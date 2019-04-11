Евгений Нестеров о коэволюции, природе и обществе

Хронометраж:

0:19 – О кафедре геологии и геоэкологии

3:08 – Влияние окружающей среды на появление, формирование человека недостаточно изучено

9:43 – Про ледники

16:08 – Эволюция идет лучше там, где не самые благоприятные условия для существования человека

19:05 – О происхождении человека

24:40 – Про карстовые пещеры

30:49 – Попытка подтвердить гипотезу

34:35 – О цивилизациях

41:53 – Про Атлантиду

51:09 – Цивилизация Великих Афин

55:41 – Царь Филипп и Александр Македонский понесли знамя греческой культуры на обширные территории

59:48 – Современные мифы

1:06:58 – Тектонические циклы

1:14:24 – Модель пульсирующей Земли

1:24:59 – Геология, что в России, что в Советском Союзе была выдающейся наукой

1:32:07 – Политическая ситуация сложилась таким образом

1:40:05 – Единственный случай в истории США



Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EuMlQ_Iep0Y