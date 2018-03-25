Военная приемка. Звериная дивизия. Часть 2.

«Военная приемка» продолжает рассказ о знаменитой «звериной» дивизии Северного флота. Ее прозвали так из-за названий подводных лодок, которые в нее входят. «Тигр», «Пантера», «Гепард», «Леопард», «Волк» и «Вепрь». Все это подводные крейсеры третьего поколения проекта 971, созданные специально для охоты на вражеские субмарины, корабли, и для ударов по целям на берегу. В этот раз в программе расскажут о том, как вооружены эти подводные охотники, как и на кого охотятся они в Мировом океане. Который, оказывается, намного более тесным, чем учат на уроках географии.





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Источник: www.youtube.com