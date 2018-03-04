Преимущества целостного человека (Познавательное ТВ, Евгений Беляков)
Евгений Беляков: Преимущества целостного человека. Какие улучшения происходят при занятиях целостным движением.
Сборник Евгения Белякова о целостном движении: https://www.youtube.com/playlist?list…
Содержание:
0:00:00 – определение целостного движения
0:00:21 – применение целостного движения в единоборстве
0:01:26 – спасение жизни
0:01:48 – развитие способностей
0:04:44 – уклонение от неприятностей
0:05:25 – влияние целостного движения на психику
0:08:21 – изменение режимов работы мозга
0:16:30 – восстановление здоровья
0:17:11 – чистка и выздоровление человечества
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Источник: www.youtube.com