Гипотеза пульсирующей Земли
08:15. 9 ноября 2018 Просмотров - 219 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Недавно мне попалась информация о гипотезе пульсирующей Земли. Если кратко изложить суть гипотезы, то она звучит так: у Земли (и у других планет земной группы) есть периоды расширения, когда происходит глобальный вулканизм, Земля расширяется по среднеокеаническим хребтам, а в периоды сжатия – затопление континентов океанами, образование складчатости. Некоторая информация в этой гипотезе мне показалась логичной и она может послужить неким пазлом в картину о происходящих ранее процессах на Земле. Либо дополнять гипотезу дегазирующей и расширяющейся Земли.
Атлантический океан и зона спрединга, в которой происходит раздвижение дна океана в результате “вставки” базальтовых даек.
По официально принятой теории движения литосферных плит через среднеокеанические хребты (не только в Атлантическом океане) происходит раздвижение литосферных плит. Океан растет, но сами плиты в другим краем погружаются под соседние плиты (зоны субдукции).
По альтернативной гипотезе все континенты остаются на своих местах, их края не погружаются под соседние плиты. Иначе бы мы уже не наблюдали столь огромные по площади континенты, а Земля состояла бы практически из океанической коры. Почему материковая кора сегодня занимает примерно 2/5 поверхности Земли, а океаническая (базальтовая) около 3/5?
Так вот, по этой версии Земля расширяется в объеме (а может и в массе за счет поглощения эфира) за счет разложения гидридов (многим известная гипотеза Ларина) или за счет разложения нейтронного ядра планеты (гипотеза Белозерова). Рост происходит в зонах спрединга – в среднеокеанических хребтах. Самая молодая океаническая кора в их центре, самая древняя – у побережья материков (официальные геологические данные).
Но мало кто анализировал картину, структуру среднеокеанических хребтов.
Как видно, раздвижение происходит сегментами. Это может говорить о неких пульсациях, этапах расширения с образованием разломов (отделения новых площадей океанического дна от старых)
Меня всегда интересовал вопрос образования такой хаотичной складчатости. Столкновением литосферных плит это трудно объяснить. В этом случае образовывались бы направленные хребты, дуги из хребтов. А мы видим картину, похожую на сжатие определенных участков земной коры со всех сторон с хаотичными векторами воздействия.
Образование такой складчатости в свете очередного этапа сжатия Земли вполне логичное объяснение.
Было
Стало. Видимо, происходят такие события очень быстро, дни, возможно даже часы, но никак не миллионы лет
Еще один факт, говорящий в пользу этой гипотезы – затопленные шельфы (прибрежные зоны материков):
Т.е. в определенный этап Земля сжалась (или еще находится в периоде сжатия) и вода океанов затопила прибрежные низменные районы. Сюда можно отнести и факт постепенного погружения Венеции, факты наличия многих древних городов как египетские Гераклион, Канопус:
Источник
Развитием гипотезы пульсирующей Земли занимались многие ученые, например: П. Кропоткин, Мартьянов Н.Е., А.В. Галанин, а до него это были Бэчер и Обручев. Со всеми научными выкладками можно ознакомиться в книгах и работах:
Скачать книгу Мартьянова Н.Е. Размышления о пульсациях Земли можно здесь
Гипотеза пульсирующей Земли. А.В. Галанин
Выдержка из статьи П.Кропоткина:
Что же происходит сейчас с Землей? Сжатие или расширение? Ответ пришел несколько с неожиданной стороны. Буровики бурят глубокие скважины. Из земных недр извлекается керн — столбик горной породы. В тот момент, когда столбик отделяется от материнской глыбы, он «чувствует облегчение», силы, сдавливающие его на глубине, исчезают, и он, освободившись, принимает естественные размеры и форму. Изменения, происшедшие с ним в этот момент, можно уловить, измерить и по ним установить, как он был сдавлен на глубине.
Речь идет, конечно, не о всяких горных породах, а о тех, что входят как бы в скелет земной коры, — кристаллических породах, подстилающих толщи осадков. Кое-где этот скелет планеты выступает на поверхность, оголенный деятельностью ледников, — в Скандинавии, Карелии. Вот почему первые такие измерения были проделаны в Норвегии. Но не только там. Их проводили в шахтах и в скважинах, в тоннеле под Монбланом и в скалах Шпицбергена, в кристаллическом фундаменте Канады и на рудниках Джезказгана.
Удивительная картина открылась перед учеными, когда все эти данные стали собираться и складываться в систему. Удивительная прежде всего своим однообразием. Под горными хребтами и под долинами, в самых разных геологических условиях, горные породы сдавлены в горизонтальной плоскости, с боков гораздо сильнее чем положено! На глубине 400 метров это давление таково, каким оно должно быть лишь на километровой глубине, а то давление, которое должно быть на 400-метровой глубине, на самом деле господствует уже на глубине 30—50 метров.
Земная кора сжата, и это может говорить только об одном: о сжатии планеты в нынешнюю геологическую эпоху.
Источник
Какова причина этих возможных пульсаций? Некоторые ученые считают, что в этом задействована гравитация, вернее ее неоднородность в космических масштабах, действующая от центра Галактики, Солнца и планет-гигантов Солнечной системы. Что есть некие циклы этих воздействий. Хотя мне кажется, что такое объяснение слишком туманно.
Может быть, Земля периодически проходит через увеличенный поток эфира и в недрах происходит усиленный по масштабам синтез материи? Или в недрах просто накапливается газ, вода, нефть и при наступлении критического давления начинаются процессы увеличения океанической коры? А потом после сброса внутреннего давления земная кора схлопывается, Земля уменьшается?
Ну, а как же гипотеза сдвигов полюсов, и как следствие потопа от инерционной волны в тех же прибрежных и не только территориях материков? Думаю, эта версия не противоречит. Представьте, что в процессе этапа стремительного расширения (или сжатия) планеты, происходит смещение масс, т.к. равномерно расшириться (или сжаться) во всем своем объеме планета не может. Где-то кора толще, где-то тоньше. И при этом процессе ось вращения планеты уже не может располагаться так, как было ранее. Инерционное силы стараются уравновесить дисбаланс, происходит нутация, сдвиг оси вращения или внутренних масс планеты. Такие колебания приводят к инерционным сдвигам океанов и самих континентов, приводящие к потопу и еще большему горообразованию. Т.е. не нужно применять эффект Джаннибекова для объяснения этой гипотезы сдвига полюсов.
***
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Атлантический океан и зона спрединга, в которой происходит раздвижение дна океана в результате “вставки” базальтовых даек.
По официально принятой теории движения литосферных плит через среднеокеанические хребты (не только в Атлантическом океане) происходит раздвижение литосферных плит. Океан растет, но сами плиты в другим краем погружаются под соседние плиты (зоны субдукции).
По альтернативной гипотезе все континенты остаются на своих местах, их края не погружаются под соседние плиты. Иначе бы мы уже не наблюдали столь огромные по площади континенты, а Земля состояла бы практически из океанической коры. Почему материковая кора сегодня занимает примерно 2/5 поверхности Земли, а океаническая (базальтовая) около 3/5?
Так вот, по этой версии Земля расширяется в объеме (а может и в массе за счет поглощения эфира) за счет разложения гидридов (многим известная гипотеза Ларина) или за счет разложения нейтронного ядра планеты (гипотеза Белозерова). Рост происходит в зонах спрединга – в среднеокеанических хребтах. Самая молодая океаническая кора в их центре, самая древняя – у побережья материков (официальные геологические данные).
Но мало кто анализировал картину, структуру среднеокеанических хребтов.
Как видно, раздвижение происходит сегментами. Это может говорить о неких пульсациях, этапах расширения с образованием разломов (отделения новых площадей океанического дна от старых)
Меня всегда интересовал вопрос образования такой хаотичной складчатости. Столкновением литосферных плит это трудно объяснить. В этом случае образовывались бы направленные хребты, дуги из хребтов. А мы видим картину, похожую на сжатие определенных участков земной коры со всех сторон с хаотичными векторами воздействия.
Образование такой складчатости в свете очередного этапа сжатия Земли вполне логичное объяснение.
Было
Стало. Видимо, происходят такие события очень быстро, дни, возможно даже часы, но никак не миллионы лет
Еще один факт, говорящий в пользу этой гипотезы – затопленные шельфы (прибрежные зоны материков):
Т.е. в определенный этап Земля сжалась (или еще находится в периоде сжатия) и вода океанов затопила прибрежные низменные районы. Сюда можно отнести и факт постепенного погружения Венеции, факты наличия многих древних городов как египетские Гераклион, Канопус:
Источник
Развитием гипотезы пульсирующей Земли занимались многие ученые, например: П. Кропоткин, Мартьянов Н.Е., А.В. Галанин, а до него это были Бэчер и Обручев. Со всеми научными выкладками можно ознакомиться в книгах и работах:
Скачать книгу Мартьянова Н.Е. Размышления о пульсациях Земли можно здесь
Гипотеза пульсирующей Земли. А.В. Галанин
Выдержка из статьи П.Кропоткина:
Что же происходит сейчас с Землей? Сжатие или расширение? Ответ пришел несколько с неожиданной стороны. Буровики бурят глубокие скважины. Из земных недр извлекается керн — столбик горной породы. В тот момент, когда столбик отделяется от материнской глыбы, он «чувствует облегчение», силы, сдавливающие его на глубине, исчезают, и он, освободившись, принимает естественные размеры и форму. Изменения, происшедшие с ним в этот момент, можно уловить, измерить и по ним установить, как он был сдавлен на глубине.
Речь идет, конечно, не о всяких горных породах, а о тех, что входят как бы в скелет земной коры, — кристаллических породах, подстилающих толщи осадков. Кое-где этот скелет планеты выступает на поверхность, оголенный деятельностью ледников, — в Скандинавии, Карелии. Вот почему первые такие измерения были проделаны в Норвегии. Но не только там. Их проводили в шахтах и в скважинах, в тоннеле под Монбланом и в скалах Шпицбергена, в кристаллическом фундаменте Канады и на рудниках Джезказгана.
Удивительная картина открылась перед учеными, когда все эти данные стали собираться и складываться в систему. Удивительная прежде всего своим однообразием. Под горными хребтами и под долинами, в самых разных геологических условиях, горные породы сдавлены в горизонтальной плоскости, с боков гораздо сильнее чем положено! На глубине 400 метров это давление таково, каким оно должно быть лишь на километровой глубине, а то давление, которое должно быть на 400-метровой глубине, на самом деле господствует уже на глубине 30—50 метров.
Земная кора сжата, и это может говорить только об одном: о сжатии планеты в нынешнюю геологическую эпоху.
Источник
Какова причина этих возможных пульсаций? Некоторые ученые считают, что в этом задействована гравитация, вернее ее неоднородность в космических масштабах, действующая от центра Галактики, Солнца и планет-гигантов Солнечной системы. Что есть некие циклы этих воздействий. Хотя мне кажется, что такое объяснение слишком туманно.
Может быть, Земля периодически проходит через увеличенный поток эфира и в недрах происходит усиленный по масштабам синтез материи? Или в недрах просто накапливается газ, вода, нефть и при наступлении критического давления начинаются процессы увеличения океанической коры? А потом после сброса внутреннего давления земная кора схлопывается, Земля уменьшается?
Ну, а как же гипотеза сдвигов полюсов, и как следствие потопа от инерционной волны в тех же прибрежных и не только территориях материков? Думаю, эта версия не противоречит. Представьте, что в процессе этапа стремительного расширения (или сжатия) планеты, происходит смещение масс, т.к. равномерно расшириться (или сжаться) во всем своем объеме планета не может. Где-то кора толще, где-то тоньше. И при этом процессе ось вращения планеты уже не может располагаться так, как было ранее. Инерционное силы стараются уравновесить дисбаланс, происходит нутация, сдвиг оси вращения или внутренних масс планеты. Такие колебания приводят к инерционным сдвигам океанов и самих континентов, приводящие к потопу и еще большему горообразованию. Т.е. не нужно применять эффект Джаннибекова для объяснения этой гипотезы сдвига полюсов.
***
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Источник: sibved.livejournal.com