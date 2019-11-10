Сводки от ополчения Новороссии 10 ноября 2019
- 11:43 Отвод сил в Петровском: это ещё не мир.
- 09:49 Поврежденный в результате обстрела дом в Зайцево.
- 06:00 «Закончить войну и начать строить»: интервью со вторым командиром бригады «Призрак».
- 03:00 Слышны взрывы: ситуация в ЛНР после разведения войск у Золотого-5 (ВИДЕО).
- Вчера 22:30 Разведение сил на Донбассе: В ДНР посоветовали западным политикам внимательно читать Минские соглашения.
- Вчера 21:49 Американский БПЛА снимает позиции ДНР под Мариуполем.
Отвод сил в Петровском: это ещё не мир
Отвод сил Украины и Донецкой Народной Республики (ДНР) начался в субботу, 9 ноября, в Петровском. Если процесс закончится успешно, это будет означать, что исчезли последние препятствия для проведения встречи лидеров «нормандской четвёрки».
Ночь на пилотном участке разведения сил и средств ВСУ и Народной милиции ДНР в Петровском прошла без обстрелов, утром обстрелов тоже не наблюдается, сообщили в субботу, 9 ноября, в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Украинские силовики не открывали ночью огонь по участку разведения сил и средств в Петровском. Обстрелов не наблюдается и утром», — цитирует сообщение СЦКК Донецкое агентство новостей. При этом, по данным представителя ДНР, на других участках подразделения украинской армии за сутки 11 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по республике свыше 20 боеприпасов. При обстрелах применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие. По сравнению с предыдущими сутками интенсивность обстрелов снизилась в 10 раз, говорится в сообщении.
В свою очередь, в пресс-службе штаба «ООС» также утром в субботу сообщили о том, что с начала текущих суток «российские оккупационные войска» не проявляли огневой активности.
И вот разведение началось.
«К 13:15 представители обеих сторон выпустили в небо зеленые ракеты, тем самым ознаменовав начало комплекса мероприятий — стороны начинают отвод военной техники и вооруженных лиц за пределы участка разведения, на который, согласно плану-графику Контактной группы, отводится три дня», — передаёт ДАН.
Разведение должно зеркально происходить на расстояние 1 км от линии разграничения. По информации агентства, «если данные мероприятия будут выполнены, о чем стороны уведомят ОБСЕ, а миссия, в свою очередь, зафиксирует и отразит завершение этой части плана-графика в соответствующих отчетах, то начнется следующий комплекс мероприятий — очистка местности от мин и других взрывоопасных предметов, а также синхронный и зеркальный демонтаж фортификационных сооружений и других объектов военного назначения и ликвидация невзрывных заграждений на участках разведения».
Как сообщил журналистам руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, республика может вывести свои силы и средства в течение суток, поскольку подразделения ДНР здесь — «незначительные». Украинская сторона запросила на отведение трое суток.
Представители ОБСЕ установили мачту с видеокамерами, чтобы в круглосуточном режиме мониторить ситуацию в освободившейся «серой зоне», сообщает «Россия 24».
Отметим, что отвод сил в Петровском произошёл не с первой попытки, согласованные сроки (4 и 8 ноября) срывались, в чём стороны обвиняли друг друга.
Ранее состоялось разведение сил в Золотом — и тоже не без сложностей, президенту Зеленскому пришлось лично приехать на место и уговаривать национал-радикалов не чинить препятствий. Впрочем, некоторые наблюдатели считают этот визит и перепалку с радикалами продуманной пиар-акцией.
Отвод техники предусмотрен Минскими соглашениями и детализирующей их выполнение в определённой части «формулой Штайнмайера», согласование которой радикалы приняли в штыки, организовав акции под лозунгом «Нет капитуляции». Против мира выступают не только радикалы, но и представленные в Раде политические силы.
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Так, активна в этом партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». А возглавляемая певцом Вакарчуком партия «Голос» (её связывают также и с Соросом) предлагает вообще выйти из Минских соглашений и «заморозить ситуацию до усиления собственных позиций».
Что дальше? Депутат Верховной Рады VII созыва и VIII созыва, лидер партии «Наши» Евгений Мураев на своей странице в соцсети напомнил, что разведение сил — это ещё не мир.
«Дальше есть пункты Минских соглашений, которые придется выполнять. Что важно для нас? Вопрос в том, как мы будем дальше реинтегрировать Донбасс. Там должны пройти выборы, у жителей неподконтрольных сейчас территорий должно появиться представительство в парламенте», — написал политик. По его словам, нужно заниматься и экономикой: без Донбасса и без его реинтеграции Украина сильной не будет, не будет инвестклимата и это путь в никуда».
По мнению Мураева, партия Петра Порошенко пытается помешать успешному мирному урегулированию по простой причине: «если Зеленский сможет решить конфликт, возникнет вопрос к этим политическим трупам из БПП или „ЕС“, почему вы за 5 лет этого не сделали?».
Напомним, о разведении сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском Контактная группа в Минске договорилась еще в 2016 году, но окончательно выполнить эту договорённость получилось только сейчас. Теперь устраняются препятствия для проведения встречи «нормандской четвёрки» — конечно, в том случае, если процесс разведения закончится успешно.
Однако можно предположить, что попытки сорвать мирный процесс на Украине продолжатся. Они и не прекращались. Во время поездки Зеленского в Харьков 6 ноября национал-радикалы из «Национального корпуса» и «Традиции и порядка» вышли с плакатами: «Сегодня Золотое, завтра Харьков и вся Украина», «За предательство придется ответить» и др.
Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила в интервью каналу «112 Украина», что разведение сил в Донбассе может быть использовано противниками Владимира Зеленского для того, чтобы свергнуть президента. «Повод прекрасный: капитулянт. Вот сейчас будут качать, шатать», — сказала она.
На Украине слишком многие заинтересованы в том, чтобы конфликт на востоке страны продолжался, для кого-то это смерть и лишения, а для кого-то — прибыльный бизнес. Внутриполитическая борьба вокруг проблемы мирного урегулирования будет только обостряться.
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Андрей Лубенский
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Поврежденный в результате обстрела дом в Зайцево
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«Закончить войну и начать строить»: интервью со вторым командиром бригады «Призрак»
Украина обязана признать выбор Донбасса и стремление людей жить так, как они хотят. Об этом в эксклюзивном интервью «Русской Весне» заявил бывший начальник штаба и командир бригады «Призрак» Алексея Мозгового — 4-й гвардейской бригады Народной милиции ЛНР» Юрий Шевченко.
Русская Весна: Какие значимые изменения жизни в ЛНР за последние годы Вы могли бы отметить?
Юрий Шевченко: Об этом рано еще говорить. Но главное, что должно повлиять и уже влияет на жизнь в Луганской Народной Республике, — та работа по строительству настоящего государства, которая неуклонно и настойчиво ведется в республике. Это не потрогаешь руками, не измеришь какими-то приборами, но изменения — неизбежны. И каждый житель республики уже сегодня может это прочувствовать в той или иной ситуации. Республика продолжает строить настоящее государство.
РВ.: Как жители Республики воспринимают ситуацию с российским гражданством?
Ю.Ш.: Очереди не становятся меньше. К сожалению. Несмотря на буквально титаническую работу соответствующих государственных органов республики и, прежде всего, МВД. Знаю, о чем говорю. Там люди сейчас действительно пашут.
Что касается жителей республики, то они, естественно, хотят побыстрее получить все документы о российском гражданстве. Люди шестой год находятся в состоянии войны. И надежда у них — на любую возможность, ведущую к прекращению боевых действий в их родном доме.
РВ.: Ощущается ли изменение в отношениях с Украиной после ухода Порошенко и прихода Зеленского?
Ю.Ш.: Принципиальных изменений, которых все ждали — нет. Это — точно. Есть какие-то шаги по отводу войск вдоль линии соприкосновения. Но это — всё равно, что лечить открытый перелом таблетками от кашля.
С другой стороны, любые действия, направленные на прекращение или ограничение огня — нужно приветствовать.
РВ.: Как Вы считаете, с Украиной можно договориться о мире? Какова позиция ЛНР в этом вопросе?
Ю.Ш.: У Донбасса, как мне кажется, есть только одна позиция, которой он придерживается с начала войны. Украина обязана признать выбор Донбасса, стремление людей жить так, как они хотят. Их жизнь не должна зависеть от «закидонов» на майданах в Киеве, от тамошних переворотов и вооруженных мятежей.
К сожалению, бузили одни, а снаряды полетели в других. В тех, кто не признал вооруженный государственный переворот 2014-го года.
РВ.: Что ожидает Народную милицию после окончания войны на Донбассе?
Ю.Ш.: Думаю, что рано об этом говорить. Да, мы отстояли свое право на собственный голос и собственное мнение.
Мы в кратчайшие сроки создали боеспособные соединения, успешно противостоящие «украинской» армии. Но мы еще никого не победили.
Важным вопросом остаётся понять, что именно можно будет считать победой. И не менее важно знать, что именно мы будем делать после победы.
До настоящего времени Народная милиция занимается тем, чем должна заниматься — обеспечивает безопасность молодого государства в условиях внешней агрессии со стороны бандеровской Украины.
РВ.: И последний, заключительный вопрос. Что Вам бы хотелось изменить, чтобы жизнь в ЛНР стала лучше?
Ю.Ш.: Все мы здесь хотим мира и процветания на многострадальной земле Донбасса.
Что хотелось бы изменить? Закончить войну и начать строить, строить и строить. Вот тогда жизнь в ЛНР будет точно лучше.
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Слышны взрывы: ситуация в ЛНР после разведения войск у Золотого-5 (ВИДЕО)
На участке разведения № 2 в районе населённого пункта Золотое продолжаются работы по разминированию территории и ликвидации выявленных взрывоопасных предметов. Жители многострадального посёлка рассказывают, что стало потише и делятся робкой надеждой на полное прекращение огня.
В последнее время сотрудники МЧС ЛНР, продвигаясь ближе к территории, оккупированной украинскими войсками, находят всё больше опасных находок. Некоторые находки приходится ликвидировать на месте. Руководитель группы разминирования Евгений Нестеров отмечает, что обстановка очень сложная и приходится прочёсывать каждый сантиметр земли.
Обстановка в посёлке Золотое-5 стабилизировалась, а жители надеются хотя бы на временное затишье и прекращение обстрелов. Однако в местной школе, которая десятки раз подвергалась обстрелам, на всякий случай всё же держат открытыми двери бомбоубежища.
В то же время, как сообщала «Русская Весна», странное заявление прозвучало от временного поверенного в делах США на Украине о дальнейшей судьбе участков разведения. Его прокомментировали главы Республик, а также руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерал-майор Руслан Якубов.
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Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-центром УНМ ЛНР.
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Разведение сил на Донбассе: В ДНР посоветовали западным политикам внимательно читать Минские соглашения
В редакцию «Русской Весны» поступил текст заявления руководителя представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня генерал-майора Руслана Якубова в связи с разведением сил на участке «Петровское-Богдановка».
«Как сообщалось ранее, сегодня подразделения Народной милиции ДНР были полностью выведены за пределы участка разведения №3 “Петровское-Богдановка”. В соответствии с пунктом 8 Рамочного решения Контактной группы от 21 сентября 2016 года, по завершению всего процесса разведения ни представители личного состава НМ Донецкой Народной Республики, ни представители личного состава вооруженных формирований Украины, “ни при каких обстоятельствах не могут находиться на участках разведения, пребывание на которых разрешено только офицерам Совместного центра контроля и координации (СЦКК)”.
Донецкая Народная Республика готова строго соблюдать данное требование Рамочного решения, как и любые взятые на себя обязательства.
Однако нас настораживают заявления украинской стороны о возможном возвращении ВФУ на прежние позиции на участке.
Еще большую обеспокоенность и недоумение вызывают заявления западных политиков, в частности временного поверенного в делах США на Украине о том, что после разведения туда смогут зайти представители полиции и национальной гвардии Украины.
Возвращаясь к пункту 8 Рамочного решения, акцентируем внимание на том, что в районе разведения не могут находиться ни украинские военные, ни национальная гвардия, ни полиция. Согласно Дополнению к Комплексу мер, термин «вооруженные силы Украины» включает в себя любые вооруженные формирования Украины.
Видимо, западные кураторы особо не тратят время на прочтение официальных документов Минских соглашений, только так можно объяснить подобные заявления. Напомним также, что такие подразделения, входящие в состав Национальной гвардии, как «Азов» и подобные им известны всему Донбассу своими преступлениями против мирных граждан, приравненными к геноциду населения. Даже Конгресс США включил его в список террористических организаций.
Кроме того, заявление Тейлора противоречит здравому смыслу.
Суть разведения заключается как раз в том, чтобы отвести силы и средства сторон на достаточное расстояние для недопущения осуществления обстрелов и общей деэскалации ситуации на линии соприкосновения.
Следовательно, возникает вопрос к западным дипломатам, какое может быть мирное урегулирование конфликта, если на оставленные позиции одними вооруженными формированиями вернутся другие вооруженные так называемые националистические формирования?
Рекомендуем господину Тейлору более внимательно ознакомиться с Минскими документами, в частности с Рамочным решением. Остается надеяться, что его заявление будет воспринято всеми здравомыслящими головами как недоразумение и не послужит руководством к действию для украинской власти.
В противном случае все наши усилия по возобновлению разведения, направленные на достижения мира, будут напрасны: если на участки зайдут представители силовых структур Украины — напряженность в данных районах останется прежней, изменится разве что название вооруженных формирований и униформа их представителей».
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Американский БПЛА снимает позиции ДНР под Мариуполем
Среди упертых из украинских штабов секретных карт и документов, которые в последний месяц публикует телеграм-канал "Джокер ДНР" https://t.me/JokerDNR (либо хакеры, либо спецслужбы работают – напоминает хакеров из "Кибер-Беркут" в лучшие годы), обнаружилось видео с американского БПЛА, который снимал позиции ДНР в районе населенного пункта Октябрь. Съемки велись в мае 2019 года. Как утверждает канал, дрон принадлежал американской ЧВК, которая работала/работает на фронте в районе Мариуполя в частотой 1 раз в 2-3 месяца группами по 13-15 человек. Документы на этот счет также обещают опубликовать. Ждем.
Также выложен архив с апрельскими съемками позиций ДНР в районе Крутой Балки – http://dropmefiles.com/yLyfL (ссылка будет действительна 2 дня – кто успел, тот молодец)
Также там выложены различные документы ВСУ (таблицы огня, приказы по бригадам и т.п.)
Судя по количеству и разнообразию информации в этой утечке, просачивание произошло на уровне штаба сектора, если не выше, раз анонсируют документы из штаба ООС.
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