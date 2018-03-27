Кемеровская трагедия была запрограммирована. Михаил Величко
10:45. 27 марта 2018 Просмотров - 265 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Деградация системы достигла предела
Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко анализирует причины массовой гибели людей во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня».
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