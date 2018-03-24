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Преимущества целостного человека

16:45. 24 марта 2018 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Какие улучшения происходят при занятиях целостным движением


Содержание:

0:00:00 – определение целостного движения

0:00:21 – применение целостного движения в единоборстве

0:01:26 – спасение жизни

0:01:48 – развитие способностей

0:04:44 – уклонение от неприятностей

0:05:25 – влияние целостного движения на психику

0:08:21 – изменение режимов работы мозга

0:16:30 – восстановление здоровья

0:17:11 – чистка и выздоровление человечества

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Познавательное ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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