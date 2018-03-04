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Преимущества целостного человека (Познавательное ТВ, Евгений Беляков)

15:44. 4 марта 2018 Просмотров - 180 Нет комментариев Опубликовал:

Евгений Беляков: Преимущества целостного человека. Какие улучшения происходят при занятиях целостным движением.
Сборник Евгения Белякова о целостном движении: https://www.youtube.com/playlist?list…
Содержание:
0:00:00 – определение целостного движения
0:00:21 – применение целостного движения в единоборстве
0:01:26 – спасение жизни
0:01:48 – развитие способностей
0:04:44 – уклонение от неприятностей
0:05:25 – влияние целостного движения на психику
0:08:21 – изменение режимов работы мозга
0:16:30 – восстановление здоровья
0:17:11 – чистка и выздоровление человечества
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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