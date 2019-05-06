Архитектоника Земли

Корни планетной мифологии. Первопричина заблуждений современной физики Земли лежит в недоступности земных глубин для каких-либо наблюдений кроме сейсмометрических, гравиметрических и магнитометрических, принятии за истину многих умозрительных построений эволюции Земли, берущих начало от “усовершенствований” кантовской космогонической концепции математиками Лапласом, Лагранжем и их последователями, и ограничением срока существования Земли 4,56 миллиардами лет.

Читатели, не желающие утомлять себя этой критикой, могут перейти сразу к конструктивной части статьи .

К сожалению, несмотря на достаточность накопленного фактического материала, разработку “новой глобальной тектоники” в 1960-х годах [15], бурение сверхглубоких скважин, современная наука о внутреннем строении Земли, ее эволюции и динамике далека от адекватности. С целью прояснения причин такого положения и обоснования предлагаемого подхода в начале статьи предложим свою критику взглядов, сложившихся в физике Земли и земной планетологии.

Опираясь на кантовскую концепцию эволюции Вселенной [1], расширенную автором с позиций эфирной парадигмы, приводящей к кардинально иному, нежели современный, взгляду на происхождение и эволюцию Солнечной системы и Земли [2], попробуем уточнить структуру и внутреннюю динамику Земли, опираясь на результаты сейсмологических исследований, проведенных в Боровом [3,4] и новых общефизических исследований автора [5-14] .



Как показано автором в [2] реальный возраст Земли составляет триллионы лет, из которых только последние 4,56 миллиарда – в качестве “внутренней” планеты, то есть твердого ядра планеты юпитерианского типа, оставшегося после взрыва Солнца по типу “новой” звезды.



Выяснение этого обстоятельства сразу исключает быстрое формирование Земли из мифического протопланетного облака, так называемый “горячий вариант” эволюции. Мифичность плотного протопланетного облака следует также из отсутствия подобных облаков в современной наблюдаемой Вселенной и мифичности короткого срока существования последней, отводимой ей релятивистской физикой. Реально Вселенная звезд и галактик существует, как минимум, многие триллионы лет, из чего следует существенная стационарность процесса образования и гибели звездных систем.



Реальный процесс образования планет занимает триллионы лет аккреции кометного вещества с образованием планет юпитерианского типа, по составу идентичных звездам населения I, кометам и межзвездному веществу в целом.

Как установлено автором, планеты земного типа есть центральные, тугоплавкие части планет юпитерианского типа, катастрофически потерявшие атмосферы при взрыве их звезды как “новой”. К таким планетам относятся все “внутренние” планеты Солнечной системы, ныне имеющие массу много меньше планет – гигантов, занимающих периферийную часть Солнечной системы, где излучение “новой” не смогло удалить их атмосферы.

Как показано исследованиями кометного вещества, (см., например, [16]), планеты земного типа имеют аналогичный химический и относительный изотопный состав, идентичный твердой составляющей комет [17, 27, 28] и межзвездной пыли, что подтверждает происхождение планет именно путем аккреции кометного вещества и космической пыли, являющейся продуктом взрывов сверхновых. Средний химический состав комет, межзвездной пыли соответствует земным и лунным базальтам.

Миф радиационной природы земного тепла возник из умозрительной гипотезы о возникновении Земли 4,56 миллиарда лет назад из протопланетного облака, содержащего радиоактивные изотопы. Наблюдаемые факты, однако, противоречат этой гипотезе.

Во-первых, радиоактивные элементы содержатся в основном в земной гранитной коре, а океаническая базальтовая кора и мантийная магма практически лишены радиоактивных элементов.

Во-вторых, выделение внутреннего тепла Земли практически равномерно по площади независимо от того, океаническая это кора или континентальная, и составляет величину порядка 80 мВт/м2. Исключение составляют срединно-океанические хребты, континентальные рифты и “горячие точки”, где выделение тепла порядка 1 Вт/м2.

По мнению автора, образование радиоактивных изотопов было следствием облучения Земли нейтронами “новой” в течение очень короткого, порядка 200 дней периода 4,56 миллиарда лет назад. Поэтому эти изотопы содержатся в основном в коре, и отсчет всех радиоактивных распадов начинается именно с момента взрыва “новой”.

Миф химического характера сейсмических границ внутри Земли возник из необходимости объяснения различных плотностей, упругостей и вязкостей земных недр, обнаруженных при анализе сейсмограмм. Однако, как будет показано ниже, слои Земли ниже коры, не имеют химической индивидуальности, что напрямую следует из ее “холодного” аккреционно-осадочного происхождения из кометного вещества. Кроме того, отраженные сейсмические волны возникают даже там, где нет разницы в физико-химических свойствах пород, но имеется просто какая-то неоднородность, например, разлом, срыв, расслоение пород.

Миф железного ядра Земли вплотную примыкает к предыдущему мифу, и возник из двух ложных аналогий:

- представлении о железо-никелевых метеоритах, как об осколках других планет;

- высокой плотности земного ядра.

По мнению автора, железо-никелевые метеориты не являются осколками планет. Как показано автором в [2], это скорее осколки звездного ядра, разрушившегося при катастрофической потере атмосферы и быстром переходе вещества ядра из сверхсжатого состояния в обычное с трансмутацией преимущественно в атомы железа. Подобное явление обнаружено киевскими физиками в лабораторных условиях [18].



Высокая плотность вещества в центре Земли объясняется автором совсем другой причиной – разрушением валентной оболочки атомов и переходом обычного вещества под воздействием гипердавления в сверхсжатое фазовое состояние.

Миф базальтового слоя в земной коре возник из неверной интерпретации данных сейсмического зондирования, местами обнаруживающего на глубинах 12 – 20 км отражающую границу (границу Конрада) с повышением скоростей сейсмических волн ниже нее. Этот миф был развеян Кольской сверхглубокой скважиной еще в 1990-х годах, показавшей, что при прохождении границы Конрада ни химический, ни минералогический состав пород не меняется. Однако мышление геофизиков настолько инертно, что за прошедшие годы в существующие мифические модели земной коры так и не было внесено соответствующих изменений.

Миф латеральной однородности (сферической симметрии) мантии возник из неверной экстраполяции увеличения однородности верхних слоев земной коры с глубиной до глубин мантии. Он возник из, казалось бы, естественного предположения, что основные возмущающие горизонтальные силы исчезают с глубиной. Однако это не так. Ниже автор покажет, что существенная латеральная неоднородность и блочная структура мантии есть необходимое условие объяснимости тектонических процессов и подтверждается данными сейсмологии.

Миф общей объемной конвекции мантии родился как ответ на необходимость объяснения движения литосферных плит. Были предложены вихревые модели циркуляции в мантии, см., например, [19].

Реально, хорошее прохождение поперечных волн через мантию и измеренная по данным сейсмологии средняя вязкость порядка 1027 Пуаз исключают возможность ее общей конвекции [20]. Иными словами, мантия является существенно твердой в основном своем объеме.

Миф о касательных силах контакта литосфера – астеносфера

родился в процессе попытки объяснения миграции очагов землетрясений, впервые обнаруженной Чарльзом Рихтером в 1958 году, наличием сдвиговых напряжений и деформаций на границе литосферы и астеносферы.

Математические модели, объясняющие так называемые “волны деформации”, обнаруженные многими авторами при обработке каталогов землетрясений, имеющие низкие скорости (10 – 100 км/год), касательными силами на контакте литосфера – астеносфера [26], на самом деле не стыкуются с данными по вязкости астеносферы.

Реально, астеносфера, а особенно ее верхний слой, не обладают необходимой величиной вязкости для создания путем трения местных касательных напряжений, достаточных для возникновения землетрясений. Касательные напряжения, создаваемые астеносферой в литосферных плитах сказываются только на больших площадях и распространяются практически со скоростью сдвиговых волн.

Миф чисто сдвигового механизма землетрясений возник из упрощенной и во многом неверной модели разрушения горного массива в результате квазигоризонтальных напряжений в твердой земной коре. Эта модель завела в тупик как прогноз землетрясений, существенно не продвинувшийся за столетие после князя Б. Б. Голицына, так и собственно физику Земли. Факты последних индонезийских землетрясений, когда энергия землетрясения превысила теоретический предел в 3 – 6 раз (землетрясение у о-ва Суматра, 26 декабря 2004 г., Ms = 9.4±0.1), дезавуировали данную модель вместе с порожденным ею мифом о многолетней (более 10 лет) подготовке сильных землетрясений путем накопления напряжений в земной коре.

Миф длительной деформационно-напряженной подготовки землетрясений возник из той же неверной модели землетрясения, предполагающей медленное накопление потенциальной энергии в массиве “зоны подготовки” землетрясения, которая высвобождается при разрыве сплошности земной коры. Этот миф был развеян серией сильнейших землетрясений в Индонезии в последнее время, когда произошло несколько землетрясений на одном и том же месте без требуемого деформационной моделью длительного накопления энергии, например, в следующих парах землетрясений:

16 нояб. 2000 г. 4.0ºS 152.2ºE Ms=8.2 и 17 нояб. 2000 г. 5.5ºS 151.8ºE Ms=8.2; 15 нояб. 2006 г. 46.6ºN 153.3ºE Ms=8.3 и 13 янв. 2007 г. 46.3ºN 154.5ºE Ms=8.2.

Пытаясь совместить наблюдаемые факты с принятой моделью землетрясения, сейсмологи занизили магнитуду Суматранского землетрясения 26/12/2004, приняв ее равной 9.0. Благо, это было сделать не трудно при точности шкалы магнитуд “плюс-минус лапоть”. В связи с последним необходимо упомянуть и о метрологических мифах сейсмологии.

Иррациональность магнитудных шкал родилась из позитивистской парадигмы, когда подразумевается зависимость природного явления от процесса измерения.

В 1935 году классик сейсмологии Чарльз Рихтер определил магнитуду как десятичный логарифм наибольшей амплитуды сейсмических волн в микронах, записанных стандартным сейсмографом на расстоянии 100 км от эпицентра землетрясения [21]. Уже изначально определение магнитуды зависело от способа наблюдения и прибора, так как было привязано не к энергии землетрясения, а к поведению датчика. Затем, такая неверная постановка была закреплена в методологии, что может увидеть непредвзятый взгляд практически в любом определении магнитуды. Например, у маститых сейсмологов читаем [22, стр.37]:

“Магнитуда m, определяемая по объемным волнам, зависит от периода P-волн, а следовательно от типа аппаратуры, регистрирующей эти волны"

В таком случае магнитуда не есть объективная мера энергии землетрясения, но нечто другое, непригодное для объективной оценки.

Иное дело введенная в 1964 году живым классиком сейсмологии Татьяной Глебовной Раутиан мера сейсмической энергии землетрясения, названная впоследствии “энергетическим классом Раутиан” [23]. Она определяется как десятичный логарифм сейсмической энергии землетрясения в Джоулях, определенной любым доступным способом.

Только такой объективный подход позволяет достичь реальных успехов в сейсмометрии, что и продемонстрировала советская школа военной сейсмологии, где энергетический подход Т. Г. Раутиан позволил увеличить точность определения сейсмической энергии ядерных взрывов и землетрясений на порядок в сравнении с гражданской сейсмологией, где до сих пор царят магнитудные шкалы.

Абсурдность сложения землетрясений разных магнитуд при построении всякого рода карт, диаграмм, гистограмм, часто встречающихся в сейсмологических исследованиях, порождает различные артефакты и ложные выводы. Имеется в виду то, что исследователи часто незаконно сваливают в одну кучу, в один массив землетрясения разных магнитуд, забывая, что отличие на единицу магнитуды означает различие в энергии землетрясения в 32 раза (для шкалы Ms).



Для наглядности на рисунке 1 приводится аналогия шкалы энергии землетрясений и шкалы масс животных. Ясно, что при сложении мышей и слонов, как равных единиц, мы получим бессмыслицу.

Рис.1. Аналогия шкалы магнитуд и масс животных.

Прецизионные измерения в сейсмологии

“Наука начинается там, где начинаются измерения”

Дмитрий Иванович Менделеев

Открытие дыхания Земли в Боровом. Два десятилетия назад в Госкомизобретений СССР поступила заявка на открытие, сделанное сотрудниками Спецсектора ИФЗ. Суть открытия, наибольшая заслуга в котором принадлежит известным сейсмологам Вадиму Александровичу Анну и Елене Ивановне Люкэ, заключается в том, что было обнаружено явление микровариации скоростей p-волн, проходящих через мантию Земли [3].



Вариация была небольшой. Ее амплитуда давала 200 миллисекунд задержки или опережения на 13 минутной трассе Невада – Боровое с периодом в 6 – 7 лет. Для обнаружения этого факта В. А. Аном с сотрудниками была проведена чудовищно кропотливая работа, включающая анализ различных аппаратурных невязок и труднодоступных данных о точном месте и времени каждого невадского взрыва, использованного в качестве прецизионного источника p-волн.

Много это или мало?

Для обнаружения средствами гражданской сейсмологии – вообще недостижимо, как, в прочем, и для западных коллег до 1978 года, когда они только начали использовать цифровую сейсмометрию. В Боровом, тогда закрытой геофизической обсерватории, цифровая регистрация велась с 1965 года, включая прецизионную службу времени, обеспечивающую возможность измерения таких малых вариаций скорости сейсмических волн.

С другой стороны, обнаруженная вариация скоростей является сверхбольшой. Почему?

Дело в том, что скорость сейсмической волны, как и любой другой физической волны, однозначно определяется упругостью и плотностью среды прохождения. А плотность и упругость недр Земли считается строго постоянной по следующим причинам.

Так как через мантию и кору свободно проходят поперечные волны, то эта среда является твердой. Вблизи земной поверхности мы это наблюдаем воочию. Следовательно, здесь нет объемной конвекции тепла, но только теплопроводность. Теплопроводность коры (гранита) и мантии (базальта) известна. Она такова, что внутри Земли температура не может измениться и на тысячную долю градуса за 3 года, полупериод обнаруженной вариации.

Если так, то ±200 милисекунд при средней скорости около 10 км/с составляют ±2 км. В этом случае при 90º расстояния Невада – Боровое и учете угла выхода сейсмических волн Земля должна менять свой радиус с периодом около 6 лет на ±2,4 км. Однако этого не происходит.

В чем дело? Тогда, 20 лет назад, это не было известно. Последнее послужило поводом для отказа в регистрации открытия, хотя открытие доселе неизвестного природного явления было сделано.

Причина вариации стала известна автору данных строк позже, после того, как он провел прецизионные статистические исследования вариаций углов и амплитуд объемных волн, приходящих в Боровое со всего Земного Шара.

Рис. 2. Распределение 190 самых больших землетрясений (Ms=8.X) за последние 120 лет и их тренд с периодичностью, совпадающей с периодом вариаций скоростей p-волн, проходящих основной путь через мантию Земли по трассе Невада – Боровое.

Открытие блочной структуры мантии. Обычно, исследователям, работающим с вторичной (параметрической) информацией о сейсмических сигналах, доступны лишь времена прихода волн на станцию и их амплитуды. Другие важные параметры, такие, как угол подхода волны, точная невязка магнитуды, то есть отличие магнитудной оценки от истинной энергетической, неизвестны. Однако, мне, работавшему на прецизионной цифровой аппаратуре Борового, в этом повезло.

В 1990 году автором с помощью работавшей в то время в Боровом автоматической системы регистрации землетрясений, которая выдавала параметры обнаруженных сейсмических волн, было проведено исследование вариаций углов подхода и амплитуд p-волн в зависимости от координат очагов, известных из оперативного каталога (PDE).

Результаты исследований были изложены в открытом отчете 1990 года [4]. Важные для рассматриваемого вопроса два параграфа из него приведены как приложение к настоящей статье.

В результате проведенной работы было выяснено, что сейсмические волны претерпевают преломление в глубинах мантии, на стыке тектонических плит, точнее в местах субдукций, континентальных рифтов и срединно-океанических хребтов. На рис. 3 и 4 приведены результаты обработки данных из отчета 1990 года в виде карт поправок углов и магнитуд.

Обнаруженное явление явилось одним из ключевых для дальнейших исследований и восстановления истинного строения мантии.

Рис. 3. Отклонения углов подхода p-волн в Боровом из разных районов Земного Шара от азимутов подхода при сферически симметричной мантии [4].

Рис. 4. Усредненные отклонения магнитуд по p-волнам в Боровом для землетрясений в разных районах Земного Шара от средней сетевой магнитуды глобальной сейсмической сети [4].

Рождение и раннее формирование Земли. В отличие от точки зрения современной планетологии автор, в результате исследования особенностей планет Солнечной системы, пришел к выводу о том, что истинный возраст

Земли составляет триллионы лет, из которых только последние 4.56 миллиарда она является планетой “земного типа”.

До этого времени Земля имела мощную атмосферу подобную той, которую имеют планеты юпитерианского типа. Но уже тогда масса тугоплавкой части (недр) Земли была приобретена путем длительной аккреции межзвездного вещества. Как было показано в [2] 4.56 миллиарда лет назад Солнце взорвалось новой звездой, в результате чего ближайшие к нему планеты лишились своих водородно-гелиевых атмосфер.

Недра планет юпитерианского типа формируются осаждением твердой части аккрецируемого планетой кометного вещества. Такая аккреция, хоть и медленно, происходит на наших глазах. Только недавно мы наблюдали захват кометы Шумейкер-Леви Юпитером. Сатурн в недавнее по космическим меркам время захватил еще большую комету, распавшиеся и пока не упавшие части которой, образовали всем известные кольца.



Столетие назад на Землю упала комета, называемая “Тунгусским метеоритом”. Русский планетолог Е. В. Дмитриев нашел следы множества выпавших на Землю комет и определил их химический состав, который оказался близок к земным базальтам [17].

Учитывая единство происхождения (продукты взрывов сверхновых), стационарность внутригалактических процессов в течение многих миллиардов лет, и выравненность химического состава в результате стохастического движения межзвездного вещества (космической пыли, микрокомет и комет), можно утверждать, что, кроме поверхностного слоя (коры), практически весь объем планеты, включая ядро, состоит из сравнительно однородного по химическому составу вещества типа базальтов.

Метатвердое фазовое состояние вещества. Особенностью планет юпитерианского типа является то, что их тугоплавкая часть составляет 1-2% от их общей массы и, следовательно, находится под высоким давлением атмосферы и гидросферы. Это определяет их иное фазовое состояние, нежели у вещества, не находящегося под таким давлением.

Как было установлено автором [9], при давлении

p m = 2m p · K m / V H = 1.5·1011 [kg/ms2], [Pa],

где m p – масса протона, V H ≈ 1.1·4πR3 H /3 – “водородный” объем с учетом додекаэдрической упаковки, R H – радиус первой электронной оболочки атома водорода, K m = B/ρ [m2/s2] – модуль массовой упругости, являющийся фундаментальной константой, ρ – массовая плотность вещества [kg/m3]. B – модуль объемной упругости атомов вещества,

происходит слом “ригидности” валентной электронной оболочки атома практически вне зависимости от номера химического элемента.

Это приводит к переходу вещества в новое фазовое состояние – “метажидкое”, характеризующееся высокой текучестью. Именно такое фазовое состояние мы наблюдаем средствами сейсмологии в недрах Земли на глубинах 2890 – 4980 км. Там скорость поперечных s-волн практически равна нулю, а их поглощение – максимально.

На глубине 4980 км давление удваивается и становится равным 3.0·1011 Па. Это то давление, при котором валентные оболочки атомов вовсе разрушаются. С ними исчезает свойство текучести и все химические свойства веществ. Возникает новое фазовое состояние – метатвердое типа I. Именно такое состояние наблюдается средствами планетарной сейсмологии, когда во внутреннем ядре земли мы регистрируем поперечные волны, образующиеся при преломлении p-волн на границе внутреннего ядра.

Отметим, что наличие метатвердых ядер характерно не только для Земли, но и для всех небесных тел, имеющих давление в недрах выше 3.0·1011 Па. Метатвердое ядро имеют все крупные планеты, звезды главной последовательности и квазары. Последние характеризуются наличием метатвердых фаз высших типов II – VI, то есть гипердавлением в их недрах раздавлены внутренние электронные оболочки атомов вещества [13].

Наблюдаемое средствами сейсмологии и гравиметрии двукратное увеличение плотности в ядре Земли связано, таким образом, не с химическими особенностями (миф железного ядра), а с потерей объема атома в результате разрушения валентной электронной оболочки.

Именно поэтому справедлива гипотеза О. К. Хильгенберга, 1933 [31], Л. Эдьеда, 1956 [32], Б. Хизена [24] о двукратном расширении Земли за последние 4,56 миллиарда лет.

Взрыв “новой” и новая эволюция Земли. 4,56 миллиарда лет назад на Солнце, имевшее метатвердое ядро, выпали обломки планет и, вероятно, метатвердого ядра другой звезды, вызвав катастрофический переход вещества из метатвердого состояния в газообразное. Солнце на сотни дней стало “новой”. Излучение и газовая волна заставили улетучиться первичные атмосферы ближайших планет, в том числе Земли.

От первичной Земли осталось только тугоплавкое ядро. Его плотность была вдвое выше сегодняшней плотности Земли. Начался переход метатвердого вещества в обычные фазовые состояния.



Так как в отличие от недр Солнца давление внутри Земли формировало лишь метатвердое состояние типа I (разрушены только валентные оболочки), то переход не был взрывным. Однако, верхние слои Земли сразу перешли в метажидкое фазовое состояние, а затем, в обычные фазовые состояния вещества. Естественно, что выделение тепла при этом переходе было столь значительным, что верхние слои Земли находились в расплавленном состоянии некоторое время.



В результате свободного излучения тепла с поверхности в кратчайшие сроки произошло образование первичной земной коры из легких и тугоплавких веществ.

С тех пор, экспоненциально спадая, происходил переход метатвердого состояния ядра Земли в обычное

состояние вещества. Спад интенсивности перехода обусловлен нарастающим давлением вещества мантии, образующегося при этом переходе. Отметим, что как в ядре, так и мантии элементный состав вещества один и тот же.

За прошедшие 4,56 миллиарда лет диаметр земли увеличился примерно в 1,4 раза, площадь в 2 раза, а объем – в 2,8 раза. В настоящее время скорость этого перехода столь незначительна, что выделяемая ядром мощность составляет величину порядка 5.0·1014 Вт или 0.1 Вт/м2.

Таким образом, становится понятным истинный источник земного тепла. Распад радиоактивных элементов, образованных при взрыве “новой” 4,56 миллиарда лет назад, по мнению автора, вносит не более 5% от этого значения. Становится ясным, что подогрев мантии осуществляется с ее нижней границы, где она отбирает тепло фазового перехода из метажидкого и метатвердого состояния вещества в обычное.

Как мы видим, в дополнение к мобилизму континентов Альфреда Вегенера в течение эволюции Земли происходило раздвижение океанического дна за счет увеличения объема Земли с понижением ее плотности. Масса Земли и площадь континентальной коры при этом практически не изменялись, хотя континенты по данным автора могли перетасовываться до 20 раз за счет периодического изменения направления тектонических течений.

Дилемма фазовых состояний мантии

“Не знаю, верю ли я в Бога, но зато я точно знаю, что я верю в тектонику плит”

Питер Молнар

В XX веке планетологи разделились на два противоположных лагеря: фиксистов и мобилистов. Первые отрицали движение континентов, а вторые поддерживали гипотезу Альфреда Вегенера о движении континентов. С новыми и новыми открытиями аргументы лагеря мобилистов усиливались. Были найдены множественные факты объединения и распада материков в прошлом, и, наконец, с помощью прямых спутниковых измерений детектировано текущее движение континентов.

У фиксистов остался лишь один козырь – мантия есть твердое образование, через которое проходят поперечные волны. Таким образом, у мобилистов выбивается абсолютно необходимый элемент – замкнутость движения для выполнения закона сохранения массы.

Все имеющиеся на сегодня модели движения мантии, необходимые для осуществления наблюдаемого движения тектонических плит не удовлетворяют либо необходимым количественным, либо необходимым качественным условиям.

Вариант общего мантийного вихря не дает либо наблюдаемой скорости движения тектонических плит в связи с необходимо высокой вязкостью мантии по условию прохождения s-волн, либо не обеспечивает выполнения последнего условия.

Вариант циркуляции только верхней мантии не оправдывается по причине отсутствия сейсмических данных, подтверждающих существование нижнего жидкого слоя в средней мантии (верхним слоем подразумевается астеносфера).

И главное, современная геофизика не знает истинного источника тектонической энергии. Радиоактивный распад является явно нереальным источником в связи с тем, что мантия бедна радиоактивными элементами, а нагрев коры не дает циркуляции, так как она вне мантийной циркуляции и к тому же тверда.

Твердые блоки и тонкие магматические слои

“Скажите, как, и я сделаю…”

Анализируя полученные в 1990 году данные в свете обнаруженных свойств земного ядра, автор пришел к выводу о существовании блочной структуры мантии, где ее блоки имеют узкие вертикальные границы, проходящие под срединно-океаническими хребтами, континентальными рифтами и как продолжение зон субдукции к ядру Земли. По первым нагретая ядром магма поступает к коре, а по последним – опускается к ядру. Верхней границей блоков является верхняя астеносфера, а нижней – переходный слой у ядра.

Такое движение естественно, так как нагретое вещество обладает пониженной плотностью, а остывшее – повышенной. Такая модель согласуется с данными о наличии избыточного давления под срединно-океаническими хребтами и отрицательными гравитационными аномалиями и механизмом глубоких субдукционных землетрясений.

По уровню затухания s-волн, проходящих через границы мантийных блоков, можно определить их толщину, а такое затухание и многократное дифференцирование s-волн наблюдается на сейсмических записях. s-волны, прошедшие через мантию имеют вид почти синусоидальных волновых пакетов уменьшенным отношением амплитуды к амплитуде p-волн. Заметим, что период s-волн ограничивается сверху постоянной времени релаксации (реально ~3 сек), то есть, определяется вязкостью магмы. Снизу, то есть со стороны высоких частот, период s-волн ограничивается толщиной вязкого (жидкого) слоя [29]. Для реальных периодов s-волн эта величина составляет 5 – 20 км.

Так как мы имеем недифференцированный образец колебаний в очаге в виде p-волн, то интегрирующей деконволюцией s-волн можно определить толщину магматической границы мантийных блоков для каждого случая точно.

Независимость “горячих точек” по отношению к движению тектонических плит и их источник тепла в данной модели тоже легко объяснимы. “Горячие точки” есть выход перегретой магмы из куполов – ловушек на границе мантии и ядра (см. рис. 5).

Рис. 5. Мантийные блоки и движение магмы по их границам. 1- континентальная литосфера, 2 – океаническая литосфера, мантийные блоки, 4 – верхняя астеносфера, 5 – жидкое ядро Земли, 6 – магматические границы блоков мантии, 7 – толеитовые вулканы срединно-океанических поднятий, 8 – купол проплавления мантии под “горячей точкой”, 9 – вулкан “горячей точки”, 10 – переходный слой мантии, 11 – андезитовые вулканы островных дуг, 12 - континентальное поднятие.

Вариации скорости p-волн, обнаруженные В. А. Аном и Е. И. Люкэ есть горизонтальные перемещения мантийных блоков на сотни метров относительно друг друга. И эти смещения (вариация толщины магматических границ) могут быть однозначно вычислены как разница скоростей p-волн в твердой мантии и магме. Становится ясной и тесная связь крупной сейсмичности и обнаруженных вариаций (см. рис. 2).

Иногда мантийные блоки прижимаются друг к другу и циркуляция по границе между ними прекращается. Так случилось в меловой период на границе Северо-тихоокеанского и Южно-тихоокеанского блоков,

где до этого был срединно-океанический хребет.

В настоящее время наибольший напор горячей магмы наблюдается под Восточно-тихоокеанским поднятием, что совершенно естественно, так как тепло собирается с громадной площади Тихого океана. Атлантика в настоящее время находится в стадии угасания поступления горячей магмы от ядра, особенно в последние 15±5 миллионов лет, в течение которых образовалась рифтовая долина. Ясно, что высота срединно-океанического хребта пропорциональна подпору магмы, а его поперечный профиль может служить уточнением хронологии тектоники в дополнение к палеомагнетизму и радиационной хронологии.

Вместо Атлантики, где мантийные блоки все теснее прижимаются друг к другу, горячая магма с подошвы мантии пытается найти выход через африканские “горячие точки” и восточноафриканский рифт.

Природа слоя Конрада и сейсмические артефакты

“Истинное знание есть знание причин”

Френсис Бэкон

Как уже отмечалось выше, Кольская сверхглубокая скважина развеяла миф о базальтовом слое земной коры. В связи с этим встает другой вопрос: почему сейсмические наблюдения регистрируют некую фантомную границу? Какова ее природа?

Здесь следует вспомнить, что граница Конрада наблюдается не везде. Она исчезает в сухих районах. Кроме того, граница Конрада может менять свое положение год от года, что сразу исключает ее привязку к химическому составу коры, то есть к конкретным массам горной породы.



Кроме того, эта граница проходит там, где расчетная температура недр близка к 374ºC. В месте бурения Кольской сверхглубокой считается, что граница Конрада проходит на глубине 5 км, однако там нет никаких минералогических изменений. В то же время с повышением температуры изменяются условия образования гидратов [30].

По мнению автора этих условий достаточно для утверждения того, что граница Конрада на самом деле есть граница критического состояния воды. При температуре выше критической невозможно жидкое состояние и образование гидратов.

Таким образом, выше слоя Конрада при наличии влаги существуют гидраты, а ниже – нет. Дегидратрованные породы естественным образом имеют другие плотность и упругость нежели гидратированные.

Отсюда, с учетом данных Кольской сверхглубокой, можно сделать вывод, что земная континентальна кора существенно гранитная во всей своей толще…

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(С пропущенным текстом, ссылками и благодарностями можно ознакомиться здесь.)

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…Выводы

В результате применения развиваемого автором эфирного подхода к проблемам космогонии, космологии и планетологии, анализа фактического материала, полученного сейсмологическими методами, в области физики Земли выяснено следующее:



Земля существует триллионы лет, из которых б о льшую часть в виде планеты – гиганта юпитерианского типа, в основном, газо-жидкой планеты, а меньшую, 4.56 миллиарда лет – в виде тугоплавкого остатка от первоначальной.

льшую часть в виде планеты – гиганта юпитерианского типа, в основном, газо-жидкой планеты, а меньшую, 4.56 миллиарда лет – в виде тугоплавкого остатка от первоначальной.

За последние 4.56 миллиарда лет Земля увеличилась в линейных размерах примерно в 1,4 раза, по площади – в 2 раза, по объему – в 2,8 раза за счет перехода первоначально сверхсжатого вещества в обычное состояние.



В своем основном объеме Земля состоит из базальтовых пород кометного происхождения, а легкая тугоплавкая гранитная кора образовалась путем эвтектического выплавления (метаморфизма) основной породы.



Граница Конрада есть тепловая граница критической температуры воды, а Земная кора, не считая побочных включений, целиком гранитная.



Мантия земли состоит из твердых блоков, разделенных узкими магматическими границами.



Первопричиной тектонического процесса является в основном переход вещества ядра Земли в обычное состояние из метастабильного сверхсжатого состояния и выделяющееся при этом тепло. Оно выносится к литосфере по узким границам блоков мантии магмой и движет литосферу.



“Горячие точки” есть выходы магмы, проплавленные через всю мантию от куполов-ловушек расплава на границе мантии с ядром.



Крупные землетрясения в большей мере порождаются вертикальным изгибом земной коры под воздействием перетекания астеносферных масс.



Карим Хайдаров

Алматы, 8 октября 2007г.



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