К трагедии в Кемерово

Кровавый навет на евреев появился ещё в античное время, в Римской империи, и восходит к первым столетиям нашей эры[3]. Эллинистические писатели также касались этой темы, как, например, Апион (I век н. э.) (ср. Иосиф Флавий, Апион 2:89-102).



В античном мире эти обвинения не получили существенного распространения в широких массах.



В христианской Европе кровавый навет на евреев базировался на убеждении в их причастности к страданиям и распятию Иисуса Христа[3][5]. Активно навет начал распространяться с XII века: [Привет от Фоменко с Носовским! Именно с 12 века! - Прим. ss69100] вначале как обвинения в ритуальных убийствах, а с XIII века — также и в использовании крови жертв с обрядовыми или магическими целями[4].

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Ритуальный характер убийств севастопольских школьниц

Возможно также, что есть ифактор, причём отнюдь не мистического, а чисто информационно-управленческого характера. Это число 11. Оно и в дате трагедии, и в названии ТЦ – „Зимняя вишня”. И даже в сообщении американской „Нью-Йорк Таймс”.Однако дело не в самом числе 11, а в смысле этого жесточайшего информационного сообщения. Само число 11 играет роль подписи отправителя. Подписи, которая может быть и подделанной, кстати.На момент написания этой публикации очередной выпуск „Вопросов-ответов” В.В. Пякина ещё не вышел, так что скорее всего кемеровская трагедия будет им обсуждаться. Но уже прослеживается определённая связь между внешнеполитическими событиями, связанными со лживыми обвинениями России в деле Скрипаля, и раскачиванием обстановки в нашей стране.Ведь совсем недавно был массовый телефонный терроризм – звонки-предупреждения о якобы заложенных в общественных зданиях бомбах. Была неудавшаяся попытка бойкота президентских выборов Навальным, был запланирован подельниками Зюганова и митинг после них. Цель понятна: раскачать общество, вызвать массовыепротестные действия.Для этого же была затеяна фальсификация результатов анализов проб наших спортсменов перед Олимпиадой, объявлено о якобы сотнях погибших бойцов ЧВК из России в Сирии. Были попытки фальсификации о якобы применённых Асадом химатак, что явно очернило бы и нашу страну.В общем, кампания по дестабилизации России и понижения тонуса нашего народа идёт достаточно планомерно. И заметьте, главные режиссёры – англо-саксы. А что касается конкретно Великобритании, то их впору называть бритто-сионистами.И тут мы подходим к ещё одному заключению: любое масштабное событие всегда имеет не одного, а нескольких выгодополучателей. Это такая матрёшка из вложенных целей.Можно привести такой пример: чиновник берёт взятку и даёт разрешение на открытие, скажем, ТЦ. Передатчик взятки доволен – получил свои комиссионные, владелец ТЦ будет иметь прибыль, власть региона получит ещё один центр торговли и развлечения, у проверяющих инстанций будет новая дойная корова, у народа кинотеатр под боком и т.д. Событие одно, а выгодополучателей множество.Одним из таких выгодополучателей, помимо сионо-бриттов, могут быть и сами иудеи.Близится их праздник – Пейсах. А там где иудеи, там всегда кровь, насилие и подлость – об этом сами иудеи повествуют в Торе (Ветхом Завете). И хотя Википедия поместила статью о „кровавом навете на евреев”, отчего-то больше доверяешь фактам, а не сказанному в статье Хотя с её началом не вредно и ознакомиться: показательно.Повторим: больше доверия вызывает не написанное в Википедии, а факты или написанное уважаемым исследователем русской культуры Владимиром Ивановичем Далем. Например, его статья „Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их”.Но сегодня мы поместим материал о близких нам по времени, о современных фактах иудейских жертвоприношений, в том числе на Пейсах. Насколько справедлива и честна протянутая связь между иудеями и событиями – судить читателю.

Несмотря на то, что следствие отрицает ритуальный характер недавнего убийства севастопольских школьниц, лидер крымской казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов вновь заявил о том, что именно эта версия является основной.

«Родители одной из девочек, — сообщил «Новому Региону» общественник, — подтвердили свои утверждения о том, что убийство носило ритуальный характер.



В неофициальной беседе с родителями эксперт сказал, что по следам ножевых ранений видно, что вначале с ребенка потихоньку спускали кровь, а потом одним или двумя ударами ножа умертвили его.



Дай Бог, чтобы мы ошибались, но новые данные говорят о том, что девочку убили по талмудистскому или каббалистическому обряду.



Отец второй девочки находится в шоковом состоянии, ни с кем не контактирует. О ритуальном характере обоих убийств говорит, во-первых, то, что одна девочка заколота ножами, другая — разрублена на четыре части.



Причем первые ножевые ранения носили мелкий характер, что присуще талмудистскому или каббалистическому обряду, когда самая правильная жертва — обескровленная».

В связи с ритуальным характером убийства, по мнению Храмова, всплывает версия о том, что оно могло происходить во вполне «социальном» жилье:

«Сегодня при развитии шумо-изоляционных материалов ничто не помешало бы заманить девочек в какую-либо квартиру неподалеку от места их исчезновения и там убить.



Косвенно в пользу этой версии говорит то, что ритуал был совершен не до конца — ребенок кричал, и, какая бы шумоизоляция не была, скорее всего, это вызвало бы подозрения соседей.



Соседи начали бы стучать, ломиться — что там у вас происходит, поэтому религиозные фанатики добили ребенка не по «правилам», чтобы не привлекать внимание.



У девочки четкое разделение на теле цветовых зон — ноги, нижняя половина туловища абсолютно белые — это обескровление, а ярко красный цвета головы говорит о том, что такая картина характерна для разрушения мелко-сосудистого русла; ткани головы и шеи были пропитаны кровью в следствие разрушения капилляров, а это возможно тогда, когда живой человек висит длительное время вверх ногами.



Для того, чтобы разрушилась капиллярная сеть, нужно достаточно длительное воздействие — сердце должно гнать кровь, в следствие перераспределения она идет в малый круг кровообращения, создается повышенное гидродинамическое давление, которое не выдерживают мелкие сосуды, и происходит пропитка тканей, питающихся малым кругом кровообращения, кровью, что дает характерный красный цвет».

«Хотелось бы особо обратить внимание всех, — продолжил Храмов, — что убийство носило не только ритуальный, но и публичный характер. Потому что детоубийцы могли вынести — а это самое трудное — тела в машину и замести следы в горах, от центра Севастополя до ближайшего леса 15 минут езды. Но дети были выброшены в публичном месте, что еще раз подтверждает ритуальный характер убийств».

«Еще одно подтверждение этому — тот факт, что девочки были убиты до их обнаружения.



Подгнили слизистые оболочки половых органов. Если бы убийцами были сатанисты, то до убийства жертвы были бы изнасилованы. Но по талмудистким канонам совокупление с живыми христианскими девочками — скотоложество. Тела девочек были выброшены через неделю после убийства именно для того, чтобы скрыть, что они не были изнасилованы и умерли девственницами.



По талмудистским канону именно кровь христианских детей и христианских девственниц — особенно ценная. Это делалось не одним человеком — любое ритуальное убийство подразумевает под собой систему. Эта система работает, злодеяние произошло где-то в жилых домах рядом, и, скорее всего, убийцы занимают высокое социальное положение и только отсутствие принципиальной позиции властей мешают их поимке.



Если человек занимает высокий социальный пост, достаточно публичный — то его видели, его бы опознали — просто люди боятся говорить, наблюдая за странной позицией властей. Например, сказать то, что видели, как такой-то уважаемый человек садится с девочками в машину.



Соответственно, наши христианские дети в русском городе Севастополь находятся сегодня без защиты. Власть не выполняет своей основной функции — защиты детей.



Поэтому мы, христианская, русская общественность будем держать этот вопрос под контролем, мы не позволим повесить эти зверские убийства на невинных людей, и мы говорим, что те люди, которые их совершили, — от ответственности не уйдут», — резюмировал лидер «Соболя».

27.02.2011 ИА “Новый Регион”

Жертвоприношение у иудеев. Красноярские мальчики

Экстремисткий израильский раввин Иосси Даян во время телевизионного интервью объявил, что он хочет наложить на Ариеля Шарона средневековое проклятие, которое, как верят сами раввины, ведёт к 100%-ой смерти проклятого.

Это проклятие называется Пульса Динура. Проклятие произносится во время церемонии включающей чёрные свечи, причитания и ещё кое-что, о чём предпочитается не упоминать.



Иосси Даян ризнался, что именно он произнёс Пульса Динура другому израильскому премьеру Ицхаку Раввину, после чего того застрелили.

Такие угрозы от израильких религиозных фанатиков, пошли из-за того, что Шарон вынужден был всё таки объявить об отзыве 8000 израильских переселенцев из полосы Газа.



Возбуждено формальное уголовное дело за подстрекательство к убийству. О чём эта история говорит для нас? Что израильские власти вполне сёрьёзно относятся к этой мистике, а им, как говорится виднее, НО, тогда значит справедливы слухи и о других мистических штучках о которых мы все кое что-то слыхали, о ритуальных убийствах, например, и о пропавших детях, которые якобы подверглись нападению некого сексуального маньяка, которого никогда так и не поймали.



Это мозаичный пол древнейшей синагоги Бет Альфа в Израиле. Это 3–4 век н. э. «Бет-Альфа» означает «СЫНОВЬЯ АЛ-ФЫ». Это пол отрыт только в 1929 году. В нём имеются три большие части.



В центре, это видимо их материнская планета, а не Солнце, как нам обычно всем парили про, якобы, «солнцепоклонство». По кругу это Знаки Зо-Ди-Ака с названиями знаков Зодиака на иврите, что любопытно само по себе. А на ближнеей панели изображено жертвоприношение у евреев.



Кто барана, кто овцу тащит к жертвенному костру, но как вы видите, первый по старшинству тот с большим тесаком, кто тащит сопротивляющегося ребёнка.

А то сотнями лет идёт этот спор — зарезывают евреи младенцев или нет? Когда они сами на своих полах это ещё 2000 лет назад рисуют как само собой разумеющееся.



А для того, чтобы вам было видно более чётко рисунок мозаики на полу древней синагоги, я перефотографировал обложку большой Иллюстрированной ИЗТории евреев Бенджамена Mазара и Моше Dэвиса. «The Illustrated history of the Jews» BenJamin Mazar. Moshe Davis. 1963.

Вот она обложка:

И заметьте, что из Библии/Торы вырезаны все указания на человеческое жертвоприношение, кроме начальной попытки Абрама принести в жертву Исаака — можно подумать, что потом евреи с этой вредной привычкой внезапно завязали и это, якобы, только единственный случай детского жертвоприношения

Если этот случай жертвоприношения Абрамом Исаака единственный и неповторимый, как это нам евреи пытаются «продать», то Абрам — сумасшедший и вести своё происхождение от сумасшедшего евреям как-то не «ай-яй-яй».

И речь потом в Торе/Библии у них идёт как будто бы только о жертвоприношении «скота». Но прошу не забывать, Уотсон, что по еврейски «Гоим», — это «скот».



И прошу помнить, что жертвоприношение в древнем Израиле шло 24 часа в сутки, 365 дней в году без выходных и праздников, когда работа шла ещё активнее.



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Осторожно: Песах!

А это материал о ритуальном убийстве 5 детей в Чикаго в 1955 году.

В этой книге также интересные данные по ритуальному убийству мальчика Ющинского и царевича Алексея, вы думаете зря тела членов царской семьи растворяли серной кислотой? — чтобы скрыть следы ритуального убийства царевича, а может быть и других, юных, членов царской семьи.



Несворачиваемость крови царевича Алекмсея (гемофилия) делала его самым идеальным объектом для ритуального убийства:

Вы видите своими глазами, что написано, что экспертиза по телам четырёх мальчиков назначена на 11 мая! Каким образом пресса сообщает, что судмедэкспертиза показала, что следов насилия на телах нет? Вот сообщение прессы, что судмедэкспертиза говорит, что следов насилия нет!?)

А это сообщение о том, что судмедэкспертиза только назначена на 11 мая. Значит, сразу заведомая ложь и, где пятый мальчик? Его труп, что не дошёл сам до колодца коллектора?

Менахем-Мендел Бейлис (1874–1934), обвиненный в совершении ритуального убийства христианского ребенка, был оправдан в ходе судебного процесса, проходившего в Киеве в 1913 г. Суд вызвал огромный общественный резонанс, как в России, так и во всем мире. После оправдания М. Бейлис вместе с семьей эмигрировал из России. (см. по помску — дело Бейлиса)

Дело, между прочим, пахнет керосином. Такого случая, чтобы на пасху ритуально были убиты аж 5 мальчиков не было ещё в истории. Это случай, котрый войдёт в историю как самый крупный случай ритуального убийства.



В Чикаго, 5 детей были убиты за короткий промежуток времени в 1955 году, но не одновременно. Обратите внимание, что пресса утверждает, что признаков насильственной смерти нет и при этом говорит, что найдены фрагменты тел.

«Обнаружены обугленное тело и подвергшиеся сильному термическому воздействию фрагметы нескольких тел» Как это так? Труп обгоревает одним куском. Значит тела расчленяли перед тем как их пытались сжечь!



Родители же для опознания не допускаются. Видите, они пикетируют милицию. Уже обстоятельства смерти показывают, что с телами манипулировали:

1). Трупы найдены в коллекторе, рядом с домами, в котором уже смотрели на этот предмет за две недели несколько раз. То есть трупы были подброшены, о чём и говорят сами родители.

2). Трупы целенаправленно пытались сжечь. Потому что не зарегистрировано ни одного пожара за эти две недели, в котором могли бы одновременно сгореть аж 5 мальчиков…



Вы знаете, ну может 1–2 сгореть при каком-нибудь огромном пожаре, например — крыша обвалилась, но 5!? — на каком таком огромном пожаре? При этом отмечается, что тела сильно обгорели, хотя никакого пожара в округе не зарегистрировано.



Где они так обгорели и саморасчленились? — В этом коллекторе, в котором их нашли расчленёнными? — Чушь. Значит сгореть им помогали где-то в другом месте и тела тела жгли типа паяльной лампой, а затем подбросили в коллектор.

3). Фрагменты тел указывают, что тела перед сжиганием расчленяли, и ясно по описанию, что некоторые части тела отсутствуют с места находки в коллекторе. И после этого еврейская пресса делает заявления, что признаков насильственной смерти — нет?!

Это сильно опрометчивое заявление. Смерть на Пасху 5 невинных мальчиков — этот не тот случай, когда надо пытаться скрыть концы. Чем больше будут прятаться концы, тем хуже это аукнется для евреев в целом. На их месте, необходимо сдать своих сектантов, тогда они смогут отделить себя от них.

Теперь самое главное — это найти место, где в действительности произошло убийство и обгоревание трупов, потому что это не могло произойти в коллекторе, где их нашли, тем более, что нашли не всё и не всех, а увозили их одновременно! Где пятый труп? Они что, сами ходят?

Сообщают, что 29 мая в Москве известный правозащитник Виктор Корчагин, автор книги «Суд над академиком» и издатель разогнанного издательства «Витязь» выпустившего много замечательных книг, провёл демонстрацию, результатом которой явилось письмо прокурору России с требованием расследовать убийство и расчленение 5 красноярских детей на нынешнюю Пасху с точки зрения ритуальности и конкретно связи с сектой евреев-любавических хасидов.