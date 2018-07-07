Подробно о целостном движении. Евгений Беляков
Система целостного движения для оздоровления тела и сознания
Содержание:
0:01:36 – кто такой Евгений Беляков
0:03:56 – как складывалась система целостного движения
0:07:38 – почему не работает каратэ?
0:13:27 – другое восприятие реальности
0:20:13 – как получить древние знания
0:26:01 - кто сделал Белояр?
0:27:52 – почему называется Жива?
0:30:46 – кинематика целостного движения
0:34:49 – влияние целостного движения на здоровье
0:38:29 – как возникают спазмы и зажимы в теле
0:51:02 – как ломается целостность человека
0:57:06 – виртуальная реальность жизни
1:02:43 – как пользоваться абстрактным мышлением
1:05:21 – настройка тела как инструмента познания
1:11:18 – преимущества целостного человека
1:17:24 – морок жизни
1:18:47 – энергетическая балансировка трех центров силы
1:23:35 – секрет счастья целостности
1:30:44 – правильная биомеханика как основа
1:32:45 – возвращение в оптимальность
1:35:02 - опасность наставника
1:43:02 – наместник бога или жертва обстоятельств
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