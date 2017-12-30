Парадоксы трансмутации и развитие Земли. Неочевидные доказательства

Paradox (лат.) — вопреки, несмотря на… Вот именно: несмотря на довольно широкий контекст исследований феномена трансмутации, ее эволюции в истории развития Земли, несмотря на сложившееся, устойчивое представление о трансмутации как: а) о чем-то весьма зыбком и б) потому подвергаемому обструкции, так вот, несмотря на все это, интерес к превращениям и роли трансмутации в истории развития Земли не ослабевает. Другое дело, что зачастую имеющиеся работы в этом направлении сами дают повод для несерьезного отношения к проблеме.

Монография адресована специалистам в области геохимии, геологии, геофизики, всем тем, кого всерьез занимают проблемы изучения эволюции и происхождения вещества. В особенности, если путь этого постижения противоречит многим общепринятым представлениям науки о Земле.

Авторская концепция основана на парадоксальном подходе рассмотрения развития Земли из первичного протозвездного вещества. Ядра химических элементов представляют собой кластерную динамическую систему, изменяющуюся во времени и пространстве. Впервые показан процесс элементообразования как результат ядерной диссоциации, дихотомии атомных ядер и кластерного радиоактивного распада. Во многом автор опирается на собственные многолетние эксперименты на свинце, меди и многих других элементах, доказывающих возможность процессов холодной трансмутации химических элементов.

Гипотеза кластерной эволюционной минерагении впервые была высказана в середине XX века В.И. Вернадским в работе «Химическое строение биосферы Земли и её окружения». Он писал: «Радиоактивный распад химических элементов — превращение одного изотопа в другой — есть не частный случай, а общее свойство земного вещества. Все химические элементы Земли находятся в радиоактивном распаде. Это основной физико-химический процесс, лежащий в основе всех геологических процессов».

В то время научное сообщество не было готово принять эту гипотезу, и она была забыта на полстолетия. Активное развитие идеи кластерной трансмутации элементов осуществил В.А. Кривицкий в серии экспериментальных работ и научных публикаций с 2003 по 2015 годы, завершившихся написанием настоящей монографии. В ней он впервые наиболее полно сформулировал минерагеническую гипотезу, согласно которой эндогенные рудные месторождения (рудные и нерудные минеральные ассоциации и вмещающие их породы) представляют собой раскристаллизовавшееся вещество, возникшее в результате кластерного радиоактивного распада и ядерной диссоциации гипертяжелых, сверхтяжелых, трансурановых химических элементов — урана, тория и латаноидов, поступающих из астеносферы Земли в газообразной форме и в составе газово-жидких флюидов (литосферных фумарол).

Автор данной работы не первый десяток лет занимается сложной темой. Удивительно, но не только теоретические размышления являются основой его труда. Кривицкий проводил и проводит многолетние изыскания в лабораторных условиях, подвергая анализу те материалы, которые удается добыть. Достоверность их не вызывает сомнений, поскольку многочисленные графики, таблицы, формулы, приводимые в работе, лишь подтверждают факт реальной оценки ситуации. Ученый приводит множество примеров, которые убедительно доказывают правоту авторской гипотезы о существовании трансмутаций и их сложной, порой парадоксальной роли в истории развития Земли.

Значение подхода, предложенного автором, трудно переоценить: именно опора на парадоксальную неоднозначность позволяет расширительно толковать как само явление, так и его развернутое значение. Хотелось бы выделить целостность самого видения проблемы, которая дана ясно, глубоко и доказательно.

Хочется пожелать Кривицкому В.А., не ищущего скорых и легких ответов в науке, продолжить движение первопроходца, развивая этот сложный путь поисков и далее. Не все будут готовы воспринять его точку зрения, но убедительность его аргументации дает надежду на скорые перемены в представлении о роли, значении и сложном движении процессов трансмутации химических элементов в истории развития Земли.

Зав. кафедрой Полезных ископаемых Геологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, доктор геол.- мин. наук, профессор В.И. Старостин

ВВЕДЕНИЕ

Стремительное развитие наук о Земле, построенных на основе классических законов термодинамики, на рубеже веков стало испытывать серьезные трудности в дальнейшем своем развитии. Накопившийся богатейший материал о природе и распространенности химических элементов, геодинамики мантийных процессов, металлогении и петрогенезе, образовании углеводородов одновременно на всех направлениях геологических дисциплин поставил один и тот же вопрос — вопрос о едином источнике энергии и вещества, который обеспечивал бы все многообразие перечисленных процессов в истории Земли.

Геохимия и петрология — именно те научные дисциплины, которые накопили бесценный материал по эволюции вещества в истории Земли. Но тем не менее, это богатство пока не охвачено единой, всеобъемлющей эволюционной идеей, которая могла бы разрешить или дать ответы на то множество вопросов, которые геохимия и петрография поставила перед геологической наукой и естествознанием вообще.

Одним из сдерживающих факторов в понимании происходящей эволюции вещества является, по-видимому сформировавшийся актуалистический принцип подхода, принятый в геологии. Науки о Земле, совершившие такой стремительный прорыв в своих знаниях, а также накопленный богатейший эмпирический материал со всей очевидностью показывают, что планета Земля развивается как динамическая, неравновесная система, для которой характерны процессы самоорганизации, саморазвития с образованием фрактальных систем самоподобия, что естественно, требует постоянного или периодического привноса вещества и энергии.

Следовательно, мы не можем экстраполировать современные наблюдения на геологическое прошлое без учета и осознания роли перечисленных процессов, поскольку они проистекают в одном направлении. Из этого можно заключить, что современное геохимическое сложение Земли не отражает полностью её геохимического состава в древности. В данный исторический момент развития Земли мы наблюдаем отражение, образно выражаясь, «пейзажи» прошедших «энергетических танцев», которые привели к известным нам процессам рассеяния, изоморфизма и парагенезиса химических элементов в результате саморазвития и самоорганизации первичного вещества планеты.

Отметим наиболее важные обобщения в геологических науках, произошедшие за последние десятилетия, которые ставят вопрос энергии и эволюции вещества в истории развития Земли как основной, кардинальный, без решения которого невозможно сколько-нибудь достойное продвижение наук о Земле и создание новых концепций рудогенеза.

В области геотектоники и геодинамических процессов можно привести множество примеров, когда эти процессы не находят достойного объяснения того, откуда же берется недостающая энергия. Мы же ограничимся здесь одним обобщением, сделанным за последние годы, — признанием принципа открытости системы Земля. Открытости отдельных геосфер, которым свойственны неустойчивость, энергетическая диссипация, самоорганизация, нелинейная геодинамика [199, 200]. Для протекания указанных неравновесных термодинамических процессов по законам термодинамики необходим постоянный или периодически протекающий процесс привнесения энергии и вещества. Иначе в геосферах не будут происходить все указанные преобразования неравновесной геодинамики [191, 192].

Другой очень важный факт, установленный за последние годы, — это наблюдаемая дискретность и неоднородность мантии, прерывность ее свойств, свидетельствующая только об одном: в основе ее развития лежит внутренний, глубинный источник энергии.

Выдвинутый принцип и сделанные обобщения о нелинейности геодинамических процессов естественным образом ставят вопрос об энергетическом источнике и процессах эволюции вещества в истории развития Земли. Необходимо подчеркнуть, что внутри Земли, действуют принципиально иные, нежели известные нам механизмы преобразования энергии в вещество и вещества в энергию.

Еще одной проблемой в геотектонике является проблема ее пульсаци- онного расширения. Суть в том, что все более обоснованно и аргументированно выявляется геотектоническая концепция о пульсационном расширении Земли. В ее пользу свидетельствуют такие факты, как резкое увеличение тепловых потоков и вулканических явлений над сейсмофокальными зонами; распределение над ними обширных площадей разрастания континентальной коры, представленной окраинными морями; нарушение залегания осадков в осевой части всех глубоководных окраинно-океанических желобов [23, 41, 235].

Принятие концепции пульсационного расширения Земли позволяет считать процесс однонаправленного мантийного потока от центральной части ядра планеты в верхнюю мантию более реальным, а также поставить под сомнение существование конвективных ячей в мантии, которыми пытаются объяснить геодинамические явления в плейттектонике.

Приведем еще наиболее яркие и достоверно установленные факты, которые со всей очевидностью ставят вопрос единства эволюции вещества и потоков энергии в истории развития Земли.

Первоначально следует отметить общепланетарные примеры последовательного развития вещества в течение геологического времени, которые приводятся на основе анализа эволюции магматизма. [1, 29, 56, 133, 103].

1. На протяжении всей истории развития Земли наблюдается все большее разнообразие горных пород по химическому составу и различию в сочетаниях химических элементов.

2. Появляется все большее количество минеральных видов и различных генетических типов минерального сырья и их месторождений.

3. Начиная с архея, в базальтах и гранитоидах в ходе геологического времени прогрессивно падает концентрация магния и возрастает содержание щелочей.

4. Для базальтов и гранитоидов, начиная с архея, снижается содержание в породах кальция.

5. В гранитоидах наблюдается четко выраженная тенденция увеличения кремния и щелочей при понижении суммарного количества фемических компонентов в средних составах гранитоидов.

В одном ряду с приведенными примерами последовательного развития вещества Земли стоит, пожалуй, наиболее привлекательная проблема происхождения гранитоидов. Дело в том, что до сих пор она решалась в основном на геотектоническом уровне и никак не могла перейти на уровень изучения происхождения гранитоидов как результата атомно-химических преобразований вещества и потоков энергий, их сопровождающих. Сложность указанного перехода кроется в том, что вопрос об образовании протомагмы и магмы лежит за пределами геологических знаний.

Исследования последних лет показали, что гранитоиды формируются в различных геодинамических обстановках, на островных дугах, в офиолитовых поясах, на континентальных окраинах, в пределах континентальных рифтов и т.п., ассоциируя с эффузивами, преобладающими в той или иной геодинамической обстановке. На основании этого выделены несколько рядов гранитоидов. Например, гранитоиды толеитового ряда, гранитоиды андезитового ряда, граниты и гранитоиды известково-щелочного ряда [56]. Это очень важное обобщение позволяет заключить: без единого подхода к эволюции вещества и энергии проблема гранитизации не может быть решена, и — как следствие этого — не могут быть объяснены многие и многие процессы рудогенеза, связанные с гранитизацией.

При оценке роли и места процессов тектонического развития Земли и ее геохимической эволюции автор опирался на идеи В.И.Вернадского о роли явления радиоактивности в геохимии и космохимии. Следует отметить, что Вернадский понимал этот процесс и связанные с этим явления гораздо глубже, чем это может показаться на первый взгляд.

Он высказывает глубокую, определяющую, но, к сожалению, пока не до конца принятую идею: «Чрезвычайная длительность существования горных пород заставляет научно считаться с возможностью, что все химические элементы находятся в радиоактивном распаде, но их распад не открывается нашими методами». В дальнейшем В.И. Вернадский выдвигает рабочую гипотезу: «Радиоактивный распад химических элементов — превращение одного изотопа в другой — есть не частный случай, а общее свойство земного вещества. Все химические элементы Земли находятся в радиоактивном распаде. Это основной физико-химический процесс, лежащий в основе всех геологических процессов». В продолжение этих мыслей ученый указывает, что «геологу полезно иметь в виду химическое перерождение атомов происходящее во всём веществе планеты и учитывать тепловой эффект этих процессов» [41].

С явлениями радиоактивного распада он связывает и проблему рассеяния элементов, он подчеркивает, что «закономерности их распространения не могут быть объяснены химическими процессами».

Но до сих пор остаётся открытым вопрос, что же в основном направляет все сложные пути миграции, рассеяния и концентрации атомов? Где тот великий закон, который сумеет объяснить эти процессы?

Для того, чтобы придать новый импульс геохимическим исследованиям и процессам рудообразования, мы предлагаем взять за основу твёрдо установленные и проверенные физические теории, которые в силу различных причин пока не стали органической частью геологической науки. Благодаря такому подходу мы сможем рассчитывать на серьёзный прорыв в изучении геохимической эволюции земли и процессов рудообразования.

Рассмотрим ряд постулатов, позволяющих это сделать.

Первым постулатом, который следует отметить, является необратимость процессов, протекающих в нашем мире. Для биосферных процессов это блестяще показал в последние годы И.Р. Пригожин; в астрофизике — В.А. Амбарцумян; для планетной космологии — С.К. Всехсвятский [4, 5, 48, 49, 191, 193]. Свойство необратимости не универсально, но оно определяет тенденции мировых процессов, в которых мы живем.

Вторым постулатом является утверждение современной квантовой теории о том, что подвижность и изменчивость принадлежат к числу основных свойств материи, и вся материя, независимо от того, где она находится, — у нас на Земле или в космосе, — всегда принимает участие в непрекращающихся процессах взаимопревращений и фазовых переходах.

Квантовая теория показала, что если мы ограничим субатомные частицы или атом внутри небольшого пространства, то они отреагируют на эти пространственные ограничения тем, что начнут колебательные движения внутри отведённого им пространства. Указанная способность частиц реагировать на сжатие путём увеличения скорости движения и колебания говорит о фундаментальной подвижности материи, которая становится очевидной при углублении в субатомный мир. Исходя из этого, можно сделать важный вывод о том, что силы, обуславливающие движение и изменения, берут своё начало не вне химических элементов, а внутри них.

Третий постулат. Собственно квантовая теория не является всеобъемлющей для описания атомных и ядерных процессов взаимодействия, ибо такая возможность возникает только в совокупности с теорией относительности. Исследования теории относительности определяется тем, что частицы, ограниченные в пределах ядра химического элемента, двигаются со скоростями, относительно близкими к скорости света, а, возможно, и выше; кроме того, имеют очень высокие частоты внутреннего колебания и вращения.

Важнейший вывод теории относительности заключается в том, что пространство и время эквивалентны друг другу и составляют вместе четырёхмерный континиум, в котором взаимодействие частиц может происходить в любых направлениях. Следовательно, можно признать, что исследователь наблюдает различные грани пространства — времени и видит в них сменяющие друг друга явления и процессы материального мира. Мерой количества этих процессов для геохимической науки служит масса и энергия химических элементов, которые отражают изменения материального мира [281].

Теория относительности показала, что масса не имеет отношения ни к одной конкретно субстанции и является одной из форм энергии. Однако энергия — это динамическая величина, связанная с деятельностью или процессами. Тот факт, что масса частицы, атома может быть эквивалентна определённому количеству энергии, означает, что атомное ядро и собственно атом химического элемента должны восприниматься не как нечто неподвижное и статичное, а как динамическая система или процесс, вовлекающий энергию, которая проявляет себя в виде массы самой частицы или атома [281].

Эти динамические системы формируют стабильные ядерные, атомные и молекулярные структуры, которые и образуют вещество, придавая ему макроскопический твёрдый аспект. В этом и заключается удивительный парадокс, который отчасти сдерживает развитие всей геохимической науки. Суть его заключается в том, что такой упрощённый взгляд на собственно атом химического элемента лишён всякого физического смысла. При изучении атома в поведении ядерной материи прежде всего наблюдается не вещественная субстанция, а напротив, прежде всего динамические системы, постоянно преобразующиеся и взаимозаменяющиеся в незатухающих процессах преобразования массы и энергии.

Квантовая теория и теория относительности показали, что материя не может существовать вне движения и становления. Частицы субатомного мира активны не только потому, что они очень быстро двигаются, колеблются и вращаются, а потому, что они являются процессами сами по себе. Здесь совершенно логично задать вопрос: если частицы являются процессами, то каковы они, эти процессы? Наиболее верно было бы назвать их резонансными процессами синхронизации вещества, которые приводят к изменению и перераспределению количества массы-энергии атомов и их ядер в геохимической эволюции вещества на Земле и Солнечной системы.

Принятие такого подхода вытекает из утверждения Э.Шрёденгера [274] о том, что взаимодействие между двумя микроскопическими физическими системами волновой природы контролируется специфическими законами резонанса и аддитивностью взаимодействующих частот, а также универсальным принципом резонансной синхронизации Гюйгенса для микросистем, выдвинутый Ф.А. Гареевым [51, 52].

Четвёртый постулат включает понятие квантового поля. Физическая наука пришла к выводу о том, что поле — есть континиум, пронизывающий всё пространство; однако собственно поле на своём протяжении образовывает структуры и симметрии, которые проявляются в определённой форме частиц и атомов. Атомы и частицы, их слагающие, представляют собой лишь точки «сгущения « среды, возникающие и исчезающие энергетические узлы. По выражению А.Эйнштейна, «мы можем считать, что вещество состоит из таких участков пространства, в которых поле достигает особой интенсивности…» [281].

Отмеченные выше теории физики, прочно вошедшие в научную практику, позволяют утверждать, что для решения большинства накопившихся вопросов, возникающих противоречий и нерешённых проблем, следует говорить не о сложном строении атома и его месте в структурах и симметриях вещества, а о сложном его поведении исостоянии, рассматривая атом химического элемента как процесс. Другими словами, необходимо настойчиво и последовательно переходить к рассмотрению изменений (перераспределений) его собственной динамической системы — масса-энергия — в истории химического развития Земли.

Данное изменение во взглядах на химический элемент и переход от «атома-кирпичика» к «атому-процессу» может быть осуществлён с помощью предложенного универсального резонансного принципа Гюйгенса, синхронизации и самоорганизации вещества микросистем. Из этого следует, что элементарные частицы, атомные ядра, атомы в кристаллах и органических соединениях имеют квазикристаллические гомологические конструкции основанные на одних и тех же фундаментальных физических законах, а соответствующие частоты, скорости, импульсы и энергии движения в них квантованы, соизмеримы и, следовательно, синхронизированы [52].

Указанный резонансный принцип положен в основу выдвигаемой автором концепции ядерной диссоциации химических элементов в геохимической эволюции вещества Земли. Ядерная диссоциация играет ведущую роль в процессах элементообразования в земной коре и в перераспределении количества массы-энергии химических элементов при образовании горных пород и минералов. С другой стороны, зная основные закономерности распределения химических элементов в земной коре и принимая, что законы природы развиваются в основном экспотенциально, можно найти величины и выявить основные закономерности, характеризующие распределение количества массы-энергии в различных природных объектах литосферы. Это позволит расширить наши знания в геохимии, петрографии и рудогенезе. Дать новые обоснования и рекомендации в поисках и разведки месторождений полезных ископаемых.





Кривицкий Владимир Алексеевич,

кандидат геолого-минералогических наук,

старший научный сотрудник Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова

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