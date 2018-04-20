Кемерово. Окончательные цифры

СК РФ на основе данных генетической экспертизы огласил окончательные цифры погибших в ходе пожара в Кемерово. Всего по данным следствия погибло 60 человек. Ранее называлась цифра 64.Несколько ранее, к аналогичной цифре пришел и параллельный подсчет активистов митинга в Кемерово, где от властей требовали максимально правдивой информации о кол-ве жертв и обстоятельствах трагедии и каждое заявление о пропавших людях проверялось индивидуально.Расследование по поводу виновных в трагедии продолжается.Остается вопрос и о привлечении к ответственности распространителей слухов о сотнях погибших.

Источник: colonelcassad.livejournal.com