Кемерово. Окончательные цифры
13:03. 20 апреля 2018 Просмотров - 197 Один комментарий Опубликовал: brahman
СК РФ на основе данных генетической экспертизы огласил окончательные цифры погибших в ходе пожара в Кемерово. Всего по данным следствия погибло 60 человек. Ранее называлась цифра 64.
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование причин пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».
Следователями получены заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в кемеровском ТРЦ. Все они идентифицированы. В связи с этим следователями выданы разрешения на захоронение 37-ми погибших.
Напомним, ранее по результатам процедуры опознания родственникам были выданы разрешения для захоронения 23 погибших. Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре – их 60.
Официальный представитель СК России С. Петренко
Несколько ранее, к аналогичной цифре пришел и параллельный подсчет активистов митинга в Кемерово, где от властей требовали максимально правдивой информации о кол-ве жертв и обстоятельствах трагедии и каждое заявление о пропавших людях проверялось индивидуально.
Здравствуйте. Инициативная группа Зимняя Вишня (ИГЗВ) закончила свою работу, а именно сбор и проверку данных о количестве погибших на пожаре 25 марта 2018 года.
31 марта 2018 года в штабе вместе с Цивелевым С.Е., Черновым В.Н., Середюком И.В. мы подвели итоги в прямом эфире с инстаграма одного из участников ИГЗМ @kostukovskaya_natalya.
Записывались именно эфиры, которые через 24 часа стирались для того, чтобы они в искаженном виде не попадали в сеть как очередные вбросы.
ИГЗМ проехали детские дома топкинского района, некоторые детские дома г. Кемерово и чебулинского района. Смотрели данные, считали воспитанников и опрашивали простых жителей.
Для быстрого поиска информации и проверки данных, мы беспрепятственно сотрудничали с уголовным розыском и администрацией города.
67 заявлений о без вести пропавших было подано в штабе в ночь с 25.03.2018 на 26.03.2018.
3 человека из списка были поданы по ошибке и оказались живы – осталось 64.
Мы попросили списки разместить на сайте администрации города Кемерово для доступа к ним.
Еще одно заявление не подтвердилось – женщина, чьи дети погибли на пожаре оказалась жива.
Один и тот же человек по ошибке разных заявителей был записан 2 раза под искаженной фамилией. В ночь, когда подавали заявления была суматоха и органы собирали информацию даже за недостатком данных.
Один мужчина из списков числился как без вести пропавший еще до событий в Зимней Вишне.
Была записана девочка, чьи данные не подтвердились.
В итоге получается 60 человек.
Окончательное количество погибших СКР назовет после проведенной в Москве экспертизе.
Также существовал наш неофициальный список возможно погибших при пожаре в Зимней Вишне. Заявления от родственников поступали на почту и телефон, данные проверялись и ни один человек из 25 не подтвердился.
В списках были люди, которые возвращались домой, числились без вести пропавшими до событий в Зимней Вишне, и часть имен из списка оказались некорректными данными.
ИГЗВ продолжает свою работу в штабе, теперь уже для помощи пострадавшим и потерпевшим (родителям).
Спасибо всем, кто помогал нам в работе и отдельное спасибо за доверие. Вечно скорбим…
Ваша инициативная группа Зимняя Вишня.
https://vk.com/publiczimvish – цинк
Расследование по поводу виновных в трагедии продолжается.
Остается вопрос и о привлечении к ответственности распространителей слухов о сотнях погибших.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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последнее что читала ,это заявление СК ,что прокурор ,обьясняя почему судом много раз было запрещено проводить надзор технический ТЦ ,он ответил ,что наверху человек большой запрещал это делать.Ищут этого большого человека.А сколько по стране остановили деятельность ТЦ ,не соответствующих нормам безопасности и для этого должны были умереть эти люди в Кеиерово?Вопрос риторический ,бизнес -это прибыль за счет кого-т и чего-то.А вот ,чтобы народ сам себя защищал не обьявили.