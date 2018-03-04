Преимущества целостного человека (Познавательное ТВ, Евгений Беляков)

Евгений Беляков: Преимущества целостного человека. Какие улучшения происходят при занятиях целостным движением.

Сборник Евгения Белякова о целостном движении: https://www.youtube.com/playlist?list…

Содержание:

0:00:00 – определение целостного движения

0:00:21 – применение целостного движения в единоборстве

0:01:26 – спасение жизни

0:01:48 – развитие способностей

0:04:44 – уклонение от неприятностей

0:05:25 – влияние целостного движения на психику

0:08:21 – изменение режимов работы мозга

0:16:30 – восстановление здоровья

0:17:11 – чистка и выздоровление человечества

Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…



Источник: www.youtube.com