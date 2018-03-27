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Кемеровская трагедия была запрограммирована. Михаил Величко

10:45. 27 марта 2018 Просмотров - 265 Нет комментариев Опубликовал:

Деградация системы достигла предела

Кандидат экономических и философских наук Михаил Величко анализирует причины массовой гибели людей во время пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя Вишня».

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Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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