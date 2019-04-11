Главная » Видео, Мировоззрение

Евгений Нестеров о коэволюции, природе и обществе

14:41. 11 апреля 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:

Хронометраж:
0:19 – О кафедре геологии и геоэкологии
3:08 – Влияние окружающей среды на появление, формирование человека недостаточно изучено
9:43 – Про ледники
16:08 – Эволюция идет лучше там, где не самые благоприятные условия для существования человека
19:05 – О происхождении человека
24:40 – Про карстовые пещеры
30:49 – Попытка подтвердить гипотезу
34:35 – О цивилизациях
41:53 – Про Атлантиду
51:09 – Цивилизация Великих Афин
55:41 – Царь Филипп и Александр Македонский понесли знамя греческой культуры на обширные территории
59:48 – Современные мифы
1:06:58 – Тектонические циклы
1:14:24 – Модель пульсирующей Земли
1:24:59 – Геология, что в России, что в Советском Союзе была выдающейся наукой
1:32:07 – Политическая ситуация сложилась таким образом
1:40:05 – Единственный случай в истории США

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/interview…

Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
Канал в Telegram: https://t.me/oper_goblin
Гоблин в Twitter: https://twitter.com/goblin_oper
Гоблин Вконтакте: https://vk.com/goblin
Гоблин в Instagram: https://www.instagram.com/goblin_oper/
Гоблин в Facebook: https://goo.gl/GK13pD
Группа Вконтакте: https://vk.com/goblin_oper_ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EuMlQ_Iep0Y

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Как Петр Нестеров штурмовал небо
... Первой мировой войны Петр Николаевич Нестеров был, пожалуй, самым известным ... военным летчиком, осенью 1911 года Нестеров поступил в Офицерскую воздухоплавательную школу... нестеровском постаменте установлена статуя оуновца Евгения Коновальца. Памятник П.Н. ...
Сводки от ополчения Новороссии 12 сентября 2015
... с местным криминальным авторитетом Нестеров Владимир Николаевич 1971 г... .Имеет автомобиль спорт класса.Нестеров В.Н. также некоторое... Имеет длительную связь с Нестеров В.Н. и Дубовка... Зубченко Виталий и Антюхов Евгений.Справка на донецких казаков.Заместитель...
Scofield: Суета вокруг Роснефти. Дополнение
... ДЭБ «Роснефти» сменил подполковник Нестеров, «Ведомостям» рассказали двое знакомых... финансового мошенника, гражданина Украины Евгения Слуцкера, незаконно, как выяснилось...находящимся в международном розыске Евгением Двоскиным, оказался сайт информационного...
Новости России и Крыма. Сегодня 2 декабря 2014
... считает аналитик «Сбербанка КИБ» Валерий Нестеров. «Проект будет, что важно, осуществляться... таким ходом будут довольны», — сказал Нестеров. Эксперт пояснил, что теперь «... Совета Федерации по экономической политике Евгений Тарло. По мнению Мурычёва, ...
Сводки от ополчения Новороссии 08 июня 2015
... Лысенко. Координатор батальона «Киев-1» Евгений Дейдей также отписался на Facebook... народной республики Андрей с позывным «Нестер» из батальона «Хулиганы» в эфире....info Ведущий программы — Сергей Веселовский. «Нестер»: Ведется постоянный огонь с АГСов...
ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ - ВАЛЕНТИНЫ ПЕТРОВНЫ ЛЕВАШОВОЙ!!!
.... Н.В. Левашова – Рига, Жан Нестеров. Клуб Новых Знаний им. Н....В. Левашова – Новосибирск, Андрей Самсонов, Евгений Барашков Клуб Новых Знаний им... им. Н.В. Левашова – Абакан, Евгений Поляков Клуб Новых Знаний им...

Один комментарий»

  • 346 246
    чужой 11 апреля 2019 в 14:56 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    Когда бомбят “югославию” тогда Ельцын объявляет, что российские десантники вошли первыми.
    Надежда на то, что русские отморозки будут весело радоваться его словам.
    А когда кромсают лучших в белом доме, тогда включают “лебединое озеро”.
    Судя по “лебединому озеру” на этом сайте, сейчас кого-то крамсает Россия.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>