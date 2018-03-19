«Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» — все это знают — в мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают что делать». http://kremlin.ru/events/president/news/50385

«По традиции этот форум [Валдайский клуб — наше пояснение] посвящён дискуссиям по самым актуальным вопросам глобальной политики и экономики. На этот раз организаторы, как только что было сказано ещё один раз, предложили весьма сложную задачу — попытаться заглянуть за горизонт, поразмышлять над тем, какими будут грядущие десятилетия для России и всего международного сообщества». http://kremlin.ru/events/president/news/55882

«Мне иногда кажется, мне иногда кажется (и думаю, что под этим есть определённые основания), что кто-то сознательно… подвёл нас к такой черте, оказавшись на которой, мы должны были действовать так, как мы действовали» [о крымских событиях — наше пояснение]» https://www.youtube.com/watch?v=BoKo9nNl2UU&feature=youtu.be&t=1134

ИАЦ: Мы решили собрать наиболее интересные концептуально значимые цитаты Путина Владимира Владимировича и предлагаем всем присоединиться к этому делу. Пишите цитату, а также её источник в комментариях, мы будем дополнять этот цитатник.



«Россия верит в громадный потенциал ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами будем последовательно работать ради укрепления центральной координирующей роли ООН».

http://kremlin.ru/events/president/news/50385

О РАЗВАЛЕ СССР

«Кто не жалеет о распаде Советского Союза, у того нет сердца; кто хочет воссоздать его в прежнем виде, у того нет головы».

https://www.youtube.com/watch?v=TSI7WJW8wqE

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется. Это всё не могло армии не коснуться. Трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния вооружённых сил»,

— сказал Владимир Путин в документальном фильме Андрея Кондрашова «Путин» https://www.youtube.com/watch?v=3RK2xmLVkDI.

О РУССКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

«Мы в России всегда сами решали свою судьбу, поступали так, как велела нам наша совесть, понимание правды и справедливости, наша любовь к Отечеству. Это в нашем национальном характере, о котором знает весь мир».

https://russian.rt.com/russia/news/492371-putin-obraschenie-rossiyane-vybory

«Русский народ является государствообразующим – по факту существования России. Великая миссия русских — объединять, скреплять цивилизацию. Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Федора Достоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, русских татар. Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет «нацменов», а принцип распознания «свой—чужой» определяется общей культурой и общими ценностями.

Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности. Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным испытаниям, который пытались и пытаются взломать. И тем не менее он, безусловно, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь».

http://www.ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html

«Любая несправедливость и неправда воспринимаются очень остро. Это вообще особенность нашей культуры. Общество решительно отторгает спесь, хамство, высокомерие и эгоизм, от кого бы всё это ни исходило, и всё больше ценит такие качества, как ответственность, высокая нравственность, забота об общественных интересах, готовность слышать других и уважать их мнение».

http://kremlin.ru/events/president/news/53379

«Выбор должен быть всегда в пользу справедливости и против всякой лжи, шантажа и вранья. Если вот так вот по жизни идти, то в конечном итоге в долгую выигрываешь».

https://youtu.be/LTrDJbA5n9s?t=2180 (Путин. Часть 2. Документальный фильм Андрея Кондрашова)

О РУССКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

«Один из ветеранов, не русский человек по национальности, сказал: «Для всего мира мы один народ, мы русские».

http://kremlin.ru/events/president/news/17118

«Я верю в человека. Я верю в его добрые помыслы. Я верю в то, что все мы пришли для того, чтобы творить добро. И если мы будем это делать, и будем это делать вместе, то нас ждёт успех и в отношениях между собой, в отношениях между нашими государствами. Но самое главное, что мы добьёмся таким образом самого главного — мы добьёмся комфорта в своём собственном сердце».

http://kremlin.ru/events/president/transcripts/21558

«И ещё одна составляющая, которая характерна для ментальности российского человека, — это стремление к каким‑то [идеалам]. Конечно, это такая общая черта, нас — миллионы людей, все люди разные, но в среднем всё‑таки мы, конечно, хотим жить материально очень хорошо, и я буду стремиться всё, что от меня зависит, сделать для того, чтобы люди жили лучше, чтобы уровень жизни становился лучше.



Но при всём при этом в ментальности, в душе русского человека всегда есть стремление к какому‑то высокому моральному идеалу, к каким‑то высоким моральным ценностям. Это нас точно отличает — и, уверен, в хорошую сторону».

http://special.kremlin.ru/events/president/transcripts/52830

«…Мне кажется, что русский человек и, сказать пошире, — человек русского мира, он прежде всего думает о том, что есть какое-то высшее моральное предназначение самого человека, какое-то высшее моральное начало, и поэтому русский человек, человек русского мира, обращен больше не в себя любимого, хотя, конечно, в бытовой жизни мы все думаем о том, как жить богаче, лучше, быть здоровее, помочь семье, но всё-таки не здесь главные ценности, он развёрнут вовне…»

http://special.kremlin.ru/events/president/news/20796

«У нас идеологических противоречий [между США и Россией] на сегодняшний день практически нет, у нас есть фундаментальные, культурологические. В основе американского самосознания лежит индивидуалистическая идея, в основе российского — коллективистская. Вот. Есть один из исследователей Пушкина, который об этом очень точно и ясно сказал.



Вот в «Унесённые ветром», помните там главная героиня она говорит, что «я не могу себе представить, что я буду голодать». Вот для неё — это самое главное. А в нашем представлении, в представлении русского человека всё-таки другие задачи. Это что-то такое за горизонт уходящее. Что-то такое душевное. Что-то такое, связанное с… с Богом. Понимаете, это немножко разные философии жизни. Поэтому понять друг друга довольно сложно, но можно».

https://www.youtube.com/watch?v=zZfU5NXXda0&t=500s

«Один из военно-политических деятелей прошлого российских (маршал – по моему, в таком звании он находился, 18 век) он как-то сказал: Россия имеет те неоспоримые преимущества (примерная цитата) перед другими странами, >потому< что она напрямую управляется Богом, а если это не так, то непонятно как она вообще существует».

https://www.youtube.com/watch?v=BoKo9nNl2UU&feature=youtu.be&t=5133.

Высказывание принадлежит генерал-фельдмаршалу Христофору Антоновичу Миниху:

«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует».

«Техника, оружие, даже самое современное, рано или поздно появится в других армиях мира. Это нас абсолютно не волнует, у нас это уже есть и будет ещё лучше. Главное — в другом. Таких людей, таких офицеров, как наш лётчик гвардии майор Роман Филипов, у них не будет никогда!»

http://kremlin.ru/events/president/news/56957#sel=242:45:EgW,242:90:fTf

«Просто мы сильнее… Всех. Потому что мы правы. Сила — в правде. Когда русский человек чувствует, что он прав — он непобедим» (с) В.В.Путин в интервью для ТАСС (13.11.14).

https://m.youtube.com/watch?v=Lr5clFR9xWM 1:05:20

О СРЕДСТВАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВОМ

«Современное величие любой страны основано на экономике. Без эффективно работающей экономики, без социальной сферы, которая создаёт базу для политической стабильности, ни о каком величии речи быть не может. Только два вот этих компонента в сочетании друг с другом дают возможность создать третью очень важную опору — безусловно обеспечить обороноспособность страны.



Всё это вместе (кстати говоря, без истории, без культуры, без менталитета народа вообще ничего не получает<ся> — это такая, знаете, такая субстанция, которая скрепляет всё). Вот всё это вместе и создаёт страну и обеспечивает её внутреннее единство и определяет её роль на международной арене».

https://www.youtube.com/watch?v=BoKo9nNl2UU&feature=youtu.be&t=5180

Есть кусочками в госСМИ. Выделение сделано при стенографировании. Некоторые увидели намёк на шесть обобщённых приоритетов управления.

«Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени. Она есть. Этот предмет называется «история». Надо изучать, тщательно, объективно оценивать историю, и тогда нам будет понятно, как нужно действовать, для того чтобы построить будущее, а будущее создаётся сегодня. Поэтому, если мы хотим, чтобы будущее было благополучным, надо сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать».

http://kremlin.ru/events/president/news/54790

«Вообще ничего нельзя запрещать, кроме вещей которые носят чисто криминальный характер. Что касается всяких других проявлений, негативного характера, с ними можно бороться только одним способом — противопоставить им более основательную и ярко изложенную точку зрения».

https://youtu.be/0szWMfuabck

О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, общественность, — это, конечно же, содержание образовательного процесса, насколько школьное образование отвечает двум базовым задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв: давать знания и воспитывать нравственного человека. Он справедливо считал, что нравственная основа — это главное, что определяет жизнеспособность общества: экономическую, государственную, творческую.

[…]

В школе нужно активно развивать творческое начало, школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало основой их благополучной интересной жизни».

http://kremlin.ru/events/president/news/53379

«Лидерство и конкурентоспособность государства во многом зависят от стремления каждого гражданина к развитию, к личному росту. Если работать над собой, упорно трудиться и реализовывать свой потенциал, то и страна будет идти вперёд». http://tass.ru/obschestvo/3252588/amp

«Не бойтесь ошибок, всегда ищите возможность преодолеть их и выйти на решения, которые вам нужны, и тогда вы, безусловно, будете счастливым успешным поколением — я искренне вам этого желаю».

http://tass.ru/obschestvo/4902733





ИАЦ

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