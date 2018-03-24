Преимущества целостного человека

Концептуал СМИ Какие улучшения происходят при занятиях целостным движением

– определение целостного движения– применение целостного движения в единоборстве– спасение жизни– развитие способностей– уклонение от неприятностей– влияние целостного движения на психику– изменение режимов работы мозга– восстановление здоровья– чистка и выздоровление человечества

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