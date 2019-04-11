Евгений Нестеров о коэволюции, природе и обществе
Хронометраж:
0:19 – О кафедре геологии и геоэкологии
3:08 – Влияние окружающей среды на появление, формирование человека недостаточно изучено
9:43 – Про ледники
16:08 – Эволюция идет лучше там, где не самые благоприятные условия для существования человека
19:05 – О происхождении человека
24:40 – Про карстовые пещеры
30:49 – Попытка подтвердить гипотезу
34:35 – О цивилизациях
41:53 – Про Атлантиду
51:09 – Цивилизация Великих Афин
55:41 – Царь Филипп и Александр Македонский понесли знамя греческой культуры на обширные территории
59:48 – Современные мифы
1:06:58 – Тектонические циклы
1:14:24 – Модель пульсирующей Земли
1:24:59 – Геология, что в России, что в Советском Союзе была выдающейся наукой
1:32:07 – Политическая ситуация сложилась таким образом
1:40:05 – Единственный случай в истории США
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Когда бомбят “югославию” тогда Ельцын объявляет, что российские десантники вошли первыми.
Надежда на то, что русские отморозки будут весело радоваться его словам.
А когда кромсают лучших в белом доме, тогда включают “лебединое озеро”.
Судя по “лебединому озеру” на этом сайте, сейчас кого-то крамсает Россия.