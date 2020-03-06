О смысле структур

Слово структура обладает двумя значениями – это структура системы и это система, имеющая структуру. Второе значение по сути аналог системы, и поэтому лишнее; трудно представить бесструктурную систему.

Структурность – это свойство систем; структурность предполагает наличие в системе отдельных элементов, которые каким-либо образом упорядочены через взаимодействие. Упорядоченность системы есть её структурность.

Первоэлементы выделяются из среды или из хаоса достаточно произвольно, под решение задачи, и далее под поиск смысла.

Лоренц: Неотъемлемым элементом поддержки и сохранения структур является плата в виде «отвердевания», другими словами, так или иначе жертвуется какая-то часть свободы. Наш скелет представляет собой именно пример такого «отвердевания». Червяк может изгибаться как угодно, в том время как люди могут изгибать конечности только там, где предусмотрены соответствующие соединения. Но человек может стоять прямо, а червяк – нет.

В основу этого материала положена одна идея из Нобелевской речи Лоренца: «Червяк может изгибаться как угодно, но в отличие от человека не может стоять» . Это моя попытка развить идею, и через это объяснить некоторые не совсем очевидные базовые понятия.



Структурность системы означает наличие подсистем, которые могут быть выделены.

Иерархия – это форма структурности, в которой выделены главные и дополнительные элементы. Иерархия не может быть не структурной.

Процесс усложнения предполагает иерархию в самом себе, где уровни иерархии менее сложное и более сложное.



Например, человек может жить без руки или ноги. Рука или нога не могут жить без человека. Иерархия имеет смысл только в пределах жизни как смысла. Если смысла жизни нет, то нет и иерархии.

Сложность есть свойство систем, имеющих смысл. Если система не имеет смысла, то ее сложность не имеет смысла тоже. Сложность всегда относительна. Она может быть относительна другой системы или этой же системы в ином времени. Бессмысленная сложность есть не сложность, а бессмысленность, поскольку сложность никуда не прилагается, тем самым умножаясь на ноль.

Становиться сложнее – это приобретать новые полезные качества, при сохранении смысла, не утрачивая полезных старых.



Сложные при прочих равных условиях побеждают простых. Для того, чтобы побеждать, и нужен рост сложности. Победа – это смысл, как и поддержание жизни.

Существуют упрощение и усложнение. Упрощение это деградация и дегенерация. Рассматривать нужно на достаточном периоде времени, чтобы понять полезную функцию, к которой они относятся.

Пример. Рекомбинационный механизм приобретений всегда требует определенную плату в виде некоторой деградации, поскольку новое делается из чего-то старого. Утрата предками человека хвоста является безусловной деградацией, но эта деградация не должна рассматриваться отдельно, поскольку общий результат – это появление человека, а не потеря хвоста. Человек без хвоста более сложен и структурирован, чем обезьяна с хвостом.

Новые функции требуют новых структур для реализации.

Сложность возрастает через структурированность и вызывает повышение структурированности.



Более сложное – это синоним более структурированного. Сложность в виде полезных качеств не может быть не упорядоченной, потому что если есть много полезных качеств, они образуют структуру этих качеств.

Структуры возникают и усложняются, вплоть до перехода количественных изменений в качественные.

Специализация и универсализация – это наборы структурных изменений, всегда рекомбинационных. Специализация без универсализации есть упрощение, или деградация и дегенерация. В условиях изменяющейся среды специализация дает только временный успех. Иногда на упрощение приходится идти сознательно, чтобы получить усложнение в других областях – это рекомбинация.



Т.е. если приходится идти на специализацию, то только с рекомбинацией как второй целью, которая потом станет целью первой.

Потеря для эволюционирующей линии возможности дышать под водой – это деградация. Но под водой – одна среда; на суше есть множество сред, где возможно большее усложнение, чем в воде. Более того, в сумме млекопитающие все равно вернулись в водную среду, но уже на боле высоком уровне – и как морские животные, и как рыбаки, и как аквалангисты.

В сумме специализации и универсализации и создают процесс адаптации.

Сложность создает дополнительные адаптационные возможности своим наличием только тем, что допускает своё тактическое упрощение. Поэтому всегда желателен запас сложности.

Структуры и свободы

Человек имеет множество структур. Самая известная из них – скелет. Скелет дает множество преимуществ, в том числе возможность ходить, но скелет ограничивает некоторые возможности, например, сгибать конечности в любых направлениях.

Скелет перераспределяет возможности, т.е. дает определенные свободы и не допускает некоторые свободы.

Но главное – скелет делает человека человеком, скелет неотъемлемая подсистема человека. Скелет сложился в результате эволюции. Для большинства задач, в том числе задачи поддержания жизни, скелет нужен.

Свобода есть возможность выбора из множества вариантов, из их разнообразия. Для большей свободы требуется большее разнообразие. Для обеспечения разнообразия требуются средства, которые обычно есть структуры. Более разнообразный выбор предоставляется за счет отключения менее разнообразного выбора. Свободы часто исключают друг друга. Структуры обеспечивают высшие свободы, диалектически отвергая нижние.

К изначальной идее Лоренца добавляется слово «свободен», получается: червяк свободен изгибаться как угодно, но червяк не свободен стоять.

Структуры ограничивают свободы – это плата за собственно структуры. Скелет – сложная структура, а сложные структуры чаще ломаются; это тоже входит в плату.

Количество свободы в системе всегда теоретически ограничено. Нельзя выбрать все и сразу.

Для обеспечения свобод нужны структуры. Чтобы было много свобод, нужно много структур. Если есть много структур, для свобод не остается места.

Кроме скелета как структуры, человек имеет множество иных структур, множественность «скелетов», в том числе программы, которые являются в равной степени необходимыми для жизни структурами.

Смысл врожденных программ, как и смысл скелета – поддержание жизни. Вне поддержания жизни у программ смысла нет. Программы, как и скелет, ограничивают свободу. Программы, как и скелет, можно сломать.

Культура

Культура – это созданные структуры, как материального, так и не материального плана. В рамках этих структур поддерживаются свободы.

Правильная культура есть продолжение и развитие биологии. Если культура не продолжение биологии, она препятствие биологии. И, соответственно, препятствие жизни. Правильная и живая – только относительно жизни, т.е. это чей-то выбор.

Культура должна соответствовать человеческим параметрам, как одежда или скафандр, т.е. быть в основной части их продолжением.

Человек обычно не может понять, что программы отдают ему приказы. И потому люди рационализируют работу программ, т.е. пытаются как-то обосновать эти полученные от программ приказы какими-либо понятными им причинами.

Результаты рационализации несколько отличаются от того, что требуют программы. В результате в культурную составляющую закладываются ошибки. А поскольку культурная составляющая взаимозависима от внешних факторов и является инерционной саморазвивающейся системой, она склонна ошибки накапливать. Рано или поздно под грузом ошибок культура рушится, и если после этого еще остаются живые люди, то на смену ей создается культура другая.

Культура должна повторять сложность и структурирование биологической части – как продолжение. Социальные свободы должны соответствовать биологическим свободам, социальные структуры – биологическим структурам. Эти структуры и свободы всегда будут вступать в конфликт с изменяющимися условиями среды, в результате эти свободы и структуры нужно периодически восстанавливать.

Сначала люди создают структуры под себя. С тем, как люди теряют биологические качества, т.е. ухудшаются, структуры начинают создавать людей под себя. Сначала была создана система демократии. Теперь система демократии превратилась в набор религиозных догм в плохом смысле слова и требует от людей, чтобы они ей следовали. Здоровые группы периодически инспектируют свои структуры и ненужные сносят. Слабые группы не могут этого сделать и потому часто гибнут под обломками своих развалившихся структур.

Структуры замещаются структурами, свободы замещаются свободами.

Свободы имеют иерархию. Сама по себе борьба за свободу слова и собраний может привести к победе, но говорить может оказаться нечего, и собираться незачем. Требование достойных работы и жилья в процессе реализации автоматически приводит к получению других свобод, поскольку обеспечить достойные работу и жилье без свобод не получится.



Одна из самых популярных человеческих ошибок – неверное применение структур. Например, из набора поведений обычно нужно выбрать правильное, но выбирается не соответствующее или времени, или месту, или обстоятельствам. Как и все прочее, это критерий общей структурированности.

Род, племя, нация и консорция (неродственное объединение) – это культурные структуры людей для организации борьбы за ресурсы.

Эти структуры есть оружие групп. Безоружные группы так или иначе лишаются ресурсов и в той или иной мере уничтожаются.

Средой, с которой группа ведет ресурсную борьбу, являются другие группы. Поскольку среда все время меняется, структуры группы должны находиться в непрерывном процессе адаптации.

Ограниченность степеней свободы создает необходимость в структуре, перераспределяющей свободы.

Поскольку среда изменяется, невозможно создать структуры на все предусмотренные случаи жизни. Для обеспечения возможного структурирования неизвестного используются структуры-шаблоны типа справедливости и морали, которые относятся к культуре.

Структурирование и самоструктурирование

Многие живые существа могут демонстрировать структурированность. Некоторые виды, в том числе человек, могут демонстрировать повышенную структурированность, для которой нет иных предпосылок, кроме самой демонстрации. Например, запугивать без достаточных на то оснований.

Зачем ходить строем, в одинаковой форме, в брюках со стрелками? А чтобы показать структурированность. Так ходить сложно. И если люди могут ко всему прочему так ходить, это демонстрирует структурное превосходство. В некоторых странах традиционно воины не ходят, а бегают. Но даже бегают на парадах они строем.

Да, так можно обманывать. Но обман с завышением своей структурированности и сложности – вполне обычная тактика.

Демонстрация структурированности может применяться и безо всякого обмана. Например, демонстрация тысячи бомбардировщиков на параде.

Программы человека идентифицируют параметры других людей через структурированность.



Подобное тяготеет к подобному, и демонстрация структурирования является основным методом идентификации подобного и различного. Высокоструктурированным женщинам нравятся высокоструктурированные мужчины и наоборот. Потому что по абсолютному большинству параметров высокоструктурированные являются более здоровыми и обладают лучшими природными адаптивными качествами. Нездоровых структурированность пугает и отталкивает.

Чем больше свобод, тем больше можно позволить себе структур. А чем больше свобод и структур, тем выше адаптационные возможности.

К изначальной идее Лоренца добавляется слово «структурирован», получается: червяк структурирован изгибаться как угодно, но червяк не структурирован стоять.

Право на свободу завоевывают высоко- и сложно-структурированные. Внутренние программы человека это знают, и потому заставляют в силу своей выраженности поддерживать собственные внутренние структуры.

Элементы самоструктурирования – самоконтроль, самомораль, самокультура

Самоконтроль – свойство человека, которое не только самоценно, но и показывает качество человека окружающим. Что дает человеку двойные эволюционные преимущества.

Самоконтроль сложен и требует правильного структурирования.

Избирательность у женщин – аналогичное свойство, прописанное в программах, в плане структурирования подобное самоконтролю. Избирательность подразумевает подавление сексуального желания, т.е. избирательность и сексуальное желание – противоположные программы. Оперирование противоположными программами в состоянии «на грани» требует наличия сложной системы управления.

Но тогда структурирование становится знаком и самоконтроля, и избирательности.

Сохранение своих структур не разрушенными создает чувство внутреннего порядка-структурирования. И более того, поскольку человек есть существо цельное, разрушение внутреннего структурирования отражается на внешнем структурировании.

Мораль можно нарушать, в отличие от закона, который как правило нарушать нельзя. Через нарушение мораль выступает индикатором морального состояния человека, а через возможность изменения мораль позволяет себя адаптировать к внешним условиям. В данном соотношении закон является структурой, а мораль задает уровень свободы.

Человек не крадет, даже когда никто не видит, и возвращает найденное. Мораль – это не только отношения между людьми, это еще и внутренняя структура человека. Человеку свойственно любить внутреннюю структуру как часть самого себя любимого.

И мужчины, и женщины имеют множество структурных «девственностей». Например, анальную и гомосексуальную; сюда же можно отнести первый акт воровства, убийства, предательства.

Не решаясь на что-то, человек может сказать: «Это меня разрушает». Т.е. это разрушает внутренние структуры человека. И иногда, глядя на человека, можно сказать, что это «разрушенный человек», или чаще «опустившийся человек». Т.е. потерявший свои внутренние структуры. А иногда независимо от Лоренца используется слово «червяк». Это значит – лишенный структур.

Людям свойственно переносить наблюдаемые нарушения структуры с одних признаков человека на другие. Нарушение человеком дресс-кода или культурного кода переносится окружающими на его внутреннюю моральную структуру, а с моральной структуры – на его непосредственные биологические параметры. Это ассоциирование также имеет под собой биологическое обоснование через целостность человека: если часть структур разрушена – значит разрушена собственно структура человека.

В результате различных нарушений при сохранении структурированности скелет может приобретать любые формы. В плане физиологии это могут быть различные искривления. В плане морали это может быть и «я сплю только с противоположным полом», это может быть «я сплю только со своим полом». Это может быть «я только активный» или «я только пассивный». Но со стороны здоровых людей это все равно смотрится как показатель деструктурированности.



Структуры человека, как и структуры нации, имеют свойство отмирать. Это происходит с связи с их дальнейшей ненужностью. Правильное по времени отношение к отмершим структурам также относится к общей структурированности нации и человека.

Эстетика как элемент культуры имеет ту же самую структурную природу. Что вызывает эстетическое чувство? Структурированность и сложность. Работы великих художников высоко структурированы и требовали для написания сложного знания.

Произведение искусства у кого-то радует внутреннюю сложность, а кого-то внутреннюю простоту. Протест против структурированности выражается в примитивных работах. Эстетическое чувство есть в равной степени производная структурированности и индикатор структурированности: по эстетике созданного человеком, а равно ценимого человеком можно судить о его структурированности.

Червяк свободен, но в сумме все его свободы сводятся к возможности медленно ползать. Человек сильно ограничен поддерживающими структурами, но число его свобод многократно превышает число свобод «свободного» червяка.

Возвращаясь к смыслам – повышение структурирования имеет биологический адаптационный смысл. Этот смысл распространяется и на отдельных людей, и на их группы, и на производные их активности, в том числе на культуру и ее производную – мораль. Процесс поддержания структур состоит в точном и быстром балансировании на грани свобод и поддерживающих ограничений для этих свобод.

Сергей Морозов



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