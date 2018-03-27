К трагедии в Кемерово
В данном случае бросаются в глаза кое-какие совпадения. Конечно, и здесь можно говорить о „случайности”, хотя многие уже осознали, что как раз то „случайностей” в жизни и не бывает. Все процессы и события закономерны, а течение жизни происходит, как утверждают авторы КОБ, сообразно нравственности всех её участников.
Какие же детали трагедии позволяют сомневаться в случайности происшедшего? Во-первых, подсказанный в комментариях факт: 26 марта в 2000 г. Путин стал президентом РФ. Во-вторых, цепочка фактов, которые могут свидетельствовать как об обычном преступном разгильдяйстве охранников и управляющих ТЦ, так и о преднамеренном преступлении.
Это и отключение пожарной сигнализации, и запертые аварийные выходы. (Два из трёх? Третий открыт для выхода возможного поджигателя?) И блокировка охранниками некоторых лестниц, ведших к спасению людей. Также странно вырезан кусок видео, на котором запечатлён очаг возгорания.
Возможно также, что есть и третий фактор, причём отнюдь не мистического, а чисто информационно-управленческого характера. Это число 11. Оно и в дате трагедии, и в названии ТЦ – „Зимняя вишня”. И даже в сообщении американской „Нью-Йорк Таймс”.
Однако дело не в самом числе 11, а в смысле этого жесточайшего информационного сообщения. Само число 11 играет роль подписи отправителя. Подписи, которая может быть и подделанной, кстати.
На момент написания этой публикации очередной выпуск „Вопросов-ответов” В.В. Пякина ещё не вышел, так что скорее всего кемеровская трагедия будет им обсуждаться. Но уже прослеживается определённая связь между внешнеполитическими событиями, связанными со лживыми обвинениями России в деле Скрипаля, и раскачиванием обстановки в нашей стране.
Ведь совсем недавно был массовый телефонный терроризм – звонки-предупреждения о якобы заложенных в общественных зданиях бомбах. Была неудавшаяся попытка бойкота президентских выборов Навальным, был запланирован подельниками Зюганова и митинг после них. Цель понятна: раскачать общество, вызвать массовые уличные протестные действия.
Для этого же была затеяна фальсификация результатов анализов проб наших спортсменов перед Олимпиадой, объявлено о якобы сотнях погибших бойцов ЧВК из России в Сирии. Были попытки фальсификации о якобы применённых Асадом химатак, что явно очернило бы и нашу страну.
В общем, кампания по дестабилизации России и понижения тонуса нашего народа идёт достаточно планомерно. И заметьте, главные режиссёры – англо-саксы. А что касается конкретно Великобритании, то их впору называть бритто-сионистами.
И тут мы подходим к ещё одному заключению: любое масштабное событие всегда имеет не одного, а нескольких выгодополучателей. Это такая матрёшка из вложенных целей.
Можно привести такой пример: чиновник берёт взятку и даёт разрешение на открытие, скажем, ТЦ. Передатчик взятки доволен – получил свои комиссионные, владелец ТЦ будет иметь прибыль, власть региона получит ещё один центр торговли и развлечения, у проверяющих инстанций будет новая дойная корова, у народа кинотеатр под боком и т.д. Событие одно, а выгодополучателей множество.
Одним из таких выгодополучателей, помимо сионо-бриттов, могут быть и сами иудеи.
Близится их праздник – Пейсах. А там где иудеи, там всегда кровь, насилие и подлость – об этом сами иудеи повествуют в Торе (Ветхом Завете). И хотя Википедия поместила статью о „кровавом навете на евреев”, отчего-то больше доверяешь фактам, а не сказанному в статье.
Хотя с её началом не вредно и ознакомиться: показательно.
Кровавый навет на евреев появился ещё в античное время, в Римской империи, и восходит к первым столетиям нашей эры[3]. Эллинистические писатели также касались этой темы, как, например, Апион (I век н. э.) (ср. Иосиф Флавий, Апион 2:89-102).
В античном мире эти обвинения не получили существенного распространения в широких массах.В христианской Европе кровавый навет на евреев базировался на убеждении в их причастности к страданиям и распятию Иисуса Христа[3][5]. Активно навет начал распространяться с XII века: [Привет от Фоменко с Носовским! Именно с 12 века! - Прим. ss69100] вначале как обвинения в ритуальных убийствах, а с XIII века — также и в использовании крови жертв с обрядовыми или магическими целями[4].
Повторим: больше доверия вызывает не написанное в Википедии, а факты или написанное уважаемым исследователем русской культуры Владимиром Ивановичем Далем. Например, его статья „Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их”.
Но сегодня мы поместим материал о близких нам по времени, о современных фактах иудейских жертвоприношений, в том числе на Пейсах. Насколько справедлива и честна протянутая связь между иудеями и событиями – судить читателю.
Ритуальный характер убийств севастопольских школьниц
Несмотря на то, что следствие отрицает ритуальный характер недавнего убийства севастопольских школьниц, лидер крымской казачьей общины «Соболь» Виталий Храмов вновь заявил о том, что именно эта версия является основной.
«Родители одной из девочек, — сообщил «Новому Региону» общественник, — подтвердили свои утверждения о том, что убийство носило ритуальный характер.
В неофициальной беседе с родителями эксперт сказал, что по следам ножевых ранений видно, что вначале с ребенка потихоньку спускали кровь, а потом одним или двумя ударами ножа умертвили его.
Дай Бог, чтобы мы ошибались, но новые данные говорят о том, что девочку убили по талмудистскому или каббалистическому обряду.
Отец второй девочки находится в шоковом состоянии, ни с кем не контактирует. О ритуальном характере обоих убийств говорит, во-первых, то, что одна девочка заколота ножами, другая — разрублена на четыре части.
Причем первые ножевые ранения носили мелкий характер, что присуще талмудистскому или каббалистическому обряду, когда самая правильная жертва — обескровленная».
В связи с ритуальным характером убийства, по мнению Храмова, всплывает версия о том, что оно могло происходить во вполне «социальном» жилье:
«Сегодня при развитии шумо-изоляционных материалов ничто не помешало бы заманить девочек в какую-либо квартиру неподалеку от места их исчезновения и там убить.
Косвенно в пользу этой версии говорит то, что ритуал был совершен не до конца — ребенок кричал, и, какая бы шумоизоляция не была, скорее всего, это вызвало бы подозрения соседей.
Соседи начали бы стучать, ломиться — что там у вас происходит, поэтому религиозные фанатики добили ребенка не по «правилам», чтобы не привлекать внимание.
У девочки четкое разделение на теле цветовых зон — ноги, нижняя половина туловища абсолютно белые — это обескровление, а ярко красный цвета головы говорит о том, что такая картина характерна для разрушения мелко-сосудистого русла; ткани головы и шеи были пропитаны кровью в следствие разрушения капилляров, а это возможно тогда, когда живой человек висит длительное время вверх ногами.
Для того, чтобы разрушилась капиллярная сеть, нужно достаточно длительное воздействие — сердце должно гнать кровь, в следствие перераспределения она идет в малый круг кровообращения, создается повышенное гидродинамическое давление, которое не выдерживают мелкие сосуды, и происходит пропитка тканей, питающихся малым кругом кровообращения, кровью, что дает характерный красный цвет».
«Хотелось бы особо обратить внимание всех, — продолжил Храмов, — что убийство носило не только ритуальный, но и публичный характер. Потому что детоубийцы могли вынести — а это самое трудное — тела в машину и замести следы в горах, от центра Севастополя до ближайшего леса 15 минут езды. Но дети были выброшены в публичном месте, что еще раз подтверждает ритуальный характер убийств».
«Еще одно подтверждение этому — тот факт, что девочки были убиты до их обнаружения.
Подгнили слизистые оболочки половых органов. Если бы убийцами были сатанисты, то до убийства жертвы были бы изнасилованы. Но по талмудистким канонам совокупление с живыми христианскими девочками — скотоложество. Тела девочек были выброшены через неделю после убийства именно для того, чтобы скрыть, что они не были изнасилованы и умерли девственницами.
По талмудистским канону именно кровь христианских детей и христианских девственниц — особенно ценная. Это делалось не одним человеком — любое ритуальное убийство подразумевает под собой систему. Эта система работает, злодеяние произошло где-то в жилых домах рядом, и, скорее всего, убийцы занимают высокое социальное положение и только отсутствие принципиальной позиции властей мешают их поимке.
Если человек занимает высокий социальный пост, достаточно публичный — то его видели, его бы опознали — просто люди боятся говорить, наблюдая за странной позицией властей. Например, сказать то, что видели, как такой-то уважаемый человек садится с девочками в машину.
Соответственно, наши христианские дети в русском городе Севастополь находятся сегодня без защиты. Власть не выполняет своей основной функции — защиты детей.
Поэтому мы, христианская, русская общественность будем держать этот вопрос под контролем, мы не позволим повесить эти зверские убийства на невинных людей, и мы говорим, что те люди, которые их совершили, — от ответственности не уйдут», — резюмировал лидер «Соболя».
27.02.2011 ИА “Новый Регион”
Жертвоприношение у иудеев. Красноярские мальчики
Экстремисткий израильский раввин Иосси Даян во время телевизионного интервью объявил, что он хочет наложить на Ариеля Шарона средневековое проклятие, которое, как верят сами раввины, ведёт к 100%-ой смерти проклятого.
Это проклятие называется Пульса Динура. Проклятие произносится во время церемонии включающей чёрные свечи, причитания и ещё кое-что, о чём предпочитается не упоминать.
Иосси Даян ризнался, что именно он произнёс Пульса Динура другому израильскому премьеру Ицхаку Раввину, после чего того застрелили.
Такие угрозы от израильких религиозных фанатиков, пошли из-за того, что Шарон вынужден был всё таки объявить об отзыве 8000 израильских переселенцев из полосы Газа.
Возбуждено формальное уголовное дело за подстрекательство к убийству. О чём эта история говорит для нас? Что израильские власти вполне сёрьёзно относятся к этой мистике, а им, как говорится виднее, НО, тогда значит справедливы слухи и о других мистических штучках о которых мы все кое что-то слыхали, о ритуальных убийствах, например, и о пропавших детях, которые якобы подверглись нападению некого сексуального маньяка, которого никогда так и не поймали.
Это мозаичный пол древнейшей синагоги Бет Альфа в Израиле. Это 3–4 век н. э. «Бет-Альфа» означает «СЫНОВЬЯ АЛ-ФЫ». Это пол отрыт только в 1929 году. В нём имеются три большие части.
В центре, это видимо их материнская планета, а не Солнце, как нам обычно всем парили про, якобы, «солнцепоклонство». По кругу это Знаки Зо-Ди-Ака с названиями знаков Зодиака на иврите, что любопытно само по себе. А на ближнеей панели изображено жертвоприношение у евреев.
Кто барана, кто овцу тащит к жертвенному костру, но как вы видите, первый по старшинству тот с большим тесаком, кто тащит сопротивляющегося ребёнка.
А то сотнями лет идёт этот спор — зарезывают евреи младенцев или нет? Когда они сами на своих полах это ещё 2000 лет назад рисуют как само собой разумеющееся.
А для того, чтобы вам было видно более чётко рисунок мозаики на полу древней синагоги, я перефотографировал обложку большой Иллюстрированной ИЗТории евреев Бенджамена Mазара и Моше Dэвиса. «The Illustrated history of the Jews» BenJamin Mazar. Moshe Davis. 1963.
Вот она обложка:
И заметьте, что из Библии/Торы вырезаны все указания на человеческое жертвоприношение, кроме начальной попытки Абрама принести в жертву Исаака — можно подумать, что потом евреи с этой вредной привычкой внезапно завязали и это, якобы, только единственный случай детского жертвоприношения
Если этот случай жертвоприношения Абрамом Исаака единственный и неповторимый, как это нам евреи пытаются «продать», то Абрам — сумасшедший и вести своё происхождение от сумасшедшего евреям как-то не «ай-яй-яй».
И речь потом в Торе/Библии у них идёт как будто бы только о жертвоприношении «скота». Но прошу не забывать, Уотсон, что по еврейски «Гоим», — это «скот».
И прошу помнить, что жертвоприношение в древнем Израиле шло 24 часа в сутки, 365 дней в году без выходных и праздников, когда работа шла ещё активнее.
*
Осторожно: Песах!
А это материал о ритуальном убийстве 5 детей в Чикаго в 1955 году.
Несворачиваемость крови царевича Алекмсея (гемофилия) делала его самым идеальным объектом для ритуального убийства:
Вы видите своими глазами, что написано, что экспертиза по телам четырёх мальчиков назначена на 11 мая! Каким образом пресса сообщает, что судмедэкспертиза показала, что следов насилия на телах нет? Вот сообщение прессы, что судмедэкспертиза говорит, что следов насилия нет!?)
А это сообщение о том, что судмедэкспертиза только назначена на 11 мая. Значит, сразу заведомая ложь и, где пятый мальчик? Его труп, что не дошёл сам до колодца коллектора?
Менахем-Мендел Бейлис (1874–1934), обвиненный в совершении ритуального убийства христианского ребенка, был оправдан в ходе судебного процесса, проходившего в Киеве в 1913 г. Суд вызвал огромный общественный резонанс, как в России, так и во всем мире. После оправдания М. Бейлис вместе с семьей эмигрировал из России. (см. по помску — дело Бейлиса)
Дело, между прочим, пахнет керосином. Такого случая, чтобы на пасху ритуально были убиты аж 5 мальчиков не было ещё в истории. Это случай, котрый войдёт в историю как самый крупный случай ритуального убийства.
В Чикаго, 5 детей были убиты за короткий промежуток времени в 1955 году, но не одновременно. Обратите внимание, что пресса утверждает, что признаков насильственной смерти нет и при этом говорит, что найдены фрагменты тел.
«Обнаружены обугленное тело и подвергшиеся сильному термическому воздействию фрагметы нескольких тел» Как это так? Труп обгоревает одним куском. Значит тела расчленяли перед тем как их пытались сжечь!
Родители же для опознания не допускаются. Видите, они пикетируют милицию. Уже обстоятельства смерти показывают, что с телами манипулировали:
1). Трупы найдены в коллекторе, рядом с домами, в котором уже смотрели на этот предмет за две недели несколько раз. То есть трупы были подброшены, о чём и говорят сами родители.
2). Трупы целенаправленно пытались сжечь. Потому что не зарегистрировано ни одного пожара за эти две недели, в котором могли бы одновременно сгореть аж 5 мальчиков…
Вы знаете, ну может 1–2 сгореть при каком-нибудь огромном пожаре, например — крыша обвалилась, но 5!? — на каком таком огромном пожаре? При этом отмечается, что тела сильно обгорели, хотя никакого пожара в округе не зарегистрировано.
Где они так обгорели и саморасчленились? — В этом коллекторе, в котором их нашли расчленёнными? — Чушь. Значит сгореть им помогали где-то в другом месте и тела тела жгли типа паяльной лампой, а затем подбросили в коллектор.
3). Фрагменты тел указывают, что тела перед сжиганием расчленяли, и ясно по описанию, что некоторые части тела отсутствуют с места находки в коллекторе. И после этого еврейская пресса делает заявления, что признаков насильственной смерти — нет?!
Это сильно опрометчивое заявление. Смерть на Пасху 5 невинных мальчиков — этот не тот случай, когда надо пытаться скрыть концы. Чем больше будут прятаться концы, тем хуже это аукнется для евреев в целом. На их месте, необходимо сдать своих сектантов, тогда они смогут отделить себя от них.*
Теперь самое главное — это найти место, где в действительности произошло убийство и обгоревание трупов, потому что это не могло произойти в коллекторе, где их нашли, тем более, что нашли не всё и не всех, а увозили их одновременно! Где пятый труп? Они что, сами ходят?
Сообщают, что 29 мая в Москве известный правозащитник Виктор Корчагин, автор книги «Суд над академиком» и издатель разогнанного издательства «Витязь» выпустившего много замечательных книг, провёл демонстрацию, результатом которой явилось письмо прокурору России с требованием расследовать убийство и расчленение 5 красноярских детей на нынешнюю Пасху с точки зрения ритуальности и конкретно связи с сектой евреев-любавических хасидов.
Отрывки отсюда.
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Источник: ss69100.livejournal.com
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Это они так отметили победу на не легитимных выборах?
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Когут предупреждала о жаренном петухе, боюсь что это только начало.
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Пусть эту тему страшную обсуждают Васи с Николаями.
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Вам то это не трагедия?
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я имела ввиду-жидовский заговор,пейсах-это увод от основной темы-Система сгнила,ремонтировать поздно,надо менять.
Почему никого не удивляет отсуствие Менделя,разве не его хозяйство накосячило и сгнило.
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Дмитрий Анатолиевич выделил по миллиону на семью погибших и по 250 тысяч на семью пострадавших.
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а господин владелец из Австралии Денис обещал каждому по 3млн и парк на месте пепелища.И что холоп ,да здравсвует хозяин.
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Извините, что ни по теме, но слов от возмущения нет.
Показывают про Парфирия Иванова, яко бы он хотел всемирной славы и начал проповедовать ещё до войны, а во время ВОВ сотрудничал с фашистами, сидел до войны в сумашедшем доме, и на него яко бы молятся, как на Бога, спели какой то псалом с именем Иванова, как бы он для них Бог.
В союзе, мне всегда казалось, что он был пьяницей, а на холоде не умер, а ему стало легче и он стал вести свой образ где то в 70х.
А по тв уже говорят о другом, как бы нивзначай дали информацию.
Вот так ни в значай меняют информацию
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http://3rm.info/main/70835-pozhar-v-kemerovo-pismo-v-redakciyu-pogibshih-355-chelovek.html – Похоже это действительно тщательно продуманный теракт и неважно кто его реализовал – исламисты, хасиды , англо-саксы или все вместе. Главное , что в СССР этого не могло быть по определению – система контроля и упреждения работала как часы(если бы не предательство Горби и верхушки парт. аппарата). А сегодня чиновники ВСЕ( от любой “партии”), за взятки позволят приехать кому угодно и осуществить что угодно. Чем враги русского народа и пользуются постоянно. И пока не будет введен тотальный и жесточайший отбор всех потенциальных террористов (и чиновников позволивших это за взятки), с самыми репрессивными последствиями для членов их семей и родственников подобное НИКОГДА не прекратится.
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Искать глупо – бейтар.
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В Кемерово всё было ужасно, но почти на всех каналах говорят об этом, а вот о бойкоте запада РФ и о том, что дипломатов выслали ни кто ни говорит. Это как бы ни важно, ни важно, что мы теперь в ООН будем работать ни полным составом.
Вероятность халатности велика, причем сказали, что хозяин центра живёт в Австралии, это сказал работник ЧОПа.
Представляете хозяева большинства наших магазинов, тц, предприятий …, живут где то там? Как это может отразиться на нас? Может этот хозяин сделал это по заказу из вредности?
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Да ,вот уж соответсвующий у вас ник,как бабка на базаре.
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О Мэри, Мэри ….
Страшно смотреть в глаза действительности …???
Пусть всё это будет базарными сплетнями
Надо думать позитивно…
Это ни смешно
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Пожар в Кемерово – это теракт, взрывы пламени сразу в нескольких местах. Детей заманили в ТЦ во время выборов. Погибших 335. Губернатор Тулеев запретил разглашение о погибших под угрозами расправы. Таковы сообщения от местных жителей.
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https://artemdragunov.livejournal.com
еперь о том, что наблюдал в открытых источниках.
Пожар был искусственным. Это не авария, это диверсия.
Были активаторы и реагенты. Скорее всего кто-то подлил горючего, причём разливая его по полу вдоль стен и прилавков, отрезая выходы.
Скорее всего работала группа, причём часть была и среди персонала.
Многие выходы заперты. Умышленно.
Сигнализация отключена. Умышленно.
Собранная в источниках инфа говорит о том, что создавали специальную зону, загоны.
Выводы, первоначальные:
Это была не авария, не халатность и не случайность.
А умышленное действие, причём не импровизация, а с подготовкой.
Об этом говорят и другие случаи, аналогичные, например в Ангарске.
20 марта в городе Ангарск сгорел ТЦ, примерно по аналогичному сценарию, что и в Кемерово.
Поэтому:
Или создание специальной атмосферы в условиях холодной войны и т.д. ( атака противника, спецкоманды диверсантов )
Или политический инструмент давления на управляющую элиту или передел сфер влияния ( о чём как бы говорит и Волоколамск и Ангарск, и серия других инцидентов, но не все пошли по таким сценариям, как в Кемерово), что может быть скомбинировано с первым.
Или жертвоприношение в одном из его видов ( похищение людей, заметание следов, ну и т.д.), но это наименее вероятно, так как проще было реализовать другим сценарием.
В любом случае – нужен дотошный допрос владельца, причём реального, а не номинального.
Нужен мощный анализ камер наблюдения в периметре ТЦ и соседних зданий и вообще по городу, особенно прибытие/убытие на вокзалах, аэропортах и т.д.
Если работала Команда или команды – были наружки и посты наблюдения, их можно засечь.
Нужен сравнительный анализ с данными из АНГАРСКА.
Включая сравнение лиц, опознание их и т.д.
Нужно поднять архивы и пронаблюдать аналогичные сценарии или попытки поджога развлекательных центров и т.д.
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В СССР двери в кинотеатрах не запирались.
Просто выставлялись люди, билетёры, которые не пускали безбилетников.
Киноконцертные залы проектировались таким образом, чтобы всегда был массовый выход на улицу.
Поэтому магазины, рестораны, кинотеатры и концертные залы как правило располагались на первых этажах.
В редких случаях – на высотных, но тут действовали такие штуки, от которых сегодня озноб.
Я работал пару раз в баре на крыше гостиницы Москва в Сочах.
Там было 4 пути эвакуации, способных вывести 200 человек в минуты.
И всегда был инструктаж как и куда сваливать.
В Германии на дверях в кинозалы вообще нет замков и запоров, они сделаны по принципу откидывающихся дверей в тавернах – в обе стороны. В некоторых киноцентрах вообще нет дверей, а толЭко портьеры или занавески, из несгораемого, которые можно использовать как носилки или пожаротушение.
На входе и выходе становятся два сотрудника – один впускает в зал по билетам, второй выпускает и наблюдает за тем, чтобы не прошли безбилетники.
У некоторых киноцентров вообще нет дверей, одни занавески, причём из несгораемого..
Есть многоэтажные залы и даже кинозалы на четвёртом и пятом этажах, если считать уровни, но каждый немецкий кинотеатр имеет несколько выходов ( они же входы) и согласно закону – каждый должен иметь свой собственный, независимый от других выход на улицу или лестницу, способную пропустить до сотни людей в минуты.
По закону, каждая дверь ведёт или на улицу или на пожарную лестницу, с кучей сигнализаций.
Сигнализацию имеет право отключить только командир или командор пожарной части, вызванной по тревоге.
Пожарная сигнализация НЕ ЯВЛЯЕТСЯ частью или собственностью ТЦ или кинотеатра, а является частью пожарной части, прикреплённой к объекту.
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04:41 pm – Что значит “решается вопрос о задержании охранника”?
Власти.
Вы что? Ебанутые ?
Или СМИ ебануты?
Хотя да….СМИ ебанутые…
В таких случаях ВЕСЬ ПЕРСОНАЛ автоматически берётся под стражу на 48 часов. Причём с разводом, чтобы не было контакта между.
Или вас ещё элементарному учить?
Объясняю алгоритм действий неидиотов….
В случае подобных событий – автоматически:
1. Берётся под арест весь персонал и руководство места событий. Блокируется полицией, создаются зоны следственных действий.
2. Блокируется и учитывается всё вокруг в определённом радиусе, включая жилые дома и т.д.
3. Создаётся зона работы следственной группы, в которую доступ – строго по разрешениям.
4. Блокируется весь район ЧП, выставляется караул, включая воинские части, если необходимо.
5. Анализируются данные со всех камер наблюдей, протоколы, донесения за месяц, минимум, до событий.
6. Создаётся банк данных, следственные группы и общий штаб расследования.
7.Выставляется особый режим работы входных и выходных портов, включая аэро, транспортные и т.д.
Ведётся видеонаблюдение и строгий контроль.
https://artemdragunov.livejournal.com/5460542.html
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=cW6ZgE5YG7k
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Возмущает реакция Путина. Полное игнорирование трагедии в Кемерово. Нормальный президент бросил бы всё и был бы сейчас там, но нет, наш к инаугурации готовится.
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А Вася оказыается ничего другого не читает,оплачивают ему за ЯП(не к Брахману),здесь только и работает?
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Мне за каждую букву 500 руб платят. А Вы бесплатно постите?
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ты- пустозвон, недалекий
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500 руб за букву. Без обмана)))
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https://www.youtube.com/watch?v=FN5RtNOSIKQ
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Мир бытия это цифровая программа. Знатоки в этом,иудейские жрецы могут наложить проклятия как народность,так и на государство. Гадалки могут прочесть жизненный путь ещё не родившегося ребёнка. “Спецы” могут наложить любое проклятие на человека. Темными силами уничтожен жреческий центр Светлых сил,с тем условием,чтобы население не могло понять,что происходит в мире. Жреческий центр тто место где Высшими (Светлыми) силами даётся более расширенное познание бытия. Последовательность передачи двухглавогл орла,от Рима Византии.Свидетнльствует,что первой перед Темными силами пала Европа,затем пала Средняя Азия. Сейчас этот ритуал на уничтожение,проходит территория Светлых сил-Русь, в России находится Святая гора Бога,нет в Израиле Святой горы. А так как Бог находится на “больничном” на Россию наложены множество сильных проклятий. Лжецарь Петр1 ввёл триколор с сильным воздействием на сокращение народа. Это произошло?. Чёрные одежды всегда блокируют мышление человека,чтобы человек не понимал,что делает. Именно поэтому переодели полицию, Росгвардию. Вспомните,эта структура раньше одевалась в белые кители. Думаете наши предки были тупым? У них было логическое мышление. Сейчас Россия лишена этого. Антихрист выглядит миротворцам,но его всегда сопровождают цифры 6 или 9,что одно и тоже. Вас не удивляет итог 76,69? Приход к власти 1999 ?Силовые структуры под прикрытием Британской Короне.Власть служит Сатане,за что будет наказана Богом. Снимите шкуру с логотипа ЕР,и вы увидите козла-символа Сатаны,а кто это ввёл?
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Не важно. Президент должен приехать и навести порядок. Если без него ни один вопрос не решается, то пусть сам ездит по стране.
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Президент уже в Кемерово, ты Васья не смотришь Новости.
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Не знал, что новости нужно смотреть. Но спасибо за информацию.
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Нормальные люди давно уже сварили, что ВСЕ масштабные трагедии происходят в воскресенье (начало рабочей недели после шаббата), и на еврейские праздники. И очевидно, что в эти дни, как минимум, желательно держаться подальше от мест большого скопления людей… Но так это нормальные люди! Гойским долбойобам всё пох.., им лишь бы развлекаться, да ещё чтобы вокруг было побольше таких же долбойобов, а чтобы дети не мешали им отшибать себе мозги водкой или чем там ещё, они сдают их в стадо под руководством еврейских массовиков-затейников, и потом ещё рыдают?!.. И им ещё Путин виноват?!!.. Да никакой Путин и никакой Сталин тебе не помогут, если ты сам дебил!..
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Гои должны знать, что они гои и бояться отдыхать в еврейские праздники? Путин должен всё это знать и предупреждать трагедии.
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Как минимум это провокация для свержения с поста Тулеева; как максимум – это ритуальное убийство к пасхе! А виноваты все, и правители, принявшие европейские стандарты торгово-развлекательных сооружений и решение “не кошмарить бизнес”! И учителя, и родители; первые – не имели права оставлять детей без присмотра, а вторые – так безрассудно вручать судьбу своих детей чужим людям! Неужели больше не было возможности посмотреть фильм, тем более мультфилм, в иных местах с иными условиями? Дома у всех есть компьютеры, диски с фильмами, на ТВ постоянно идут мультики на спец. детских каналах – сколько еще нужно зрелищ?! Необходимо менять образ жизни и семейный уклад русской жизни! Хватит поддаваться на все соблазны “европейских ценностей”! В свободные от работы и учебы дни, родителям с детьми гораздо полезнее прогулки на природе, семейные мероприятия, приобретение полезных знаний, а не просто ПУСТЫЕ РАЗВЛЕЧЕНИЯ!
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Скажите ещё, что надо работать, а не отдыхать ходить.
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Отдых бывает разный. Последние годы у нас, в основном, с трагическим исходом! Вспомни, где больше всего погибло молодежи, сгоревшие, задохнувшиеся, задавленные в панике – на развлекательных мероприятиях!
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Ну это надо “смотреть новости”.
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О-о. Слова Человека. А вы всё лодку расскачиваете.
Россия Степаныч → Вьеха 23 марта 2018 в 0:46 Ссылка Пометить | Редактировать
-4
О как,серый не для того статейку выложил что бы вы проблемы экологии обсуждали,а побежали с росгвардией воевать,они ж не дают бунту народному разгулятся,крови,крови надо побольше,как в кровавое воскресенье,а провокаторы видимо народ уже давно подзуживали,надо видимо кого то на место губера пропихнуть.Дай ка угадаю,ну конешно вася,то есть грудинин,у него то все в порядке с экологией,он же не позволит у себя мусор сваливать,у него крыша огого.)Вся эта шумиха уже дурно не только газом пахнет,все это видимо должно было перед выборами начаться,но погодка кукловодов подвела,а теперь канешно,на бой крявавый,а ведь сколько про цивилизованность пели как в развитых странах.Нет бы подать в суды как положено,потребовать компенсации за вред здоровью,а потом бы уже и воевать если ничего не присудят.Зато сколько злорадства у вражеских троллей,прям полные штаны.)