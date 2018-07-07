Подробно о целостном движении. Евгений Беляков

Концептуал СМИ Система целостного движения для оздоровления тела и сознания

Содержание:



0:01:36 – кто такой Евгений Беляков

0:03:56 – как складывалась система целостного движения

0:07:38 – почему не работает каратэ?

0:13:27 – другое восприятие реальности

0:20:13 – как получить древние знания

0:26:01 - кто сделал Белояр?

0:27:52 – почему называется Жива?

0:30:46 – кинематика целостного движения

0:34:49 – влияние целостного движения на здоровье

0:38:29 – как возникают спазмы и зажимы в теле

0:51:02 – как ломается целостность человека

0:57:06 – виртуальная реальность жизни

1:02:43 – как пользоваться абстрактным мышлением

1:05:21 – настройка тела как инструмента познания

1:11:18 – преимущества целостного человека

1:17:24 – морок жизни

1:18:47 – энергетическая балансировка трех центров силы

1:23:35 – секрет счастья целостности

1:30:44 – правильная биомеханика как основа

1:32:45 – возвращение в оптимальность

1:35:02 - опасность наставника

1:43:02 – наместник бога или жертва обстоятельств

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