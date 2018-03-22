На Россию чаще всего гавкают страны, которые обязаны ей своим существованием

«Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор», — приводит слова парламентария, прозвучавшие на форуме «Мир в 2017 году» в Вильнюсе, портал Baltnews.lt.

К примеру, совсем недавно бывший пресс-секретарь президента Литвы, депутат сейма республики Линас Бальсис предложил забрать у нашей страны Калининградскую область. Он мотивировал это тем, что Калининград, бывший немецкий Кёнигсберг, якобы в своё время был передан России не навсегда.

Новая холодная война породила новую волну русофобии. Особенно отличается в этом плане Центральная и Восточная Европа, где ненависть к русским и к России культивируется уже фактически на государственном уровне. Мало того, некоторые из этих восточно-европейцев сегодня призывают чуть ли не к Третьей мировой войне — лишь бы уничтожить столь ненавидимую ими «варварскую Московию». Или хотя бы добиться расчленения России.





Как известно, до 1946 этот город был центром германской провинции Восточная Пруссия.



После Потсдамской конференции 1945 года эта земля была поделена между Советским Союзом и Польшей — России досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кёнигсбергом. И досталась навечно!

Однако у литовской политической элиты, судя по всему, на сей счёт совсем иная точка зрения. По мнению всё того же Бальсиса, Калининградская область должна войти в Литву, а возвратом региона должна заняться либо сама Литва, либо Евросоюз.



При этом депутат сейма также заявил, что Россия якобы сама нарушила послевоенное устройство Европы, присоединив в одностороннем порядке Крым…

Конечно, на слова этой литовской шавки наверное не стоило бы обращать особого внимания. Пусть даже это мнение всех здешних политиков — Россию их мнение интересует не больше, чем кваканье лягушек на литовских болотах. Однако это тенденция, которая широко начинает распространятся едва ли не по всей Восточной Европе.

Парадокс ситуации заключается в том, что без доброй воли России большинство этих стран никогда бы не состоялись бы как государства.



И не только потому, что Россия в разное время проводила соответствующую, по-настоящему гуманную политику, но и в силу особых качеств русского народа, где практически отсутствует чувство национального чванства и высокомерия. Как писал в самом начале ХХ века видный татарский просветитель Исмаил Гаспринский:

«Наблюдения и путешествия убедили меня, что ни один народ так гуманно и чистосердечно не относится к покорённому, вообще чужому племени, как наши братья, русские. Русский человек – и простого, и интеллигентного класса – смотрит на всех, живущих с ним одним законом, как на своих, не высказывая, не имея узкого племенного себялюбия».

Эх, вы, братушки…

Возьмите для примера судьбы некоторых государств юга Европы. Вот Балканы. Все здешние государства появились в результате крушения Османской Турецкой империи. А кто нанёс этой империи самые мощные удары? Российская империя.

Наша страна, которая решала проблему выхода к Чёрному морю, к началу XIX столетия вполне могла остановиться на границе Дуная и реки Прут. А дальше можно было вполне замириться с турками, тем более те и не прочь были жить с Россией в мире и в добрососедстве — османам к тому времени хватало и других проблем. особенно на Ближнем Востоке и в Африке.

Однако свой голос подала Русская Православная Церковь, которая заявила о том, что негоже оставлять в беде наших православных братьев, стонущих под игом «неверных» мусульман.



А в правительственных кругах возобладала геополитическая концепция о захвате проливов в Средиземное море, плюс мечта о водружении над святой Софии православного креста (в османской столице Стамбуле, бывшем византийском Константинополе).



Параллельно в среде русской интеллигенции получила популярность теория славянофильства — о мнимом всеславянском братстве. Славянофилы утверждали, что Россия должна и способна объединить вокруг себя все славянские народы, которые в силу общего родоплеменного происхождения якобы сами жаждут признать российскую гегемонию.

Надо сказать, что опытные российские дипломаты, вроде известного философа Константина Леонтьева, уже тогда указывали на ошибочность идей славянофильства.



Они писали, что славяне уже далеко не то единое племя, каковым оно было в древности, что разные славянские нации принадлежат к разным культурам и религиям, что они порой глубоко враждуют между собой…



Но эти предупреждения стали гласом вопиющего в пустыне — царское, а потом на какое-то время и советское руководство взяло идеи славянофилов на вооружение. Как и следовало ожидать, ничего хорошего из этого не вышло.

Западные славяне-католики — поляки, чехи, словаки — оказались равнодушными к постулатам славянофильства: они более всего ориентируются на близкую их культуре Западную Европу (поляки, в силу особенности наших исторических взаимоотношений, вообще ничего не хотят слышать о гегемонии России). Казалось бы, должный отклик можно было ожидать от славян южных, православных по вероисповеданию. Но и тут коса нашла на камень…

Весь XIX век русские войска обильно орошали Балканы своей кровью! Поначалу наши добились независимости для Греции. Потом для Румынии, которая вообще стала самостоятельным государством лишь в результате русско-турецких политических компромиссов.

А затем пришла очередь Болгарии и Сербии — в результате победы нашего оружия в русско-турецкой войне 1877—1878 годов. Кстати, именно такую освободительную цель и имела эта война.

Уже позднее Сербия притянет к себя другие юго-славянские народы — хорват, словенцев, македонцев, черногорцев, которые войдут в единую Югославию. Позднее все они обретут государственную независимость — поначалу как союзные республики, а потом как полноценные страны. Но эта независимость, согласитесь, была бы не возможна без самостоятельного Сербского королевства, которое в свою очередь никогда не появилось бы без военных побед России.

Там что всем своим суверенитетом Балканы обязаны именно нашей стране!

Что же мы имеем на сегодня? Кроме разве что Сербии — целую цепочку русофобских государств, которые буквально соревнуются между собой в любви к США и НАТО с одной стороны и в ненависти к России с другой. Более всего здесь выделяются румыны и болгары.

Последние вообще смотрятся потрясающе! Болгария в двух мировых войнах 20-го столетия оказалась на стороне враждебных России сил. Не изменяет она этой позиции и сегодня.



В апреле 2004 года, по случаю вступления страны в Северо-Атлантический альянс, тогдашний глава болгарского МИДа Соломон Паси буквально плакал перед телекамерами в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Он плакал… от счастья. По этому поводу электронное издание «КМ.РУ» хоть и с горечью, но справедливо написало:

«Как будто это солдаты НАТО 126 лет назад рубились насмерть на Шипке и умирали за болгар, как будто это натовские дивизии, а не войска генералов Скобелева и Гурко штурмовали занятую турками Плевну и освобождали Софию»…

Впрочем, так отвратительно ведут себя не только на Балканах. Вот Польша, которая по поводу и без повода кичится своей «вековой борьбой» за свободу и тысячелетней государственностью. Но известно, что своей государственности эта страна лишилась по причине неслыханной тупости собственной элиты, которая бездарно растранжирила независимость страны ещё в XVIII веке, отдав её в руки трёх империй — Российской, Германской и Австро-Венгерской, поделивших между собой несчастную Польшу.

Страна возродилась только в 1918 году, и то — по доброй воле России и её правителей. А в 1944 году появилась Польша в её нынешнем государственно-географическм виде. И опять — исключительно за счёт крови солдат Красной Армии, разгромивших Третий рейх Адольфа Гитлера.



То же можно сказать и про Чехию, Словакию, Австрию и всю остальную Центральную Европу, которую практичные немцы-нацисты собирались полностью ассимилировать под одну свою нацию.

И какова оказалась благодарность? Думаю, вы прекрасно знаете…

«Говорящий скот» Прибалтики

Надо сказать, что Россия не только давала свободы народам. Но даже… способствовала появлению целых народов!



Я уже не раз писал о том, как появились украинцы и многие народы Средней Азии, которые вообще не имели предпосылок не то что для государственной, но и вообще для национальной самоидентичности. И только политика русских царей и красных коммунистических лидеров привела к их появлению на свет божий.

Примерно тоже самое можно сказать и про некоторых современных европейцев…

Например, Прибалтика и Финляндия. Какие-то государственные традиции, уходящие в средние века, здесь имела лишь Литва. Одно время она даже бросала вызов Московской Руси в деле гегемонии на просторах Восточной Европы.



Однако после объединения с Польшей литовская аристократия быстро полонизировалась, отказалась от своего национального имени, в результате чего сами литовцы были низведены на уровень исключительно сельского населения. И только присоединение к Российской империи не позволило литовцам полностью исчезнуть как нации…

Ещё более печально обстояли дела с предками нынешних финнов, латышей и эстонцев. Их иностранцы завоевали тогда, когда самих этих народов не существовало вовсе.



Так, на территории нынешней Латвии жили племена куршей, латгаллов, ливов и т.д., чей уровень развития находился на стадии первобытно-общинного строя. А предки эстонцев, коих русские соседи именовали «чудь белоглазая» или «чухонцами», вообще отличались особой дикостью, практикуя людоедство и человеческие жертвоприношения.

Сюда в конце XII века пришли немецкие крестоносцы, которые потом на многие столетия составят местную политическую и деловую элиту.

К туземцам, мягко говоря, эта элита относилась весьма своеобразно. Немцы их именовали «говорящим скотом», который совершенно безнаказанно можно было убить, продать и даже… кастрировать — такое широко практиковалось ещё в XVI столетии!



Один шведский генерал, который где-то в это время посетил Прибалтику, отправил домой письмо, в котором восхищался здешних дивным животным миром, где помимо косуль и оленей обитают человекоподобные создания, коих «немцы, как подобает добрым христианам, не только приручили, но и научили трудиться, словно настоящих людей».

Неудивительно, что туземцам, как животным, долгое время категорически не разрешалось селиться в городах. А в начале XIX века на улицах Риги или Ревеля (ныне — Таллин) ещё можно было встретить вывески, говорящие о том, что в тот или иной дом запрещён вход собакам и латышам (эстонцам)…

Примерно тоже самое можно было наблюдать и в Финляндии, где элиту на протяжении веков составляла шведская аристократия, не видевшая разницы между диким медведем и местным финном, которого считали дикой и на редкость ленивой тварью, склонной ещё к тому же к неумеренному потреблению крепкого алкоголя…

Государства из царской пробирки

Всё изменилось после того как Россия в XVIII веке отвоевала все эти земли у Шведского королевства. Не смотря на сопротивление немецких баронов, специальными законами прибалты получили все права подданных империи. Здешние крестьяне были освобождены от крепостного права почти на 50 лет раньше, чем в самой России!

А потом имперские власти начали поощрять местный национализм — в противовес немецкому влиянию.



Началом оформления полноценной государственности в Латвии можно считать Первую мировую войну, когда царское правительство разрешило формировать дивизии латышских стрелков, которые действительно отчаянно воевали, рассматривая кайзеровскую Германию, как последователя крестоносцев-поработителей. Эти стрелки потом приведут к власти местную национальную элиту…

Положение Финляндии в Российской империи было ещё более удивительным. Ничего подобного мировая история ещё не знает! По словам историка Игоря Пыхалова:

«Это было настоящее государство в государстве. Русские генералы-губернаторы были в великом княжестве Финляндском предельно номинальными.



Были полностью автономная правовая система и своё законодательное собрание – Сейм (который собирался раз в пять лет, а с 1885 года – раз в три года, при этом получил право законодательной инициативы), а также отдельное армейское законодательство — в княжестве Финляндском не брали рекрутов, зато у княжества была своя армия.



Плюс отдельное гражданство, которое остальные жители империи, в том числе и русские, не могли получить.



Вообще русских были здесь очень ограничены в имущественных правах — недвижимое имущество в княжестве было купить крайне сложно. Существовали ещё отдельная религия, собственная почта, таможня, банк и финансовая система…».

Впрочем, пользовалась этими правами главным образом шведская аристократия. Чтобы её приструнить здесь, как и в Прибалтике, власти начали всячески поощрять национализм угнетённых — то есть, финнов.

С 1826 года в Гельсингфорсском (Хельсинском) университете начали преподавать финский язык. В эти же годы начала издаваться и распространяться финская литература, причём нередко за казённый имперский счёт.



Вершиной же таких значимых шагов со стороны имперских властей стала публикация в финским учёным Элиасом Лённротом знаменитой «Калевалы», сборника финского народного эпоса — деньги на издание выделила императорская Академия наук…

В 1918 году Финляндия получила независимость из рук правительства Ленина. Впрочем, вопрос о финской самостоятельности рассматривал ещё царский режим — помешала Первая мировая война. Что же касается Прибалтики, то здесь произошла довольно необычная история…

Большевики не очень хотели даровать прибалтам суверенитет. Но помешали белые, которые в 1918 году под натиском Красной Армии отступили из Пскова к Ревелю (Таллину).



Именно белый Северо-Западный корпус генерала Родзянко, который остановил продвижение красных частей под Нарвой и Ревелем, и спас в итоге эстонских националистов, которые в это же время провозгласили самостоятельное Эстонское государство.

А в Латвии продвижение большевиков оставила белая Русско-немецкая дивизия князя Анатолия Ливена — она в 1919 году не только отбила у красных Ригу, но и фактически возвела «на государственный престол» национальную латышскую власть…

Почему же сегодня обо всё этом неохотно вспоминают что в Прибалтике, что в Эстонии?

Во-первых, потому что эти государства сразу же проявили к русским белым чудовищную неблагодарность. В этой связи показательная печальная судьба белогвардейской Северо-Западной армии (эта армия выросла из того самого корпуса Родзянко).



В 1919 году армия уже под командованием генерала Юденича совершила неудачный поход на красный Петроград, после чего началось её трагическое отступление. Цитирую по сайту «Военное обозрение»:

«В ноябре-декабре остатки армии Юденича вместе с толпами гражданских беженцев хлынули через эстонскую границу. Но их встретили дикой злобой и репрессиями.



Очевидец писал:



“Русских начали убивать на улицах, запирать в тюрьмы и в концлагеря, вообще притеснять всеми способами. С беженцами из Петроградской губернии, число коих было более 10 тысяч, обращались хуже, чем со скотом.



Их заставляли сутками лежать при трескучем морозе на шпалах железной дороги. Масса детей и женщин умерли. Все переболели сыпным тифом. Средств дезинфекции не было. Врачи и сёстры при таких условиях также заражались и умирали.



Вообще картина бедствия такова, что если бы это случилось с армянами, а не с русскими, то вся Европа содрогнулась бы от ужаса”.



Зимой эстонцы держали людей за колючей проволокой под открытым небом. Не кормили.

А официальный Таллин в меморандуме от 16 декабря нагло заявлял: “Эстонские военные и гражданские власти делают всё, что они считают возможным и нужным делать.



Им совершенно невозможно снабжать русские части… одеждой, так как Эстонское правительство не имеет её в достаточном количестве. Сверх того, Северо-Западная армия была богато снабжена продовольствием и обмундированием…



Принимая во внимание свой малый запас продовольствия, Эстонское правительство не может допустить, чтобы столь большие массы кормились, не давая в обмен своей работы…”



Под этим поводом интернированных гоняли на лесоповал, строительство дорог и другие каторжные работы. Тысячи людей погибли».

Понятно, что в самой Эстонии об этом очень не любят вспоминать и стараются данные исторические факты замять любой ценой.

Во-вторых, прибалтов сильно гнетёт комплекс национальной неполноценности, когда местная национальная понимает, что без русской помощи она бы никогда не состоялась. И опять же, чтобы замять этот факт и нагнетаются волны русофобии, какие мы видим в настоящее время.

… Иногда я думаю — а может мы, русские, исторически ошиблись? Может, надо было дать немцам и шведам доделать ту работу, которую они когда-то проводили по полной ассимиляции этих неблагодарных народов? Может и проблем сегодня было бы меньше? Как вы думаете?





Игорь Невский