Хозяева ТРЦ РФ

К расследованию кемеровской трагедии.

1.

Страшная трагедия, произошедшая в Кемерове, не могла не вызвать широкого возмущения. Жители города, сочувствующие им миллионы россиян, активисты общественных и политических организаций требуют, чтобы следствие наказало всех виновных. Прибывший на место трагедии Путин обещает, что следствие будет произведено тщательнейшим образом, виновные понесут наказание по закону независимо от их должностей. Тем не менее снимать губернатора Кузбасса Тулеева он отказался, и за это его осуждают представители оппозиции и обезумевшие от горя горожане, потерявшие в пожаре в «Зимней вишне» родных…

Вместе с тем и ту, и другую сторону, как видим, объединяет одно убеждение: причина трагедии – человеческий фактор. Все они считают: сейчас найдем виновных, примерно накажем их, чтоб другим было неповадно экономить на пожарной безопасности, проведем рейды по ТРЦ во всех городах – и проблема исчезнет. Слабые голоса специалистов – пожарных, архитекторов, дизайнеров, экономистов – тонут в море криков, воплей, проклятий, обещаний, уверений, и очень жаль, поскольку эти голоса пытаются донести до нас простую мысль. Дело не только в человеческой жадности и безалаберности, дело в системных ошибках, которые не преодолеешь посадками и проверками. Чтоб их преодолеть, нужно менять несущие опоры политико-экономического режима, установившегося в России в 1991 году.

2.

Начнем, пожалуй, с того, что не раз и не два пожарные в интервью разным СМИ заявляли: такое большое число жертв объясняется тем, что ТРЦ «Зимняя вишня» располагался в здании бывшего кондитерского комбината. Здание, таким образом, было предназначено для производственных нужд, то есть для того, чтобы там размещались станки, оборудование и трудились несколько сотен работниц, а вовсе не для торговли и увеселений с тем, чтобы по его коридорам и этажам ежедневно проходили десятки тысяч людей. Соответственно, здание не имело нужного количества окон, лестниц и выходов, в том числе аварийных.

В этом кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня» не является исключением. В моем родном городе почти все ТРЦ, кроме 2–3, тоже располагаются в зданиях бывших советских фабрик. Была у нас в Уфе крупная швейная фабрика «Мир». Открылась она в 1961 году, объединив 3 пошивочных производства. На фабрике работали 11 комплексно-механизированных швейных потоков, 2 автоматизированные линии по пошиву одежды. В городе для продажи продукции фабрики открыли даже специальный магазин «Синтетика», и в 1970-е годы в нем были очереди… В 2002 году (на втором году правления нынешнего президента) ее выкупило ООО «Башкирские инвестиции», которое вместо того, чтобы инвестировать деньги в производство, просто уволило всех работников, продало оборудование, а в корпусах организовало ТРЦ под тем же названием, ныне один из крупнейших в Уфе.

Практически то же самое я видел, когда бывал в других городах России – от Костромы до Томска.

В отличие от стран Западной Европы и США, где компании, которые желают получать прибыль от ТРЦ, строят их с нуля, вкладывая большие деньги в материалы, отделку, системы безопасности и прочее, наши «эффективные собственники» просто скупали разоренные неолиберальными реформами производства – преимущественно текстильные – и превращали заводские и фабричные корпуса в торговые ряды. При этом, конечно, материалы выбирались подешевле, на выходах, системах пожаротушения экономили, а от назойливых пожарных инспекторов избавлялись либо при помощи банальных взяток, либо оформляя ТРЦ как объекты «малого бизнеса», имеющие право на «надзорные каникулы».

Первый системный фактор, который, увы, делает весьма вероятным повторение таких трагедий в любом другом городе России, – расположение ТРЦ в не приспособленных для этого помещениях.

3.

На следующий фактор указал архитектурный критик Григорий Резвин в своем интервью изданию «Правмир» (Григорий Резвин. «Давайте запретим строительство торговых центров в городах!» // Правмир.Ру). Резвин некогда входил в состав градсовета Москвы и в знак протеста вышел из него, поскольку членам совета постоянно предлагали одобрять строительство все новых ТРЦ, а архитекторам уже тогда виделось, как это опасно. Дело в том, что требования пожарной безопасности прямо противоречат самой концепции этих центров.

К примеру, с точки зрения противопожарной безопасности нужно, чтобы поток посетителей ТРЦ был все-таки не очень большим. Для этого ТРЦ желательно размещать на окраинах городов, а лучше за городом, чтобы избежать скопления людей.

С точки зрения бизнеса все наоборот: ТРЦ нужно размещать в центре города, в местах наиболее удобной транспортной доступности, чтобы туда легко можно было подъехать и на личном, и на общественном автотранспорте, ведь для бизнеса чем больше будет потенциальных покупателей, тем лучше.

С точки зрения пожарной безопасности желательно, чтобы детей в ТРЦ было как можно меньше, но если уж они есть, то лучше, чтобы они все время находились со своими родителями, а не в игровых комнатах по нескольку десятков на попечении одной-двух 18-летних девушек.

С точки зрения бизнеса желательно, чтобы родители приходили с детьми, ведь дети очень часто просят что-либо купить. Но в то же время они быстро устают и просят уйти. Тогда они будут мешать взрослым покупать все больше, поэтому их следует изолировать в игровых комнатах, в кинотеатрах и тому подобных местах, оставив на попечении как можно меньшего числа сотрудников (чтоб сэкономить на их зарплатах).

С точки зрения пожарной безопасности нужно, чтобы галереи торговых рядов были снабжены многочисленными ответвлениями и выходами; посетители должны в случае пожара или взрыва выйти из галереи сразу же, не идя до конца коридора.

С точки зрения бизнеса выходов в галереях должно быть как можно меньше; в идеале – один в самом конце галереи. В этом случае посетители будут вынуждены минут по 30–40 идти по коридору мимо сотен магазинов, не имея возможности свернуть, и тогда они, скорее всего, что-нибудь присмотрят себе и купят. Кроме того, бичом таких ТРЦ является мелкое воровство; наличие в галереях ответвлений, выходов, открытых дверей позволяет воришкам легко скрываться от охраны и приводит к потерям для бизнеса.

С точки зрения пожарной безопасности посетители должны постоянно помнить, что находятся в зоне повышенной пожарной опасности, поэтому они должны сохранять бдительность; необходимо регулярно делать соответствующие объявления по радио, на виду должны быть схемы эвакуации, указатели, огнетушители.

С точки зрения бизнеса этого делать ни в коем случае нельзя, ведь тогда посетители постараются как можно скорее покинуть это опасное место, ничего не купив или купив только заранее запланированное. А ведь цель руководства таких ТРЦ в том, чтобы люди там расслабились, ходили по галереям часами, глазели на товары и делали как можно больше спонтанных покупок. Для этого там играет приятная музыка, минимум ярких неприятных плакатов, напоминающих о разного рода опасностях.

Наконец, с точки зрения пожарной безопасности желательно, чтобы все было сделано из прочных, негорючих материалов и было как можно меньше пластика, дерева, картона, бумаги.

С точки зрения бизнеса, напротив, реклама, экспозиции, инсталляции должны постоянно меняться, чтобы привлекать внимание посетителей, поэтому их нужно делать временными, из тех материалов, которые, как мы уже говорили, являются легковоспламеняющимися.

Итак, интересы пожарной безопасности, совпадающие с интересами обычных граждан, посетителей ТРЦ, и интересы бизнесменов – владельцев и работников этих центров, не просто не совпадают, а диаметрально противоположны. Чем выше уровень пожарной безопасности ТРЦ, тем меньшую прибыль получит бизнес, и наоборот, чем ниже этот уровень – тем выше прибыль бизнеса.

4.

На Западе эта дилемма решается в пользу обычных граждан. Муниципалитеты добиваются того, чтобы бизнесмены строили ТРЦ на окраинах, а то и за чертой города. Так, по законам Германии ТРЦ должен находиться на расстоянии не менее 15 километров от границы города. Это исключает большие скопления людей в ТРЦ. Во Франции пошли дальше и законодательно ограничили размеры ТРЦ. Для того чтобы построить торговый центр площадью свыше 5000 кв. м, в Пятой республике нужно получить особое разрешение. В России гигантомания бизнеса никак не ограничена, и в крупных городах ТЦ не только не уступают, а намного превышают европейские.

Конечно, европейские чиновники строго следят за тем, чтобы было необходимое количество аварийных выходов, средств пожаротушения, оповещения. Наконец, совмещение торговых залов и кинотеатров, а также мест для детских игр было модным в Европе лишь в 1950–1960-е. Сейчас постепенно от этого отказываются, отчасти и из-за соображений безопасности. Национальной же особенностью российских ТРЦ эксперты называют как раз совмещение торговых мест с развитой «развлекательной составляющей» (кинотеатры, фуд-корты, рестораны, игровые комнаты для детей). То, что это создает опасность именно для детей (так, в Кемерове больше всего погибших было в кинотеатре), наш отечественный бизнес и выдающие ему разрешения госинстанции не очень волнует.

Забота о простых гражданах в странах Евросоюза принесла соответствующие результаты. В европейских ТРЦ крупные пожары с большим числом жертв не происходят уже более полувека. Последний был в Брюсселе в мае 1967 года в универмаге на улице Нев, где погиб 251 человек, а пятиэтажное здание универмага выгорело полностью сверху донизу. Тогда как в странах Азии и Латинской Америки подобное, увы, время от времени случается.

В этом, в общем-то, нет ничего удивительного. В Европе и в США, или в метрополии мирового капитализма, в «первом мире» государство относится к гражданам как к равным. Простые граждане для чиновников стран Евросоюза и США – такие же, как они, представители «золотого миллиарда», имеющие такие же права. Поэтому если граждане заявляют, что торговые ряды, совмещенные с кинотеатрами и ресторанами, в центрах городов опасны, государство реагирует и ограничивает ради граждан аппетиты бизнеса. А у нас как закон звучит слоган: «Бизнес не кошмарить!»

Россия с 1991 года стала частью периферии мирового капитализма, страной третьего мира, как Азия, как Латинская Америка. А в третьем мире элита считает себя частью другой, «глобальной» цивилизации, а местное население воспринимает как туземцев, которые нужны лишь для того, чтобы обеспечивать обогащение элиты. Конечной целью такой элиты является переселение ее представителей и членов их семей куда-нибудь в Лондон или Нью-Йорк и окончательное приобщение к «золотому миллиарду». Конечно, российские чиновники «генерации Путина» могут говорить о патриотизме, о русофобской политике Запада, о гадкой Великобритании, но дети Медведева и Лаврова живут в США, дети и внуки Якунина – в Лондоне, а дочь Пескова – во Франции, и это что-нибудь да значит.

Собственно, суть ельцинско-гайдаровских либеральных реформ и сводилась к тому, что Россия должна превратиться в источник дешевого углеводородного сырья для Европы и в рынок сбыта для дешевого ширпотреба, который производится азиатскими и восточноевропейскими отделениями западных компаний. Захватившая власть и собственность российская олигархическая элита гонит в Европу нефть и газ, получает от этого сверхприбыли, часть которых оседает на их счетах в западных банках и превращается в недвижимость в Лондонграде. Другая часть попадает в госбюджет и доходит в виде пенсий, зарплат, дополнительных выплат до простых российских граждан, которые тратят их по указке рекламы на ширпотреб в наших злополучных ТРЦ.

Торгово-развлекательные центры, заполонившие все российские города, – это машины, выжимающие деньги из российских граждан для поддержки западного производителя. Через них сбывается продукция, произведенная на азиатских заводах европейских компаний, предназначенная для стран периферии (для себя европейцы производят ее на своих «белых» заводах). Для этого нашим властям в 1990-е и надо было разрушить нашу собственную промышленность, которую они поспешили объявить «неэффективной», и размещение ТРЦ в зданиях ликвидированных советских предприятий – очень символичный факт…

Поэтому дело не только в жадности владельцев ТРК, разгильдяйстве хозяев магазинчиков и работников ЧОПа, как внушают нам политические руководители «из команды президента» (послушайте Мизулину). Дело в самой социальной функции этих ТРЦ. Это машины по выжиманию денег из населения, и они должны работать на полную мощь, ведь в том числе ради этого в 1991 году власть имущие произвели политико-экономический переворот. О какой пожарной безопасности может идти речь, если на кону исполнение функции дешевого рынка сбыта для метрополии? Попытаться воспрепятствовать этим денежным потокам, текущим с периферии на Запад, лишить даже части прибылей западные корпорации – это значит объявить настоящую, а не бутафорскую торговую войну Западу. Зачем это нужно нашему руководству, которое и живет тем, что обогащается на выкачке разного рода ресурсов – в том числе и финансовых – из России? К тому же, если навести порядок с торговлей в России, резко вырастут цены, граждане не смогут покупать заграничную продукцию и придется восстанавливать свои собственные швейные, текстильные, кондитерские и другие производства. В планы нашего руководства это никак не входит.

Существенно для власти и то, что страдают от таких трагедий, как пожары в ТРЦ, не они сами. Очевидно, все эти центры предназначены для бедных, минимум – для граждан с достатком чуть ниже среднего. Посмотрите в интернете, кто стал жертвой пожара в Кемерове: школьники из деревень, мелкие бизнесмены, учителя (погибшая «племянница губернатора» оказалась его дальней родственницей из обычной деревенской семьи, с которой губернатор не поддерживал никакой связи).

Россияне побогаче не водят своих жен и детей на фуд-корты ТРЦ – поесть дешевого картофеля фри, запивая это копеечной колой. Они их водят в дорогие, неприметные рестораны, где, можете быть уверены, с пожарной безопасностью все нормально. И одежду они покупают не в стеклянных коробках ТРЦ, а в элитных бутиках, куда простого учителя или крестьянина, скорее всего, даже и не пустят.

Те же, кто имеет месячный доход от 200 тысяч и выше (это граница, с которой начинается пресловутый средний класс), просто летают на выходные в Европу и закупаются там одеждой и техникой. Один знакомый бизнесмен с гордостью говорил мне, что ни он, ни его друзья давно уже в России не покупают ничего, кроме продуктов. Думаю, что и чиновники из администрации президента, да и чиновники рангом пониже – тоже участники таких заграничных шопинг-вояжей…

Возможно, поэтому чиновники в Кемерове и извинялись не перед народом, а перед президентом, а с простыми людьми – родственниками погибших в ТРЦ «Зимняя вишня» – разговаривали, подчеркивая дистанцию и воспринимая их как неприятных бузотеров и хамов.

5.

В начале мы говорили о том, что большинство злополучных ТРЦ построены в корпусах разоренных советских фабрик. Но ведь и вся наша страна – это бывшая огромная фабрика, где работали наши деды, отцы, мы сами; производили нужную стране продукцию, радовались общему созидательному труду, мечтали о лучшей жизни… Но реформаторы открыли двери новым хозяевам, людей поувольняли, станки и оборудование продали, а в здании нашей родной советской страны-фабрики устроили вертеп с магазинами, ресторанами, аттракционами, и мы с нашими детьми и внуками как завороженные ходим в этом искусственном дешевом «раю» и отдаем за ненужные нам вещи последние кровные – обогащая хозяев ТРЦ «Российская Федерация» и западных хозяев наших хозяев.

А кое-где уже валит дымок, и видны первые огоньки пламени. И не дай бог вспыхнет… А нас уговаривают, что все нормально, президент ТРЦ все уладит, главное – не поддаваться вражеским фейкам... Только все меньше в это верится и со все большим страхом мы глядим в будущее…