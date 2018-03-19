Гипотеза расширения Земли с увеличением массы
00:07. 19 марта 2018 Просмотров - 4 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Гипотеза расширения Земли имеет как своих сторонников, так и тех, кто категорически с этим не согласен. Доводы есть как у одной стороны, так и у другой. Одной из самых логичных версий, объясняющих, почему это происходит, является гипотеза Ларина о дегазации Земли: разложения гидридов металлов ядра (которые имеют изначально большую плотность, чем сами металлы). Но сторонники этой гипотезы не любят говорить о ее выводах – о расширении Земли как следствие процессов.
Скептики, сомневающиеся в этой теории приводят аргументы того, что всей армадой спутников систем GPS и Глонасс не зафиксирован данный факт. Геологические реперные точки тоже не сползают со своих координат. Но дело в том, что каждая система имеет погрешность. И я, как сторонник гипотезы о расширении Земли, не исключаю, что существующее расширении за последние десятки лет существования всей армады спутников составляет какую-то часть величины значений погрешности измерения координат: миллиметр, максимум сантиметры.
Так же, не исключено, что Земля расширяется циклично и катастрофично быстро. Это сопровождается потопами и другими катаклизмами. Об этом я начинал писать в этих статьях:
КОГДА РАСШИРЯЛАСЬ ЗЕМЛЯ… ЧАСТЬ 1
КОГДА РАСШИРЯЛАСЬ ЗЕМЛЯ… ЧАСТЬ 2
РАЗОРВАННАЯ ГИПЕРБОРЕЯ
В любом случае, дно всех океанов увеличивается по среднеокеаническим хребтам. Но по современной теории движения тектонических плит с одновременным подныриванием другого края плит океанов под материковую. В среднеокеанических хребтах самая молодая океаническая кора, а у берегов континентов – самая древняя.
Разный возраст океанического дна
Наглядные модели расширения Земли:
Возможно, расширение случилось однажды и сейчас интенсивность практически сошла на ноль. Причина катастрофического расширения – падение крупного тела в район пустыни Такла-Макан (как версия – стартовый механизм расширения).
Перейдем к вопросу: откуда берется масса у Земли для ее расширения (если забыть про гипотезу Ларина):
Дмитрий Павлов: Гипотеза расширения Земли с увеличением массы. Смотреть можно на скорости х1,5-2
Математическая часть доклада сложна для понимания без достаточно подробного изучения темы, допусти, геометрии Минковского. Но если в двух словах, то смысл такой: время неоднородно. При его торможении около (вероятнее – внутри) массивных тел – выделяется энергия и появляется масса (элементарные частицы).
Источник
Многие слышали про работы Н.А.Козырева, доказывающего, что время – это физический параметр, который можно не только измерить, но и преломить или отразить, экранировать. И которое имеет скорость распространения гораздо большую, чем электромагнитные волны, свет. Подробнее
По Эйнштейну у массивных тел время замедляется. Возможно, существует некий механизм, когда при таком замедлении течения времени выделяется огромное количество энергии в виде излучения и появления материи. Не исключено, что за счет этого механизма светят звезды (как и все космические тела) – растут и в массе и в объеме.
Главная последовательность эволюции звезд
Заканчивают свою жизнь взрывом (новая или сверхновая) с образованием нейтронной материи или черной дыры.
Конечно, мне больше понятна модель увеличения массы и размера Земли и звезд в следствии поглощения эфира. Но вариант физикам и математикам связать скорость времени (или торможения скорости) с энергией и выстроить в красивую теорию – тоже выглядит заманчивым. И, оказывается, это уже сделано!
В дополнение темы, что многие космические процессы, в том числе и увеличение размера и массы Земли могут иметь механизм, основанный на изменении течения времени – предлагаю ознакомиться с информацией ниже.
Не так давно мне написал один человек и предложил ознакомиться со своими работами:
НОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА
КВАНТОВАЯ ГЕОФИЗИКА ЗЕМЛИ
Динамическая временная физика
Краткие выдержки из работ:
Если взять большое и массивное тело, например, Землю, то чем ближе к центру Земли, тем медленней течет время, на три порядка (формулы приведены в работах). На глубине от поверхности 1670 км время 0,75 сек, на глубине 3188 км 0,5 сек, а на глубине 5733 км 0,1 сек. Таким образом, когда на глубине 3188 км пройдет 1 сек, то на поверхности пройдет уже 2 сек. А когда на глубине 5733 пройдет 1 сек, то на поверхности пройдет уже 10 сек.
Чем ближе к поверхности, тем быстрее течет время. А в результате этого возраст и масса протонов и нейтронов стал также меняться в соответствие с глубиной. Чем ближе к центру, тем масса и плотность протонов и нейтронов больше, а их размеры меньше. Это необходимо учитывать. Но вследствие того что протоны (которые находиться ближе к мантии) стали увеличиваться, то стала увеличиваться и размерах и наша планета. Если используя эти формулы и явления, им присущие то можно представить единую картину геологии Земли на квантовом уровне. Когда магма начинает подниматься на поверхность планеты, то перемещаясь, с одного временного слоя на другой протон вынужден менять свои временные характеристики. А это значит, что его масса уменьшается (а радиус увеличивается), и значит, происходит временной дефект массы.
Если 1 000 000 тонн кремния поднимется с глубины в 10 км на поверхность, то выделится энергия (временный дефект массы), равная 9,504*1019Дж. или 5,932*1038 МэВ или 2,27*1016 ккал. Для сравнение. Мощность ядерной бомбы в 50 000 тонн в тротиловом эквиваленте равна 2,11*1014 Дж.
Решена проблема скрытой массы в скоплении галактик (решение темной материи), которая объясняется неверным определением расстояний до скоплений галактик. Расстоя- ния определяются при использовании постоянной Хаббла. Принятое сейчас значение 67,8 км/сек на Мпс. А оно зависит от (принятого) возраста Вселенной 2,196*10—18 сек-1 или 14,4*109 лет. Точный и реальный возраст Вселенной 291 604 086 700 лет, и значение постоянная Хаббла = 3,3236 км/сек Мпс.
Автором создана Квантовая геофизика Земли, которая объясняет причину расширения Земли, а также малое количество вылета нейтрино из Солнца. Кроме того, выявлен новый эффект «временного дефекта масс 1-го и 2-го рода», аналогичный ядерному дефекту масс, но на 2—3 порядка мощнее и мягче по своему воздействию. Временный дефект масс 1-го рода возникает при перемещение частиц, массы вещества и тел по радиусу от центра масс. А временный дефект масс 2-го рода возникает, при протекание времени, масса вещества, материи уменьшается и превращается в энергию. Которая и обогревает нашу планету. Это и есть энергия времени.
Элементарные частицы поднимаются из одного временного слоя в другой, от центра массы с нижнего слоя на верхний слой (в работах дан рассчитанный дефект масс) – происходит уравнивание масс элементарных частиц с такими же находящимися на этом слое. Лишняя масса и будет превращена в энергию. Временной дефект масс 2-го рода происходит, когда в этом слое проходит какое время (а масса элементарных частиц меняется с течением времени), то этот временный дефект масс излучает постоянную энергию вокруг себя. Наша планета, таким образом, обогревает себя. Но энергия, полученная временным дефектом массы, на несколько порядков выше, но спокойней мяг- че по воздействию чем при ядерных и термоядерных реакциях.
Наша Вселенная расширяется, и будет расширяться бесконечно, увеличиваясь в размере и массе. Пределов нет.
Основная энергия звезд и планет это как раз и является временный дефект масс 1-го и 2-го рода, а отнюдь не ядерные и термоядерные реакции. Они являются лишь побочными и дополнительными выделениями энергии.
Согласно процессам, протекающим внутри звезды, при определенном количестве ядерных и термоядерных процессах должно выходить из Солнца также определенное количество нейтрино. Расчеты, произведенные учеными точны и достоверны, но получается так, что из звезды (Солнца) выходит слишком много избыточный энергии, которая не обеспечена необходимом количеством нейтрино. Получается нехватка выхода нейтрино.
Временный дефект массы одного протона, когда он поднимается на поверхность с глубины 50 000 км и возрасте этого слоя в 4 640 801 930 лет от возникновения Солнца, или 291 244 888 630 лет от начала Вселенной. То он равен 2,03748*10—27 грамм или 1,831196*10—13 Дж., или 1,14294 МэВ или 4,373736*10—17 ккал. Подсчитаем временный дефект масс в 1 000 000 тонн водорода 63 с глубины в 50 000 км. Этот временный дефект массы 1-го рода на один миллион тонн водорода равен 1,096224*1023 Дж. или 6,84209 МэВ или 2,618286*1019 ккал.
***
Если Валерий Абдулович прав, то за эти работы нужно присуждать Нобелевскую премию! Но все дело в том, что он независимый ученый-самоучка. Вне системы. Альтернативщик как и мы, но в области астрофизики и с большим математическим доказательным аппаратом.
Если кому интересно, кто желает задать вопросы автору – его контакты в его работах. Нужен контакт соцсетях – с его разрешения тоже могу предоставить.
Скептики, сомневающиеся в этой теории приводят аргументы того, что всей армадой спутников систем GPS и Глонасс не зафиксирован данный факт. Геологические реперные точки тоже не сползают со своих координат. Но дело в том, что каждая система имеет погрешность. И я, как сторонник гипотезы о расширении Земли, не исключаю, что существующее расширении за последние десятки лет существования всей армады спутников составляет какую-то часть величины значений погрешности измерения координат: миллиметр, максимум сантиметры.
Так же, не исключено, что Земля расширяется циклично и катастрофично быстро. Это сопровождается потопами и другими катаклизмами. Об этом я начинал писать в этих статьях:
КОГДА РАСШИРЯЛАСЬ ЗЕМЛЯ… ЧАСТЬ 1
КОГДА РАСШИРЯЛАСЬ ЗЕМЛЯ… ЧАСТЬ 2
РАЗОРВАННАЯ ГИПЕРБОРЕЯ
В любом случае, дно всех океанов увеличивается по среднеокеаническим хребтам. Но по современной теории движения тектонических плит с одновременным подныриванием другого края плит океанов под материковую. В среднеокеанических хребтах самая молодая океаническая кора, а у берегов континентов – самая древняя.
Разный возраст океанического дна
Наглядные модели расширения Земли:
Возможно, расширение случилось однажды и сейчас интенсивность практически сошла на ноль. Причина катастрофического расширения – падение крупного тела в район пустыни Такла-Макан (как версия – стартовый механизм расширения).
Перейдем к вопросу: откуда берется масса у Земли для ее расширения (если забыть про гипотезу Ларина):
Дмитрий Павлов: Гипотеза расширения Земли с увеличением массы. Смотреть можно на скорости х1,5-2
Математическая часть доклада сложна для понимания без достаточно подробного изучения темы, допусти, геометрии Минковского. Но если в двух словах, то смысл такой: время неоднородно. При его торможении около (вероятнее – внутри) массивных тел – выделяется энергия и появляется масса (элементарные частицы).
Источник
Многие слышали про работы Н.А.Козырева, доказывающего, что время – это физический параметр, который можно не только измерить, но и преломить или отразить, экранировать. И которое имеет скорость распространения гораздо большую, чем электромагнитные волны, свет. Подробнее
По Эйнштейну у массивных тел время замедляется. Возможно, существует некий механизм, когда при таком замедлении течения времени выделяется огромное количество энергии в виде излучения и появления материи. Не исключено, что за счет этого механизма светят звезды (как и все космические тела) – растут и в массе и в объеме.
Главная последовательность эволюции звезд
Заканчивают свою жизнь взрывом (новая или сверхновая) с образованием нейтронной материи или черной дыры.
Конечно, мне больше понятна модель увеличения массы и размера Земли и звезд в следствии поглощения эфира. Но вариант физикам и математикам связать скорость времени (или торможения скорости) с энергией и выстроить в красивую теорию – тоже выглядит заманчивым. И, оказывается, это уже сделано!
В дополнение темы, что многие космические процессы, в том числе и увеличение размера и массы Земли могут иметь механизм, основанный на изменении течения времени – предлагаю ознакомиться с информацией ниже.
Не так давно мне написал один человек и предложил ознакомиться со своими работами:
НОВАЯ ДИНАМИЧЕСКАЯ ВРЕМЕННАЯ ФИЗИКА
КВАНТОВАЯ ГЕОФИЗИКА ЗЕМЛИ
Динамическая временная физика
Краткие выдержки из работ:
Если взять большое и массивное тело, например, Землю, то чем ближе к центру Земли, тем медленней течет время, на три порядка (формулы приведены в работах). На глубине от поверхности 1670 км время 0,75 сек, на глубине 3188 км 0,5 сек, а на глубине 5733 км 0,1 сек. Таким образом, когда на глубине 3188 км пройдет 1 сек, то на поверхности пройдет уже 2 сек. А когда на глубине 5733 пройдет 1 сек, то на поверхности пройдет уже 10 сек.
Чем ближе к поверхности, тем быстрее течет время. А в результате этого возраст и масса протонов и нейтронов стал также меняться в соответствие с глубиной. Чем ближе к центру, тем масса и плотность протонов и нейтронов больше, а их размеры меньше. Это необходимо учитывать. Но вследствие того что протоны (которые находиться ближе к мантии) стали увеличиваться, то стала увеличиваться и размерах и наша планета. Если используя эти формулы и явления, им присущие то можно представить единую картину геологии Земли на квантовом уровне. Когда магма начинает подниматься на поверхность планеты, то перемещаясь, с одного временного слоя на другой протон вынужден менять свои временные характеристики. А это значит, что его масса уменьшается (а радиус увеличивается), и значит, происходит временной дефект массы.
Если 1 000 000 тонн кремния поднимется с глубины в 10 км на поверхность, то выделится энергия (временный дефект массы), равная 9,504*1019Дж. или 5,932*1038 МэВ или 2,27*1016 ккал. Для сравнение. Мощность ядерной бомбы в 50 000 тонн в тротиловом эквиваленте равна 2,11*1014 Дж.
Решена проблема скрытой массы в скоплении галактик (решение темной материи), которая объясняется неверным определением расстояний до скоплений галактик. Расстоя- ния определяются при использовании постоянной Хаббла. Принятое сейчас значение 67,8 км/сек на Мпс. А оно зависит от (принятого) возраста Вселенной 2,196*10—18 сек-1 или 14,4*109 лет. Точный и реальный возраст Вселенной 291 604 086 700 лет, и значение постоянная Хаббла = 3,3236 км/сек Мпс.
Автором создана Квантовая геофизика Земли, которая объясняет причину расширения Земли, а также малое количество вылета нейтрино из Солнца. Кроме того, выявлен новый эффект «временного дефекта масс 1-го и 2-го рода», аналогичный ядерному дефекту масс, но на 2—3 порядка мощнее и мягче по своему воздействию. Временный дефект масс 1-го рода возникает при перемещение частиц, массы вещества и тел по радиусу от центра масс. А временный дефект масс 2-го рода возникает, при протекание времени, масса вещества, материи уменьшается и превращается в энергию. Которая и обогревает нашу планету. Это и есть энергия времени.
Элементарные частицы поднимаются из одного временного слоя в другой, от центра массы с нижнего слоя на верхний слой (в работах дан рассчитанный дефект масс) – происходит уравнивание масс элементарных частиц с такими же находящимися на этом слое. Лишняя масса и будет превращена в энергию. Временной дефект масс 2-го рода происходит, когда в этом слое проходит какое время (а масса элементарных частиц меняется с течением времени), то этот временный дефект масс излучает постоянную энергию вокруг себя. Наша планета, таким образом, обогревает себя. Но энергия, полученная временным дефектом массы, на несколько порядков выше, но спокойней мяг- че по воздействию чем при ядерных и термоядерных реакциях.
Наша Вселенная расширяется, и будет расширяться бесконечно, увеличиваясь в размере и массе. Пределов нет.
Основная энергия звезд и планет это как раз и является временный дефект масс 1-го и 2-го рода, а отнюдь не ядерные и термоядерные реакции. Они являются лишь побочными и дополнительными выделениями энергии.
Согласно процессам, протекающим внутри звезды, при определенном количестве ядерных и термоядерных процессах должно выходить из Солнца также определенное количество нейтрино. Расчеты, произведенные учеными точны и достоверны, но получается так, что из звезды (Солнца) выходит слишком много избыточный энергии, которая не обеспечена необходимом количеством нейтрино. Получается нехватка выхода нейтрино.
Временный дефект массы одного протона, когда он поднимается на поверхность с глубины 50 000 км и возрасте этого слоя в 4 640 801 930 лет от возникновения Солнца, или 291 244 888 630 лет от начала Вселенной. То он равен 2,03748*10—27 грамм или 1,831196*10—13 Дж., или 1,14294 МэВ или 4,373736*10—17 ккал. Подсчитаем временный дефект масс в 1 000 000 тонн водорода 63 с глубины в 50 000 км. Этот временный дефект массы 1-го рода на один миллион тонн водорода равен 1,096224*1023 Дж. или 6,84209 МэВ или 2,618286*1019 ккал.
***
Если Валерий Абдулович прав, то за эти работы нужно присуждать Нобелевскую премию! Но все дело в том, что он независимый ученый-самоучка. Вне системы. Альтернативщик как и мы, но в области астрофизики и с большим математическим доказательным аппаратом.
Если кому интересно, кто желает задать вопросы автору – его контакты в его работах. Нужен контакт соцсетях – с его разрешения тоже могу предоставить.
Источник: sibved.livejournal.com