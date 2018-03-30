Поиск пропавших в Кемерово
12:10. 30 марта 2018 Просмотров - 280 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Касательно разночтений в официальных и неофициальных списках погибших в Кемерово.
Организаторы митинга за расследование всех обстоятельств трагедии, организовали параллельный подсчет жертв.
Инициатива была согласована с вице-губернатором области на митинге.
В итоге, на 30.03. пофамильный подсчет жертв и пропавших без вести (де-факто, не опознанных):
Список опознанных погибших:
1. Агаркова Надежда Васильевна (57лет)
2. Агаркова Мария Сергеевна (17,03,2008)
3. Агарков Константин Сергеевич (21,09,2009)
4. Баранова Марина Ивановна (60 лет)
5. Баранов Артем Дмитриевич (12 лет)
6. Баранова Арина Дмитриевна (8лет)
7. Устинова Наталья Николаевна (35 лет)
8. Устинова Ульяна Станиславовна (4.5 года)
9. Мухин Антон Григорьевич (28 лет)
10. Мухин Ратибор Антонович (5 лет)
11. Дарсалия Татьяна Викторовна
12. Селезень Наталья Александровна 1980 (Раева)
13. Архипенко Станислав Игоревич (15.04.1986)
14. Архипенко Виктория Станиславовна (25.06.2012)
15. Москаленко Олеся Александровна (30 лет)
16. Москаленко Ксения Евгеньевна (4 года)
17. Москаленко Евгений Вячеславович (35 лет)
18. Чмыхалов Вадим Олегович (10 лет)
19. Сыпко Елизавета Александровна (12 лет)
20. Федина Ольга Вадимировна (1972)
21. Иванчик Артемий Анатольевич (2008)
22. Тесленко Игорь Юрьевич (51 год)
23. Тесленко Арина Игоревна (8 лет)
24. Ананьева Ксения Александровна (28.09.2006)
25. Бахаева Ирина Владимировна (23.01.1974)
26. Трусова Вероника Михайловна (8 лет)
27. Трусова Василиса Михайловна (5 лет)
28. Мороз Полина Сергеевна (1982)
29. Мороз Мария Витальевна (13 лет)
✅Список граждан, числящихся пропавшими без вести:
1. Ерохина Майя Александровна (11 лет)
2. Лиллевяли Валерия (5 лет)
3. Черникова Вилена (11 лет)
4. Курчевич Таня (4 лет)
5. Трошин Сергей Алексеевич (1973)
8. Никулин Вячеслав (10 лет)
9. Мельникова Евгения Геннадьевна
10. Сухозад Нина Ивановна (1949)
11. Ковалевская Светлана (5 лет)
12. Ковалевский Егор (9 лет)
13. Алимова Ульяна Дмитриевна (6 лет)
14. Алимова Яна (42 года)
15. Каган Александр Григорьевич (11 лет)
16. Каган Григорий Александрович (42 года)
17. Зипунова Виктория Константиновна (23.10.2006)
18. Бахаев Вячеслав Владимирович (01.04.1974)
19. Бахаева Анна Вячеславовна (8 лет)
20. Сабадаш Алена Игоревна (1995)
21. Востриков Роман Игоревич (2 года)
22. Востриков Артем Игоревич (5 года)
23. Вострикова Анна Игоревна (7 года)
24. Вострикова Елена Сергеевна
25. Галанин Михаил Дмитриевич (2008)
26. Галанин Дмитрий Саркисович (1975)
27. Сараева Дарья Петровна (6 класс)
28. Кляйн Анфиса Викторовна (30 лет)
29. Сидоров Денис Петрович (39 лет)
30. Сидоров Егор (15 лет)
31. Сидорова Арина (22.09.2008)
32. Смирнова Анастасия Александровна (11 лет)
33. Курчевская Татьяна Александровна (11 лет)
34. Почанкина Виктория (11 лет)
35. Понушкова Вероника (11 лет)
✅Список по заявкам на почту (ведем постоянные проверки этого списка):
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https://vk.com/publiczimvish?w=wall-164258741_1139 – цинк
Также была проверена информация о том, что в ТЦ якобы была группа детей из детского дома.
Я сегодня смс отправила и пишу вам в группу. Говорят, что дети были из детского дома Верх-Чебула. Можно ли проверить эту информацию?
Ответ: ПРОВЕРИЛИ – ВСЕ ВОСПИТАННИКИ НА МЕСТЕ
Если у вас есть данные о лицах, которые пропали без вести во время пожара в ТЦ и отсутствуют в публикуемых официальных или неофициальных списках, пишите активистам из Кемерово https://vk.com/publiczimvish, они будут проверять.
В списках погибших и пропавших без вести на сайте администрации Кемерово http://www.kemerovo.ru/?page=3567 числится на 29 марта 61 человек.
Несколько человек, которых внесли на митинге в список пропавших без вести, оказались живы. Видимо потребуется еще несколько дней, чтобы проверить всю поступающую от граждан информацию по каждой из озвученных на митинге фамилий. Пока же каких-то небывалых разночтений между официальным и неофициальным подсчетом нет.
Занятно, что те, кто клюнул на украинский вброс про 300 погибших, теперь обвиняют органиазторов митинга и активистов проводящих подсчет в том, что они продались и скрывают правду. При этом конкретных фамилий тех, кто погиб, но не попал в списки, почему то не называют. А ведь такой удачный момент – назвать 10-20-30 фамилий пропавших/погибших и все прояснится. Но как дело доходит до конкретики, почему то фамилии не называют.
Источник: colonelcassad.livejournal.com