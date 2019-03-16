Мировоззрение – это система и понимание устоев (причин и принципов действия) Бытия; в том числе уходящих в социальную идеологию, в смыслы и правила социального бытия. На социальном уровне мировоззрение связано с цивилизационными кодами 1 . И уже здесь возникает идеология. «Идеология» естественным образом сопровождает всякого актора, имеющего ценности и цели. Идеология – это описание и обоснование (оправдание) намерений и действий актора (субъекта). Продвижение, реализация своих целей в среде иных субъектов неизбежно создаёт идеологию (ценностно-смысловое обоснование), как то или иное выражение, описание понимания мира, себя в нём и целеполагания (вместе – мировоззрения). Идеология – феномен сразу коллективный; она потому «не одного» – что направлена на другого. Пропаганда – это имманентное, естественное свойство, проявление идеологии; но это не сама идеология. Здесь существует мера, критерий, связанные с использованием визави в своих целях, с манипуляцией. Манипуляция, замещение возникают в наоборотных идеологиях .

Публикация предлагается исключительно в качестве материала для размышлений. Однако при чтении будем иметь в виду определение идеологии, данное концепцией общественной безопасности.



Есть 2 типа идеологий: прямая и обратная, естественная и наведённая, сопровождающая и замещающая. Первый тип естественным образом сопровождает всякого актора, имеющего ценности и цели. При этом актором может быть человек, народ или некая про-властная структура, в том числе государство.

Второй тип идеологий – это сформулированные доктрины на неких основах/принципах, выдвигающих – обязательно – интерес (ценности) и актора. И в них неизбежно – по самому факту преднамеренного, искусственного, наоборотного, отчуждённого формирования – возникают скрытые слои…



Наоборотные идеологии замещают человека, как нечто целостное; выдвигая в качестве актора иное: класс, нацию-корпорацию, капитал-субъект. То есть в естественных идеологиях сначала есть ценности, цели и актор – и как порядок достижения/действия, как осмысление пути, возникает идеология (и возможно, организация).



В наоборотных же идеологиях (которые и есть суть «измы») некий свод принципов создаётся, чтобы сцементировать акторов, направив их к определённой цели (и здесь всегда вначале или вместе с ней – некая «организация»). История знает не один такой, как религиозный проект, так и социальный.

Идеология, как «свод понятий, принципов, правил, объясняющих мир и оформляющих целеполагание», призвана направить восприятие и влиять на сознание. Идеология создаёт свой мир – во времени (в истории). Отсюда возможности манипуляции (или ошибок). Альтернатива идеологизации (как манипулированию) – «метафизация» человека, то есть осознание своих смыслов жизни, как объемлющих, общих. Только при этом условии познания истины человек может быть свободным… Эти подходы работают, как в социальном мире, так и во внутреннем.

В состояниях естественной идеологии порождаются смыслы; в наоборотных идеологиях – догмы. Целостный по ценностям и целям актор – то есть искренний – имеет в своём пути естественный критерий – совесть; которая и есть «орган смысла». Такой актор и есть – «нравственный актор»; а его идеология – это смыслология, то есть самостоятельное осознание своего места и роли в общем развитии, своей контекстности миру в целом, смысла жизни в строе всего мироздания.

В основе наоборотных идеологий исходно находятся искажённые состояния их авторов, то есть состояния, имеющие политическую направленность действия по завоеванию власти или утверждению признания. Они и создают наоборотничество.

«Всегдашний» вопрос ко всем «идеологиям» – какая это идеология: честная или наоборотная?…

Идеологии, как политические теории, не просты, они – кукольны. У каждой из них есть своя священная мантра, есть точка вырастания, точка бзика, есть её «золотой ключик» и одновременно «кощеева игла». Такие «кочки идеологий» формулируются буквально в одно понятие. У либерализма это – «свобода человека».



У коммунизма – «общественная собственность». У фашизма – «солидарность». Те самые – свобода-равенство-братство. И вроде все невесты хороши, но попросите станцевать или слово молвить. И тогда полезет их – скажем мягко – убожество. Свобода-то – полная и у всех? Общественная-то собственность – на всё и как? Солидарность-то, кого и с кем? И тогда реально оказывается, что свобода – немногих, общественная собственность – верхушки бюрократов, солидарность – своих. «Небольшая-верхушка-своих», управляющая своим способом нижними марионетками – это реальный итог всех политических идеологий.

Доставшиеся нам аналитические идеологии создают разделения: классовое, национальное, любое иное… Они идут от низовых мотивов, они очень категоричны, решительны, революционны, увлекательны, доступны. И разные идеологические комбинации или соединения без подъёма вверх, в целостность – они на самом деле бесплодны и опасны. Ибо неофиты, идущие следом такой микс-идеологией, винегрет-идеологией, стык-идеологией, то есть соединённой снизу в горизонтали – они всегда будут её упрощать до своих приоритетов, при этом постоянно, повторяясь, сталкиваться.



Только имея приоритет, настрой, видение, понимание, стремление целостности, актор в каждом конкретном случае будет выходить в конкретное, адекватное, актуальное равновесие. Это и есть – жизнь. А то – игра взрослых мальчиков.

Чтобы так – сверху, адекватно, целостно, осознанно – действовать, надо иметь действительное Знание о сфере суждения или управления (воздействия). Не разбитое изначально в пары противоречий без смысло-целевой связки (без триадической законченности) – а Знание в полноте функциональных возможностей, системной принадлежности, ценностных взаимосвязей и средовых (контекстных) особенностей.



А дальше вступает в действие цель, мотив актора… Так устроена реальная жизнь. И уже потом она оформляется некой идеологией. Бедные «идеолого-смешанные», вы вечно ставите телегу впереди лошади… Наведите порядок в последовательности своего аутентично-ответственного и счастливого бытия: мировоззрение (целостное знание) – ответственное действие (целеполагание) – идеология (дискурс-сопровождение и объяснение).

Идеология – есть программа достижения цели; направленная вовне. Когда «внутрь» – это более мировоззрение. Мировоззрение – о сущем, идеология – о должном. Идеологии ставят задачи. Мировоззрение даёт цель.



И вот на этом – все расхождения и искажения… У государства и человека, как действующих акторов, «идеология» есть всегда – по факту, как порядок достижения/действия, как осмысление пути. И плохо, когда это просто внешняя, наоборотная идеология, манипулятивная идеология; которая, обычно, именуется на «изм».

Есть «идеология», как сопровождение целевой или проектной деятельности человека. Но социальные или политические – то есть собирающие людей к достижению целей будущего – идеологии появляются при срезанном метафизическом уровне. И они – игра; как возникает всякая игра при разведении на стороны и частности. Они есть нарушение целостности, нарушение естественного хода Бытия, нарушение динамической гармонии, предустановленной в развитие от начала и в целостности времени.

Нарушение целостности даёт болезнь идеологий. Сейчас необходима не новая идеология, а возврат к целостности в прежней сути отношений, но на новом уровне. Возврат и подъём к целостности – это лейтмотив настоящей современной русской политики.

Надо различать «социально-политические идеологии», как некие партийные, частные в борьбе за власть, и «государственную идеологию», как идеологию действующего мета-субъекта. И заметьте – дееспособного; потому государство (как должная форма концентрации народного мировоззрения и волеизъявления) устанавливает и отстаивает ценности, цели, правила, нормы, идеалы, смыслы. Государственная идеология – это не «изм».



Это внятность, артикулированность ценностей, смыслов, целей, которые данный актор проповедует в своей деятельности. И это происходит в политике, как работе смыслов и воль. В этом контексте политика сопровождает человека. Вопрос – какая политика…

Нет априори и безусловного преимущества частного или государственного управления в экономике! Нет. Всё очень контекстно во всех аспектах конкретного управления в конкретной среде, в том числе культуре, истории. Иное – в целостно-контекстном мире – это глупость «научная» или провокация политическая.



Здесь всё зависит не от формы, а от содержания. В том числе и прежде всего – человеческого. А также – как и говорили в начале – от всего того, что формирует определённую энергетику организационного действия и реализованности. Надо очень внимательно наблюдать эти обстоятельства в обществе, эту энергетику.



Есть, например, такой человек – и пусть он делает дело хоть частно, хоть общественно. Правила-то едины. Вот для возможности оптимальных решений в разных условиях и должны сохраняться все возможности действия – без необходимости принятия особых актов и революций. То есть механизмы должны быть параметрированными, подстроечными; но при единых целевых правилах (что в том числе составляет мировоззрение).



Государственная идеология должна касаться не идеологической организации экономики, а тех самых правил, принципов, смыслов, целей, логики функционирования всего социального организма. И это не схоластические декларации, но прямо реализованные в механизмах и знании.

Знание – это осмысленная информация. Среда – это осмысленная обстановка. Вообще, осмысление, определение смысла – это и есть действие, определяющее, конституирующее субъекта, как имеющего подлинность. Субъект властен постольку, поскольку его смысл несёт истину для других, поскольку он приобщён истине. И весь вопрос – о высоте истины, о степени духовности истины. По крайней мере так должно быть, что властитель несёт духовную истину, и это показатель нормального общества. Отсюда, кстати, и уровень требования к справедливости правовой системы, в том числе суда…

Идеология государства (или смысл политики) коротка; как собран всегда догмат, как ёмко зерно. Наша – «Единство Человека-Общества-Государства в ценностях Духа, в целях гармоничного развития».

Есть разные проявления оппозиции социальности и Божественности. Наша задача – соединить их, то есть поднять социальность до смыслов, до максим Божественного. То есть поднять социальную идеологию до Мировоззрения; в том движении (см.п.1.0.) Государства к Человеку.

И одно свойство социальности – это отработка, осознание Логоса конкретной культурно-цивилизационной формации (см. глоссарий, п.2.0). Наша формация Русь сейчас и делает эту работу. Русский Логос – это «Целостность и Гармония». Пока это тёмный, непроявленный Логос. В конечном итоге, это и есть задача и критерий Проекта – Прояснение и Овладение Логосом.

Реализация идеологии задаёт соответствующий путь и смысл социализации. И у любой такой социализации может быть лозунг, задающий цель, перспективу. Наш – «Симфония многообразного развития» или «Гармония многозвучия в целостном развитии»…

И нам ещё надо суметь вернуть человеку его ответственную субъектность, его жизненность, его подлинность. И один из довлеющих здесь моментов – это объективация бытия, превратное онаучивание, запирающее жизнь и прикрывающее ответственность за себя.



Прогрессистский экономо-центризм и линейное формационное восприятие истории – это одно из их манипулятивных проявлений, когда нечто одно выделяется, как определяющее, а целое скрывается за внутренними его процессами. Это в первую очередь касается идеологий.



Для конкретности и чёткости позиции здесь скажем то, что в полноте и целостности понимания явлений «социализм» – это никакой не «анти-капитализм», а «фашизму» противостояла «русскость». Мотивация и энергия социальной деятельности – она в ценностях и смыслах народных, духовных.

В человеке всегда живут 2 силы, создающие потенциал действия: индивидуальность и коллективность, свобода и справедливость, честь и долг, самостоятельность и состоятельность, благо частное и благо общее, развитие и сохранение. Невозможно выбрать что-то одно. А главное, и не нужно; потому что даны вместе, правильны вместе, естественны вместе, и это так – когда человек вмещает их в третьем – целевом и истинном для всей жизни.



От начала времён они неразрывны в реальном, текущем, осмысленном действии – когда человек в предстоятельности к Источнику всего. Человек в себе это вмещает, как целостность. Через своё призвание – как целевое и истинное – он конкретно реализует единство феномена человек/общество. Это и служит основой счастья и анти-ресентимента.

Итак, человек адекватен своей природе – в своей целостности. А как быть с социальностью – когда её растащили на «либерализм» и «социализм»?… При том, что либерализм идёт в сторону фашизма (как жёсткого разделения людей по уровням и как мифологизации, архаизации сознания); а социализм должен подняться обратно в сторону консерватизма, традиционализма (как обретения трансцендентного, онтологического уровня)! Они и есть 2 итоговые альтернативы – по форме… Но важно содержание – что будет с человеком. Через этот вопрос – и отношение к социальным конструкциям.

Человек – это метафизическая сущность. Он – точка в Мире, симметричная Творцу; и замыкающая круг Его энергии. От него, от его направленности Мир идёт: или вверх, к Творцу, или вниз, к деструкции и распаду. (Понятно, что это тот мир, на который распространяется его бытие.)

Человек обретёт целостность лишь на пути к Творцу (в Нативе). А техническими подпорками – лишь отдаст власть над собой; продастся, заменится, покроется изменой.

Проект не встаёт на позиции какой-то одной религии. Но он не а-теистичен. Наоборот, он называет социальность частью сотворённого Мира, которую человек должен сам обустроить, проявив первый уровень своей зрелости – и сохраняя многообразие, и реализуя возможность личностно-духовного развития в лоне конкретной культуры, во взаимодействии всего человечества.

Является ли самостоятельной и фундаментальной ценностью гуманизм и просвещение? Нет – если их понимать, как человеко-центричность. Они – средство для самого же человека в целях, больших только этой жизни. Ценностью является Душа человека, наполняемая его жизнью. И соответственно – Душа Народа.

Развитые на данный момент идеологии говорят нам о правах человека или о правах класса – и соответственно, о приоритете экономики. А мы говорим о правах Народа и правах культуры – которые в социальности, для социальности как раз и выражают целостность и то есть устойчивость, управляемость.



И далее – в сторону практики права и государственного строительства – мы говорим об устроительности, о приоритете государство-образующей культуры, которая имеет и конкретные основы, духовные ценности, и развивается, растёт далее от этих корней. Это – целостное – и поставит устроительную идеологию государства, и наполнит поставленные паруса ветром истории.

Позиция Проекта та, что нельзя сводить человека к функции. Нельзя Проект ограничивать лишь технически-рациональными аспектами обеспечения суверенной (создающей свою повестку) деятельности. У Проекта есть база, основа. И это – человек, его состояние, его ценности, его качества, его удерживание и воспроизводство опорного культурного кода.



Потому важны, но недостаточны технологии формирования элиты (и её мозгового центра, «сканирующего тонкие сферы» и формирующего контр-обстоятельства земным контр-проектам), финансовая суверенность и разная догматика. Важна живая жизнь народа, его само-творчество и воспроизводство корневых качеств своей цивилизации. Элита и должна прежде всего охранять это.

Как рефрен, общее представление и послание озвученного выше понимания идеологий, приведём приближение к нему со своей стороны от Дм. Пруссова.

«Если патриотизм является проявлением естественной любви к своей земле, народу, истории и культуре, то идеологии также любят все это, но исключительно при условии воплощения своих фантазий. Без этого им абсолютно плевать и на народ, и на страну. То есть либо Россия идеологическая, либо пусть горит. Имеющаяся здесь гиперболизация только в том, что встретить абсолютного раба идеологии можно редко, и это как правило философы и идеологи.



Как минимум больные идеологиями люди будут всегда недовольны. Все три академические идеологии плюс добавим свежую православно-имперскую презирают то, что есть сейчас. И что самое забавное, если можно так сказать, что у этой четверки примерно одинаковая поддержка в обществе, то есть приход любой идеологии к власти автоматически приведет к ее противостоянию с 75% общества, для которых пришедшие к власти враги! Неужели эти мечты стоят гражданской войны?

Получается, что настоящим патриотом может быть только тот, кто не болен идеологиями, живет реальностью, работает, растит детей. Этих людей никто из идеологов не уважает, поскольку они не ходят горлопанить на митинги, не постят агитки и бесконечные претензии и недовольства всем и вся. Но именно среди них я бы и искал настоящих патриотов именно они могут по-настоящему любить свой город, свою страну, свою историю, не деля ее по идеологическим пристрастиям.»

Здесь важно ещё раз перечитать начало, перечитать то понимание мировоззрения и государственной идеологии. Государственная идеология, естественно, должна быть последовательна и целостна, внятна – в культурной, экономической и проч. политике.

Мировоззрение, то есть представление об устроении мира, оно строится по единым 4-м фундаментальным аспектам бытия или разделам познания: Бог (или Причинность мира), Человек, Природа, Общество.2



Конечно, мета-мировоззрение строится по 1-му направлению, и оно, как и религия – это вопрос свободы человека; что не отрицает определённую культурно-цивилизационную политику государства. Представление о причинности в природе и человеке – это вопрос настоящей науки. А вот социальное мировоззрение – это важнейший вопрос целенаправленной политики, в том числе в области образования. Вот это и есть государственная идеология.

То, что должно войти в качестве «новой идеологии» – должно поменять словарь общения/понимания людей. Люди должны начать говорить об общественных вопросах на другом языке! Надо увидеть/почувствовать в целом промысел о Руси, надо видеть всё предназначение Руси.



Надо подняться вверх над плоскостью созданных исторических противоречий, а не пытаться просто их примирить. Это не получится и это не позволяет выйти из обречённости… Об-речённостью из обречённости не выйдешь… Здесь нужен не анализ, а сразу синтез, не ум, а сердце, творчество, алкание, исправление имён.

То есть обществу в вопросах социальности нужны новый общий язык, новое мировоззрение. А иное, нецелостное станет ярлыком неграмотности.

И потом, единое мировоззрение – это общая культурная платформа и ценности, это общие понятия, общий язык. Ради чего, ради каких оторванных мнений нужно жертвовать этим единством??… Баланс в позициях многообразия и атомизации, целостности и разносторонности, перспектива развивающей сложности, циклика представления «Я-Мы» – это может быть главная позиция устойчивости общества, которая должна определяться в управлении.

Идеологические приоритеты таковы. Исключительность не является понятием социальной технологии и механизмов; то есть никто не имеет прерогатив, априорных своей личной деятельности. Прогресс не является категорией, сколько-то важной самой по себе, без конкретики влияния на перспективы качества жизни (включающей и духовное состояние человека, и состояние природы).

Индивидуальное спасение относится к аспектам свободы воли и культурных кодов.



Жёсткая иерархия в структурах общества отсутствует; но нет и нарочитой сменяемости. Всё подчинено смыслу реальных способностей человека, результатов деятельности, и динамики целей жизни.

Поговорим об идеологии проекта «Устроение Державы». 6 абзацев «формулы Проекта» – это и есть его сущность, квинт-эссенция. Приведём их.

Это Проект реализации общего онтологического принципа «Встречного движения» в круговращении процессов Мироздания; когда на Высшем уровне нисходящее сверху-вниз, которое от Источника, есть Благодать, а восходящее снизу-вверх, которое возвратно-родовое, есть Родовая опора или Натив.

Это Проект устроения социальности на принципах Целостности и Гармонии.



Это Проект направления социальности, и в частности экономики от общих метафизических Максим: (Целостности и Качества), (Равновесия и Коллективности), (Цикличности и Целеполагания/Субъектности); Проект устроения сфер социальности на объединяющих верхние пары принципах: Единства (Истины), Сбалансированности (Красоты) и Жизненности (Добра), – что вместе с направленностью человека к творчеству и нравственности как раз и означает вмещение принципов Божественности в социальном. А одним из реально проявляющихся здесь структурных принципов стала Триадность, триединство. Ус трое ние оказалось тройственным по всем моментам.

Это Проект преодоления экономо-центризма, но не уничтожением исторически осознанных и освоенных институтов, а приведением в функциональный порядок по смыслам над-системы, и привнесением принципиально новых, системных механизмов, которые прямо, гибко, обоснованно регулируют современные социальные вызовы: расслоения, развития, справедливости.

Это Проект гибкости и подстраиваемости, мобильности и живости – в постоянно меняющихся обстоятельствах жизни; без догматической идеологизации. И при этом Проект сохранения культурных устоев крепкими в их внятности и сообразности. Всякое развитие – это вр е менная неравновесность. Проект и позволяет управлять этой целевой неравновесностью; что реально возможно как раз в целях всей системы.

Это Проект, предоставляющий всем психо-типам людей (и всем цивилизациям) найти своё достойное место по своему призванию в общем, согласованном и ответственном – по правам и ответственности соответствующих гибких социальных групп – развитии. И при этом социальные механизмы как раз и поддерживают, направляют необходимые качества и развитие людей – что важно, личностным осознанием.

Это Проект возвращения Русских принципов власти и управления (от ариев и скифов) на новом уровне при не искажении их впредь. И это Проект возвращения основ достоинства Человека, его смыслов и жизненной энергии – для созидания радостной и красивой жизни в поколениях. Проект призывает человека строить смысл, обретая призвание и миръ (взаимодействие)… В этом его послание.

Если говорить об «исходном принципе», то как операционная основа, это – практические механизмы гармонизации, то есть механизмы работы частей в целях всего целого. А как начальная опора – это привнесение новых смыслов, метафизических смыслов, без чего субъект не может действовать. Эта двусторонность – и Метафизика, и Механизмы – и обозначалась императивной формулой «М’+М”».

Просто «новая идеология» (которая между «М’» и «М”») не является целью. Но концентрированным её выражением являются принципы «9 Единств».

В формулировании смыслов и лозунгов наш подход более мировоззренческий, нежели политический. Это позволяет быть менее подверженным искажению; более выправляющим. Заставляет более думать; перед тем, чтобы что-то сделать. Приведённые ниже «9 единств» – это «камни» или устои, отражающие единство Вселенной, затверждающие целостность человека/общества. И они символ перехода в новое качество, в новое состояние…

1. Части едины в целом

2. Информация едина с вещественным

3. Справедливость едина с Бытием и выше закона человеческого

4. Человек един в духовном, социальном и материальном

5. Человек един с Природой

6. Личность едина с обществом

7. Возможности едины с ответственностью

8. Владычество едино со служением

9. Мир един, развивается во вращении и взаимном обмене, иерархично-фрактален

Правильный уровень Этики тот – который соединяет Метафизику и Механизмы. И это есть Этика Единства.

Отдавая дань человеческой привычке «изма», можно было бы назвать данный Проект «Державным социализмом», но… это ничего не добавит.

Шизофрения общественного сознания – вот диагноз современности. И она концентрируется в политических идеологиях. Эта шизофренизация – один из главных разлагающих аспектов для Проекта.

1 Эстетика – это форма выражения бытия; в принципах Красоты. Этика – это форма поведения в бытии; в принципах Добра. И там, и там в начале – представление о бытии; в принципах Истины. То есть для человека в начале – миропонимание, метафизика, мировоззрение…

Этика оформляет «правильное поведение в «социальной жизни». Если она уже «народная» (системная, цивилизационная), то сама оформляется особенностями исторического развития и психического склада, давая оптимальный подход во взаимодействии и управлении общества; если хотите – подход к воспитанию/воздействию.



Культурные коды, культурный генотип – они направлены на устойчивое развитие/воспроизводство в поколениях (во времени) носителей этих кодов (народа).



То есть они направлены в будущее так же, как укоренены в прошлом. Подобные же коды потом пытается создавать «нация», но уже на идеологической основе, то есть в опоре на формируемое понимание «выгоды» и «врага».



Исходные коды касаются самых глубин – «что есть Мир, Прекрасное, Доброе, Истинное, Бог», «что есть Жизнь, как можно правильно прожить». Потому и рождаются устойчивые формы поведения – несущие в себе эти представления о «правильном поведении» в принципе, то есть и за пределами жизни.

2 Феномены второй пары вторичны первым двум, соответственно; они являются их Проектами. Причём человек «получает» от Природы «потребности», а от Общества – «идеалы»; сам же имеет как врождённое определение Ценностей (Совесть), так и выбирает их сам.



По этим 4-м направлениям выстраиваются и идентичность, и предметные кластеры (разделы знания, дисциплины) науки. Как науки, это соответственно, теология (а также онтология и аксиология), гуманитарные науки, естественные науки и социальные науки; при том, что математика – это метод описания, язык.



Сергей А. Алферов

(Из книги «Интегральный проект России»)



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