Сводки от ополчения Новороссии 10 ноября 2019

Отвод сил Украины и Донецкой Народной Республики (ДНР) начался в субботу, 9 ноября, в Петровском. Если процесс закончится успешно, это будет означать, что исчезли последние препятствия для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».

Ночь на пилотном участке разведения сил и средств ВСУ и Народной милиции ДНР в Петровском прошла без обстрелов, утром обстрелов тоже не наблюдается, сообщили в субботу, 9 ноября, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Украинские силовики не открывали ночью огонь по участку разведения сил и средств в Петровском. Обстрелов не наблюдается и утром», — цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей. При этом, по данным представителя ДНР, на других участках подразделения украинской армии за сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по республике свыше 20 боеприпасов. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность обстрелов снизилась в 10 раз, говорится в сообщении.

В свою очередь, в пресс-службе штаба «ООС» также утром в субботу сообщили о том, что с начала текущих суток «российские оккупационные войска» не проявляли огневой активности.

И вот разведение началось.

«К 13:15 представители обеих сторон выпустили в небо зеленые ракеты, тем самым ознаменовав начало комплекса мероприятий — стороны начинают отвод военной техники и вооруженных лиц за пределы участка разведения, на который, согласно плану-графику Контактной группы, отводится три дня», — передаёт ДАН.

Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения. По информации агентства, «если данные мероприятия будут выполнены, о чем стороны уведомят ОБСЕ, а миссия, в свою очередь, зафиксирует и отразит завершение этой части плана-графика в соответствующих отчетах, то начнется следующий комплекс мероприятий — очистка местности от мин и других взрывоопасных предметов, а также синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения и ликвидация невзрывных заграждений на участках разведения».

Как сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, республика может вывести свои силы и средства в течение суток, поскольку подразделения ДНР здесь — «незначительные». Украинская сторона запросила на отведение трое суток.

Представители ОБСЕ установили мачту с видеокамерами, чтобы в круглосуточном режиме мониторить ситуацию в освободившейся «серой зоне», сообщает «Россия 24».

Отметим, что отвод сил в Петровском произошёл не с первой попытки, согласованные сроки (4 и 8 ноября) срывались, в чём стороны обвиняли друг друга.

Ранее состоялось разведение сил в Золотом — и тоже не без сложностей, президенту Зеленскому пришлось лично приехать на место и уговаривать национал-радикалов не чинить препятствий. Впрочем, некоторые наблюдатели считают этот визит и перепалку с радикалами продуманной пиар-акцией.

Отвод техники предусмотрен Минскими соглашениями и детализирующей их выполнение в определённой части «формулой Штайнмайера», согласование которой радикалы приняли в штыки, организовав акции под лозунгом «Нет капитуляции». Против мира выступают не только радикалы, но и представленные в Раде политические силы.

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Так, активна в этом партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». А возглавляемая певцом Вакарчуком партия «Голос» (её связывают также и с Соросом) предлагает вообще выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию до усиления собственных позиций».

Что дальше? Депутат Верховной Рады VII созыва и VIII созыва, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети напомнил, что разведение сил — это ещё не мир.

«Дальше есть пункты Минских соглашений, которые придется выполнять. Что важно для нас? Вопрос в том, как мы будем дальше реинтегрировать Донбасс. Там должны пройти выборы, у жителей неподконтрольных сейчас территорий должно появиться представительство в парламенте», — написал политик. По его словам, нужно заниматься и экономикой: без Донбасса и без его реинтеграции Украина сильной не будет, не будет инвестклимата и это путь в никуда».

По мнению Мураева, партия Петра Порошенко пытается помешать успешному мирному урегулированию по простой причине: «если Зеленский сможет решить конфликт, возникнет вопрос к этим политическим трупам из БПП или „ЕС“, почему вы за 5 лет этого не сделали?».

Напомним, о разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском Контактная группа в Минске договорилась еще в 2016 году, но окончательно выполнить эту договорённость получилось только сейчас. Теперь устраняются препятствия для проведения встречи «нормандской четвёрки» — конечно, в том случае, если процесс разведения закончится успешно.

Однако можно предположить, что попытки сорвать мирный процесс на Украине продолжатся. Они и не прекращались. Во время поездки Зеленского в Харьков 6 ноября национал-радикалы из «Национального корпуса» и «Традиции и порядка» вышли с плакатами: «Сегодня Золотое, завтра Харьков и вся Украина», «За предательство придется ответить» и др.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила в интервью каналу «112 Украина», что разведение сил в Донбассе может быть использовано противниками Владимира Зеленского для того, чтобы свергнуть президента. «Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать, шатать», — сказала она.

На Украине слишком многие заинтересованы в том, чтобы конфликт на востоке страны продолжался, для кого-то это смерть и лишения, а для кого-то — прибыльный бизнес. Внутриполитическая борьба вокруг проблемы мирного урегулирования будет только обостряться.

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Андрей Лубенский