей. А другой, Петр Порошенко, и вовсе стал главой украинского государства. Их остальные коллеги тоже сходу вписались в складывающуюся систему.
И даже «донецкие» олигархи — такие, как Ринат Ахметов или Сергей Тарута — сразу же переехали с началом беспорядков в Киев, выстроив очень неплохие в их ситуации отношения с новым режимом.
Уже в мае 2014 года я написал об этом ироническую эпиграмму:
«Мы против власти олигархов!» —
Три месяца твердил майдан.
А кто сейчас об этом вспомнит
Тот провокатор и москаль.
Она сразу разошлась мемом в украинских социальных сетях — потому что даже в разгар военной эйфории, когда все превозносили в качестве примера патриотизма Коломойского — спонсора добробатовцев, которые ласково именовали его «наш Бенито» — многие видели: к власти пришло олигархическое правительство.
И это было логично — ведь именно представители олигархического пула стали одними из главных организаторов смены власти в стране — опасаясь аппетитов команды Виктора Януковича, которая угрожала нарушить своеобразный «олигархический» консенсус, сложившийся здесь еще со времен верховного олигархического арбитра Кучмы.
Однако, спустя четыре года стало ясно, что прежних мастодонтов олигархической эпохи старательно зачищают, освобождая «поляну» украинских рынков для новых собственников и игроков. Причем, эта задача, которая была бы не под силу украинским политикам, осуществляется под чутким контролем из-за океана.
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Нет, это вовсе не значит, что в США и Евросоюзе решили объявить классовую войну украинским богачам, а в Украине вдруг начали строить более справедливое и менее олигархическое общество. Речь идет о банальном переделе собственности и власти, где главными арбитрами — а следовательно, и основными потенциальными бенефицииарами — выступают западные политики и стоящие за их спиной ТНК.
Они давят «старых» магнатов через международные судебно-финансовые органы, а в Украине их добивают представители новой волны миллионеров и миллиардеров, подавшиеся в море Евромайдана. И они яростно грызутся сейчас за наследство бывших благодетелей, обгладывая кости их сыплющихся империй.
Дмитрий Фирташ, © РИА Новости, Андрей Иглов
Первой жертвой этой политики стал Дмитрий Фирташ — судебные преследования, которые были организованы против него с подачи США, фактически, выбили этого миллиардера из политической игры в Украине, а огромные капиталы постепенно растаяли вместе с ликвидацией его активов на рынке газа и удобрений.
И хотя Фирташ, вроде бы, мог опереться на поддержку активно участвовавшего в Евромайдана Сергея Левочкина, он оказался в положении изгнанника в австрийской столице, скрываясь от американского правосудия.
Причем, его положение стало недвусмысленным намеком остальным украинским олигархам, которым дали понять, что их будущее зависит от лояльности партийной линии Вашингтона.
Вслед за этим настала очередь Коломойского, который может перечитывать сейчас на досуге Библию, рассуждая о тлене и бренности бытия. В не столь далеком 2014 году «Беня» по справедливости считался некоронованным монархом половины страны, удерживая под своим контролем весь индустриально-развитый Юго-Восток — от одесского порта до харьковского рынка.
А его «ПриватБанк» называли зеленым спрутом, который опутал своими щупальцами всю Украину, ненавязчиво залезая в карманы каждой украинской семьи.
Игорь Коломойский (слева), © РИА Новости, Николай Лысенко
Но банк отобрали стараниями президента — который, сосредоточив в своих руках огромную власть, начал разбираться с бывшими соратниками по олигархическому пулу и «революционной борьбе». Политические структуры Коломойского оказались в маргинесе, сам он уехал в Швейцарию — опасаясь то ли за свободу, то ли за жизнь, и раскручивая оттуда клубок мелких интриг.
В ответ на них, в сентябре прошлого года Печерский райсуд Киева в рамках расследования хищения средств из «ПриватБанка» арестовал имущество ряда заводов, конечными бенефициарами которых являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.
Но решающий удар был, опять-таки, нанесен на международной арене, в декабре 2016-го, когда Высокий суд Англии издал приказ о всемирном аресте активов бывших владельцев и руководителей «ПриватБанка». Бывшему королю Днепропетровска осталось лишь смачно, но бессильно выматериться в комментариях журналистам.
А уже вскоре настал черед богатейшего человека Украины. 27 декабря окружной суд Никосии заморозил активы Рината Ахметова на общую сумму 820,5 млн долларов — по иску компании Raga Establishment, которая в 2013 году продала Ахметову «Укртелеком», и обвинила олигарха в прекращении платежей по этой сделке.
Можно не сомневаться, что эта атака получит свое продолжение в Украине — причем, ее целью станет не сомнительный в смысле ликвидности «Укртелеком», а лакомые куски энергетического сектора, которые остались под контролем олигарха наряду с металлургией Мариуполя и Запорожья, которой все сложнее конкурировать на рынках с продукцией новеньких китайских заводов, и которая рухнет ровно в тот момент, когда ее величество конъюнктура повернется к Ринату Леонидовичу задом.
Скорее всего, это будет сделано самым простым путем — например, через решение Антимонопольного комитета, который вдруг пересмотрит определение «монополия» и обяжет разделить на куски энергоимперию Ахметова.
Или же на него продолжат давление через антикоррупционные структуры, сочетая их с расследованием международных фискальных органов. И самому богатому украинцу придется щедро платить, чтобы не потерять все.
Ринат Ахметов и Виктор Пинчук (слева направо), © РИА Новости, Григорий Василенко
Кто придет на место вчерашних хозяев жизни?
Скорее всего это будут транснациональные корпорации, которые никогда не скрывали своего интереса к энергетическим активам, и могут прихватить наиболее рентабельные предприятия металлургического сектора.
В обширном бизнесе Ахметова еще хватает того, что заслуживает дележа, в котором азартно поучаствуют богачи новой майдановской волны.
Но главным будет другое — с устранением олигархических динозавров, которые традиционно являлись главными спонсорами украинской политики, внешние структуры окончательно поставят Украину под свой контроль.
Новый олигархат будет находиться от них в полной зависимости и не будет противиться решениям вроде снятия моратория на продажу леса или введения свободного рынка земли.
А потому, чтобы этот круг замкнулся, очередной жертвой охоты на олигархов однажды должен будет стать и президент Порошенко. Дела о его офшорах пока что скучно ждут своего часа. И он однажды придет.
Андрей Манчук
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Зачем же вы заржавили наши кopaбли?
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Украинский Донбасс будет безлюдным, — политтехнолог Порошенко (ВИДЕО)
Донбасс после возвращения в состав Украины будет безлюдным, заявил политтехнолог Тарас Березовец, тесно сотрудничающий с администрацией президента Украины Петра Порошенко.
«Я считаю, что даже после того, как мы заберем Донбасс, это будет безлюдная территория на десятки лет. Почему? Те люди, которые оттуда выехали, они возвращаться туда не будут. Там очень негативная демографическая тенденция, там пенсионеров уже около половины.
И работоспособное население, как только эта территория будет возвращена, будет будут стремиться выехать — или в Россию, или в Украину, или страны ЕС.
И поэтому там будет Дикое поле, как оно когда-то было. У Украины не будет денег на восстановление этих территорий.
В чем позитив? В том, что уничтожили старые индустриальные предприятия и шахты, которые давно надо было закрыть. За это надо Путину сказать спасибо. Все это восстанавливать никто не будет…
Я не думаю, что запад будет выделять деньги — это десятки миллиардов долларов… Это очень, очень долгий процесс.
Россия, конечно, будет платить контрибуции только тогда, когда ее привлекут к международному трибуналу. Это произойдет, но очень нескоро. Но до этого времени этот регион обречен быть в таком состоянии.
Там ничего не будет. Все предприятия вырезаны. Там и так уже фактически вывезено, и вывезено все, что только там есть. Что там останется? Только пенсионеры, которым платить пенсию? Ничего производить они сейчас не в состоянии. В лучшем случае — какое-то примитивное сельское хозяйство», — сказал он.
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Жителей Донбасса, по словам Березовца, ждет «десепаратизация».
Он утверждает, что «все люди должны быть поделены на три категории» — основная масса, которая «не совершила преступлений», работники государственных органов и министерств, которые будут признаны «коллаборантами» и понижены в правах, и «боевики», которые будут отданы под суд.
«Наша стратегия должна быть четкой. Это регион, который уважает силу. Этим людям силу надо показывать. Если мы зайдем и скажем, что всех прощаем — мы уважения не заслужим. Мы должны наказать тех людей», — озвучил планы киевского режима политтехнолог.
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Хорошо, что теперь не тиpaния
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«Молчи — за умного сойдешь» — в Совфеде ответили генералу ВСУ на заявление по технике из Крыма
Как ранее сообщала «Русская Весна», экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что Россия может заложить взрывчатку в военную технику, передаваемую Украине из Крыма.
Первый замглавы оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского генерала.
«Что называется, лучше молчать, чем говорить. Может, тогда и за умного сойдешь», — написал он на своей странице в соцсети.
«Что касается нынешних и бывших киевских руководителей, то уже нет никакого смысла проверять наличие в их головах „скрытых подрывных устройств“ — они уже давно сработали», — добавил он.
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Диверсанты в Киеве и ядерное оружие: генерал ВСУ рассказал, почему Украина не воевала за Крым
Во время присоединения Крыма Россия планировала высадку своих диверсантов в аэропортах Киева.
Об этом в интервью каналу «ATR» рассказал герой Украины, генерал-майор ВСУ Игорь Гордийчук.
«Было развернуто тактическое ядерное оружие калибра 152 и выше мм. Была вероятность, как только мы в Крыму показали сопротивление военное, абсолютно не встали бы на нашу сторону ни НАТО, ни США, ни Европа. Наоборот бы осудили. Мы перехватили разговоры, что они планировали самолетами в Киеве, Борисполе, в Жулянах на все аэропорты сесть и выбросить своих диверсантов», — заявил он.
Гордийчук отметил, что в тот момент на Украине был полный хаос, что не способствовало удержанию полуострова.
Также, по словам генерала, никто бы не поддержал Украину, потому что «информационная машина России тратит все деньги на „зомбоящик“».
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ЛНР и ДНР не могут восстановить связь Vodafone из-за отсутствия доступа к месту аварии
Восстановление связи мобильного оператора Vodafone, до ребрендинга известного как «МТС-Украина», осложняется отсутствием доступа у специалистов ЛНР и ДНР к месту разрыва магистрального оптоволоконного кабеля, который находится на подконтрольной ВСУ территории.
Об этом сообщили в Министерстве связи и массовых коммуникаций ЛНР.
«Глава Республики (Леонид Пасечник) взял под личный контроль ситуацию с отключением связи мобильного оператора „Водафон-Украина”. В настоящее время Министерство связи массовых коммуникаций ЛНР в тесном контакте с коллегами из ДНР работают над решением проблемы», — говорится в сообщении.
«Как доложил Леониду Пасечнику исполняющий обязанности министра Олег Фетисов, на сегодня точно установлено, что место разрыва магистрального оптоволоконного кабеля находится на подконтрольной киевским военным территории. И доступа к нему у республиканских связистов нет», — рассказали в ведомстве.
В Минкомсвязи ЛНР отметили, что ранее аналогичные разрывы были зафиксированы на магистральных кабелях в районе Счастья и Станицы Луганской.
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«Восстановление повреждённых участков осложняется тем, что у Украины нет специалистов должной квалификации. Министерства связи Республик Донбасса неоднократно предлагали украинской стороне свою помощь в восстановлении разрывов. Однако все предыдущие предложения были отвергнуты», — подчеркнули в Минкомсвязи.
В ведомстве добавили, что «эта диверсия стала очередным элементом гибридной войны, развязанной Киевом против мирных жителей Донбасса».
«К военной, транспортной, экономической, водной и энергетической блокадам теперь добавилась и коммуникационная», — подытожили в Минкомсвязи.
Напомним, мобильный оператор Vodafone, до ребрендинга известный как «МТС-Украина», полностью перестал работать на территории ЛНР 11 января 2018 года.
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В ВСУ боятся принимать военную технику из Крыма
Россия может заложить взрывчатку в военную технику, передаваемую Украине из Крыма.
Такое мнение выразил генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ в 2006-2010 годах Игорь Романенко в интервью украинским СМИ.
«Хотя теперь, если предположить, что мы можем принять технику, они могут заложить в корабли скрытые подрывные устройства, как это делали немцы и итальянцы после Второй мировой войны. Потом подрывались суда — как в Советском Союзе, так и в других местах.
То есть они заваривали подрывные устройства в корпуса, а в нужный момент подрывали со всеми вытекающими последствиями, большими жертвами, в том числе и у нас в Крыму», — рассказал он.
Романенко отметил, что подобный подрыв был как раз произведен в 1955 году в Севастополе.
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«Я просто вспоминаю для себя опыт после Второй мировой войны, когда корабли ВМС Италии и Германии по репарации отдавались, в том числе, и Советскому Союзу. И потом был известный подрыв „Новороссийска” (в 1955 году в Севастополе, — ред). И это как раз тот случай. И в других портах подрывались немецкие корабли, вследствие чего гибли люди», — сообщил он.
Для недопущения подобных ситуаций Украина должна хорошо изучить состояние передаваемой техники еще в Крыму, считает Романенко.
«Надо туда направлять профессиональную группу, всесторонне изучить ситуацию, докладывать нашему военно-политическому руководству, в каком состоянии находится техника — чтобы принимать ее или нет», — заявил он.
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Корабли не такие уж ржавые, как расписывают россиянские СМИ в угоду Путину, на его неуместное заявление о передаче военной техники врагу в условиях войны, для уничтожения русского народа. Путин, как представитель сионизма крайне заинтересован в ликвидации русского народа вместе с евреем Порошенко. Видео.
http://3rm.info/main/70074-ne-takie-uzh-i-rzhavye-ukrainskie-korabli-v-krymu-pokazali-na-video-video.html