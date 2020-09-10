«У «Арматы» большое будущее». Глава Уралвагонзавода — о развитии танкостроения России
В 2020 году Россия отмечает 100-летие отечественного танкостроения. 31 августа 1920 года первый танк российского производства поступил на вооружение Красной армии. Сегодня основу современных танковых частей и подразделений составляют различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90, также поступают в войска боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В скором времени будут совершенно новые машины — Т-14, созданные на базе тяжелой унифицированной боевой платформы «Армата».
В преддверии 100-летия танкпрома генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, в составе госкорпорации «Ростех») Александр Потапов в интервью ТАСС рассказал о том, каковы возможности современной танковой армады и какое будущее ожидает БМПТ и танк Т-14. УВЗ является крупнейшим поставщиком в рамках гособоронзаказа, выпускает для Сухопутных войск примерно столько же бронетехники и различных артиллерийских систем, сколько практически вся остальная оборонка. Сегодня перед концерном стоят различные задачи и открыты большие перспективы, в первую очередь связанные с реализацией проекта «Армата», который уже назвали новым словом в танкостроении.
— Александр Валерьевич, как бы вы охарактеризовали отечественное танкостроение по итогам столетия его развития? Можно ли говорить о том, что Россия в настоящее время продолжает укреплять свое положение в качестве одного из мировых центров танкостроения? И можно ли нашу страну назвать флагманом мирового танкостроения?
— Считаю, что в настоящее время отечественное танкостроение, пройдя за 100 лет своего существования через многочисленные испытания, находится на подъеме. Подтверждением этого являются основные боевые танки, которые в настоящее время наш концерн изготавливает серийно (Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и БМПТ), начинается серийное производство машин на платформе «Армата».
Более того, активно ведутся работы по таким новым направлениям, как робототехника. В 2019 году предварительные итоги этой деятельности были представлены министру обороны РФ Сергею Шойгу во время посещения Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.
Ну и кроме самих танков проверенные и надежные танковые шасси Т-72 и Т-90 используются для создания огромного количества разнообразных систем вооружений. Это и артиллерийские системы («Мста», «Коалиция»), и различные зенитные ракетные комплексы (с использованием узлов и агрегатов), и тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А). Широчайшая номенклатура инженерных машин БМР, ИМР, БРЭМ, различные мостоукладчики и другая техника.
— К 100-летию танкостроения концерн подошел с достаточно большим багажом новых разработок. Это и тяжелая унифицированная боевая платформа «Армата», и боевые модули самоходного артиллерийского орудия «Коалиция» и комплекса «Деривация-ПВО», которые в перспективе могут стать и роботизированными. Это и целое семейство «цветочной артиллерии» («Флокс», «Дрок», «Магнолия» и «Мальва») разработки ЦНИИ «Буревестник». И многие-многие другие ваши военные образцы.
— Разработанные ЦНИИ «Буревестник», которому в этом году исполнилось 50 лет, образцы самоходных орудий «Магнолия», «Флокс», «Дрок» и «Мальва» представляют собой новое поколение артиллерийско-минометного вооружения батальонного и бригадно-армейского звена Сухопутных войск. Их общими достоинствами являются высокая мобильность, повышенная точность стрельбы, автоматизация основных операций её подготовки, оснащенность унифицированной цифровой системой управления огнем, автономность применения в сочетании с интеграцией в единую систему управления тактического звена, защищенность экипажей и боезапаса и улучшенные условия обитаемости.
К слову, перспективное самоходное артиллерийское 152-мм орудие 2С43 «Мальва» на автомобильном шасси БАЗ (Брянский автомобильный завод), разрабатываемое в рамках ОКР «Набросок», впервые было представлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в закрытой экспозиции.
— Александр Валерьевич, какие образцы техники лично для вас наиболее интересны? К примеру, есть ли любимая модель танка?
— Наши танки очень красивы. Как это ни парадоксально звучит. Нас так ещё в институте учили: если образец, в данном случае танк, красивый, то, значит, он правильный с точки зрения конструкции и функционала. И подобного, честно говоря, в мире нет и, я думаю, не будет.
Каждый танк по-своему хорош. С детства, со школы осталась в памяти «тридцатьчетверка». Причем именно не модификация Т-34-85, а Т-34 с пушкой калибра 76 мм. Мне кажется, она более эстетичная чисто визуально. А с точки зрения своих боевых свойств — это уже Т-34-85. Ну и многие другие машины тоже заслуживают внимания. К примеру, очень красивый тяжелый танк — КВ. Он крайне функционален, и, прежде всего, в начале Великой Отечественной войны на него легла большая нагрузка, он действительно отработал достойно.
Из современных — я думаю, что самый такой стремительный и красивый — это танк Т-90М «Прорыв». Но помимо его внешней красоты у него очень хорошие технические и боевые свойства. Я думаю, что это в любом случае новое решение, которое заложили наши конструкторы при реализации и модернизации Т-90.
— Я думал, что вы назовете ещё и «Армату». Ведь сегодня это машина, о которой говорит весь мир, хотя она ещё не принята на вооружение. Когда увидим танк Т-14 в войсках на учениях, а может быть, даже и в «Танковом биатлоне»? Ведь, как известно, именно эти состязания сделали хорошую рекламу Т-72Б3.
— Прежде всего, танк Т-14 должен завершить весь объем испытаний, включая приемочные испытания, в ходе которых Минобороны всесторонне тестирует и апробирует технику. В ближайшее время партия машин будет поставлена в войска.
«Армата» имеет определенную историю создания. И я думаю, что рождается она непросто. Фактически она уже появилась на свет. И представляет большой интерес не только для российской армии, но и для инозаказчиков, которые уже начинают проверять нас на предмет возможности поставки или создания там уже лицензионного производства этой техники.
Но это танк ближайшего будущего. Вот если мы говорим про Т-72 — это современный танк, вышедший из вчерашнего и позавчерашнего дня, то сегодня «Армата» — это, наверное, такой ребенок, который переболел детскими болезнями, нашел все рецепты для лечения, залечился и уже крепко становится на ноги. По моему мнению, у него будет очень большое будущее, величину которого трудно, конечно, прогнозировать, но это не один десяток лет, а может быть, 50 лет и более. Такого другого танка в природе нет и в ближайшее время не появится точно.
Что касается «Танкового биатлона», тут ситуация следующая. Дело в том, что, во-первых, танк Т-14 «Армата» — боевая машина нового поколения, аналогов которой в мире просто не существует. У него есть особенности конструкции. Под этот танк нужно будет менять правила и соревновательные дисциплины. Во-вторых, это международные соревнования, и тут возникнет вопрос: на каких машинах будут соревноваться иностранные танкисты. Но в целом если брать некую показательную программу, то вполне возможно организовать её в рамках Армейских международных игр.
«Танковый биатлон» — безусловно, отличная идея руководства Министерства обороны РФ. Это зрелищная военная игра, которая показывает не только возможности техники, но и квалификацию танковых экипажей, это атмосфера праздника и спортивного соревнования. И как бы ни хороша была техника, побеждают люди — танкисты, и победа зависит от их мастерства и слаженности действий. Произведенные УВЗ танки используются экипажами разных стран, и, таким образом, мы создаем равные условия для команд. И тогда побеждает сильнейший.
УВЗ как производителю соревнования позволяют продемонстрировать свои машины в достаточно экстремальных условиях, максимально приближенных к боевым, иногда на запредельных нагрузках. Такая демонстрация вызывает дополнительный интерес и со стороны потенциальных иностранных заказчиков, которые оценивают технические и боевые возможности машин, наблюдая за ними в ходе соревнований.
Очень важно отметить то, что Минобороны, прежде всего, и промышленности в самые трудные времена постсоветского пространства не оставляли, как бы сложно ни было с точки зрения финансирования, идеи создания и разработки новой танковой техники. То есть мы (концерн УВЗ — прим. ТАСС) не останавливались, мы замедлялись, но постоянно занимались вопросами разработки новой техники и двигались вперед.
В этой связи «Армата» является логическим на сегодняшний день завершением той большой работы, которая началась в конце 1980-х годов. И сегодня свет увидел «Армату» в том виде, в котором есть, — это абсолютно новый танк. Это была принципиальная позиция Министерств обороны и промышленности. И я думаю, что существенную роль в этом сыграла и позиция нашего президента Владимира Путина, который поддержал новейшие разработки. А это действительно разработка, а не модернизация. Танк уже прошел серьезный путь, и впереди большое будущее.
— Проводились ли испытания по управлению танком и БМП на платформе «Армата» дистанционно? Какие результаты достигнуты?
— Специалисты УВЗ уже приступили к работам по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В рамках проводимых по заказу Минобороны НИОКР в беспилотном режиме тестировался и танк Т-14. На сегодняшний день это одно из самых перспективных направлений развития бронетехники. С появлением таких тяжелых сухопутных боевых машин-беспилотников изменится расстановка сил на поле боя. И это вопрос ближайшего будущего.
Предприятия концерна уже довольно давно ведут разработку машин, максимально приближенных к решению задач как при минимальном участии человека, так и вовсе в беспилотном варианте. Так, артсистема «Коалиция-СВ», уже поступающая в Вооруженные силы РФ, так же как и «Армата», оснащена необитаемым боевым отделением, а все процессы подготовки и производства выстрела автоматизированы, вписываются в концепцию беспилотных систем.
— Кстати, почему мы до сих на Т-72 «катаемся» и продолжаем его модернизировать? И как долго, по вашей оценке, его модификации будут оставаться в строю?
— Танк Т-72, несмотря на то, что находится в эксплуатации уже более 40 лет, по-прежнему обладает высоким модернизационным потенциалом, который позволяет поддерживать его тактико-технические характеристики (ТТХ) на высоком уровне. Модернизация существующих танков — это мировая практика, которая позволяет при минимальных затратах массово дорабатывать современные образцы. Американцы, немцы, французы, англичане на протяжении последних десятилетий занимаются, как правило, только модернизацией своих танков.
Наиболее современной модификацией Т-72, серийно производимой концерном в настоящее время в рамках гособоронзаказа, является танк Т-72Б3М. Он по своим ТТХ находится на уровне лучших зарубежных образцов, в чем-то даже превосходя их.
— Также хотелось бы спросить про поступающие на вооружение армии Т-80БВМ и Т-90М. Что они умеют в отличие от предыдущих версий? И как вы оцениваете потенциал этих машин по сравнению с зарубежными аналогами? Ведь на всех международных выставках вы рекламируете именно модель Т-90МС. Стала ли она настоящим прорывом на рынке вооружений?
— По сравнению с предыдущими модификациями в танке Т-80БВМ улучшены основные технические характеристики:
- повышение огневой мощи обеспечено установкой многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, оснащенный камерой отечественного производства, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой;
- повышение защищенности обеспечивается установкой современной встроенной динамической защиты комплекса «Реликт», быстродействующей системы противопожарного оборудования и приборного комплекса системы коллективной защиты;
- повышение мобильности обеспечивается применением ночного бинокулярного прибора наблюдения водителя и доработкой моноблоков с газотурбинным двигателем. Эта доработка значительно повысила топливную экономичность танка на стоянке, с обеспечением работы системы управления огнем;
- повышение командной управляемости обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции и программно-аппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи, коммутации и управления.
В настоящий момент танк Т-80БВМ по своим боевым и эксплуатационным характеристикам находится на уровне, а по некоторым показателям превосходит современные зарубежные аналоги.
В свою очередь, Т-90М по своим ТТХ сделал значительный шаг вперед по всем направлениям: защите, огневой мощи, системе управления огнем, динамическим характеристикам и командной управляемости. Благодаря комплексу взаимодействия машина получила возможность работать в рамках единой системы управления тактическим звеном.
Машина обладает высоким боевым потенциалом и по своим ТТХ по ряду параметров превосходит лучшие зарубежные аналоги. Это утверждение в равной степени относится и к экспортному варианту танка Т-90 — Т-90МС, который, как вы верно заметили, мы регулярно рекламируем на всех международных выставках вооружений. Был он и на форуме «Армия-2020».
— Как вообще участие в оружейных выставках помогает продавать танки?
— Участие в международных выставках является важным элементом по продвижению продукции военного назначения концерна на мировой рынок вооружений. В ходе мероприятий проводятся переговоры, презентации, технические консультации, в результате чего появляются заявки от иностранных заказчиков, которые реализуются в контракты.
В целом это комплексная и кропотливая работа, проводимая совместно с государственным посредником АО «Рособоронэкспорт» при непосредственной координации ФСВТС.
— Известно, что для любой военной техники лучшая реклама — это реальное боевое применение. Александр Валерьевич, какие образцы техники УВЗ прошли через Сирию? И какие доработки были сделаны по итогам эксплуатации?
— Как это ни парадоксально, мы создаем технику для того, чтобы не было войны, а не только для того, чтобы её применять в боевых действиях. Сирийский опыт, безусловно, у нас есть, очень хороший. Мы неоднократно и сами выезжали со специалистами, смотрели, как наша техника работает в боевых условиях, очень важно же ведь не только боевое применение, но и весь сегмент сервисного обслуживания — возможности содержания, технической готовности танков. Это целый комплекс задач, который решается в определенных условиях. Поэтому этот опыт, безусловно, для нас очень ценный.
Бронетехника УВЗ прошла практическую проверку в Сирии, подтвердив высокие боевые характеристики и надежность
Мы получили очень ценный материал, на основании которого в машинах реализуются дополнительные мероприятия и решения, позволяющие максимально эффективно использовать весь их потенциал. А высокая оценка, которую дают инозаказчики по результатам демопоказов и испытаний уже доработанных, с учетом реальной боевой эксплуатации и применения машин, подтверждает правильность принятых решений. Так, например, совсем недавно на наших полигонах состоялись успешные демопоказы гаубицы «Мста-С» в калибре 155 мм и тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».
Кстати, после определенных событий Минобороны приняло решение закупать боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». Это тоже для нас знаковое событие, потому что машина достаточно давно была принята на вооружение, и вот буквально недавно мы получили этот заказ и сейчас его исполняем.
С его появлением инозаказчики тоже увидели достаточно серьезные перспективы и возможности использования данной техники уже в своих интересах. У нас уже есть заказы на БМПТ по линии военно-технического сотрудничества. Данная техника хорошо себя зарекомендовала в ходе боевых действий в Сирии. На форуме «Армия-2020» образцы машин были представлены для презентации иностранным заказчикам.
— Какие планы по дальнейшей модернизации «Терминатора»?
— БМПТ — это новый тип боевых машин, которые в настоящее время с учетом опыта локальных военных конфликтов последних лет высоко востребованы. Машина очень перспективная, мы непрерывно работаем над её дальнейшим развитием, постоянно улучшая боевые характеристики, огневую мощь, командную управляемость, защищенность и прочие параметры.
Мы не стоим на месте, ведь стоять на месте просто невозможно. Только остановился — уже проиграл. Поэтому, когда мы говорим о создании новых образцов вооружений, которые сейчас поступают в российскую армию, мы уже изначально говорим о том, что ведем работы по модернизации и формируем этот потенциал.
Время стремительно. Появляются новые направления, появляются новые наработки буквально в части прикладной физики, в части фундаментальных научных исследований. Мы говорим о том, что сейчас рассматривается вопрос создания оружия на новых физических принципах, применение его в том или ином виде. Вооружение тоже нами прорабатывается. Мы говорим сегодня о том, что должно быть безлюдное отделение, мы говорим о робототехнике. Поэтому у каждого образца, который сегодня существует, есть возможность модернизации, и мы её реализуем и будем реализовывать в дальнейшем. Если говорить про БМПТ, то следующим этапом может быть установка такого боевого модуля на платформу «Армата» в калибре 57 мм. Это мы прорабатываем тоже. И в этом направлении мы будем продолжать наши разработки и исследования.
Единственное, что уже сильно приросло название «Терминатор». Все-таки хочется русского звучания. Пусть терминаторы будут в США, а у нас будет Илья Муромец, Владимир Мономах или кто-то еще
— Ряд решений советских/российских разработчиков активно копируется другими странами (в первую очередь, Китаем). Как вы относитесь к данной проблеме? Можно ли говорить о защите отечественной танковой техники от копирования?
— Да, такая проблема действительно существует. Так, в 1970–1980-х годах в странах Варшавского договора было локализовано несколько тысяч единиц бронетанковой техники, в основном это танки Т-72 (как в производстве, так и готовых изделий), соответственно, для её обслуживания требовались лицензии на производство комплектующих и ремонт. Эти страны имеют значительные запасы узлов и деталей бронетанковой техники, ведется производство готовых изделий и запасных частей к ним. В подавляющем большинстве случаев сроки действия лицензии истекли ещё 20–30 лет назад. Техника требует глубокой модернизации для приведения её к современному облику.
Ряд предприятий и организаций зарубежных стран предлагают модернизацию и ремонт танков Т-72, при этом данные «самоделкины» не обладают полным комплектом документации и опытом для совершенствования данной техники. Таким образом, есть факт нарушения лицензионных соглашений, несанкционированное использование интеллектуальной собственности.
Большинство стран готовы говорить о возобновлении правоотношений. Но, к сожалению, есть радикально настроенные государства, такие как Украина, с которыми в настоящее время в силу ряда причин такой диалог невозможен. Мы считаем такое положение дел неприемлемым. Концерном «Уралвагонзавод» совместно с Минобороны России и госкорпорацией «Ростех» постоянно ведется работа по защите наших прав на интеллектуальную собственность.
Что касается новой техники, то нами проводится работа с привлечением необходимых специалистов — разработчиков бронетанковой техники по совместному патентованию результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения. Предлагаем изменить формат контрактов, перейдя на полный жизненный цикл.
— Ведется ли модернизация устаревших, но все ещё боеспособных танков, таких как Т-55 и Т-62? И пользуются ли модернизированные варианты этих танков спросом на рынке? Ведь именно эти машины зачастую можно увидеть в различных вооруженных конфликтах некоторых стран мира.
— Компетенции и варианты модернизации танков Т-55 и Т-62 имеются, и они предлагаются иностранным заказчикам. Однако техника настолько устаревшая, что запасные части к ней в настоящее время не производятся. И тут встает вопрос экономической целесообразности данных проектов.
— На юбилейном параде Победы в Москве была продемонстрирована ещё одна, не побоюсь этого слова, уникальная разработка УВЗ — «Деривация-ПВО». С учетом того, что в последнее время возрастает роль боевых машин, которые способны бороться с беспилотниками и небольшими дронами, то именно на эту технику военные делают основной акцент на ближайшие годы. Когда мы увидим ее в войсках? И в свете недавних событий в Сирии проходили ли испытания «Деривации» против БЛА? С какими типами она способна бороться?
— «Деривация» создается как артиллерийский комплекс обороны от средств воздушного нападения в ближней зоне. Наличие современной оптико-электронной системы обнаружения и сопровождения целей позволяет комплексу эффективно поражать в этой зоне большинство малоразмерных воздушных объектов, включая беспилотники, крылатые ракеты, самолеты тактической авиации, вертолеты огневой поддержки и элементы систем высокоточного оружия.
Эта эффективность достигается возможностями не только самой боевой машины, которую можно было увидеть на параде, но и новых снарядов с электронным дистанционным взрывателем и готовыми поражающими элементами. Новые боеприпасы в настоящее время проходят испытания.
Предварительные испытания боевой машины завершены, в том числе подтверждена возможность борьбы с беспилотниками различного типа — от малоразмерных до тяжелых ударных. Сейчас идет изготовление опытно-промышленной партии. Первые поставки нового зенитного комплекса в войска запланированы в 2022 году.
— Прошло 100 лет от немного доделанной копии танка Renault FT-17 («Русский «Рено») до сложившейся школы, которую уважают во всем мире. А каким видите вы танкпром через полвека? Какой потенциал развития у концерна? Является ли УВЗ и его танкостроительная школа живым организмом, способным создавать, производить, модернизировать и предлагать новые решения?
— История российского танкпрома — это летопись ярких побед научно-технической мысли, образец любви к Родине всех поколений танкостроителей — ученых, инженеров и рабочих. Начав с нуля в 1920 году, уже во второй половине 1930-х годов советская танковая промышленность стала крупнейшим в мире производителем бронетанковой техники.
ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ТАНКОСТРОЕНИЯ31 августа 1920 года на заводе «Красное Сормово» был собран первый танк под наименованием «Борец За Свободу Тов. Ленин». Всего в 1920–1921 годы была выпущена партия из 15 танков «Русский «Рено». За основу был взят захваченный у французских интервентов танк «Рено FT-17», самый лучший танк периода Первой мировой войны.В результате трехлетней программы, принятой в 1926 году, были созданы танки Т-18 (МС-1) и Т-12. Всего в 1927–1931 годы на заводах «Большевик» в Ленинграде и Мотовилихинском машиностроительном (бывший Пермский артиллерийский) было выпущено 959 танков Т-18. Маневренный танк Т-12 было решено производить на Харьковском паровозостроительном заводе. Всего сделали 25 машин. В 1920-е годы в СССР сформировались три основных центра танкостроения в Ленинграде, Харькове и Москве, которые в дальнейшем определяли все тенденции его развития.Важным рубежом в производстве танков стал 1932 год, который прошел под знаком «Большой танковой программы». Советский Союз с нулевого уровня стал крупнейшим в мире производителем танков. В 1938-м отечественные заводы выпустили 2386 танков, в 1939-м — 3105, в 1940-м — 2794. Для сравнения: в Германии с 1938 по 1940 год выпустили 804, 743 танка и 1743 танка и САУ соответственно.Основу танкового парка в это время составляли легкие танки Т-26 и БТ, выпускавшиеся на заводах №174 в Ленинграде и №183 в Харькове соответственно. С 1932 по 1940 год было произведено 10 939 танков Т-26 и 8259 танков типа БТ. В конце 1930-х были сконструированы и с 1940-го началось производство среднего танка Т-34 и тяжелого КВ. Эти машины получили заслуженную славу в годы Великой Отечественной войны. Эпохальным событием в истории советского танкостроения стало создание среднего танка Т-34 и первого в мире танкового дизеля.11 сентября 1941 года указом Президиума Верховного Совета СССР был создан Наркомат танковой промышленности (НКТП). Одновременно вышло Постановление ГКО об эвакуации ряда крупнейших заводов танкпрома из Ленинграда, Московского промышленного района, Харькова и Мариуполя в Поволжье, на Урал и в Сибирь. Уже к марту 1942-го все основные заводы НКТП превзошли довоенный уровень производства. Была успешно решена задача перехода танковой промышленности на технологии массового производства танков. На ряде заводов была организована конвейерная сборка.В конце 1943 года в отрасли работало более 330 тыс. человек. С первых дней войны все предприятия оборонной промышленности перешли на круглосуточный график работы почти без выходных и отпусков. Зачастую люди переходили на казарменное положение и не покидали рабочего места, пока не было выполнено трудовое задание.Главным результатом танкостроения в годы войны было то, что армия со второй половины 1941 года по май 1945-го получила 95 252 танков и САУ. Советский танкпром одержал сокрушительную победу над мощнейшей промышленностью Германии и покоренной Центральной Европы, выпустившей в годы войны 21 625 танков и САУ. Более половины из них составляли танки Т-34, ставшие легендой и лучшим танком Второй мировой войны.После окончания войны реорганизация танковой промышленности привела к созданию Министерства транспортного машиностроения. Перед страной стояли задачи по восстановлению экономики. И в этом заводы танкпрома сыграли важную роль, в кратчайшие сроки выйдя на довоенный выпуск, либо освоив новые виды гражданской продукции. Часто его специалисты стояли у истоков создания новых отраслей промышленности, например ракетостроения.При этом танки по-прежнему рассматривались как главная ударная сила Сухопутных войск, и отечественное танкостроение продолжило удерживать передовые позиции в мире. Первое послевоенное поколение составили тяжелые танки ИС-4 и Т-10, средние Т-54, Т-55 и Т-62 и легкий плавающий ПТ-76. Были разработаны высокоманевренные артиллерийские установки и войсковые средства ПВО со ствольным и ракетным вооружением. Появилось семейство артиллерийских тягачей, бронированные и небронированные транспортеры различного назначения, мостоукладчики, разведывательно-дозорные машины, а также боевые машины для Воздушно-десантных войск.В 1960–1980 годы в стране производилась чрезвычайно широкая номенклатура военно-гусеничных изделий. В середине 1960-х были поставлены на серийное производство боевые машины пехоты и десанта. В 1970-х в системе вооружения Сухопутных войск получила широкое развитие самоходная артиллерия, появились небронированные двухзвенные плавающие и неплавающие транспортеры особо высокой проходимости.Развитие танкостроения пошло по пути совершенствования средних танков. Принятые на вооружение танки стали именоваться «основными», и их относили уже ко второму послевоенному поколению танков. В 1970-е годы на вооружении Советской армии состояли три типа основных танков трех заводов: Т-64А, Т-72 и Т-80Б с газотурбинным двигателем. В 1966–1976 годах предприятия танкпрома выпустили 30,5 тыс. боевых машин, в 1977–1986 годах — 24,4 тыс. танков.Во второй половине 1980-х основной упор был сделан на глубокую модернизацию Т-72 и Т-80, а работа по модернизации Т-72 привела к созданию нового основного танка Т-90.Танкпром выпускал и машины для народного хозяйства. Криогенное производство УВЗ в 1960-е годы создало систему хранения, переохлаждения и заправки жидкого кислорода, который обеспечил запуски всех космических станций. В 1990-е годы прекратились как поставки бронемашин на экспорт, так и лицензионное производство за рубежом. Резко упал спрос и на гражданскую продукцию. В условиях конверсии КБ и заводы танкпрома, сумели спроектировать и поставить в производство новые образцы машин мирного назначения. На рубеже XX-–XXI веков танкостроение начало выходить из кризиса благодаря подписанию в 2001 году контракта о поставке в Индию танков Т-90С.Для консолидации отечественного танкостроения указом президента РФ Владимира Путина в 2007 году была создана ОАО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».
Танкостроительной отрасли в России исполняется 100 лет. В ней трудились и трудятся сотни тысяч человек, задействованных в разработке, производстве и испытаниях бронетехники. Учитывая славную историю танкпрома и те возможности, которые открываются в перспективе, совершенно точно праздник танкостроителя должен быть.
Первый танк был построен 31 августа 1920 года на заводе в Нижнем Новгороде, а корпорация УВЗ, объединившая основных танкостроителей России, была создана решением президента от 27 августа 2007 года. И я думаю, что было бы глубоко символично, если бы было поддержано наше предложение сделать праздник в одну из этих дат.
Танковая промышленность всегда успешно решала поставленные перед ней задачи. Были ли это программы по созданию и серийному производству инновационных образцов военной техники или машин гражданского назначения. И именно благодаря труду многих поколений работников отрасли Россия уже несколько десятилетий находится в авангарде мирового танкостроения.
Танковая составляющая на современном театре военных действий необходима, и у нее, безусловно, есть будущее. Ведь что такое обычные вооружения? Это те, которыми обычно воюют. Конечно, вопросы ядерного сдерживания стоят, но, как говорится, пока нога солдата на вражескую территорию не ступит, победы не будет.
Поэтому мы видим очень хорошую перспективу развития Сухопутных войск. Вот буквально недавно видел очень серьезное и развернутое интервью командующего Сухопутными войсками. И фактически под всеми его словами готов подписаться. Это говорит о том, что мы вместе понимаем, что роль Сухопутных войск и в ближайшее время, и в дальнейшие десятилетия будет сохраняться. Конечно, будем идти по наработке новых видов огневой мощи. Говорим уже про новые физические принципы и о робототехнике.
И танковая составляющая должна тоже восприниматься не только вопросами, связанными с решением боевых задач. На наших шасси поставлено и построено достаточно большое количество инженерных машин, что позволяет правильно эксплуатировать технику. Это унификация, это возможность быстрого ремонта, восстановления, замены. Вот эту работу мы тоже ведем, у нас есть целое конструкторское бюро, которое работает по инженерным машинам, в основе которых опять же есть шасси танков Т-72 и Т-90. Я думаю, что платформа «Армата» будет универсальной в том числе и для решения задач в интересах других родов войск.
— Александр Валерьевич, какими вы видите танки в будущем?
— Это будут безэкипажные боевые машины с высокими показателями мобильности и огневой мощи. Их массогабаритные показатели определит тип вооружения. Если появится возможность установки оружия на иных физических принципах, то машины будут легче и компактнее классического танка с пороховой пушкой.
— Мечтали ли вы когда-нибудь о том, что будете танки строить?
— Моей курсовой работой в МВТУ им. Баумана была разработка системы прицеливания противотанкового комплекса. То есть я как бы с другой стороны смотрел на танки (улыбается). Жизнь, конечно, многообразна и циклична.
Беседовал Роман Азанов.
Источник: https://nstarikov.ru/u-armaty-bolshoe-budushhee-glava-uralvagonzavoda-o-razvitii-tankostroenija-rossii-119108