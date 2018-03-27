Американцы выстрелили в “Армату”: результат оказался плачевным для Запада

Российский танк "Армата", он же Т-14, был представлен Минобороны РФ относительно недавно, но новость о появлении супер-танка уже успел облететь весь мир. Все реагировали по-своему. Одни фыркали, другие восхищались и вставали в очередь на покупку для своей армии.

Западу, разумеется, скорее было интересно изучить танк со стороны технической, так как обёртка танка мало о чем говорит. Новинка из России действительно заставила Европу понервничать, ведь на их вооружении находились старенькие танки, едва способные стрелять - многие еще со времен СССР стоят в ангарах на вооружении.

Как поведет себя российский танк "Армата" при встрече с самой популярной американской противотанковой ракетой под названием TOW? Западные специалисты уже представили себе такой бой, сравнив характеристики американской ракеты и российской системы защиты.

Ракеты TOW действует примерно так: попадая в цель, детонирует прожигающая боевая часть, которая наносит фатальные повреждения потенциальной мишени. Скорость и масса - основные "помощники" обычных боевых снарядов для пробития брони техники, а вот ударные снаряды требует немного больше - чтобы достичь успеха, важно иметь мощную пушку и отдачу. В связи с этим теряется боевая мощность на расстояниях выше среднего.

Советская военная-промышленность при создании танков использовала броню, отличную от западной - наши танкостроители снабжали технику динамической защитой - взрывчатка детонировала при приближении снаряда к танку. Это был очень доступный и несложный метод борьбы с противотанковыми ракетами.

Броня, придуманная советскими учеными, буквально уничтожила всю карьеру TOW - они стали абсолютно бесполезными в своей первой вариации. Поэтому американцы усовершенствовали модель и стали снабжать установку двумя ракетами подряд - одна "отвлекала" динамическую ответку танка, а другая пробивала броню.

Но с "Арматой" дела несколько иначе. Танк способен "глушить" радиосвязь между ракетой и оператором, что позволит ее сделать неуправляемой и беззащитной. Вместе с этим активируется дымовая завеса, которая делает танк незаметным. Говорят простым языком - против "Арматы" у американцев ничего нет. Это еще с учетом того, что наше Минобороны 100% утаило несколько секретных способов перехвата ракет. Ведь полноценно "Армата" еще не представлена и многое находится под секретом.