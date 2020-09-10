В 2020 году Россия отмечает 100-летие отечественного танкостроения. 31 августа 1920 года первый танк российского производства поступил на вооружение Красной армии. Сегодня основу современных танковых частей и подразделений составляют различные модификации танков Т-72, Т-80 и Т-90, также поступают в войска боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор». В скором времени будут совершенно новые машины — Т-14, созданные на базе тяжелой унифицированной боевой платформы «Армата».

В преддверии 100-летия танкпрома генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» (УВЗ, в составе госкорпорации «Ростех») Александр Потапов в интервью ТАСС рассказал о том, каковы возможности современной танковой армады и какое будущее ожидает БМПТ и танк Т-14. УВЗ является крупнейшим поставщиком в рамках гособоронзаказа, выпускает для Сухопутных войск примерно столько же бронетехники и различных артиллерийских систем, сколько практически вся остальная оборонка. Сегодня перед концерном стоят различные задачи и открыты большие перспективы, в первую очередь связанные с реализацией проекта «Армата», который уже назвали новым словом в танкостроении.

— Александр Валерьевич, как бы вы охарактеризовали отечественное танкостроение по итогам столетия его развития? Можно ли говорить о том, что Россия в настоящее время продолжает укреплять свое положение в качестве одного из мировых центров танкостроения? И можно ли нашу страну назвать флагманом мирового танкостроения?

— Считаю, что в настоящее время отечественное танкостроение, пройдя за 100 лет своего существования через многочисленные испытания, находится на подъеме. Подтверждением этого являются основные боевые танки, которые в настоящее время наш концерн изготавливает серийно (Т-72Б3М, Т-80БВМ, Т-90М и БМПТ), начинается серийное производство машин на платформе «Армата».

Ну и кроме самих танков проверенные и надежные танковые шасси Т-72 и Т-90 используются для создания огромного количества разнообразных систем вооружений. Это и артиллерийские системы («Мста», «Коалиция»), и различные зенитные ракетные комплексы (с использованием узлов и агрегатов), и тяжелые огнеметные системы (ТОС-1А). Широчайшая номенклатура инженерных машин БМР, ИМР, БРЭМ, различные мостоукладчики и другая техника.

Более того, активно ведутся работы по таким новым направлениям, как робототехника. В 2019 году предварительные итоги этой деятельности были представлены министру обороны РФ Сергею Шойгу во время посещения Уралвагонзавода в Нижнем Тагиле.

На фоне ведущих в общем танкостроении стран УВЗ выглядит более чем убедительно, развиваясь опережающими темпами. Сегодня уверенно можно сказать, Россия — лидер мирового танкостроения

— К 100-летию танкостроения концерн подошел с достаточно большим багажом новых разработок. Это и тяжелая унифицированная боевая платформа «Армата», и боевые модули самоходного артиллерийского орудия «Коалиция» и комплекса «Деривация-ПВО», которые в перспективе могут стать и роботизированными. Это и целое семейство «цветочной артиллерии» («Флокс», «Дрок», «Магнолия» и «Мальва») разработки ЦНИИ «Буревестник». И многие-многие другие ваши военные образцы.

— ​Разработанные ЦНИИ «Буревестник», которому в этом году исполнилось 50 лет, образцы самоходных орудий «Магнолия», «Флокс», «Дрок» и «Мальва» представляют собой новое поколение артиллерийско-минометного вооружения батальонного и бригадно-армейского звена Сухопутных войск. Их общими достоинствами являются высокая мобильность, повышенная точность стрельбы, автоматизация основных операций её подготовки, оснащенность унифицированной цифровой системой управления огнем, автономность применения в сочетании с интеграцией в единую систему управления тактического звена, защищенность экипажей и боезапаса и улучшенные условия обитаемости.

К слову, перспективное самоходное артиллерийское 152-мм орудие 2С43 «Мальва» на автомобильном шасси БАЗ (Брянский автомобильный завод), разрабатываемое в рамках ОКР «Набросок», впервые было представлено на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» в закрытой экспозиции.

— Александр Валерьевич, какие образцы техники лично для вас наиболее интересны? К примеру, есть ли любимая модель танка?

— Наши танки очень красивы. Как это ни парадоксально звучит. Нас так ещё в институте учили: если образец, в данном случае танк, красивый, то, значит, он правильный с точки зрения конструкции и функционала. И подобного, честно говоря, в мире нет и, я думаю, не будет.

Каждый танк по-своему хорош. С детства, со школы осталась в памяти «тридцатьчетверка». Причем именно не модификация Т-34-85, а Т-34 с пушкой калибра 76 мм. Мне кажется, она более эстетичная чисто визуально. А с точки зрения своих боевых свойств — это уже Т-34-85. Ну и многие другие машины тоже заслуживают внимания. К примеру, очень красивый тяжелый танк — КВ. Он крайне функционален, и, прежде всего, в начале Великой Отечественной войны на него легла большая нагрузка, он действительно отработал достойно.

Из современных — я думаю, что самый такой стремительный и красивый — это танк Т-90М «Прорыв». Но помимо его внешней красоты у него очень хорошие технические и боевые свойства. Я думаю, что это в любом случае новое решение, которое заложили наши конструкторы при реализации и модернизации Т-90.

Танк Т-90М, © Михаил Джапаридзе/ТАСС

— Я думал, что вы назовете ещё и «Армату». Ведь сегодня это машина, о которой говорит весь мир, хотя она ещё не принята на вооружение. Когда увидим танк Т-14 в войсках на учениях, а может быть, даже и в «Танковом биатлоне»? Ведь, как известно, именно эти состязания сделали хорошую рекламу Т-72Б3.

— Прежде всего, танк Т-14 должен завершить весь объем испытаний, включая приемочные испытания, в ходе которых Минобороны всесторонне тестирует и апробирует технику. В ближайшее время партия машин будет поставлена в войска.

«Армата» имеет определенную историю создания. И я думаю, что рождается она непросто. Фактически она уже появилась на свет. И представляет большой интерес не только для российской армии, но и для инозаказчиков, которые уже начинают проверять нас на предмет возможности поставки или создания там уже лицензионного производства этой техники.

Но это танк ближайшего будущего. Вот если мы говорим про Т-72 — это современный танк, вышедший из вчерашнего и позавчерашнего дня, то сегодня «Армата» — это, наверное, такой ребенок, который переболел детскими болезнями, нашел все рецепты для лечения, залечился и уже крепко становится на ноги. По моему мнению, у него будет очень большое будущее, величину которого трудно, конечно, прогнозировать, но это не один десяток лет, а может быть, 50 лет и более. Такого другого танка в природе нет и в ближайшее время не появится точно.

Танк Т-72Б3, © Сергей Бобылев/ТАСС

Что касается «Танкового биатлона», тут ситуация следующая. Дело в том, что, во-первых, танк Т-14 «Армата» — боевая машина нового поколения, аналогов которой в мире просто не существует. У него есть особенности конструкции. Под этот танк нужно будет менять правила и соревновательные дисциплины. Во-вторых, это международные соревнования, и тут возникнет вопрос: на каких машинах будут соревноваться иностранные танкисты. Но в целом если брать некую показательную программу, то вполне возможно организовать её в рамках Армейских международных игр.

«Танковый биатлон» — безусловно, отличная идея руководства Министерства обороны РФ. Это зрелищная военная игра, которая показывает не только возможности техники, но и квалификацию танковых экипажей, это атмосфера праздника и спортивного соревнования. И как бы ни хороша была техника, побеждают люди — танкисты, и победа зависит от их мастерства и слаженности действий. Произведенные УВЗ танки используются экипажами разных стран, и, таким образом, мы создаем равные условия для команд. И тогда побеждает сильнейший.

УВЗ как производителю соревнования позволяют продемонстрировать свои машины в достаточно экстремальных условиях, максимально приближенных к боевым, иногда на запредельных нагрузках. Такая демонстрация вызывает дополнительный интерес и со стороны потенциальных иностранных заказчиков, которые оценивают технические и боевые возможности машин, наблюдая за ними в ходе соревнований.

Очень важно отметить то, что Минобороны, прежде всего, и промышленности в самые трудные времена постсоветского пространства не оставляли, как бы сложно ни было с точки зрения финансирования, идеи создания и разработки новой танковой техники. То есть мы (концерн УВЗ — прим. ТАСС) не останавливались, мы замедлялись, но постоянно занимались вопросами разработки новой техники и двигались вперед.

В этой связи «Армата» является логическим на сегодняшний день завершением той большой работы, которая началась в конце 1980-х годов. И сегодня свет увидел «Армату» в том виде, в котором есть, — это абсолютно новый танк. Это была принципиальная позиция Министерств обороны и промышленности. И я думаю, что существенную роль в этом сыграла и позиция нашего президента Владимира Путина, который поддержал новейшие разработки. А это действительно разработка, а не модернизация. Танк уже прошел серьезный путь, и впереди большое будущее.

Боевой танк Т-14 «Армата», © Антон Новодережкин/ТАСС

— Проводились ли испытания по управлению танком и БМП на платформе «Армата» дистанционно? Какие результаты достигнуты?

— Специалисты УВЗ уже приступили к работам по созданию роботизированных боевых машин переднего края. В рамках проводимых по заказу Минобороны НИОКР в беспилотном режиме тестировался и танк Т-14. На сегодняшний день это одно из самых перспективных направлений развития бронетехники. С появлением таких тяжелых сухопутных боевых машин-беспилотников изменится расстановка сил на поле боя. И это вопрос ближайшего будущего.

Предприятия концерна уже довольно давно ведут разработку машин, максимально приближенных к решению задач как при минимальном участии человека, так и вовсе в беспилотном варианте. Так, артсистема «Коалиция-СВ», уже поступающая в Вооруженные силы РФ, так же как и «Армата», оснащена необитаемым боевым отделением, а все процессы подготовки и производства выстрела автоматизированы, вписываются в концепцию беспилотных систем.

— Кстати, почему мы до сих на Т-72 «катаемся» и продолжаем его модернизировать? И как долго, по вашей оценке, его модификации будут оставаться в строю?

— Танк Т-72, несмотря на то, что находится в эксплуатации уже более 40 лет, по-прежнему обладает высоким модернизационным потенциалом, который позволяет поддерживать его тактико-технические характеристики (ТТХ) на высоком уровне. Модернизация существующих танков — это мировая практика, которая позволяет при минимальных затратах массово дорабатывать современные образцы. Американцы, немцы, французы, англичане на протяжении последних десятилетий занимаются, как правило, только модернизацией своих танков.

Наиболее современной модификацией Т-72, серийно производимой концерном в настоящее время в рамках гособоронзаказа, является танк Т-72Б3М. Он по своим ТТХ находится на уровне лучших зарубежных образцов, в чем-то даже превосходя их.

— Также хотелось бы спросить про поступающие на вооружение армии Т-80БВМ и Т-90М. Что они умеют в отличие от предыдущих версий? И как вы оцениваете потенциал этих машин по сравнению с зарубежными аналогами? Ведь на всех международных выставках вы рекламируете именно модель Т-90МС. Стала ли она настоящим прорывом на рынке вооружений?

— По сравнению с предыдущими модификациями в танке Т-80БВМ улучшены основные технические характеристики:

повышение огневой мощи обеспечено установкой многоканального прицела наводчика «Сосна-У», включающего в себя визирный, тепловизионный, оснащенный камерой отечественного производства, дальномерный каналы, а также канал управления ракетой;

повышение защищенности обеспечивается установкой современной встроенной динамической защиты комплекса «Реликт», быстродействующей системы противопожарного оборудования и приборного комплекса системы коллективной защиты;

повышение мобильности обеспечивается применением ночного бинокулярного прибора наблюдения водителя и доработкой моноблоков с газотурбинным двигателем. Эта доработка значительно повысила топливную экономичность танка на стоянке, с обеспечением работы системы управления огнем;

повышение командной управляемости обеспечивается установкой ультракоротковолновой радиостанции и программно-аппаратного комплекса аппаратуры внутренней связи, коммутации и управления.

Танк Т-80БВМ, © Роман Азанов/ТАСС

В настоящий момент танк Т-80БВМ по своим боевым и эксплуатационным характеристикам находится на уровне, а по некоторым показателям превосходит современные зарубежные аналоги.

В свою очередь, Т-90М по своим ТТХ сделал значительный шаг вперед по всем направлениям: защите, огневой мощи, системе управления огнем, динамическим характеристикам и командной управляемости. Благодаря комплексу взаимодействия машина получила возможность работать в рамках единой системы управления тактическим звеном.

Машина обладает высоким боевым потенциалом и по своим ТТХ по ряду параметров превосходит лучшие зарубежные аналоги. Это утверждение в равной степени относится и к экспортному варианту танка Т-90 — Т-90МС, который, как вы верно заметили, мы регулярно рекламируем на всех международных выставках вооружений. Был он и на форуме «Армия-2020».

— Как вообще участие в оружейных выставках помогает продавать танки?

— Участие в международных выставках является важным элементом по продвижению продукции военного назначения концерна на мировой рынок вооружений. В ходе мероприятий проводятся переговоры, презентации, технические консультации, в результате чего появляются заявки от иностранных заказчиков, которые реализуются в контракты.

Глава Уралвагонзавода Александр Потапов (слева) на Международном военно-техническом форуме «Армия-2020», © Пресс-служба «Уралвагонзавода»

В целом это комплексная и кропотливая работа, проводимая совместно с государственным посредником АО «Рособоронэкспорт» при непосредственной координации ФСВТС. — Известно, что для любой военной техники лучшая реклама — это реальное боевое применение. Александр Валерьевич, какие образцы техники УВЗ прошли через Сирию? И какие доработки были сделаны по итогам эксплуатации? — Как это ни парадоксально, мы создаем технику для того, чтобы не было войны, а не только для того, чтобы её применять в боевых действиях. Сирийский опыт, безусловно, у нас есть, очень хороший. Мы неоднократно и сами выезжали со специалистами, смотрели, как наша техника работает в боевых условиях, очень важно же ведь не только боевое применение, но и весь сегмент сервисного обслуживания — возможности содержания, технической готовности танков. Это целый комплекс задач, который решается в определенных условиях. Поэтому этот опыт, безусловно, для нас очень ценный.

Бронетехника УВЗ прошла практическую проверку в Сирии, подтвердив высокие боевые характеристики и надежность